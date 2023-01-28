В России разгорается публичный конфликт между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и экс-"министром обороны" "ДНР" Игорем Гиркиным-Стрелковым.

Гиркин-Стрелков в последнее время часто критикует Пригожина за большие потери "Вагнера" в боях за Бахмут и Соледар, а также за практику внесудебных казней, которая применяется в ЧВК "Вагнер". Самого же Пригожина Гиркин назвал "человеком с бэкграундом уголовника и прислуги" и призвал не пускать его в публичное пространство РФ.

После этого Пригожин позвал Гиркина-Стрелкова, который уже дважды безуспешно пытался попасть на войну в Украине, присоединиться к "Вагнеру", чтобы на практике показать, "как надо воевать".

"Я пообщался с командирами ЧВК "Вагнер", несмотря на крайне негативное отношение к Гиркину, сумел убедить их в своем решении. Я как старший начальник ЧВК "Вагнер" приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию "ЛНР" для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу", - написал Пригожин в своем Telegram-канале.

В ответ Стрелков заявил о готовности вступить в ряды ЧВК, но только при условии, если предложение ему будет "нормально оформлено".

"Я готов рассмотреть подобное предложение, если оно будет нормально оформлено и не будет выглядеть издевательством или специальной подставой в мой адрес. Предложения такого рода, когда они делаются через Telegram в публичном режиме, это, конечно, нонсенс. Только я не собирался проситься к нему в "Вагнер", но раз уж он говорит о такой возможности, я буду готов рассмотреть этот вопрос, если это предложение будет в сколько-нибудь серьезной, а не публицистической форме", – сказал Стрелков.

Однако позже Гиркин ответил отказом на предложение куратора ЧВК "Вагнер". Этому предшествовало заявление Пригожина с описанием перспектив Гиркина в ЧВК, сопровождаемое потоком оскорблений и мата в адрес бывшего "министра обороны" "ДНР".

"Уверен что, Стрелков поведёт себя как законченное ссыкло. Командиры, озлобленные на него, скажут ему: "У@бок, ты зачем сюда приехал, тварь @бучая? Зачем ты, суч@нок, сдал Славянск? Сколько тебе за это Ахметов денег заплатил?". Этот человек не славится своей отвагой, мужеством и надёжностью. Попробует сбежать - поссу на его лицо", - заявил Пригожин.

Вслед за этим Гиркин написал ответ, что после такого потока "лжи и оскорблений" о его участии в ЧВК "Вагнер" не может быть и речи.

После обмена "любезностями" со стороны Пригожина (первое видео) и экс-"министра обороны" "ДНР" скандал продолжил соратник Гиркина-Стрелкова, Михаил Полынков, который сейчас воюет в составе армии РФ в Украине. Полынков записал ответ Пригожину (второе видео), назвав его "халдеем" и "чмом, которое или сидело в тюрьме, или меняло тарелочки у Путина" и сказал, что Гиркин не будет служить в его "п@дерастической компании".

Напомним, в декабре прошлого года Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что вернулся с войны в Украине и находится в Москве. По его словам, попытка принять участие в боевых действиях "не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому".

Ранее мы писали, что в США группу "Вагнер" признали транснациональной преступной организацией и ввели против неё санкции.