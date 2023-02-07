Подводим итоги 349-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил сегодня, что противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском (район Угледара).

Бои шли в районах:

- Новоселовского, Кременной и Дибровы Луганской области (это линия фронта Кременная-Сватово).

- Верхнекаменского, Веселого, Зализнянского, Красной Горы, Бахмута, Ивановского и Парасковиевки Донецкой области.

Зализнянское - это село к северо-западу от Бахмута, прилегающее к трассе М-03, ведущей в сторону Славянска. Атака там и в остальных указанных пунктах отражена, утверждают в Генштабе.

В тоже время, ближе к вечеру с этого направления поступили сведения о тяжелом положении украинских подразделений.

Находящаяся под Бахмутом 30 бригада ВСУ не имеет боеприпасов, поэтому отступает при соприкосновении с россиянами, из-за чего трасса Бахмут-Славянск может быть потеряна в ближайшее время.

Об этом написал в ФБ экс-нардеп, военнослужащий 72 бригады Игорь Луценко в Фейсбуке со ссылкой на информацию от бойцов, воюющих на Бахмутском направлении. Они рассказали, что 30 бригада, которую им дали на усиление, «бросает оружие и убегает», как только видит противника.

"Это не потому, что там плохие парни – у них там нечем стрелять. От слова "совсем". На стрелковое отделение в сутки выдают 1 цинк (цинковый ящик) патронов. Пулеметные ленты на 20 патронов, самих патронов нет. Это какой-то свирепый п…ц", - пишет Луценко со ссылкой на бойцов.

Поэтому, по их мнению, армия РФ может перерезать, возможно уже сегодня, трассу Бахмут-Славянск.

Причем вооружены россияне только автоматами, не имеют брони и идут пешим порядком, но их остановить нечем - пехота 30 бригады не получила БК, артподдержки нет.

Отметим, что если россияне действительно перережут трассу Славянск-Бахмут для для коммуникаций у украинского гарнизона города останется только одна дорога - через Часов Яр. Более южная дорога - от Константиновки, простреливается противником и бои идут уже в непосредственной от нее близости.

В "Институте изучения войны" фиксируют следующие события на фронте:

1. Российские войска, вероятно, добились тактического успеха к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля.

Есть кадры, как ВСУ наносят удары по западным окраинам Двуречной к северу от Купянска (со стороны границы с РФ), из чего можно сделать вывод, что россияне там продвинулись.

2. Кадры с геолокацией подтверждают заявление луганского губернатора Гайдая о том, что ВСУ контролируют Белогоровку. О ее захвате заявляли в "ЛНР", однако сегодня глава минобороны России Шойгу не упомянул Белогоровку, перечисляя взятие россиянами населенные пункты (по его словам, захватить удалось Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку).

3. Различные видео подтверждают продвижение российских войск в районе Бахмута, а именно:

- к северо-востоку в районе Красной Горы (это направлении все той же трассы на Славянск) и в районе Роздоловка-Николаевка.

- в городских районах на северо-востоке Бахмута (о чем вчера заявляли и западные военные блогеры, а также сама ЧВК "Вагнера", но Украина этого не подтверждала)

- к юго-западу от Бахмута в районе Опытного и Клещеевки.

4. Кадры с геолокацией, опубликованные 5 февраля, показывают незначительное продвижение российских войск на западе Марьинки.

По поводу Бахмута - в последние дни все настойчивее проходит информация о заходе "вагнеровцев" с еще двух направлених - северного и южного. Офицер ВСУ Денис Ярославский рассказал "Настоящему времени", что россияне заняли больше трети Бахмута.

"Враг занял частично город: промзону и частный сектор по реку. Ему действительно удается прорывать небольшие участки фронта и приближаться к нашим позициям. Сейчас город постоянно, систематически находится под вражеским минометным огнем", - сказал Ярославский.

По его словам, россияне взяли под огневой контроль две основные дороги, ведущие из украинского тыла в Бахмут, и пытаются окончательно перерезать пути снабжения города. Офицер также подтвердил, что теперь Бахмут штурмуют не бойцы ЧВК "Вагнер", а регулярные части.

"Они разговаривают на профессиональном военном языке. Это действительно все критерии и действия, подтверждающие, что это регулярная армия Российской Федерации. Да, она обученная – это нельзя недооценивать.

Даже если это мобилизованные, они частично разбавлены – больше это регулярщики. Но они обучены, они работают глазами в воздухе точно так же, как и мы. Работают дронами, систематически просматривают все территории.

Они обучаются. Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет", - сказал Ярославский.

Другой аспект обороны Бахмута описывает газета New York Times. По ее данным, там ежедневно получают ранения и гибнут сотни украинских военнослужащих. Причем, как пишет газета, на передовую выводят плохо обученные войска, тогда как более подготовленных берегут в резерве.

"В резерве держат более подготовленные пехотные соединения, а менее подготовленные части, например, в составе частей территориальной обороны, держат на передовой, и те несут на себе основную тяжесть артиллерийских обстрелов", - сообщает NYT.

