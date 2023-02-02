Подводим итоги 344-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, противник ведет разведку, в отдельных направлениях готовится к наступлению. И продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки отражены атаки противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области. А также Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клещеевка Донецкой области.

Судя по сводке, давление россиян на луганском направлении усилилось. О чем вчера говорилось в разных источниках - от замминистра обороны Анны Маляр и экс-советника ОП Алексея Арестовича до российских военных телеграмм-каналов. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана.

Также россияне вчера заявили, что захватили село Сакко и Ванцетти, а сегодня - соседнюю Николаевку (Украина этого не подтверждала). Это к северу от Бахмута и севернее села Благодатное, о захвате которого РФ заявила несколько дней назад (Украина заявляет, что там ещё идут бои).

То есть, россияне продвигаются от Бахмута к Северску с юга. Учитывая, что одновременно РФ наносит удар к северу от Северска (от Кременной на запад по левому берегу Северского Донца), очевидно, что российские войска стремятся помимо прочего взять в полукольцо подразделения ВСУ, обороняющие Северск и окрестности.

Губернатор Луганской области Гайдай считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте.

"Уже мы наблюдаем, что начинается некоторое увеличение, не наступление, но анализ. Они пытаются найти слабые места в нашей обороне, увеличилось количество атак на Сватовско-Кременском направлении. Ждем, в феврале закончится подготовка оккупантов, как раз 2-3 недели на окончание обучение и пару недель - логистично чтобы их перебросили на Луганщину", - заявил он.

Интересно, что сегодня в "ЛНР" начали отключать мобильный интернет.

"В соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы России, а также на основании распоряжения Министерства связи и массовых коммуникаций "Об ограничении услуг доступа к сети Интернет", услуга "Мобильный интернет" с 11 февраля 2023 года будет исключена из всех тарифных планов", - говорится в сообщении единственного местного "оператора" - Мобильных коммуникационных систем.

В украинских пабликах уже предполагают, что это сделано, чтоб воспрепятствовать передаче данных о передвижениях российских войск, которые переходят к наступательным действиями на лиманском направлении.

В Бахмуте, по данным российских телеграм-каналов, "вагнеровцы" захватили дополнительные территории вокруг завода "Синиат", начали бои в жилых кварталах у высотных домов на улицах Ватутина и Некрасова, а также продвинулись вдоль улицы Добролюбова. Украина этого не подтверждает.

Россия готовится к новому ракетному удару по Украине, предупредили сегодня в Оперативном командовании "Юг". На это указывают действия противника в Черном море - корабельная группировка РФ продолжает маневры и переформатирование.

"Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент — это 10 единиц, среди которых остался лишь один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее, об определенной подготовке", - сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, именно такой последовательности действий придерживается противник при подготовке новой ракетной атаки.

"Они определенное время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару", - заявила Гуменюк.

Вчера поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Пострадал 4-этажный дом, где погибли три человека и 18 пострадали. Разрушены все четыре этажа в пределах одного подъезда.

Россияне утверждают, что "уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США". Украина обвиняет россиян в ударе по гражданскому объекту.

Сегодня днем по Краматорску снова были удары - по центру и снова по жилой застройке. На проезжей части улицы появилась воронка значительных размеров. Ранены шесть человек. Повреждено 18 многоквартирных домов, школа и детская поликлиника.

Самолеты, танки и угрозы Путина

Сегодня прозвучала очередная порция заявлений от Запада по самолетам, которых активно требует Украина.

Отправка боевых истребителей в Украину не стоит на повестке дня в Европе. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. По его словам, этот вопрос порождает разногласия среди двадцати семи государств Европы и являются "весьма спорным".

Боррель считает, что страны Евросоюза должны сосредоточиться на том, чтобы "сдержать свое слово и отправить танки, обещанные Украине".

При этом американские СМИ все же видят окно возможностей. Несмотря на то, что Штаты вряд ли отправят Украине свои собственные истребители, они могут предоставить другим странам право на реэкспорт самолетов F-16, пишет американская газета Politico. На данный момент это готовы сделать Нидерланды. Также свои F-16 (их обновляют самолетами Rafale местного производства) может передать Франция.

В Пентагоне же изданию заявили, что следует "расставлять приоритеты" в вопросе поставок, заявляя, что сейчас важнее обеспечить Украину средствами ПВО.

Тем не менее, вопрос, как видим, активно обсуждается. Одна из причин такого внимания к теме - нарастающие проблемы с украинской авиацией, которая "с каждым днем становится все хуже и хуже", сообщила Financial Times.

Украина теряет в бою своих лучших летчиков, пишет издание. "Если мы подождем еще шесть месяцев, мы дойдем до того момента, когда у нас будут только дедушки-резервисты, а не молодые пилоты с хорошими знаниями, хорошей подготовкой", - заявил пилот с позывным "Джус".

Также аналитики, опрошенные газетой, утверждают, что военно-воздушные силы Украины, состоящие из десятков устаревающих МиГ-29, Су-27, бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25, истощаются в ходе боевых действий, и испытывают дефицит боеприпасов.

При этом данные советские модели не способны сбивать российские крылатые ракеты и беспилотники. "Очень грустно лететь обратно и приземляться после такой охотничьей операции, понимая, что добыча долетела к своей цели, разрушила здания и даже убила людей - а ты ничем не мог им помочь", - говорит Джус.

