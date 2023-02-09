Подводим итоги 351-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, наступление РФ идёт на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Основные бои - в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Более детально географически бои происходили в районах:

- Стельмаховки и Белогоровки Луганской области.

- Федоровки, Выемки, Бахмута, Красной Горы, Парасковиевки, Ивановского, Часов Яра, Новокалинового, Водяного, Первомайского, Весёлого, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Пречистовки и Богоявленки Донецкой области (последние два пункта - к западу и северо-западу от Угледара).

- Новоандреевки на Запорожье (по трассе западнее Орехова, которая ведёт на Каменку, ранее, как заявлялось, захваченную россиянами).

По Марьинке информация поступает о продвижении российские войск. Как пишет "Институт изучения войны", на видео, опубликованных 8 февраля, видно, как танковые подразделения Южного военного округа РФ атакуют украинские позиции на западе Марьинки. Из чего Институт сделал вывод, что туда оттеснены украинские подразделения.

По ситуации вокруг Бахмута "Институт изучения войны" отмечает, что на видео зафиксировано продвижение россиян юго-западнее Бахмута в районе Ивановского. "Российские силы, вероятно, приблизились к шоссе T0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут", - пишет "Институт".

Также кадры, опубликованные между 4 и 8 февраля, подтверждают, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Бахмута в районе Красной Горы и Зализнянского (10 км к северу от Бахмута), а также в Ступках (район северного Бахмута).

О том, что россияне начали атаковать на севере Бахмута, мы уже писали. Также сегодня появилось видео боев в районе Ступок. То есть информация о проникновении российских войск к северу от города подтверждается.

Что касается Зализнянского, то оно примыкает к трассе Бахмут-Славянск.

"Визуально подтверждено, что российские силы находятся в пределах 2,5 км от трассы E40 Бахмут-Славянск. Кадры боевых действий указывают на то, что российские войска стремятся окружить Бахмут, перекрыв доступ украинских войск к трассе E40", - говорится в сводке "Института".

При этом, из вчерашних сводок Генштаба следует, что россияне эту трассу уже пересекали, атакуя села, расположенные к югу от нее (правда, по заявлению украинского командования, получили отпор). И, видимо, сейчас трасса не перерезана, за нее скорее всего идут бои. Но идут в непосредственной близости.

Комментируя события в Бахмуте, Владимир Зеленский заявил, что украинские военные должны держаться там до тех пор, пока государство не получит необходимое вооружение от партнеров. "Вы должны смотреть на это с точки зрения военных и спецслужб. Весь этот вопрос времени. Во время войны время не имеет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие", – сказал украинский президент.

Он добавил, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен. "Но если они получат Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?" – заметил Зеленский в интервью Le Figaro.

В интервью Spiegel Зеленский уточнил свою мысль и заявил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. И сказал, что украинские военные и спецслужбы не согласны с советами Запада оставить город.

С обстрелами ситуация на сегодня следующая. Они резко активизировались в северных районах Украины - Черниговской и Харьковской областях. Удары были более чем в 40 населённых пунктах. В частности, был авиаудар по территории завода "Черниговторф" в Новгород-Северском районе. Погибли двое человек, еще двое - травмированы. Завалы разбирали со вчерашнего дня до утра.

Днем россияне нанесли ракетный удар в Запорожском районе - около села в Матвеевской громаде. О разрушениях и жертвах не сообщается.

Взрыв был сегодня и в Дарницком районе Киева на территории бывшего завода. Погибли два людей, еще четверых достали из под завалов. Как сообщили городские власти взорвался газовый баллон. Но, судя по фото, разрушения весьма серьезные.

Положение ВСУ на фронте может осложнить новый демарш компании Илона Маска SpaceX. В октябре она уже отключала услугу интернета Starlink для украинских военных, предлагая Пентагону за это платить. Но после скандала Маск отменил свое решение.

Но сегодня стало известно, что широкополосный интернет ограничили для военных дронов Украины - так как компания не хочет, чтоб украинские военные использовали Starlink в наступательных целях. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл. По ее словам, спутниковый интернет "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

"Однако украинцы использовали его таким образом, что не являлось частью каких-либо договоренностей", - сказала она.

Позднее в беседе с журналистами Шотвелл добавила, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления боевыми дронами. "Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности. И мы уже их сделали", - добавила президент SpaceX.

По ее словам, поставка "Старлинка" в Украину предназначалась для гуманитарных целей - предоставления доступа в Интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения России. "Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях", - сказала Шотвелл.

Интересно, что в конце января Минобороны Украины сообщало, что в Украине формируются ударные роты беспилотных летательных аппаратов. Как заявлялось, они будут оснащены терминалами Starlink.

В Офисе президента отреагировали на решение SpaceX негативно.

