Воспитательница, подозреваемая в пытках детей в детском доме под Фастовом Киевской области, взята под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"По ходатайству ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры воспитательнице детского дома избрана мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Накануне женщине сообщили о подозрении по факту пыток двух детей (ч. 1, 2 ст. 127 УК Украины).

Следствием установлено, что подозреваемая исполняла обязанности воспитателя в детском доме. Между женщиной и двумя детьми периодически возникали конфликты из-за того, что последние не соблюдали установленные ею правила.

"Подозреваемая позвала 11-летнюю девочку в одну из комнат дома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью по разным частям тела. Кроме того, с целью запугивания других детей, она избила прутом 9-летнюю воспитанницу дома по ногам. Таким образом, она нанесла детям физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения", - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

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