Итоги 340-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском (Угледар) направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону.

Отражены атаки противника в районах населенных пунктов:

- Диброва и Белогоровка Луганской области;

- Ямполовка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

Как видим, продолжаются атаки на Ивановское (ранее Красное) на трассе Бахмут-Константиновка.

Также противоречивый расклад по Благодатному, упомянутому в сводке.

Вчера вечером ЧВК "Вагнер" заявила о захвате поселка Благодатное к северу от Бахмута и к западу от Соледара. "Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем", - утверждает Евгений Пригожин.

Паблики "Вагнера" публикуют фото у въезда в населенный пункт. Утверждается, что там идет зачистка.

Украинский Генштаб этого, как видим, не подтверждал.

Поселок находится на трассе Бахмут-Северск и, соответственно, из него можно атаковать украинские войска в районе Северска с юга (сейчас атаки идут с восточного направления).

Также Благодатное расположено к северу от Красной Горы и Парасковиевки, которые подвергаются атакам противника с юго-востока - и, если, Благодатное захвачено, то ситуация в двух указанных селах ухудшится.

Захват Красной Горы и особенно Парасковиевки нужен россиянам, чтобы приблизиться к дороге из Бахмута на Славянск - одной из ключевых артерий для снабжения Бахмута.

Бои идут еще за одну такую артерию - трассу Бахмут-Константиновка (там россияне атакуют, согласно сводкам Генштаба, Ивановское-Красное и Ступочки). Наиболее безопасным остается путь сообщения с Бахмутом через Часов Яр. Чтоб пробиться к нему россияне и атакуют Ступочки и Ивановское.

К слову, в районе Бахмута действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части, пишет в своей аналитической сводке "Институт изучения войны". В частности - силы ВДВ.

"Обычные российские части участвуют в боях в Бахмуте, чтобы активизировать там российское наступление. Боевые кадры, опубликованные 20 января, показывают, что Воздушно-десантные войска России действуют вокруг Бахмута, кадры показывают БМД-4М - механизированную технику, используемую исключительно ВДВ", - говорится в сводке.

Увеличение численности традиционных российских войск под Бахмутом, вероятно, связано с тем, то силы "Вагнера" в этом районе понесли тяжелые потери с осени 2022 года.

В связи с этим "Институт" считает, что темпы наступления россиян на Донбассе замедлятся, поскольку "маловероятно, что российская армия согласится понести такие ужасающие потери, которые понесли заключенные, завербованные в "Вагнер" с их тактикой человеческой волны".

Также военные эксперты сделали анализ ряда видео, которые публикуются в военных телеграм-каналах. Они свидетельствуют, что российские силы продвинулись на северо-восточных окраинах Бахмута.

Кроме того, зафиксировано продвижение россиян в районе Гряниковки Харьковской области (53 километра к северо-западу от Сватово) и Нововодяного Луганской области (24 километра к северо-западу от Кременной).

В то же время российские телеграм-каналы пишут о том, что ВСУ ведут активные атаки вокруг Кременной. Это подтверждает губернатор Луганской области Сергей Гайдай. По его словам, "на Сватовско-Кременном направлении есть небольшое движение вперед. Быстро продвинуться не удается: территория слишком заминирована".

Отметим, что российские источники говорят, что на этом направлении вперед ранее продвинулись российские войска и ВСУ их пытаются оттеснить с занятых позиций. Подтверждений от Украины этого нет.

Также российские телеграмм-каналы публикуют видео поражения техники украинских войск около моста в селе Торском (между Лиманом и Кременной). Это свидетельствует о том, что по данному участку дороги россияне уже "пристрелялись".

Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

"Институт изучения войны" в своем отчете приводит российские кадры от 28 января, где показано, как 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота проводит наземный штурм под Угледаром и предположительно захватывает в плен группу украинских военнослужащих.

Серьезный обстрел пережило вчера Курахово. Местные жители писали о 8-10 "прилетах". Повреждены семь многоэтажек и десять частных домов, здания двух медицинских учреждений.

