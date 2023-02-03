Высотный китайский аэростат приближается к находящейся в центре США базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

Об этом сообщает Associated Press.

В публикации говорится, что в социальных сетях появились видеоролики, на которых люди с биноклями пытались найти "шпионский шар" в небе над Миссури.

При этом сенатор от штата Миссури Эрик Шмидт назвал происходящее "абсолютно невероятным" и заявил, что американцы не должны мириться с происходящим.

По словам пресс-секретаря Пентагона генерала Пэта Райдера, воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей.

"Воздушный шар продолжает двигаться на восток и в настоящее время находится над центром континентальной части Соединенных Штатов", - сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден согласился с советом шефа Пентагона, что сбивать высотный китайский аэростат в небе Соединенных Штатов не следует из-за риска для людей на земле.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить замеченный в небе над континентальной частью Штатов китайский зонд.

"Сбейте этот шар!" - написал он. Призыв политик опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Также мы писали, что госсекретарь США Блинкен отложил свой долгожданный визит в Китай, а Госдепартамент заявил, что нахождение аэростата КНР в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета и международного права и неприемлемо.