То есть ситуация там для ВСУ объективно тяжелая. Донецкий губернатор Павел Кириленко сегодня сообщил, что в вопросе Бахмута учитываются "любые сценарии" - включая оставление Бахмута.

"Не исключаем какие-либо сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на границах защиты. И принимаются все максимальные меры, чтобы этого не произошло", – сказал Кириленко в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос о том, готовится ли он к возможному захвату Бахмута российскими войсками.

По словам главы ОВА, сейчас Бахмут держится. "Но, конечно, с учетом того, что для ВСУ, для военного командования защита родной земли, территорий, суверенитета государства, безусловно, является самым высоким приоритетом, но при этом мы понимаем, что жизнь и здоровье наших защитников является одним из основных приоритетов. Поэтому, извините, использовать защитников, как пушечное мясо, никто не будет", - заявил Кириленко.

Тем не менее, потери среди украинских военных значительные. В уже цитированной статье New York Times пишет, что врачи "изо всех сил пытаются помочь бойцам с ужасными травмами", чей поток возрастает.

В одном из прифронтовых госпиталей на Донбассе морг был забит телами украинских солдат в белых целлофановых пакетах. В другом госпитале в коридорах стояли носилки с ранеными, укрытыми теплыми одеялами из фольги, а с фронта почти весь день прибывал непрерывный поток машин скорой помощи.

Потери среди украинских сил вызваны нехваткой личного состава и превосходством РФ в численности и вооружениях, говорят украинские военные, с которыми пообщалась газета.

"Особенно тяжело, когда у тебя 50 парней, а у них 300", - сказал пехотинец Павел, которому под Бахмутом попало в глаз осколком реактивной гранаты.

Добровольцы батальона "Карпатская Сечь", дислоцированного под Невским (Луганская область - Ред.), заявили, что за последние недели потеряли около 30 бойцов. "Сейчас зима, и позиции открыты; спрятаться негде", - сказал солдат с позывным "Русин".

Солдаты ВСУ на одном из попавших в Сеть видео также говорят о серьезных потерях.

Военные перспективы

"Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

Именно фактор распутицы помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года, считают военные эксперты.

New York Times также фиксирует, что усилившиеся атаки России в Украине - это признак того, что может стать "крупнейшим наступлением Кремля с первых недель войны".

Издание сообщает, что сейчас Россия развертывает сотни тысяч мобилизованных солдат. Они действуют небольшими группами для изучения уязвимых мест в украинских оборонительных линиях.

Остается неясным, где и когда Москва начнет широкомасштабное наступление. Но украинские власти говорят, что десятки тысяч мобилизованных солдат были отправлены в северо-восточные и юго-восточные районы Украины.

На северном фланге "полумесяца" (так выглядит линия фронта на востоке страны) самый напряженный участок это Кременная - город, где украинское контрнаступление в сентябре застопорилось. И теперь это один из районов, где, по словам украинских официальных лиц, Москва собирает войска для нового наступления.

На южной оконечности полумесяца, недалеко от города Угледар, Украина заявила, что российские атаки были отбиты. Но официальные лица предупредили, что десятки тысяч российских солдат были переброшены в регион и могут собираться для более скоординированного наступления.

О том, что власти Украины готовятся к обострению обстановки, говорят и новые кадровые назначения.

Сегодня Рада назначила нового министра внутренних дел - им стал глава Нацполиции Игорь Клименко, который сменил гражданского чиновника Дениса Монастырского. Также парламент утвердил и нового главу СБУ - им стал и.о. руководителя ведомства Василий Малюк.

Одновременно Кабмин утвердил двух бывших сотрудников СБУ губернаторами Запорожской и Днепропетровской областей - Юрия Малашко и Сергея Лысака. А сотрудника МВД Александра Прокудина - на пост главы Херсонской области.

То есть, в прифронтовые области назначены не гражданские руководители, которые там сидели ранее, а военные.

Это значит, что Днепр, Херсон и Запорожье скорее всего будут активнее переходить на стандарты военного времени. Что косвенно говорит о том, что власть ожидает в этих регионах усиления военной напряженности - и вероятно, связано это с предполагаемыми военными действиями на Донбассе и на юге страны.

Корейский сценарий

Вчера бывший советник Офиса президента Алексей Арестович сделал прогноз, который вызвал волну обсуждений в Украине и России.

По его мнению, Украина может потерять часть Донбасса, но при этом - прорвать южный фронт россиян.

"Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему все это идет. По моей оценке, они готовят вот этот размен. Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч (россиян) мы останавливать устанем. Конечно, придется отодвинуться - мы же это понимаем. Тут вопрос - до какой степени, надеемся, что по минимуму отодвинемся, но если это кровь наших войск, это очень тяжело. Ну, и мы, скорее всего, пробиваем южный фронт (Запорожская и Херсонская области - Ред.) и получаем крупный успех. То есть, размен на размен. И надежда наша и американцев, что этот размен будет в нашу пользу и мы заходим с силовых переговорных позиций. Американцы все время сейчас говорят: мы должны обеспечить Украине наилучшие переговорные позиции. Силой они должны быть обеспечены. Но все равно с Запада звучит слово "переговоры". Потому что все понимают, что у Украины нет ресурса, и Запад будет его годами создавать, чтоб мы силовым образом выбили Россию", - сказал Арестович.

Далее он описывает, о чем эти переговоры могут быть.

По мнению бывшего советника Банковой (который и сегодня в основном придерживается нарративов Офиса президента), речь скорее всего пойдет о "корейском сценарии" (то есть, заморозки конфликта по линии фронта, которая де-факто становится новой границей между РФ и Украиной).

Арестович развивает эту мысль следующим образом.

"Выход из этой войны может быть совсем не таким, как это нам казалось три месяца назад, после успеха херсонской операции. И не потому, что коварные американцы не дают оружие или затягивают, а потому что для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории. Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит… Мы как общество не готовы к такому исходу. Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями", – сказал Арестович, добавив, что при таком варианте Украина может получить "немало бонусов".

На предположения бывшего советника ОП отреагировали в Украине и России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отверг возможность "корейского сценария". "Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают", - сказал он.

К слову, Данилов утверждает, что Россия активно "корейский сценарий" продвигает через разные страны - и западные, и даже через Бразилию.

В российском Совбезе слова Арестовича интерпретировали по-своему. Замглавы органа Дмитрий Медведев считает, что "в Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае - раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий".

При этом он также скептически оценил реальность "корейского сценария", так как Северная и Южная Корея - самостоятельные государства, и существует теоретическая опция их воссоединения. Тогда как захваченные территории Украины "вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием".

В Украине слова Арестовича вызвали тем не менее что-то вроде скандала. Под конец дня глава Офиса президента Андрей Ермак выпустил пост, из которого вытекает, что Киев не рассматривает описанный своим бывшим советником сценарий.

По мнению Ермака, задача Украины - "сломать зубы россиянам на Востоке, уничтожить их экономику санкциями, возвратить границы 1991 года военным путем, обеспечить наказание преступников и изоляцию РФ".

Сам Арестович позже написал пост, где смягчил формулировки и заявил, что корейский сценарий - это лишь одна из вероятностей, и нужно сделать все, чтобы его избежать.

Но в целом то, о чем рассказал бывший советник Банковой, действительно похоже на некую военно-дипломатическую стратегию (правда, непонятно - это видение самого Арестовича или его разделяют во власти) - отступить на Донбассе, прорвать южный фронт с выходом к Крыму. А затем либо "переговоры с сильной позиции", либо - попытка наступления на Крым.

Мы уже писали, что в случае если украинским войскам удастся прорвать южный фронт и перерезать сухопутный коридор в Крым, то, с очень большой долей вероятности, Украине начнет не переговоры, а наступление на полуостров. Потому что оборонять его с чисто военной точки зрения для россиян будет еще сложнее, чем удержать фронт на линии Угледар-Васильевка, так как снабжение Крыма крайне уязвимо из-за возможностей украинской армии бить по Крымскому мосту (американцы обещают ракеты с дальностью 160 километров), выведя его постепенно из строя.

И вряд ли ВСУ, если подойдут к границе с Крымом, просто остановятся и не будут пытаться его сначала изолировать (через удары по мосту), а затем и атаковать по суше.

Остановить, правда, это могут американцы, если придут к выводу, что в случае атаки на Крым Россия действительно может использовать ядерное оружие. Тогда Вашингтон может побудить Киев пойти на переговоры.

Но прорыв южного фронта украинской армией, хотя и является для украинского военно-политического руководства, очевидно, основной стратегией, естественно, не единственно возможный сценарий.

Прорыва может и не быть. Россияне могут отбить атаку на сухопутный коридор, могут сами перейти в контрнаступление, либо могут создать такое давление на других фронтах, что у ВСУ просто не будет достаточно сил для организации наступления на юге - нужно будет держать оборону в других местах.

И в таком случае, если южный фронт не будет прорван и сухопутный коридор не будет перерезан, Запад и Украина окажется перед необходимость смены стратегии. Новой стратегией может стать, например, война на истощение. Но может и тот самый "корейский сценарий" с заморозкой по линии фронта, который предложат России.

Но открытый вопрос - готова ли на такой раздел будет СФ. Украина и многие на Западе считают, что готова. Но каналы близкие к Кремлю по этому поводу иного мнения, и пишут про "войну до победного конца". И у России, действительно, могут быть и иные стратегии - Москва может делать ставку на организацию большого наступления, либо, опять же, на войну на истощение.

Хотя, естественно, позицию Москвы, если Запад и Украина действительно будут согласны на "корейский сценарий", будут определять объективные факторы. Как возможности наращивать военные усилия, так и экономическое положение. Сейчас доходы от нефти из-за веденного Европой эмбарго у России падают, дефицит бюджета растет. И то, сможет ли Москва справится с этой проблемой, также будет прямо влиять на ее выбор тех или иных сценариев.