Мощный удар сегодня был по Херсону. Под обстрел попала клиническая больница, магазины и жилые дома. Погибли три человека, шесть получили ранения, среди них медсестра больница и работница буфета.

Вчера, напомним, удар был нанесен по больнице в Новой Каховке на захваченном РФ левом берегу Днепра. А также по больнице Новоайдара на неподконтрольной Киеву части Луганской области, где погибло 14 человек.

Назначенные Россией "власти Запорожской области" сообщили сегодня об ударе по мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе (рядом с поселком Светлодолинское).

По их утверждению, удар был нанесен сегодня около 12:30 из "Хаймарса". В это время на мосту производились ремонтные работы. Заявляется о четырех погибших из числа местных жителей.

Атакованный мост - одна из линий коммуникаций российских войск в Запорожской области, которая связывают фронт с Мелитополем.

Оружие для Украины

Украинские военные прибыли в Британию для обучения управлению танками Challenger 2. Как сказал посол Украины Вадим Пристайко, "это не займет много времени - потому что, как отмечают британские инструкторы, наши военные мотивированы и учатся очень быстро".

"Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", - сказал посол.

А вот "Абрамсы", судя по всему, приедут не скоро. The Washington Post сегодня сообщила, что обещание США поставить свои основные танки в Украину было дано с единственной целью: побудить Германию передать "Леопарды". Канцлер Шольц заупрямился, и другого способа сдвинуть дело с "мертвой точки" практически не существовало.

Здесь важнейшую роль сыграл госсекретарь США Энтони Блинкен со своей идеей "долгосрочных потребностей". Именно под таким соусом Америка отправит в Украину свои танки - а формулировка предполагает, что с этим можно не особенно торопиться.

Как пишет издание, американцы не очень хотят появления "Абрамсов" на фронте прежде всего из-за того, что те оснащены сложной броней из обедненного урана, состав которой - топ-секрет государственного уровня. Если "Абрамсы" попадут в руки россиян (а в ходе боев это более чем вероятно), секрет может быть раскрыт.

В Украине продолжают говорить, что танки - это хорошо, но явно недостаточно для победы. Министр обороны Алексей Резников заявил, что это не "конец истории, а только ее начало". И потребуется время, чтобы получить танки и обучить экипажи их использованию.

Резников надеется, что они будут готовы к весенней кампании. Ориентировочный срок - март. При этом в списке пожеланий Украины "остаются реактивные истребители, самолеты и, возможно, ракеты дальнего действия".

Насчет истребителей крайне жестко высказалась Германия. "Вопрос об истребителях вообще не стоит. Я могу только посоветовать не вступать в игру на повышение ставок в части оружейных систем. Как только принимается решение, в Германии начинаются новые дебаты, это выглядит несерьезно и расшатывает уверенность граждан в решениях правительства", - заявил канцлер Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства высказался на эту тему в интервью Tagesspiegel, вышедшем под заглавием "Мы не допустим войны между Россией и НАТО".

При этом в США, чьи самолеты в основном используются в странах НАТО и от которых зависят поставки этой техники Украине, пока более сдержаны в комментариях. И дают понять, что вопрос самолетов находится на рассмотрении.

С другой стороны, если поставки ударной авиации будут происходить при явном неодобрении таких крупных членов Альянса, как Германия, это может вызвать в НАТО серьезные разногласия и наложить отпечаток на то, как Берлин будет и дальше снабжать ВСУ теми же "Леопардами".

Военные перспективы

Продолжают обсуждаться вопросы того, кто и куда будет наступать в наступившем году.

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Там прозвучал доклад разведки о возможных действиях противника в ближайший период. "Готовимся ко всем возможным событиям", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что рассматривались вопросы снабжения ВСУ вооружениями "для проведения операций, запланированных на 2023-й год".

То есть, прозвучали намеки на то, что и Украина, и Россия готовятся к неким активным действиям.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай не исключает новое большое наступление российских войск, и в феврале ожидает прибытия новых российских мобилизованных луганский участок фронта.

"Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все-таки 140 миллионов – это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их крайне много. На сегодняшний день самая большая проблема заключается в том, что их очень много. Нет такой яркой тактики или стратегии у врага. Они просто заваливают наши позиции телами и количеством так постепенно продвигаются вперед", - сообщил он.

