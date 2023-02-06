Подводим итоги 348-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, Россия ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Официально же ВСУ отбили нападения в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

По поводу Бахмута в том числе Зеленский сегодня собрал Ставку Верховного Главнокомандующего.

"Особое внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Что конкретно происходит в этом районе власти не сообщили. При этом российские телеграм-каналы заявили, что "вагнеровцы" вошли в северные районы Бахмута и ведут там бои. Также россияне пишут о продвижении в районе Красной Горы и Парасковиевки - захват этих сел (если он произойдет) будет означать перерезание трассы со стороны Славянска и фактически полное блокирование Бахмута с Северска.

Украинские источники не подтверждают, что российские войска зашли в Бахмут с северного направления.

При этом зарубежный OSINT-аналитик DefMon (ведущий анализ данных по открытым источникам) еще в воскресенье сообщал, что россияне продвинулись в северо-восточных районах Бахмута.

Судя по опубликованной им карте, "вагнеровцы" находятся в микрорайоне Восточный и севернее от него (их предполагаемые позиции обозначены на карте красными точками).

Украинская оборона в этом районе сосредоточена главным образом по реке Бахмутовка, которая прикрывает центр города и улицу Трудовую - основную артерию, по которой Бахмут связан с трассой на Славянск (дорога ведет также в центр Бахмута).

Также DefMon публикует карту сражений к юго-западу от Бахмута, где противник, по данным блогера, пытается выйти на трассу Бахмут-Константиновка - а именно, на дорожную развязку в сторону Часов Яра.

Судя по карте, россияне приблизились к водному каналу, который пересекает эту трассу в районе развязки. Это менее двух километров от дороги на Часов Яр.

В целом район предполагаемых российских атак с разных сторон от Бахмута выглядит так:

Украинские же военные сегодня заявили, что оборонять Бахмут нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе.

Бахмут является "неприступной крепостью" благодаря выстроенной системе инженерных заграждений и природному рельефу, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют продвижению врага. "Мы используем все возможности – как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Битва продолжается", - заявил Сырский.

Между тем, офицер ВСУ Денис Ярославский рассказал "Настоящему времени", что россияне заняли уже больше трети Бахмута.

"Враг занял частично город: промзону и частный сектор по реку. Ему действительно удается прорывать небольшие участки фронта и приближаться к нашим позициям. Сейчас город постоянно, систематически находится под вражеским минометным огнем", - сказал Ярославский.

По его словам, россияне взяли под огневой контроль две основные дороги, ведущие из украинского тыла в Бахмут, и пытаются окончательно перерезать пути снабжения города.

Офицер также подтвердил, что теперь Бахмут штурмуют не бойцы ЧВК "Вагнер", а регулярные части.

"Они разговаривают на профессиональном военном языке. Это действительно все критерии и действия, подтверждающие, что это регулярная армия Российской Федерации. Да, она обученная – это нельзя недооценивать… Даже если это мобилизованные, они частично разбавлены – больше это регулярщики. Но они обучены, они работают глазами в воздухе точно так же, как и мы. Работают дронами, систематически просматривают все территории… Они обучаются. Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет", - сказал Ярославский.

Ранее на Банковой признавали высокие потери самих ВСУ на этом направлении, говоря о высокой цене, которую Украина платит за удержание города. Как это выглядит "на земле", сегодня написала американская газета Politico. Со ссылкой на украинских офицеров она пишет о том, что из-за нехватки боеприпасов и российских штурмов украинским подразделениям приходится отступать.

"Иногда оставление позиций становится единственным способом спасти личный состав от бессмысленной гибели. Если они не могут доставить боеприпасы или [сменить войска], когда вы несколько дней сидите в окопах без сна и отдыха, ваша боевая ценность сводится к нулю", - сообщил изданию офицер из-под Бахмута.

Этот комментарий, правда, был опубликован в другом контексте - издание сегодня раскритиковало закон об ужесточении ответственности военных за оставление позиций и неподчинение командирам, который был, несмотря на многие возмущения, подписан президентом.

Закон в статье называется "карательным" (punitive). Говорится, что документ вызвал "страх и ярость" среди воюющих на передовой. И что он нарушает права человека, а также демотивирует военнослужащих.

Принятие закона газета связывает с тем, что кадровая армия с успехом выдержала давление российских войск, но свежемобилизованные вели себя иначе. "Есть те, кто бунтовал против приказов командиров, напивался или хулиганил; а другие, у кого заканчивались боеприпасы и падал моральный дух, спасали себе жизнь, оставляя позиции".

Приток многих тысяч новобранцев в ВСУ "поставил под угрозу обычный процесс проверки и привел к тому, что некоторые неподходящие солдаты оказались в бою". Но было и много проблем сверху: появлялось много видео солдат, жалующихся на нехватку оружия или неуместные приказы командиров.

Однако "новые карательные правила лишают свободы действий и превращают суды в "калькуляторы" для выдачи приговоров военнослужащим - вне зависимости от причин совершенных ими правонарушений", цитирует газета адвоката Антона Диденко.

