В субботу, 28 января, на 179-м километре автодороги М-03 Киев - Харьков в Полтавской области произошло смертельное ДТП. В аварию попал автобус с пассажирами.

Об этом рассказала "Суспильному" спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Полтавской области Светлана Рыбалко.

По данным местных изданий, ДТП произошло вблизи города Лубны. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и стоящий в попутном направлении грузовик MAN.

Журналисты сообщили, что в результате аварии водитель и один пассажир микроавтобуса погибли, еще 8 пассажиров получили телесные повреждения. Им оказывают медицинскую помощь.

Для деблокирования пострадавших из поврежденного в результате ДТП автомобиля привлекались спасатели ГСЧС.

В то же время местные Telegram-каналы пишут о шести погибших.

В патрульной полиции Полтавщины сообщили, что движение в направлении Киева перекрыто.

"Организовано реверсное движение. Патрульные обеспечивают охрану места ДТП", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Одесской области столкнулись грузовик и автобус с полусотней пассажиров. Пострадали 17 человек.

Также "Страна" рассказывала, что во Львовской области произошло ДТП с участием военного автомобиля. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок.