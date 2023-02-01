Подводим итоги 343 дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, противник не прекращает наступательных действий в Лиманском и Бахмутском направлениях. Как заявляет Генштаб, ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Отражены атаки россиян в районах населенных пунктов Ямполовка, Спорное, Раздоловка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка и Парасковиевка Донецкой области.

Россияне утверждают, что взяли Благодатное несколько дней назад, они публиковали фото и видео из села. Украина этого не подтверждала.

Американский "Институт изучения войны" считает, что Россия, несмотря на потери, не снижает темпов наступления под Бахмутом. Это происходит потому, что командование РФ направило достаточные силы для поддержки "Вагнера".

Организация ссылается на заявления украинских военных о том, что "суперквалифицированные" российские военные в настоящее время усиливают штурмовые подразделения ЧВК. В частности, речь идет о десантниках.

Что касается перспектив удержания Бахмута, то "украинское командование может предпочесть отступить, чем рисковать неприемлемыми потерями", говорится в отчете. Также приводится предположение что командование выведет войска из Бахмута, если окружение города станет неизбежным.

Но пока даже у "Вагнера" заявляют, что город не находится в оперативном окружении.

Как уже писала вчера "Страна", ВСУ имеют как минимум одну относительно безопасную дорогу в город - через Часов Яр. Остальные крупные трассы (со Славянска и с Константиновки), по поступающим данным, подвергаются обстрелам.

Российские военные телеграмм-каналы тем временем заявляют о захвате села Сако и Ванцетти к северу от Благодатного к востоку от трассы Бахмут-Северск. Восточнее бои идут у села Николаевка. Если это так, то получается, что россияне постепенно продвигаются к Северску с юга. Но Украина этих данных не подтверждает.

Российские военные телеграм-каналы пишут, что ВСУ в последнюю неделю активно атаковали россиян под Кременной. Сообщалось, что украинцы использую тактику, опробованную под Балаклеей - атака мобильными отрядами на пикапах, при поддержке танков и БМП. Рссияне утверждают, что атаки отбиты и линия фронта неизменна. Украина наступательные действия здесь не подтверждала. Но вчера представители ВСУ заявляли, что в последнее время фронт на данном участке стоит на месте из-за погодных условий и из-за нехватки резервов.

Также российские военные блогеры сообщают, что украинские силы активно начали использовать тактику изоляции района боевых действий. Она заключается в пристрелке основных путей сообщения противника между его узлами обороны.

После тщательной разведки дронами всех дорог и тропинок, по ним при любых попытках перемещения начинают наноситься удары, что резко усложняет снабжение и перемещения противника, который перестает покидать свои опорные пункты. На момент истощения припасов, вражеские солдаты, если выходят на прорыв, то могут понести большие потери.

Как сообщается, сейчас эта тактика опробуется на небольших участках, но ее можно масштабировать и на более обширные районы обороны противника (особенно при помощи натовской спутниковой разведки).

Но для этого нужно больше средств поражения. Особенно высокоточных.

На южном направлении идет, по данным Украины, "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра.

"Это также может быть определенным признаком того, что они пытаются каким-то образом проверили глубину и прочность нашей обороны. Но они не имеют успеха, потому что не имеют необходимых сил и мощностей, например, для форсирования Днепра", - заявила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Отметим, что минобороны РФ также заявляет о "прощупывании" линии фронта по Днепру, но утверждает, что это делают как раз украинские ДРГ, а россияне, как утверждают в МО РФ, эти атаки отбивают.

По Славянску Донецкой области с утра был ракетный удар. Прилет был по частному предприятию, никто не пострадал.





Сегодня в России заявили, что ВСУ ударили "Точкой-У" по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области. Ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией "Новозыбков". Сообщается, что удар не привел к нарушениям в работе трубопровода, поскольку станция редко используется - только при пиковых нагрузках.

Украина эти заявления не комментировала и удар не подтверждала.

По нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину качается российская нефть в Европу. На данный момент, это единственный путь поставки российской нефти на рынок ЕС, который не попал под эмбарго Евросоюза.

Новые ракеты для Украины

Главная новость - пока, правда, не подтвержденная официально - это решение США предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB, которые могут бить на расстояние 160 километров и запускаться с натовских РСЗО.

То есть это не дальнобойные ракеты ATACMS (с дальностью до 300 километров), как многие в Украине ожидали. По ним у Байдена ответили отказом, как один из высокопоставленных чиновников сообщил агентству Reuters.

Оружие может попасть в Украину в рамках нового военного пакета на сумму в 2,2 миллиарда долларов.

Если такое решение будет принято, то новые ракеты смогут поражать цели по всей захваченной территории Украины, по северо-западу Крыма и приграничным территориям РФ. То есть как минимум накрывать оперативные тылы российской армии, которые ранее были недоступны для ВСУ.

В частности, начнет простреливаться важнейший логистический маршрут российских войск: сухопутный коридор из Крыма в Мариуполь (сам этот город также попадет в зону поражения, в которой ранее он не был).

И это серьезное усиление украинских войск в контексте того, что юг является одним из наиболее важных участков, где Украина может пойти в атаку. Но ситуация ухудшится и для дальних тылов противника на Донбассе, до которых традиционные ракеты "Хаймарсов" не добивают.

То есть при условии массированного применения и бездействия российской ПВО, это оружие может наносить противнику значительный ущерб и проблематизировать его военные усилия.

Впрочем, остается и много вопросов.

Во-первых, о сроках поставки. Бомбы закупят у компании Boeing, а не из военных запасов США. И их нужно будет еще произвести в достаточном количестве. На вооружение ни одной армии мира, в том числе американской, они не ставились, соответственно складских запасов таких ракет пока не существует.

Мы знаем, как долго доставляют в Украину оружие, которое давно производится на Западе. То есть, процесс по GLSDB может затянуться на месяцы.

Во-вторых, непонятно, смогут ли эти ракеты обходить российскую ПВО.

Россияне утверждают, что сбивать "Хаймарсы" уже научились, поэтому далеко не все их ракеты достигают цели. Так это или нет - проверить сложно, однако можно констатировать, что ущерб от "Хаймарсов" стал в последние месяцы заметно меньше (что, конечно, можно отнести и на счет более умелой маскировки важных объектов российскими войсками, а также за счет ограниченности запасов ракет у ВСУ).

Но в любом случае, теперь РФ придется тратить больше ресурсов на укрепление противовоздушной обороны, а также рассредотачивать склады и объекты в своих дальних тылах.

Тем не менее, учитывая, что это оружие новое, пока рано делать выводы о том, насколько оно повлияет на ход войны.

При этом примечательно, что более дальнобойных ракет США не дают. Это значит, что ударов своим оружием собственно по российской территории они пока не санкционируют. И поэтому вряд ли бомбы GLSDB будут использовать по России.

В то же время понятно, что американцы пытаются помочь Украине как сорвать предполагаемое российские наступления, так и подготовиться к своим атакам.

При этом вклад других стран существенно скромнее. Испания планирует передать в Украину от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, хранившихся в течение десятилетия в Сарагосе. Их нужно ремонтировать.

Свое слово может сказать и Израиль. Правительство Беньямина Нетаньяху не исключает возможности военной помощи Украине, в том числе, поставок системы ПВО "Железный купол". Хотя ранее власти Израиля заявляли, что не намерены поставлять оружие Украине.

При этом Нетаньяху не идет на открытую конфронтацию с Россией и снова предложил себя в качестве посредника при урегулировании конфликта.

Военные перспективы

Бывший президент Франции Франсуа Олланд спрогнозировал, что Россия будет пытаться стабилизировать конфликт в Украине и привести дело к переговорам.

По его мнению, Путин будет стремиться "закрепить свои достижения для стабилизации конфликта, надеясь, что общественное мнение устанет и что европейцы будут опасаться эскалации, чтобы поднять на этом этапе перспективу переговоров".

Как уже анализировала "Страна", даже если Москва удержится на той линии, которую занимает сейчас, для нее это будет уже в чисто военном плане победа, так как она закрепит за собой захват части украинской территории, включая стратегически важный сухопутный коридор в Крым.

В этих переговорах посредническая работа, скорее всего, ляжет на Турцию или Китай, "что никого не обнадеживает", сказал Олланд. По его мнению, Владимир Путин - "радикально рациональный" президент, который делает ставку на то, что западные страны устанут поддерживать Украину.

Так это или нет, пока сказать трудно, хотя некоторые тенденции в данном направлении социологи фиксируют.

Так, в США увеличивается количество противников помощи Украине. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на последний опрос исследовательского центра Pew Research Center, опубликованный вчера.

Согласно опросу, около четверти американцев считают, что Штаты слишком сильно поддерживают Украину, что на 6% больше, чем в сентябре, и на 19% больше, чем в марте. При этом 31% считают помощь правильной, а около 20% хотят ее увеличения. Более 20% не дали ответа на вопрос.

Цифры скептиков в отношении помощи Украине гораздо выше среди сторонников Республиканской партии, которая сейчас контролирует Палату представителей Конгресса.

Еще один опрос пришел из Германии. Там большинство опрошенных (72%) опасаются, что война в Украине может распространиться на территорию ФРГ, говорится в опросе социологического института Forsa.

Еще 62% опрошенных опасаются падения уровня жизни в Германии из-за войны. При этом треть респондентов боятся, что Россия может напасть на Германию.