Самолет с игроками шведского "Гётеборга" совершил экстренную посадку в аэропорту датского Копенгагена, поскольку пилот узнал о возможной угрозе взрыва 30 футбольных мячей в багажном отделении.

Об этом сообщает издание Aftonbladet, журналист которого был на борту.

В публикации говорится, что команда направлялась на сборы в испанскую Торревьеху. Примерно через 30–40 минут полета командир воздушного судна сообщил, что у него "странное объявление": "Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за опасности их взрыва нам нужно совершить посадку в Копенгагене".

Как сообщил экипаж, после вылета с ним связались сотрудники аэропорта Гётеборга и сказали, что забыли предупредить о мячах, предположив, что они были накачанные.

По словам пилота, остановка в столице Дании должна была занять около получаса, чтобы успеть сдуть мячи, он также принес извинения за неудобства.

После посадки выяснилось, что мячи все же были сдуты.

В клубе заявили, что сдули все мячи перед вылетом, самолет в итоге посадили из-за "ложной тревоги", но это было исключительно решением авиакомпании и экипажа, поэтому они не ждут требований о компенсации.

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