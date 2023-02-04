Подводим итоги 346-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском (Угледар) направлениях. Как пишет Генштаб, за минувшие сутки отражены атаки в районе Грековки (бывшее Петровское), Невского, Кременной и Дибровы в Луганской области. А также у Верхнекаменского, Парасковиевки, Красной Горы, Бахмута, Ивановского в Донецкой области.

Для Донецкой области это стандартная география атак. Что же до Луганской - то подтверждается информация, что здесь российские войска активизировались.

Российские телеграм-каналы заявляют, что наступление РФ идет на рубеже Червонопоповка - Кременная. Пишут о продвижении до Ямполовки (чего Украина не подтверждает) и на юго-запад от Червоной Дибровы в район Серебрянского лесничества (Генштаб подтверждал бои в этом районе).

Напомним, что к юго-востоку от этого лесничества россияне, как они утверждают, захватили Белогоровку, чего Украина также не подтверждала. Но в целом, с учетом движения в сторону Дибровы, речь может идти о двух ударах по участку обороны Северска с востока и севера.

Одновременно с юга, как мы уже рассказывали, пытаются пробиться ЧВК "Вагнер", которые ведут штурмы населенных пунктов к северу от Соледара. То есть, к этому важному узлу обороны ВСУ стараются выйти с трех направлений.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сегодня подтвердила, что россияне наступают на Бахмут и на ливанском направлении, но заявляет, что ВСУ держат позиции и противник успеха не достиг.

Продолжаются и бои под Угледаром. В селе Никольское на юго-восточных подступах к городу разрушен обстрелами Успенский Николо-Васильевский монастырь. Эта обитель известна в Донбассе тем, что там похоронен православный старец Зосима (Сокур). Ему приписывают предсказание нынешней войны. Виктор Янукович в одном из интервью рассказывал, как исповедовался у отца Зосимы и затем был на его похоронах в 2002 году.

В неподконтрольном Донецке сегодня массированные прилеты в Киевском районе. Снаряд попал в крышу жилого дома на перекрестке улиц Артема и Россини. Разрушены фактически три этажа в одном из подъездов. Под рухнувшими перекрытиями могут быть люди.

Идет разбор завалов, спасатели смогли убрать одну из плит перекрытия рухнувшей квартиры верхнего этажа.

Также сообщали о прилете по улице Батищева в Киевском районе Донецка. Были попадания по многим точкам, то есть удар был массированным и наносился, судя по фото снарядов, из РСЗО.

Ночью был удар по Борисовке Белгородской области РФ, что недалеко от украинской границы. Видео и фото масштабного пожара публиковали местные телеграм-каналы. Прилет был, судя по всему, по нефтебазе возле Борисовского завода мостовых металлоконструкций.

Губернатор области Гладков после этого бессрочно ввел в регионе "жёлтый" уровень террористической опасности.

Сегодня состоялся крупный обмен пленными. Россия вернула домой 63 человека, Украина почти вдвое больше - 116.

Российское военное ведомство заявило, что в список включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов.

Ермак позже подтвердил обмен пленными. По его словам, Украина вернула военных из Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления.

Кроме того удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело Евгения Кулика - погибшего добровольца-украинца, служившего во Французском иностранном легионе, но после начала вторжения РФ, вернувшегося в Украину.

Высокоточные бомбы и вопросы по танкам

Главная новость по теме снабжения Украины вооружениями - вчерашнее решение США передать Украине бомбы GLSDB. Они имеют повышенную дальность - 160 километров, что вдвое дальше, чем нынешние ракеты для "Хаймарсов" (80 км).

Как мы уже рассказывали, после их получения, которое состоится, судя по публикациям в СМИ, через девять месяцев, Украина сможет наносить удары на всю глубину российских тылов в Украине. Исключая Крым - там бомбы смогут долетать только до северных районов полуострова (при условии, если линия фронта останется к тому времени такой же, как и сейчас).

Что это за бомбы?

Ground-Launched Small Diameter Bomb (в переводе "бомбы малого диаметра наземного запуска") - это гибрид реактивных снарядов M26, снятых с вооружения в США, с управляемой бомбой GBU-39.

Запускают их с любых установок семейства MLRS (к ним относятся их "Хаймарсы", которыми располагает Украина). После запуска двигатель ракеты выводит бомбу GBU-39 на высоту самолета, после чего боеголовка начинает планировать на цель.

Из-за малого диаметра бомбу сложнее поразить системой ПВО (обратная сторона этого - меньшая убойная сила, чем у стандартной ракеты "Хаймарс"). Но главное - дешевизна этого решения. Двигатели берут со списанных ракет, то есть цена вопроса - механизм, который совмещает бомбу и носитель.

Пишут, что стоимость одной бомбы будет примерно такой же, как у беспилотника "Шахид", при том, что сбить ее сложнее. Впрочем, российские военные обозреватели сообщают, что бомбы GBU система "Панцирь" в Сирии уже сбивала.

При этом запасов и бомб, и носителей у США огромное количество, поэтому дефицита в них не будет.

