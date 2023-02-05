Подводим итоги 347 дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Утром Генштаб сообщил, что Россия наступает уже на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Обычно в сводках активных участков фронта меньше.

Это расширение масштаба российских атак нашло отражение и в комментариях первых лиц. Как заявила замминистра обороны Анна Маляр, на фронте была "яростная попытка" прорыва обороны ВСУ под Бахмутом. По ее словам, российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули "мощные наступательные действия на Лиманском направлении", но успеха не добились.

О "жесткой" ситуации вчера заявил и президент.

"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация ужесточается. Сейчас снова такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях", - сообщил Зеленский.

По данным Генштаба, за минувшие сутки отражены атаки противника в районах Шипиловки и Кременной Луганской области. А также Верхнекаменского, Благодатного, Красной Горы, Парасковиевки, Бахмута, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Шипиловка ранее не появлялась в сводках. Это село к северо-востоку от Белогоровки по правому берегу Северского Донца. Россияне утверждают, что контроль над селом у них. Также на днях они заявляли о захвате Белогоровки в Луганской области. Но сегодня губернатор Сергей Гайдай заявил, что Украина контролирует село по-прежнему. Фото и видео оттуда ни одна из сторон не публикует.

Некие изменения идут и в районе Бахмута.

Российские телеграмм-каналы пишут о продвижении российских войск в районе Красной Горы и Парасковиевки (к северу от Бахмута), а также о заходе россиян в северные районы Бахмута. И на этом фоне некоторые российские источники заявляют, что украинские войска якобы начали отступать с северных, восточных и южных окраин Бахмута или даже вообще из города из-за угрозы окружения.

А сегодня британская разведка сообщила об огневом контроле россиян над частью дорог в город.

В тоже время куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг отход украинских подразделений из Бахмута.

"Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска (Бахмута - Ред.) идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Отступление ВСУ не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных", - заявил Пригожин.

Примечательно, что это сообщение Пригожина очень напоминает его заявление по поводу боев за Соледар.

Утром 10 января он, в похожих выражениях, опроверг появившиеся слухи, что ВСУ покидают Соледар, но уже вечером объявил о полном захвате города. Через несколько дней информацию о том, что именно 10 января украинские войска отступили с большей части города на его северо-западные окраины подтвердили и украинские источники.

Но, безусловно, масштабы боев в Бахмуте и Соледаре (да и сами размеры городов) несравнимы. А потому развитие ситуации в Бахмуте действительно может сильно отличаться от того, что произошло в Соледаре.

Но, судя по информации с украинской стороны, ситуация там тяжелая, и потери большие. "Правда ли, что неподготовленный боец живет в Бахмуте 4 часа?" - такой вопрос журналистка Рамина Эсхакзай задала в центре Бахмута офицеру ВСУ с позывным "Тесла".

Она сослалась на информацию украинских военнослужащих, выводящих "двухсотых" и "трехсотых", которые и сказали ей про срок жизни бойца в 4 часа. Офицер ответил, что, по его мнению, это все-таки какая-то негативная статистика. "Мне кажется, дольше", - добавил "Тесла".

При этом он заострил внимание на проблеме, что российские солдаты более автономны в бою и не надеются на внешнюю помощь.

"Нам нужно усилить подготовку наших войск и морально, и в том числе улучшить применение командирами взводов обычного мощного стрелкового оружия - пулеметов и РПГ. Такое ощущение, что в их (российских - Ред.) коротких учебках 2-3 месяца учат именно этому, и они ни на кого не надеются. У нас уже есть синдром HIMARS. У нас все рассчитывают, что прилетит HIMARS или гаубица М-777 ударит. А россияне надеются только на себя - на свой РПГ и на свой "покемон" - самый популярный пулемет", - сказал "Тесла".

Западные СМИ сегодня обратили внимание на Угледарское направление - оттуда вышло сразу несколько репортажей.

Французская телекомпания Franceinfo сообщила о том, что человеческие потери значительны, по словам украинских военных. "Их (солдат ВСУ - Ред.) повседневная жизнь состоит в том, чтобы стрелять, а затем укрываться в своих бункерах, подземных убежищах площадью всего несколько квадратных метров, чтобы защитить себя от ответных действий русских. На лицах солдат видно их изнеможение", - говорит корреспондент.

Газета Washington Post пишет, что инициатива под Угледаром постепенно перешла обратно к врагу. "Напряженность выросла за последнюю неделю", - сказал Андрей, пулеметчик. "Мы больше занимаем оборонительную позицию, не получая никаких приобретений" .

Стычки здесь многочисленны и агрессивны, только в среду вечером было 13 попыток прорвать украинскую оборону. Но ничто не указывает на то, что собираются крупные силы противника - по крайней мере, пока.

