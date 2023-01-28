Гражданин Украины напал на жительницу Дембеца - района польского города Познань, откусил ей ухо и угнал ее машину.

Об этом сообщает издание epoznan.pl.

Инцидент случился в ночь на пятницу, 27 января, в Познани. Женщина ехала за рулем автомобиля Citroen. На перекрестке она остановилась, чтобы пропустить пешехода, однако тот открыл дверь машины и напал на женщину. Он откусил ей часть уха, а затем вытолкнул ее с водительского сидения на улицу и угнал авто.

Далеко злоумышленник уехать не смог и врезался на машине в дорожный знак. После этого он попытался убежать, но полицейские быстро его нашли.

Угонщика, 35-летнего гражданина Украины, из-за его неадекватного поведения поместили в больницу, сейчас он находится под наблюдением.

В полиции говорят, что до нападения он успел повредить пять машин.

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Также "Страна" сообщала, что в Белой Церкви в Киевской области водитель мотороллера напал на сотрудника патрульной полиции и покусал его, правоохранитель пытался доставить его в отделение для установления личности.