В то же время, отложенное время поставок - в конце 2023 года (по данным западных СМИ)- и новизна этого вооружения пока ставят вопросы к тому, как это оружие повлияет на боевые действия. Тем более, что решающих операций ждут в ближайшие полгода, когда планирующих бомб еще не будет на фронте (если только Пентагон не ускорит значительно этот процесс, либо информация о том, что для поставок нужно 9 месяцев специально запущена для притупления бдительности россиян).

Тем временем, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал вероятность ударов по Крыму новыми дальнобойными бомбами. По его словам, в случае ударов Украины по Крыму "никаких переговоров не будет", будут только "удары возмездия".

Ответ в случае ударов по Крыму и вглубь России будет "быстрым, жестким и убедительным". Кроме того, РФ, в зависимости от угроз готова применять все виды оружия в соответствии со своими доктринами, включая ядерную, добавил Медведев.

Отметим, что удары по Крыму, а также по территории России - вплоть до Саратова - Украина уже наносила (хотя и подтверждала это не сразу). Обычно далее следовали массированные удары по украинской инфраструктуре, которые российская власть часто подавала как ответные акции.

То есть в этом смысле ничего не изменилось, и угрозы Медведева не слишком понятны. Но, учитывая, что его заявление прозвучало после решения США поставить бомбы, способные добивать до Крыма, то, видимо, российский чиновник подразумевал удары именно натовским вооружением. Что действительно являлось бы прецедентом - в случае применения его по Крыму или непосредственно российской территории.

Как неоднократно давали понять американцы - они против нанесения ударов своим оружием по территории РФ (и мы видим, что "Хаймарсы" не обстреливают Белгород, хотя расстояние позволяет). А вот что касается Крыма, то вчера в Пентагоне заявили, что оставляют этот вопрос на усмотрение Украины.

Если Киев ударит по территории полуостров бомбой GLSDB, это будет с одной стороны прецедент применения натовских вооружений по Крыму, который Россия считает своей территорией с 2014 года.

С другой - Москва называет "своими" также Донецк, Мелитополь и другие города, которые регулярно обстреливаются теми же "Хаймарсами". И никаких особенных "ударов возмездия" это не влечет (кроме стандартных ударов, которые бы и так наносились).

Что будет, если западное оружие нанесет удар по Крыму - это вопрос, на который ответа пока нет. Но попытка может быть - чтобы как раз изучить реакцию РФ, в чье намерение применять ядерное оружие по такому поводу верят на Западе все меньше.

Украина же сигнализирует о том, что готова бить и по целям на российской территории, в том числе - и в Москве. Об этом нардеп Федор Вениславский. Тезис о том, что Украина должна воздержаться от таких ударов, он назвал "идеей из параллельного мира".

"Россия атакует мирные украинские города со своей территории, как и со стороны Беларуси. Являются ли места, где Россия хранит свои ракеты, законными военными целями? Конечно, без вопросов. Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями", - объяснил свою позицию Вениславский в интервью Bild.

Но опять же вопрос - позволит ли Запад использовать для этих целей свое вооружение.

С танками идут более определенные процессы. Британское министерство обороны разместило в твиттере кадры с полигона, где украинские военнослужащие осваивают управление машинами Challenger 2.

А вот с "Леопардами" и сроками поставок более-менее значительного их количества - снова вопросы. 14 принадлежащих Германии танков Leopard 2 - вот все, что пока готов поставлять Запад прямо сейчас, пишет в журнал Spiegel.

Как сказал немецкому изданию источник в правительственных кругах, "комплектация батальонов оказывается утомительным делом". И ни одна страна ЕС пока не взяла на себя соответствующих обязательств по "Леопардам" во время видеоконференции на прошлой неделе, которую организовал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Даже правительство Нидерландов, которое уже успело пообещать в СМИ поставить танки Leopard 2.

Так, Польша пообещала предоставить десяток боевых машин. Но абсолютно необходимые в боевых условиях комплекты запчастей давать отказывается, пишет Spiegel.

Детально о проблемах с передачей "Леопардов" рассказали в Португалии. Источник местной газеты Sol в минобороны страны описал сложную математику процесса танковых поставок.

"Португалия могла бы предложить четыре или пять танков, но у нас даже нет боеприпасов. Они очень дорогие. Самые дешевые стоят по 10 000 евро каждый. Боевой танк в Украине делает 60 выстрелов в день. Теперь представьте, что 300 танков [число, запрошенное Зеленским] делают по 60 залпов. Кто производит боеприпасы? Если 300 танков стреляют хотя бы 40 снарядами в день, это уже стоит 120 миллионов евро. Представьте себе, в год почти 44 миллиарда евро! А если танк останавливается из-за поломки или отсутствия запчастей, он просто бросается. И есть опасения, что танки попадут в руки россиян, которые откроют для себя системы высокого уровня безопасности, которыми они оснащены", - описывает источник ситуацию.

