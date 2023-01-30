В понедельник, 30 января, скончался прославленный канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы в Торонто Бобби Халл. Ему было 84 года.

О смерти выдающегося спортсмена сообщает в Twitter Ассоциация выпускников НХЛ.

Бобби Халл начал карьеру в Национальной хоккейной лиге в 1957 году. До 1972 года выступал за "Чикаго Блэкхокс", в составе команды он провел 15 сезонов и стал обладателем Кубка Стэнли (1961), после чего перешёл в клуб "Виннипег Джетс" и стал первым хоккеистом в мире, который подписал контракт на миллион долларов.

Всего в лиге канадец провел 1 063 матча, в которых забросил 610 шайб и сделал 560 результативных передач. Халл семь раз становился лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

В Ассоциации выпускников НХЛ назвали Халла целеустремлённым игроком, который всегда дарил болельщикам незабываемые впечатления. Известно, что за мощный бросок, скоростное катание и светлые волосы Халл получил прозвище "золотая ракета".

Хоккеист - трёхкратный обладатель Art Ross Trophy - приза, вручаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Дважды он завоевывал "Харт трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата (1965, 1966).

Нападающий 12 раз принимал участие в Матче звезд НХЛ.

В составе национальной команды Халл выиграл Кубок Канады (1976). Нападающий стал лучшим бомбардиром Суперсерии 1974 года между сборными Канады и СССР, в восьми матчах он забросил семь шайб и сделал две голевых передачи.

Бобби Халл был включён в список 100 величайших игроков НХЛ.

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