Военные, которые дают комментарий Politico, также критикуют закон. Уже цитированный офицер из-под Бахмута добавил, что многие проблемы с дисциплиной коренятся не в "трусости" солдат, а в неэффективном или небрежном командовании и в отсутствии ротации частей.

Другие собеседники заявили газете, что закон эффекта иметь не будет, потому что "в ситуациях отчаяния и полного истощения страх перед уголовной ответственностью не работает".

Сегодня Украина, судя по всему, возобновила запуски дальних беспилотников по российской территории. Российские телеграм-каналы сообщают, что под Калугой упал и взорвался дрон, зацепившись за ветку.

По их данным, это был украинский БПЛА Ту-141 "Стриж", который нес осколочно-фугасный боеприпас на один из военных объектов, но до места назначения не долетел. Украина этих сообщений не комментировала.

Оружие для Украины

Вопрос влияния американских танков "Абрамс" на ситуацию в Украине, похоже, становится чем-то очень отдаленным - судя по тому, что написала вчера газета Financial Times.

Издание сообщило, что США могут производить для Украины только 12 танков в месяц. Сейчас компания-производитель ожидает указаний касательно приоритетности заказов, так как танки обещаны уже Тайваню и Польше.

Проще говоря, компания General Dynamics ждут указания, будет ли производство для Украины приоритетным.

Также газета пишет, что Abrams нуждается в тщательном техобслуживании, танк нуждается в постоянной поставке большого количества запчастей из США и заправляется реактивным топливом, которое достать сложнее, чем дизельное.

Одновременно западная пресса предрекает появление у России новых беспилотных возможностей. Москва хочет создать более быстрый беспилотник, чем "Шахиды". Но производить их все равно будет Иран - но уже на территории России. Об этих планах сообщает The Wall Street Journal.

Фабрика дронов, предположительно, будет находится в городе Елабуга (1100 километров до границы с Украиной). Ее создание является частью сделки между Россией и Ираном на 1 миллиард долларов. В начале января иранская делегация высокого уровня прибыла, чтобы посетить место, где планируется построить завод.

По данным издания, сделка была окончательно согласована в начале ноября в Тегеране. От России там присутствовали представители оборонной промышленности. Также РФ передала Ирану для изучения захваченное в Украине оружие. А Тегеран согласился предоставить Москве баллистические ракеты - но пока нет никаких признаков того, что их отправили в Россию.

Украинская разведка сегодня заявила о том, что РФ скоро ждет из Ирана новую партию "Шахидов".

"На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов-"шахидов". По контракту предусмотрено 1750 единиц. Также нужно время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки – будем уточнять количество дронов. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук", - заявил Скибицкий.

Он добавил, что благодаря "Шахидам" Россия может прорывать украинскую ПВО - сначала массово запуская дроны, а затем ракеты.

"Когда последовали атаки, впервые комплексы NASAMS перезаряжались фактически во время налета. Если очень большое количество беспилотников на каком-то отдельном направлении, они просто могут прорвать систему ПВО в том районе", - заявил спикер ГУР.

По его словам, чтобы еще больше запутать Украину, РФ постоянно меняет место, направление и высоту запуска дронов.

Военные перспективы

В ГУР Минобороны сегодня назвали три направления, откуда россияне могут пойти в наступление.

"Мы определили, что наступления войск России могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом в Херсонской области и в Крыму войска России будут вести оборону", - заявил спикер ведомства Вадим Скибицкий в статье, размещенной на сайте ведомства.

Кроме того, в ГУР отмечают, что Россия планирует мобилизовать еще от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения этих наступлений, которые рассчитаны на весну-лето.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о подготовке полномасштабного наступления РФ после 15 февраля.

"Мы видим, что все больше и больше резервов стягивается на нашем направлении, фиксируем, что больше техники привозится, которую частично прячут в лесопосадках, частично - зарывают, больше строят укрепительных рубежей, откуда и будут пытаться делать полномасштабное наступление, и подвозят боекомплект, который не так расходуют как раньше - то есть, это не круглосуточные обстрелы территорий. Понимаем, что они начинают экономить, опять же, готовясь к полномасштабному наступлению", - заявил он.

Гайдай считает, что противнику понадобится "минимум 10 дней" чтобы собрать резервы.

"Обучение новомобилизированных, двухмесячное, уже подходит к концу. Но еще нужно две недели, чтобы их привезти с разных баз России и Беларуси. После 15 февраля можно ожидать в любое время", - добавил губернатор.

Он уточнил, что РФ может наступать в Луганской области по трем направлениям - Сватово, Кременная и Белогоровка.

К слову, ранее о намерении РФ наступать "в течение ближайших 10 дней" писала и газета Financial Times со ссылкой на данные украинской разведки. Причем, как писало издание, наступление планируется в Луганской области.