По оценкам разведки, у России под Угледаром около шести батальонных тактических групп, что примерно вдвое меньше, чем требуется для крупной операции, по мнению военных экспертов.

При этом Россия может своими атаками на Угледар попытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон. Или РФ может испытывать оборону ВСУ в разных точках на 140-километровой линии фронта, которая проходит через Донецк и Луганск.

Еще один вариант - россияне используют отвлекающую тактику для наступления, запланированного на совершенно другой район. Или сочетание всего этого, предполагает издание (к вопросу российских наступлений мы еще вернемся).

Сегодня также было много обстрелов. По Киевскому району Харькова утром ударили две ракеты. Известно о четыре пострадавших.

Одна из ракет прилетела в университет имени Бекетова. Там пострадал охранник. Ректор Владимир Бабаев заявил, что обстрелы повредили несколько корпусов.

"Главный корпус – прямое попадание, три этажа разрушены. Архитектурный корпус – окна, двери, оборудование. В административном корпусе вылетели окна, двери. Музейный корпус поврежден, многие экспонаты спрятали", - сказал Бабаев.

Ночью россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке: ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажки и детсад.

Пострадали и неподконтрольные территории. С утра в Донецке из-под завалов дома, попавшего под обстрел вчера, достали тело женщины 1993 года рождения. Таким образом, на данный момент погибших после удара по многоэтажке уже двое. Также погиб мужчина после обстрела в Петровского района Донецка, которые произошел уже сегодня.

В Новой Каховке на левом берегу Днепра в Херсонской области прилетело по яхт-клубу.

Оружие для Украины

Украина может получить до 160 основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов Германии. Как сообщила газета Handelsblatt, компании Rheinmetall и FFG могут отремонтировать большую часть имеющихся у них машин этой модели.

Ранее о вероятной отправке 88 танков от "Райнметалла" писали другие немецкие СМИ. Правда, сроки возвращения старых танков в строй могут быть длительными. К тому же неясно, принято ли политическое решение на этот счет.

При этом на Западе есть консенсус о том, что натовское вооружение в Украине не будет атаковать территорию России. Об этом в интервью Bild заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

На вопрос есть ли договоренность с Зеленским о том, что оружие Запада будет применяться только на территории Украины, и что Россия не будет атакована им на своей территории, Шольц ответил: "На этот счет существует консенсус".

Правда, неизвестно, включен ли в этот консенсус Крым, который Запад считает территорией Украины, но с осторожностью относится к применению там своих вооружений.

Также сегодня прозвучал ряд противоречивых заявлений от премьера Израиля Нетаньяху. Он заявил, что думает над предоставлением Украине системы ПРО "Железный купол", но не готов "давать окончательных обещаний". И рассматривает также альтернативные варианты.

"Мы рассмотрим то, что доступно, нашу политику и наши интересы в регионе. Вклад Израиля может быть в других областях", - заявил Нетаньяху в интервью телеканалу LCI во Франции.

Поэтому, добавил премьер, "мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами, у нас есть и другие соображения. В частности очень тесная оперативная близость между ВВС Израиля и ВВС России. Их самолеты действуют в сирийском воздушном пространстве, мы пока избегаем каких-либо конфронтации. Мы не хотим военной конфронтации с Россией. У нас есть соображения, которые нужно учитывать, которых нет у других стран".

Более того, по словам Нетаньяху, Израиль нашел компромисс с Россией, и этот компромисс заключается в том, что стороны "оставляют друг друга в покое".

"Иран хочет не только создать ядерное оружие, чтобы нас уничтожить, но также подвергнуть нас опасности. Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно…. Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое". Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам. Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны", - объяснил премьер суть компромисса.

И, судя из этих слов, данный компромисс может быть разрушен, если Израиль начнет вооружать Украину. В то же время, Нетаньяху такого варианта, как видим, не отбрасывает. Что может быть элементом торгов как с американцами, которые требуют помогать Кикву, так и с Москвой по проблематике Ирана.

Военные перспективы

Все разговоры сегодня - вокруг вероятных планов Украины и России наступать в ближайшие несколько месяцев.

Украинская точка зрения склоняется к тому, что россияне готовятся наступать в основном на востоке. Арестович предположил, что их план - захватить всю Донецкую область через 2-3 месяца.

"Я думаю, что не получится. Но некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям", - заявил бывший советник Офиса президента в эфире "Фейгин Live".

По его словам, ближайшие два месяца будет идти "кровавая драка", похожая на ситуацию мая-июня, когда ВСУ "медленно под давлением противника сдвигались назад, на более выгодные позиции".

Министр обороны Алексей Резников говорит, что Украина ожидает нападения России в феврале, "зная о пристрастии противника к датам и годовщинам". Однако он добавил, что пока создание ударных групп для такого наступления Украина не фиксирует.