То есть, не исключено, что вопрос поставок западных самолетов начал рассматриваться потому, что советские запасы - как украинские, так и восточноевропейские - близки к исчерпанию. Та же причина была с поставками сначала артиллерии, затем танков.

Евросоюз тем временем решил вдвое расширить тренировочную миссию для украинцев. Всего обучат 30 тысяч украинских бойцов, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Также сегодня Евросовет утвердил пакет военной помощи для Украины на 500 миллионов евро, и дополнительно выделил 45 миллионов на обучение украинских военных.

Россияне же готовятся отражать танковые атаки ВСУ. Вчера стало известно, что за подбитый "Леопард" хотят давать премию в пять миллионов рублей. Также экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о прибытии в Украину четырех российских роботов "Маркер". Они предназначены для поражения западных танков, на них планируется установить противотанковые системы.

Танки Германии сегодня упомянул Путин в своей речи на 80-летие капитуляции немцев под Сталинградом. "Невероятно, но факт - нам снова угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев", - заявил также он. "Мы свои танки к их границам не посылаем, но нам есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится", - добавил российский президент.

По его словам, "у РФ есть, чем ответить, тем, кто угрожает" и "те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой".

Позже Песков дополнил слова Путина об ответе на поставки танков такой фразой: "Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал".

Многие заявления Путин восприняли как очередной намек на возможность использования ядерного оружия.

имел ли его в виду президент РФ или что-либо иное из российского военного потенциала - точно сказать сложно.

Но очевидно, что он в очередной раз пытается заострить для Запада дилемму: до какой степени расширять военную поддержку ВСУ?

Поддерживать ли намерения ВСУ по освобождению всей территории Украины с угрозой эскалации и некоего ответа России, который "применением бронетехники не закончится" (хотя не все на Западе склонны верить в возможность России на практике реализовать эти угрозы)?

Либо же ограничиться поддержкой на том уровне, чтобы Россия не смогла расширить свои завоевания в Украине, по сути, ведя дело к заморозке конфликта?

Военные перспективы

Россия мобилизовала полмиллиона солдат и готовится пойти в наступление с двух вероятных направлений. Об этом вчера заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, россияне "могут предпринять попытку наступления по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть и юг". "Мы думаем, с учетом их склонности к символам, что они попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля", - сказал Резников.

Он назвав цифру в "500 000 русских солдат", мобилизованных Кремлем. "Официально заявлено 300 тысяч, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше", - добавил министр. По его словам, Украина далека от недооценки России.

Напомним, по последним оценкам главы военной разведки Буданова, в Украине сейчас воюют примерно 326 тысяч россиян.

В Польше тем временем считают, что Путин может снова атаковать Киев. Такое заявление сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы оцепить Украину. И, готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений.Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать наступления из Беларуси на север Украины, чтобы окружить Киев с запада", - заявил он.

Сейчас зима достаточно теплая, а это значит, что земля не подходит для тяжелых танков, артиллерии и другой техники. "Поэтому Путин, вероятно, захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления", - полагает Моравецкий.

Новую атаку России со стороны Беларуси не исключил и представитель ЕС Боррель, хотя он и считает такой вариант развития ситуации маловероятным.

"Я не думаю, что это произойдет, но наверняка знать невозможно", — сказал он. Боррель полагает, что если Москва начнет новое наступление, то это произойдет до того, как западные танки попадут в руки украинской армии.

При этом в американском "Институте изучения войны" считают, что Россия готовит одиночные рейды через украинскую границу на севере. Угроза таких рейдов существует из Белгородской, Брянской и Курской областей. Такой вывод военные эксперты делают из вчерашних слов Путина о необходимости "ликвидировать саму возможность обстрелов" российской территории.

В "Институте" полагают, что россияне хотят отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, "зажав их в северо-восточных приграничных районах".

Что же до украинских наступлений, то наиболее максималистские цели Киева сегодня оспаривались на Западе.

Украинские силы вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем, заявили четыре высокопоставленных чиновника Пентагона, выступая в Конгрессе США. Они сделали закрытый доклад перед комитетом по обороне, пишет газета Politico. "Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с полуострова", - говорится в оценках источников издания.

Еще один собеседник, знакомый с докладом, сообщил, что "победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована". Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.

Ранее подобные сомнения публично высказывал глава Комитета начальников штабов Марк Милли. По данным Politico, после этих слов "администрация Зеленского была в ярости, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению". В Киеве также ответили Милли, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта.

Тем не менее, пока западные прогнозы о том, что ситуация на фронте развивается по сценарию позиционного тупика, подтверждается. Причем эта ситуация не может сохраняться вечно, и при текущем развитии войны Запад будет поддерживать Украину в войне с Россией до конца года, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

Он допустил, что в случае, если война будет утомительной и ни одна из сторон не получит значительного преимущества, то на фоне "голосов с периферии "через год или около того может сложиться ситуация, когда давление со стороны европейцев, в частности, на украинцев, с целью заставить их вести переговоры, станет намного сильнее, чем сегодня".

Но в конечном счете, вопрос переговоров, по словам Гейтса, будет зависеть от развития событий на поле боя и продолжительности конфликта.