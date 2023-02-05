В Киеве участники транснациональной преступной группировки "Лешего" и выходцев с Кавказа арестованы без права внесения залога за терроризирование предпринимателей.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры пяти лицам - участникам транснациональной преступной организации, терроризировавшим и запугивавшим жителей столичного региона, избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора группировки – криминального авторитета по прозвищу "Леший", двух россиян и еще трех активных участников преступной организации на "горячем" при вымогательстве 80 тысяч долларов США с местного предпринимателя.

Согласно материалам расследования, указанный криминальный авторитет причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Также в состав преступной организации входили двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.

Участники преступной организации систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Голосеевским районным судом города Киева всем пяти подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 2 месяца. Досудебное следствие продолжается.

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