"Год сопротивления Украины и компании должны для себя решить - или они на стороне права на свободную жизнь и Украины, и тогда не выдумывают как навредить, либо они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захваты территорий. SpaceX и госпоже Шотвелл желательно выбрать конкретную опцию", - сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Не исключено, что конфликт будет исчерпан, как и в предыдущий раз, и услугу для ВСУ "под давлением общественности" восстановят. Но уже вторая попытка Илона Маска уменьшить свою вовлеченность в войну крайне показательна. Миллиардер с недавних пор ассоциирует себя с республиканцами, а среди избирателей этой партии уже почти половина, согласно опросам, выступают против помощи Украине.

Еще одна новость сегодняшнего дня - Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК "Вагнер".

"Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", - заявил он отвечая на запрос журналистов.

Вопрос звучал так: "пишут о том, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК не ведется. И вы сами больше не приезжаете в колонии". Пригожин ответил на это: "Да, действительно, это так".

Как уже писала "Страна", российские оппозиционные ресурсы объясняли сокращение вербовки очень высокими потерями среди вагнеровцев (из-за особенностей их тактики постоянных атак волн пехоты) в боях в декабре-январе в районе Бахмута.

Об этом быстро стало известно на зонах, что и привело к резкому снижению числа завербовавшихся в "Вагнер" заключенных. Не особо хотят идти в ЧВК и желающие воевать люди с воли. Так как в российской регулярной армии деньги платят примерно такие же, а уровень потерь многократно ниже, чем в «Вагнере».

В тоже время, ряд российских пабликов, пишущих на тему тюрем, утверждают, что вербовка в ЧВК на зонах не прекратилась, но ведет ее уже не Пригожин, а оперативники, угрожая заключённым реанимировать их старые дела. Такой подход паблики также объясняют отсутствием в последнее время большого числа желающих идти в «Вагнер» добровольно.

"Наступление России началось"

Российские войска "перехватили инициативу в Украине и начали крупное наступление в Луганской области", считает американский "Институт изучения войны".

Темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная за последнюю неделю заметно увеличились. Российские источники сообщают, что их войска атакуют украинские оборонительные рубежи с незначительным продвижением к северо-западу от Сватово у Купянска и к западу от Кременной.

Кадры с геолокацией подтвердили присутствие российских войск в районе Двуречной к северо-западу от Сватово.

Кроме того, российское командование, по-видимому, направило регулярные части для "решающих наступательных операций". Силы нескольких полков 144-й и 3й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) и полка 90-й танковой дивизии (ЦВО) при поддержке частей 76-й Воздушно-десантной дивизии, а также неустановленных подразделений Южного военного округа ведут наступательные операции по всей линии Сватово-Кременная.

Привлечение как минимум трех крупных дивизий к операциям на этом участке указывает на то, что российское наступление началось, полагает "Институт". Но оно, вероятно, еще не достигло своего полного темпа. Российское командование еще не ввело в бой части 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ), которая в январе была переброшена в Луганскую область после учений в Беларуси.

Окно возможностей для ВСУ "Институт" видит, если российское наступление достигнет кульминации, не сумев совершить крупного прорыва украинской обороны. В этот момент Украина сможет контратаковать. К слову, о накоплении украинских сил для такой атаки на днях заявлял "глава ЛНР" Пасечник.

Тем не менее, западная пресса предпочитает обсуждать больше российские, чем украинские планы. Украина ожидает нового крупного вторжения РФ в ближайшие 10 дней, пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

Издание отмечает, что такое наступление уже началось и, предположительно, ускорится по мере приближения первой годовщины вторжения (о чем пишет и "Институт").

По оценкам украинских официальных лиц, российские силы внутри страны превысили отметку в 300 000 человек после недавней мобилизации. Эта цифра может быть немного ниже, но она значительно превышает силы вторжения, которые Путин использовал в феврале прошлого года. И на этот раз они сконцентрированы на востоке страны. Там последние атаки России нанесли урон ВСУ, которым приходится бороться с гораздо более плотным российским присутствием.

"Многих факторов, которые позволили украинцам наступать в Харьковской области, больше нет. Линии обороны толще. Россияне их заминировали. Они окопались", — отмечает военный аналитик из Rand Corporation Дара Массикот.

Также, по оценкам украинских военных, у России уже есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак (при этом CNN пишет, что ранее Россия потеряла примерно половину танков, задействованных в Украине).

Впрочем, Пентагон охарактеризовал российские войска, которые уже были брошены на поле боя, как "плохо оснащенные, плохо обученные и спешащие". Однако опасения, что даже плохо обученные российские подразделения могут сокрушить украинские позиции с помощью атак в стиле "живой волны", привели к более настоятельным запросам Киева о западном оружии, пишет Foreign Policy.