Тут стоит отметить, что российские войска там и так в последнюю неделю ведут наступательные действия (что подтверждают и украинские официальные лица). Поэтому прогнозы по тому, что "наступление в Луганской области начнется в ближайшие две-три недели" выглядят несколько странно.

В целом, заявления о скором наступлении России поступают в основном от Украины и Запада - Россия их не комментирует. Не педалируют эту тему особенно и российские военные телеграмм-каналы. Хотя, естественно, это, само по себе еще не значит, что наступление не готовится. Хотя в экспертных кругах есть и сомнения, что российская армия сейчас планирует и готова наступать.

На Банковой же сегодня обвинили Москву в раздувании темы "большого наступления".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва таким образом добивается переговоров о перемирии и уступок.

"Пугая нас и Европу гибридным компонентом войны, россияне будут продолжать склонять власть к уступкам. Любые уступки – это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах", - заявил он.

Подоляк призвал "не играть в игру россиян про "большое наступление, которого нужно бояться" и добавил, что война идет 11 месяцев, и "даже вчерашние наибольшие европессиммсты уже говорят, что война должна закончиться проигрышем России".

То есть, исходя из этих слов, большого наступления России власти Украины не ожидают.

Также в Киеве заявляют, что Москва не решится применить ядерное оружие, поэтому Запад должен снять все ограничения на поставки вооружений (и дать, к примеру, ракеты, бьющие на 300 километров).

В тоже время, генсек ООН Антониу Гуттериш опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем конфликт в Украине.

Он призвал страны урегулировать ситуацию с международной безопасностью, напомнив о "часах Судного дня", стрелки которых впервые в истории приблизились к отметке "без полутора минут полночь".

"Это самое близкое время, которое часы когда-либо стояли к самому темному часу человечества — ближе, чем даже в разгар холодной войны", - заявил он.

Замечания генсека ООН прозвучали в рамках его доклада о деятельности ООН и его приоритетах на 2023 год, которые включают устранение основных экзистенциальных рисков, с которыми сталкивается международное сообщество.

Интрига с Резниковым

Со вчерашнего дня развивается интрига с отставкой министра обороны Алексея Резникова. Слухи о ней пошли еще на прошлой неделе (на фоне большой скандала с закупкой продуктов питания для армии по завышенным ценам), а вчера вечером глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально заявил, что на заседании фракции "слуг" принято решение Резникова уволить, назначить его министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, а новым министром обороны станет глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Позже сам Резников сказал, что ему никто не делал предложение перейти в другое министерство, а если оно и поступит, то от него откажется.

Уже по этому комментарию стало понятно, что с перестановками в Минобороны все не так просто.

Далее события стали развиваться еще интереснее.

Тот же Арахамия заявил, что на этой неделе смены министра обороны не будет.

Депутаты от "Слуги народа" давали разные комментарии с объяснением смены позиции.

Одни говорили, что это число техническая задержка, так как Буданову нужно время, что уйти на "гражданку" (министром обороны по закону может быть только гражданское лицо, а Буданов генерал-майор). И затем Резникова с поста министра уберут.

Другие же заявляли, что вообще сейчас не время менять министра обороны на фоне информации о готовящемся наступлении россиян и важных переговоров с западными партнерами о поставках оружия.

В тоже время, источники "Страны" во фракции "Слуги народа" и на Банковой рассказали о политической подоплеке событий вокруг министра обороны.

По их словам, в украинской власти разворачивается острый внутренний конфликт между главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Конфликт тлел давно, но резко активизировался после того, как Арахамия провел решение фракции об отставке министра обороны Алексея Резникова.

"Резников – это ближайший доверенный человек Ермака. Буданов – вообще не человек Ермака. Это альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом. Поэтому отставка Резникова - это очень болезненный удар по Ермаку. И его конфликт с Арахамией стал максимально жестким", - говорит источник в Раде.

По его словам, сейчас развернулась целая кампания против отставки Резникова.

"Многими называется формальная причина – Буданов не может занять пост министра обороны, потому что по закону министр должен был гражданским лицом. То есть генерал-майор Буданов должен уйти на гражданку. Но это процедура не быстрая. А министерство обороны во время войны нельзя оставлять обезглавленным - такой аргумент приводится. Также говорят, что вина Резникова в последних коррупционных скандалах не доказана и нельзя увольнять на основании публикаций в СМИ министра обороны, на которого завязаны многие контакты с западными партнерами. Тем более в разгар войны. На эту тему уже идет большая пиар-кампания в соцсетях. Реальная же причина – Ермак не хочет сдавать своего человека. Но пока неясно - получится ли у Ермака отстоять Резникова. Решение фракции о его увольнении уже озвучено. И, понятно, что Арахамия его уже у Зеленского утвердил. Но попытки сорвать голосование будут, также как будут накалятся и далее отношения между Ермаком и Арахамией. И это первый такой масштабный конфликт внутри власти с начала войны, который может серьезно ударить по управляемости парламента со стороны Банковой", - говорит источник.