Британская газета "Телеграф" рассуждает, где россияне могли бы пойти в новое наступление. Издание пишет, что у многих на Донбассе есть ощущение, что Украине придется отступить из Бахмута на новую линию обороны. Но Бахмут, оттянувший на себя "огромное количество украинских войск", может оказаться отвлекающим маневром.

Издание приводит мнение "Института изучения войны", который заявил, что основные наступательные усилия России будут направлены севернее, в Луганской области, недалеко от городов Сватово и Кременная. Удар здесь может иметь целью "вывести украинцев из равновесия в менее защищенном районе".

Украинский офицер, находящийся в Харькове, сообщил The Telegraph, что россияне, вероятно, попытаются вернуть себе территорию, которую потеряли в результате украинского контрнаступления в сентябре.

Первой целью будет оттеснение украинцев от критической линии снабжения между Валуйками в Белгородской области РФ и Сватово. Затем они попытаются перерезать шоссе между Харьковом и Изюмом, чтобы перекрыть украинские коммуникации с Донбассом. При этом собеседник считает, что у россиян недостаточно сил, чтобы атаковать сам Харьков.

Но могут быть и другие направления атак. Тот же украинский офицер сообщил The Telegraph, что не исключает удар через границу в Сумской области.

Непредсказуемым образом могут развиваться события на юге (в Запорожской области). По данным газеты, у россиян достаточно ресурсов для удержания линии фронта силами мобилизованных, и "опасного наступления" силами опытных подразделений в каком-то одном районе.

Атака на южном фронте поставила бы под угрозу основные пути снабжения украинских сил на Донбассе. Но противнику нужно пройти от нынешней линии фронта до трассы Днепр-Донецк 50-60 километров.

Впрочем, "Институт изучения войны" пишет, что вряд ли следует ждать от россиян серьезного наступления в направлении Запорожья. Причина - россияне концентрируют войска и технику для наступления на запад Луганской области и в районы Бахмута. А сил для одновременных атак по нескольким направлениям у РФ не хватит.

Хотя основные бои сейчас идут за Бахмут, как уже неоднократно заявлялось экспертами, они имеют в большей степени информационно-политическое и психологическое значение, а не военное.

С военной точки зрения ни захват Бахмута, ни соседнего Северска не будет иметь стратегического значения (за исключением случая, если там будут окружена крупная группировка украинских войск, что пока выглядит маловероятным). Также не будет иметь решающего значения для хода войны возможное продвижение российских войск на запад от Кременной и Сватово. Даже если они, по итогу, вернуться на линию фронта по Осколу (что, опять же, пока не сильно просматривается в ближайшей перспективе).

С чисто военной точки зрения все это будет означать лишь передвижение линии фронта на новые рубежи, за которые позиционные бои могут продолжаться многие месяцы.

Ключевое значение для войны будет иметь исход боев совсем на другом направлении. А именно – на южном участке фронта длиной в 150 километров от Угледара в Донецкой области до Васильевки в Запорожской.

Именно здесь Украина, как уже неоднократно заявляли и СМИ, и эксперты, может готовить масштабное наступление с целью перерезать сухопутный коридор в Крым, выйдя к Азовскому морю. Дискуссия идет, в основном, не поводу того будет ли Украина здесь наступать, а когда и как ВСУ это будут делать.

Направление удара может быть разным – может быть на Мелитополь, может быть в Донецкой области в сторону азовского побережья и Мариуполя, может быть сразу по нескольким направлениям.

Но, в любом случае, если наступление окажется успешным, то итоги его будут иметь стратегическое значение.

Во-первых, фактически в окружении окажется группировка российских войск в Херсонской области на левом берегу Днепра. Ей придется спешно уходить в Крым. Таким образом, российские войска будут выбиты со всего побережья материковой Украины (за исключением части азовского побережья в Донецкой области), а ВСУ подойдут к границе с Крымом.

Во-вторых, что еще более важно, это будет означать, что военные действия перенесутся на территорию Крыма. И оборонять его российским войскам будет куда тяжелее, чем нынешнюю линию фронта. Под ударом ВСУ окажутся все коммуникации, включая крымский мост, который, в таком случае, ждет судьба Антовского моста под Херсоном (как минимум, туда будут добивать с азовского побережья обещанные американцами бомбы GLSDB), но с существенным отличием – понтонную переправу через Керченский пролив, в отличие от Днепра, навести не получится. И единственным возможным способом снабжения станет морской путь и паромы, что вряд ли будет достаточно для успешной обороны полуострова.

Есть распространенное мнение, что, в случае атаки на Крым, Россия может нанести ядерный удар. Однако в эту угрозу сейчас верят намного меньше, чем в прошлом году, после того как РФ объявила об аннексии части территории Украины, но затем отступила из Херсона фактически без боя и не стала выдвигать ультиматум остановить наступление ВСУ с угрозой использования ядерного оружия (как считается, из-за негативной позиции Китая и угрожающих намеков Запада).

