В деле против Романа Насирова завершилось досудебное расследование. Уже на следующей неделе должно состояться очередное судебное заседание о продлении меры пресечения для Насирова, который уже четыре месяца находится под стражей.

О ходе этого дела "Стране" рассказал адвокат Насирова Семен Ханин.

"Следствие считает, что собрало все необходимые доказательства для подготовки обвинительного акта. Вчера нам как стороне защиты и самому Роману Михайловичу дали ознакомиться с материалами дела - всего там 200 томов. Мы приступаем к ознакомлению. Пока Насиров уже четыре месяца находится под стражей с альтернативой внесения залога в 500 млн грн. В ближайшее время будет очередное заседание по продлению меры пресечения, но точная дата еще не определена. А само следствие длится уже пять лет, и никаких новых доказательств за это время не было собрано", - сказал Семен Ханин "Стране".

При этом адвокат акцентирует, что еще на первоначальном этапе расследования сторона обвинения допустила ряд нарушений.

"Для подозрения должны быть четыре составляющих уголовного правонарушения: объективная и субъективная сторона, объект и субъект преступления, а также доказательства по каждой из этих четырех составляющих. Для предъявления подозрения должны быть весомые основания. По Насирову ситуация следующая. НАБУ утверждает, что ему Бахматюк (крупный предприниматель-аграрий Олег Бахматюк - Ред.) якобы давал взятку. Каким образом? По версии НАБУ, Бахматюк перечислял со счета своей компании деньги через компанию-посредника, а та в свою очередь переводила средства фирме, связанной с Насировым. Эта компания принадлежит не Насирову, а его родственникам, которые занимаются бизнесом. Это были обычные торговые операции. Нет ни одного доказательства того, что это была взятка. Детективы говорят, что они даже не собирали эти доказательства, но, мол, теоретически может же быть так, что это взятка. Теоретически может быть все что угодно. Детективы говорят: ну, это же подозрение, мы подозреваем, что это может быть взятка", - рассказал Семен Ханин.

Также адвокат считает необоснованной сумму залога, которую суд определил для Насирова.

"Они посчитали весь торговый оборот компании - 500 млн грн. И исходя из того, что НАБУ считает, что это была неправомерная выгода, то соответственно и залог Насирову установили в размере 500 млн грн. С таким подходом можно далеко пойти. Даже обычный человек, не банкир и не бизнесмен, понимает разницу между личным доходом и оборотными средствами. Говорю: вы же человека держите в тюрьме. А следователи отвечают: мы ему даже лучше сделали, когда дали статус подозреваемого, у него стало больше прав - адвокатом пользоваться, например. Говорю: вы издеваетесь? Отвечают: нет, мы боремся с коррупцией", - отмечает Ханин.

И добавляет: "Здесь не вопрос в том, виновен Насиров или не виновен - это выяснится в ходе процесса, суд вынесет вердикт. Важно, что на этапе предъявления подозрения и определения меры пресечения, на первоначальном этапе процедура нарушена. И такая же процедура может работать не только в отношении Насирова, а в отношении любого человека. Тогда вообще институт адвокатуры проще разогнать, если человека бросают в тюрьму, потому что он "теоретически мог" получить взятку. Остановите любого человека на улице - он теоретически Чикатило. Бороться с коррупцией нужно. Вопрос в том, как. Чтобы при этом не создавать системное нарушение закона и прав человека", - считает Ханин.

Как писала "Страна", в 2019 году суд арестовал 300 000 долларов Насирова, которые лежат в банке Великобритании.

А в минувшем октябре ВАКС избрал меру пресечения для Насирова с залогом более чем полмиллиарда.