О вероятной подготовке к новым наступлениям пишет и New York Times. Газета связывает их с кадровыми перестановками в российской армии - в частности, смену командующего "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина на главу генштаба РФ Валерия Герасимова.

Собеседники сообщили изданию, что Герасимов и министр обороны Шойгу "напали" на позицию Суровикина, который преуспел в обороне, и предложили вернуться к "гипернаступлению" с потенциальной первоначальной целью взять Краматорск.

Это предложение совпало с позицией Путина, который "по-прежнему настаивает на том, что Россия захватит Донбасс и даже Киев".

Поэтому на Западе растут ожидания, что "генерал Герасимов будет находиться под огромным давлением, чтобы провести успешное наступление этой весной". Так говорят американские военные чиновники и аналитики.

Под эти цели идут масштабные перестановки в российском военном руководстве. Так, по данным британской разведки, с одного из оперативных направлений был снят генерал-полковник Михаил Теплинский. Всего за 11 месяцев войны девять российских генералов были уволены или понижены в должности, сообщили изданию источники в Пентагоне.

Но безотносительно того, будет российское наступление или нет, в США есть опасения, что при затяжном конфликте Украина теряет шансы на победу. The Wall Street Journal сегодня выпустил материал, где говорится, что за решением резко увеличить военную помощь Украине стоит опасение некоторых западных столиц, что время работает сейчас на Россию.

Окно возможностей для Украины не бесконечно, и ей нужно мощное западное оружие - основные боевые танки, другие бронемашины и больше систем ПВО — причем в ближайшее время.

И это говорит о смене парадигмы на Западе. В прошлом году тамошние чиновники считали, что чем дольше будут боестолкновения, тем больше шансов у Киева одержать победу.

Однако со временем уверенность в такой позиции ослабла. И теперь представители натовских стран опасаются, что Москва может "одержать верх" в любом затяжном конфликте "на истощение".

С чем и связано решение увеличить объемы военной помощи. При этом отдельные должностные лица по-прежнему не верят в то, что даже усиленная поддержка Киева быстрее приведет к окончанию конфликта. У скептиков нет уверенности и в том, что Украина сможет провести наступления, аналогичные прошлогодним: уровень российской обороны на фронте качественно изменился.

В то же время Россия, по мнению отдельных западных политиков, готовится к войне именно затяжной. Хотя и ограниченной скорее всего текущим, 2023-м годом.

"В конце концов, приближаются президентские выборы, а те, кто проиграл войну, не выиграют выборы, даже сфальсифицированные", - заявил сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о российском президенте Путине.

Орбан добавил, что Россия в начале войн всегда выглядела слабой из-за "коррупции, разгильдяйства, некомпетентности командиров и ужасных тактических ошибок", но она всегда "очень скоро переключается, мобилизует свои силы и быстро учится" (отметим, что похожую мысль недавно высказал и верховный представитель ЕС Боррель).

Говоря о цели России в войне, Орбан считает, что речь идет не о полном завоевании Украины (так как это вызовет сопротивление населения и "партизанскую войну"), а о создании буферной зоны примерно вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

А вот американский журнал Newsweek посвятил статью интересным резонам США по войне. Это происходит в том числе из-за запасов титана в Украине, которые специалисты называют "огромными".

Украина является одной из пяти стран-производителей концентратов титановых руд в мире. На ее территории сосредоточено 20% мировых запасов и добычи этого минерала. В бывшем СССР доля Украины в производстве ильменитовых концентратов составляла 90%. В Житомирской области расположено крупнейшее в Европе апатит-титановое Семигородское месторождение.

Newsweek отмечает, что титан имеет решающее значение для разработки передовых военных технологий Запада (он широко используется в производстве самолетов, вертолетов, кораблей, танков и ракет большой дальности).

При этом свыше 90% ресурса США импортируют. Источник, знакомый с ситуацией в оборонной промышленности США, заявил изданию, что этот металл - "ключевая уязвимость" Америки.

"Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении, чтобы создать новый канал добычи титана. Но если России удастся захватить месторождения и заводы страны, то Москва усилит свое глобальное влияние на все более стратегически важные ресурсы", — так рисует Newsweek суть титановой коллизии.

Автор материала обращает внимание еще и на то, что титан так и не подпал под антироссийские санкции (то есть Штаты закупают его в РФ).

В этом контексте сегодня прошла интересная новость. Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал украинские активы российского предпринимателя Михаила Шелкова. Под конфискацию попали его квартиры в Одессе и Николаеве, деньги на банковских счетах и даже принадлежавший Шелкову трактор "Беларусь".

Однако при этом суд отказал в конфискации ключевого актива Шелкова в Украине - Демуринского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, который производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов.

Ревизоры из США

На фоне громких отставок в украинской власти и коррупционных скандалов, в Киев прибыли "ревизоры" из США. Они будут разбираться в использовании американской помощи - в том числе и военной. Данные об этом поступают из многих источников.

Еще 26 января, выступая в Конгрессе, о таком визите сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Администрация и дальше сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия. Мы сотрудничаем со Всемирным банком, с Deloitte и с группой правительственных аудиторов США, которые находятся в Киеве на этой неделе", - заявила она.

На следующий день американский посол Бриджет Бринк сообщила о прибытии в Киев инспекторов от трех ведомств - Госдепартамента, Пентагона и государственного агентства USAID.

Бринк опубликовала совместное фото с тремя инспекторами.

Статус гостей оказался наивысшим: в Украину прибыли сами генеральные инспекторы всех трех ведомств: Николь Ангарелла от USAID, Диана Шоу от Госдепа и Роберт Сторч от Пентагона (о встрече с ним уже отчитался министр обороны Резников, который недавно попал в скандал с закупками продуктов для нужд ВСУ по завышенным ценам).

Одновременно на сайтах всех трех инспекций появилась одинаковая инфографика на украинском и английском языках. Там звучит призыв сообщать по указанным телефонам любую информацию о нецелевой растрате американской помощи.

"Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентство США по международному развитию, на соответствующую горячую линию", - говорится в объявлении.

Другими словами американские ревизоры прямо призывают украинцев сообщать им о злоупотреблениях представителей украинской власти по использованию американской помощи.

Не исключено, что это может быть связано с переходом под контроль республиканцев нижней палаты Конгресса. Республиканцы традиционно требовали, чтобы расход средств и ресурсов, которые США направляет на помощь Украине жестко контролировались.

И нынешняя демократическая администрация через своих ревизоров и организацию прямой линии по сбору информации о возможном воровстве средств украинскими чиновниками, может в данном случае работать на упреждение - показывать, что, вопреки критике республиканцев, она уделяет немало внимания контролю за расходованием средств.

Но это может иметь для украинской власти опасные последствия, так как усиливает тезис о "повальной коррумпированности в украинском руководстве" (ведь по сути, американцы призывают украинцев анонимно "стучать" на украинских чиновников), который в последние недели актуализировался из-за коррупционных скандалов в Минобороны Украины и прочих ведомствах, а также вслед последовавших затем череды отставок.

В случае дальнейшей раскрутки это темы Офис президента может столкнуться с резким падением доверия со стороны населения с одновременной потерей управляемости над властной вертикалью, напуганной возможными уголовными делами со стороны антикоррупционных органов.

Атака дронов на Иран и Украина

Важные события разворачиваются в Иране, который поставляет ударные дроны России, широко применяемые в Украине.

Вчера вечером прогремели взрывы в иранском городе Исфахан, куда, по заявлениям местных властей, был налет дронов неизвестного происхождения.

СМИ первоначально сообщали, что попали по военному складу и заводу по производству моторного масла. Власти подтвердили повреждение неназванного военного объекта, заявили, что оно незначительно, а все три дрона были сбиты либо ПВО, либо врезались в защитные сетки.

В Исфахане располагается крупный нефтеперерабатывающий завод, авиастроительный завод, база ВВС Ирана, а также ядерный реактор и мощности для производства ядерного топлива. Ранее западные СМИ писали, что на авиабазе Бадр в провинции Исфахан производят дроны "Шахид-136", которые применяются Россией в Украине.