Интересно, что сегодня о возможном наступлении заявили (а точнее - намекнули) с российской стороны. Один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский, который воюет под Угледаром, сообщил о "внушительной" концентрации российских сил. "Положение дел в "положении" на последних неделях - вот-вот должны начаться роды", - пишет Ходаковский.

Зеленский и оружие

Зеленский после вчерашних визитов в Лондон и Париж прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза. Ое выступил в Европарламенте и отправился встречаться в закрытом режиме с главами государств ЕС.

Ключевой вопрос обсуждений, как считается - вопрос поставок боевых самолетов Украине и, возможно, новых типов дальнобойного вооружения. Результаты обсуждений пока неизвестны, но уже сейчас понятно, что по самолетам особого прогресса нет.

Против этого решения пока активно выступает Германия. А страны, которые вроде бы и не против, дают понять, что это не вопрос для текущего момента.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не будет сейчас передавать Украине истребители. По его словам, это может занять долгое время - месяцы.

Выступая на конференции в Риме, Уоллес сказал, что "более реалистично и продуктивно" было бы передать самолеты в долгосрочной перспективе после окончания войны. Касательно предложения Бориса Джонсона передать Украине 100 боевых самолетов "Тайфун" Уоллес заявил, что это будет проблематично.

Так как данное решение должно быть принято широкой коалицией стран, которые участвуют в производстве этого самолёта (от них всех потребуется разрешение). К тому же Британии самой нужны самолеты для защиты себя, а также союзников - Балтии и Катара.

Но Британия готова помочь Украине прикрыть небо другим способом - ракетами большой дальности и беспилотниками. По этим позициям конкретики пока не прозвучало.

Во Франции заявили, что передача Украине истребителей даже не обсуждалась на встрече Зеленского, Макрона и Шольца в Париже.

"Потому что следующие несколько недель или месяцев будут решающими, поэтому мы должны смотреть на то, что достижимо в краткосрочной перспективе", - заявил президент Эммануэль Макрон, очевидно, имея ввиду либо подготовку РФ к новому наступлению, либо подготовку к наступлению ВСУ.

Наконец Польша заявила, что готова передать Киеву истребители, но "не в первых рядах" - первыми должны выступить страны, у которых больше самолетов.

То есть, пока от руководства ЕС идут отрицательные сигналы по самолетам. Вопрос - какую позицию займут США, которые являются крупнейшим их производителем и оператором. Пока Байден отвечает отрицательно на вопрос о возможности передачи самолетов.

Колебания Запада по этому вопросу отразились и на заявлениях представителей Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала заявил, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен". Но затем переписал пост, и теперь там сказано, что этот вопрос "похоже может быть решен".

В общем, пока неясно, достигнет ли визит Зеленского в Европу поставленных целей. Их формулирует немецкое издание Euractiv, освещающее политику Евросоюза.

В первую очередь - ускорить поставки вооружений перед вероятным весенним наступлением России. И особенно танков.

"Нам очень нужна сейчас, как и вчера, дальнобойная артиллерия, все виды артиллерийских боеприпасов... По боевым танкам решение принято несколькими государствами-членами, но у нас пока нет танков — это нужно ускорить", - заявил журналистам украинский чиновник на условиях анонимности.

Второе - обеспечить поставки ракет большей дальности и истребителей. Третье - новые санкции против России. Зеленский, вероятно, будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС отправили под санкции "Росатом", который работает по всему миру.

Вопрос о вступлении Украины в ЕС, вероятно, также будет иметь большое значение - украинские официальные лица настаивают на начале переговоров о членстве к концу этого года.

Еще одним пунктом повестки дня Зеленского в Брюсселе будет просьба к лидерам ЕС поддержать его формулу мира - план из десяти пунктов, который, по мнению Киева, может создать новую архитектуру глобальной безопасности. Макрон уже заявил, что ее поддерживает. И, по идее, особых возражений она на данном этапе у Запада не вызывает, поскольку требует от России вывести войска из Украины (чего РФ делать отказывается).

Что же до главных позиций - ускорения по танкам и решений по дальнобойным ракетами и самолетам - то здесь пока ответов Запад не дает. Американские СМИ пишут, что эти ответы на данный момент - отрицательные. Никто из лидеров стран ЕС на данный момент не принял обязательства по передаче Украине современных западных истребителей, пишет агентство Bloomberg.

Перед вылетом из Брюсселя в Украину Зеленский провел серию встреч с европейскими лидерами "по 30 минут каждая". Но, по словам источника, европейцы "ясно дали понять", что "они готовы направить больше военной помощи Украине, но пока никто не взял на себя обязательств по предоставлению истребителей".