"У всех стран нет непрерывной системы поставки запчастей, потому что они слишком дороги, а немецкий завод не может постоянно работать для их производства", - констатирует источник Sol.

Пока непонятно, поставит ли сама Португалия эти танки Украине. В цитированной выше статье говорится, что премьер Кошта отказался это делать. Но потом, будучи с визитом в Центрально-Африканской Республике, он заявил, что Португалия все-таки предоставит Украине "Леопарды". Правда, не уточнил, в каком количестве.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки. Я знаю, сколько танков будет [отправлено в Украину], но об этом будет объявлено в подходящее время", - цитирует премьера агентство Lusa.

Россия тоже, судя по всему, пытается наладить критический военный импорт. Wall Street Journal со ссылкой на российскую таможенную статистику сообщает о фактах экспорта китайских военных технологий (РЭБ, корабельная навигация) и запчастей к самолетам в РФ.

Военные перспективы

Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"То, что они перебрасывают более подготовленные силы на восток – понятно, там сейчас сконцентрирован их приоритет. Но южный регион всегда оставался у них в поле зрения, они не выпускают его из-под контроля и держат как дополнительное направление, на котором может быть нанесен неожиданный активный удар", – сказала Гуменюк.

О том, что РФ концентрирует войска на востоке и особенно - на луганском и угледарском направлениях, уже несколько дней сообщают украинские спикеры, а также военные эксперты на Западе.

Но и Киев готовится наступать. Украина будет использовать основные боевые танки, полученные от стран Запада, для контрнаступления, заявил министр Алексей Резников. "Мы будем использовать их в качестве "стального кулака" для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы", - заявил министр обороны.

Готовятся и штурмовые бригады - в том числе на базе МВД, о чем мы вчера уже рассказывали. Сегодня появились еще подробности по формированию таких соединений. Основную часть бригад Нацгвардии создают на базе уже существующих подразделений с боевым опытом.

"В частности, в составе Национальной гвардии Украины создается шесть таких подразделений. Основная часть из них будет формироваться на базе частей с боевым опытом. По всему государству в центрах предоставления админуслуг граждане уже могут выбрать штурмовое подразделение, в котором они хотели бы проходить службу", – заявил представитель НГУ Руслан Музычук..

По его словам, будущих бойцов будут какое-то время готовить опытные офицеры и инструкторы. Подготовка подразумевается как общевойсковая, так и специальная, поскольку бригады создаются "по специальностям" - танковые, артиллерийские, БПЛА и так далее.

Но общевойсковая мобилизация также продолжится. Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и мобилизации, сообщает народный депутат Ярослав Железняк. Этот новый срок начнет действовать после 19 февраля и, очень вероятно, продлится очередные три месяца.

Евроинтеграция буксует

Западные СМИ и еврочиновники подводят итоги саммита Украина-ЕС, который прошел вчера в Киеве.

ЕС обещает больше помощи Украине, но "приглушает разговоры о членстве" - так оценивает состоявшийся в Киеве саммит газета New York Times. Лидеры Европейского союза "отказались давать награду, которую очень хочет г-н Зеленский, — ускоренного членства в блоке".

Еврочиновники, прибывшие в Киеве, "придерживались осторожной линии", при этом "мягко притормозив разговоры об ускоренном членстве". Вторжение России побудило Европейский Союз официально сделать Украину кандидатом, но переход от этого шага к членству "может занять много лет", пишет издание.

"Визит в Киев продемонстрировал баланс, которого хотят достичь официальные лица ЕС, подталкивая Украину к брюссельским стандартам борьбы с коррупцией и обеспечения либеральной демократии, не давая конкретных обещаний о членстве", - говорится в аналитической статье NYT.

В итоговой резолюции саммита некоторые страны ЕС хотели признать прогресс Украины в достижении стандартов блока. Но другие настаивали на том, чтобы слово "прогресс" было заменено на "усилия", по словам четырех официальных лиц, которые передали информацию газете.

В конечном итоге потребовалось две встречи, чтобы решить этот вопрос, "но более осторожные формулировки возобладали".

Вице-президент Европарламента Катарина Барли также пока отрицает возможность скорого вступления Украины в ЕС.

"Сам факт того, что Украине так быстро был предоставлен статус кандидата, был довольно экстраординарным событием", – сказала она в программе Tagesthemen на немецком канале ARD, сообщает Бильд.

По ее словам, Украина должна выполнить те же условия, что и все остальные кандидаты на вступление в ЕС. Они включают политические, экономические и правовые критерии - но во всех трех сферах требования "далеки от выполнения", говорит Барли.

По ее мнению, невозможно быстро принять страну в ЕС по особым причинам. Важно "быть реалистами с украинцами", заявила вице-президент Европарламента.

Иными словами, пока что разговора о членстве Украины с конкретными сроками вступления ЕС вести явно не готов. И основная причина, видимо, не только и не столько требования по реформам (хотя и они тоже), а продолжение активных боевых действий. Пока они не окончатся, как уже не раз заявляли в Евросоюзе, о вступлении Украины в ЕС предметно говорить не будут.