Но позже стало понятно, что именно туда удар не наносился. Спутниковые снимки показали, что предприятие не только не пострадало - но рядом с одним ангаром вырос за время наблюдений и второй (то есть, производство расширяется). Кроме того, как предполагают аналитики, такого рода цеха возводятся под землей, и дроном их повредить нельзя.

Целью атак беспилотников был склад с баллистическими ракетами, утверждает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники. Но главный вопрос - кто стоит за атакой.

"Аль-Арабия" сообщает, к серии ударам причастны США и "еще одна страна", под которой, вероятно, подразумевается Израиль. Телеканал связывает нанесение ударов с визитом в Израиль главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который на минувшей неделе встречался с главой израильской внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа.

О том, что атаку провел Израиль, сообщил и Wall Street Journal со ссылкой на "официальных лиц США и людей, знакомых с операцией".

"Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана", - пишет издание. Оно также пишет, что атакованный военный завод расположен рядом с объектом, принадлежащим Иранскому центру космических исследований, который работает над иранской программой баллистических ракет.

Издание напоминает, что на прошлой неделе США и Израиль провели крупнейшие в истории совместные военные учения с участием более 7500 военнослужащих - "с серией сценариев, которые могут стать ключевыми элементами крупного военного удара по Ирану".

"Высокопоставленный израильский генерал заявил The Wall Street Journal на прошлой неделе, что Израиль и США готовятся к худшему. Херци Халеви, начальник штаба Армии обороны Израиля, сказал, что военные учения послали очень четкий сигнал Ирану: если Иран совершает ошибки, готовятся наступательные возможности".

Прозвучала в статье и украинская тема. Авторы пишут, что удары, подобные вчерашнему, "подрывают способность Ирана помогать России в войне в Украине".

"Это умная трехходовка, в которой Израиль может нанести ущерб Ирану, помочь Украине и не рисковать своими стратегическими интересами в Сирии или не подвергать риску перенаправление своих чувствительных военных технологий в Россию и в Иран", - сказал Марк Дубовиц, главный исполнительный директор Фонда защиты демократий.

Израиль, отметим, официально своего участия в ударе не подтверждал. Но СМИ этой страны активно поддерживают то, что произошло. Например, газета The Jerusalem Post называет атаки дронов "феноменально успешными".

"На объекте прозвучали четыре взрыва. Нанесенный ущерб значительно превосходит "незначительное повреждение кровли", о котором сообщили иранцы", - пишет газета.

Многие представители западных разведслужб и источники в Иране видят сходство почерка сегодняшней акции с аналогичными ударами по иранским ядерным объектам в Натанзе в июле 2020 года и в апреле 2021 года, а также в Карадже - в июне 2021 года, которые осуществила израильская разведка "Моссад".

Но, отмечает The Jerusalem Post, кроме "Моссада" в мире еще существуют некоторые структуры, способные наносить настолько точные удары.

Отметим, что претензии к Ирану, как поставщику России ударных дронов, начали высказываться в США еще в начале осени. В ноябре Байден заявил, что США в скором времени "освободят Иран", добавив также, что жители этой страны "освободят сами себя" (так он прокомментировал идущие в стране акции протеста).

Теперь даже западные СМИ начали увязывать визит директора ЦРУ в Израиль и запуск беспилотников по иранским военным объектам.

Также недавно у Ирана начались серьезные проблемы с соседним Азербайджаном - после того, как в Тегеране неизвестные атаковали посольство этой страны. В Баку назвали случившееся терактом и потребовали в кратчайшие сроки расследовать его.

То есть, ситуация вокруг Ирана начинает серьезно накаляться. И, не исключено, что это давление, призванное заставить Тегеран перестать оказывать военную помощь России. А также - прекратить свою ядерную программу (что в некоторых СМИ также связывают с российским содействием в рамках "беспилотной сделки").

Также в западных СМИ не исключают и военного сценария действий со стороны США и Израиля против Ирана.