И эти же факторы, которые до сих пор препятствовали реализации ядерных угроз, могут сработать и в дальнейшем, хотя, безусловно, Крым для РФ многократно важнее, чем Херсон.

В этой связи появляющиеся периодически конспирологические версии о том, что якобы готовится размен – россияне уходят из Запорожской и Херсонской областей, а Украина отступает из отдельных городов Донецкой области, еще менее состоятельны, чем аналогичные слухи во время отхода россиян из Херсона о том, что это некий "договорняк», за которым последует прекращение боевых действий (чего, как мы видим, не произошло и близко).

Отступление россиян из Херсонской и Запорожской областей с вероятностью близкой к 100% будет означать не начало переговоров, а то, что полем битвы станет Крым. Причем крайне неудобным для России полем битвы.

Какие есть возможные варианты действий РФ с целью не допустить прорыва южного фронта?

Во-первых, это может быть превентивное наступление на данном участке в Запорожской и Донецкой областях (либо попытка прорыва фронта к западу и юго-западу от Донецка с целью войти в тыл и во фланг украинским войскам в Запорожской области), чтобы существенно отодвинуть линию боевых действий от сухопутного коридора в Крым.

Во-вторых, наступление на каком-либо ином стратегически важном направлении, чтоб оттянуть туда основные силы ВСУ (например, наступление на Киев или на Харьков).

В-третьих, подготовка эшелонированной обороны на южном направлении и на подступах к Крыму.

По поводу возможного масштабного наступления российских войск в ближайшее время сейчас говорят много и часто (в том числе и по поводу наступления на запорожском направлении). Однако нельзя точно сказать есть ли в действительности такие планы у российского командования, а главное – есть ли соответствующие возможности. Российские войска ведут наступательные действия на одном из участков южного фронта - под Угледаром, но их масштаб и интенсивность значительно меньше, чем, например, под Бахмутом.

Но, в любом случае, нависающая угроза над Крымом наверняка будет побуждать россиян к неким действиям, чтоб ее купировать. Каким – вероятно увидим в ближайшие месяцы.

Кто сорвал мир? Откровения Беннета

Несколько интересных заявлений сделал сегодня израильский экс-премьер Нафтали Беннет.

Судя по его словам, в начале войны Владимир Зеленский был настроен заключить мир с Россией, отказавшись от вступления в НАТО. "Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: "Я отказываюсь от этой идеи"", - вспоминает Беннет.

Но затем, по его словам, Запад сделал ставку на разгром российской армии и не позволил продолжать переговоры, начатые в апреле-мае.

Сам Беннет тогда, в марте прошлого года, был посредником переговорного процесса по просьбе украинской стороны и лично президента Зеленского. "Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Но они прервали переговоры", - сказал Беннет, добавив, что в ходе переговоров украинская и российская делегация составили 17 черновиков соглашений о прекращении огня.

Напомним, что в конце марта 2022 года на встрече в Стамбуле делегации Украины и России обсуждали проекты соглашения о прекращении войны. Как позже заявлялось, они включали в себя нейтральный статус Украины и отвод российских войск на линию 24 февраля.

Однако затем процесс переговоров был прерван. В СМИ тогда обсуждалась версия, что на это повлиял Борис Джонсон, который убедил Зеленского не идти на компромиссы с Россией, а добиваться военной победы.

Как видим, по версии экс-премьера Израиля, это было позицией не только Лондона.

Беннет также заявил, что Путин пообещал не покушаться на жизнь Зеленского.

На встрече с тогдашним премьер-министром Израиля, которая состоялась в первые дни войны, Путин заверил: "Я не собираюсь убивать Зеленского". Беннет ответил: "Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", и Путин снова пообещал этого не делать.

После этого Беннет позвонил Зеленскому по пути в аэропорт из Кремля и сообщил, что ему не угрожает смерть. "Вы уверены?" — спросил Зеленский. "Сто процентов", — ответил Беннет. По его словам, через несколько часов Зеленский вернулся в свой кабинет из бункера, где находился до этого, и снял видео вне его пределов.

Также экс-премьер рассказал, как попросил Путина не бомбить израильский госпиталь во Львовской области, и тот, получив координаты объекта, пообещал не наводить на него ракеты. Отметим, что о прилетах по госпиталю ничего не сообщалось.

Украинские власти отреагировали на это интервью и раскритиковали его.

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция. За ru-вторжением стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание России уничтожить Украину и убивать украинцев", - написал советник Ермака Михаил Подоляк.

Высказался по этому поводу и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба:

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но все это он сделал. Не дайте себя обмануть: он искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана".