Подводим итоги 353-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, россияне продолжают вести наступательные действия в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах Кременной, Шипиловки и Белогоровки Луганской области. А также Красной Горы, Бахмута, Ивановского и Парасковиевки Донецкой области.

Главком ВСУ Валерий Залужный обрисовал в телефонном разговоре с американским коллегой Марком Милли ситуацию на фронте.

"Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города", - заявил главком.

По Бахмуту продолжают поступать сведения о том, что из путей снабжения города остался только один - через Часов Яр.

Телеграм-каналы публикуют видео с подорванным мостом на трассе Константиновка-Бахмут к западу от села Ивановское (Красное). Таким образом, эта дорога уже не может полноценно использоваться для коммуникаций с Бахмутом.

Ранее сообщалось, что около трассы на Константиновку уже идут бои. Так же, как и около трассы на Славянск к северо-западу от Бахмута. Она, по данным британской разведки, уже пересекается российскими войсками.

В самом Бахмуте сражения идут "за каждый метр", сообщил майор ВСУ, один из командиров "Азова" Максим Жорин. По его словам, ситуация в городе и вокруг него "ежедневно становится еще тяжелее".

"Внимание и большинство сил сейчас враг перенес непосредственно на сам город. Пытаются продвигаться по территориям частного сектора, промзоны. Очень тяжелые бои уходят за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема – сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов. В отличие от россиян, бросивших сюда самый мусор и хлам", - пишет Жорин в своем телеграм-канале.

Он считает, что никакие танки и авиация не смогут компенсировать украинской армии потерю тех бойцов, которые сейчас гибнут на бахмутском фронте.

Теперь ситуация по обстрелам. За прошедшие сутки - в день крупной ракетной атаки - противник осуществил пуски 106 ракет. Из них - 32 зенитных управляемых ракеты С-300 и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования (61 из них сбита ПВО).

Кроме того, россияне запустили по Украине 28 дронов. Часть - этой ночью. Два дрона ударили по объектам энергетики в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области. Есть разрушения.

В "Укрэнерго" позже уточнили, что были попадания в ТЭС и объекты магистральных сетей.

Вечером 11 февраля власти ряда областей Украины снова заявили об атаке "Шахидов". То есть, видимо, Россия получила новую партию этих беспилотников от Ирана, о чем ранее предупреждала украинская разведка. И, если это так, то атаки на украинские объекты энергетики в ближайшее время будут учащаться.

В Одесской области вечером и ночью были взрывы. Местные паблики сообщали о ракетной атаке предположительно "Ониксами" из Крыма. Позже эту информацию подтвердили официально. Три ракеты попали в прибрежную зону, пострадавших нет.

Также по расположенной у границы с Приднестровьем критической инфраструктуре ударили ракеты воздушного базирования. А два Су-24М сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный.

При этом власти Одесской области, а также военные, комментируя ночные обстрелы региона, ничего прямо не сказали по поводу появившегося вчера в телеграм-каналах видео, на котором, как утверждалось, была запечатлена атака российского водного беспилотника по мосту в Затоке (который ранее уже неоднократно обстреливался РФ).

Однако, определённые намёки, которые можно воспринять как относящиеся к этой истории, прозвучали.

Так, глава ОВА Максим Марченко призвал не публиковать и не комментировать "определенные моменты, которые появляются в социальных сетях".

"Не распространяйте непроверенную информацию, не разглашайте и не освещайте результаты вражеских атак. Такими действиями вы ориентируете и корректируете будущие удары. А себя подвергаете уголовной ответственности за вмешательство в деятельность Сил обороны", - заявили в ОК "Юг".

Но позже главком ВСУ Залужный сообщил об использовании Россией морских надводных дронов. Об этом он заявил при разговоре с главой Комитета начальников штабов США Марком Милли. "Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", - заявил Залужный.

Где они были использованы - не главком не уточнил, но произошло это как раз после публикации ролика с таким дроном, предположительно в Затоке.

О наличии у России морских беспилотных аппаратов ранее не сообщалось. Тем не менее, если она ими располагает, это представляет непосредственную угрозу водным коммуникациям Украины - а именно, мостам через Днепр, по которым западная техника идет на левобережную часть страны.

Правда, для этого россиянам нужно будет запускать дроны между дамбами ГЭС, которыми перекрыт Днепр - для чего нужно будет забрасывать диверсионные группы на подконтрольную Украине территорию.

Но куда более прямую угрозу эти водные беспилотники представляют, если будут использованы, по Одессе, Николаеву, Очакову и другим портам Черного моря. Как минимум, речь может идти о поражении военных кораблей, которые находятся в этих портах.

Военные перспективы

Сегодня было много западных прогнозов по ситуации в Украине.

С наступлением весны следует ждать ужесточения военных действий в Украине. С таким прогнозом выступил на пресс-конференции в Белом доме представитель Байдена Джон Кирби.

"Очевидно, как мы видели за последние 12 часов, Россия готова продолжать обстреливать страну крылатыми ракетами, выводить из строя гражданскую инфраструктуру и пытаться усложнить жизнь украинскому народу. И мы верим, что она попытается воспользоваться этими зимними месяцами. Пополнить запасы, перевооружить, чтобы весной возобновить наступательные операции. Видим ли мы это? Пока еще нет. Но мы этого ждем, и, честно говоря, украинцы тоже", - отметил Кирби.

Это - одна из причин усиления военной помощи от Запада, подчеркнул он.

"Это продвинутые возможности, которые позволят украинцам сражаться на открытой местности, общевойсковые возможности, бронетанковые возможности, артиллерия. Все это призвано помочь им подготовиться к тому, что русские могут запланировать весной", - сказал Кирби.

А известный политолог и специалист по геостратегии Джордж Фридман считает, что война в Украине приближается к своей кульминации, и Украине в ближайшие недели может быть очень трудно.

Фридман считает, что Украина движется к новой опасной переломной точке. Он рассуждает так: "До недавнего времени российские атаки на Украину обычно сдерживались украинскими силами. Не везде, но достаточно часто, чтобы помешать России удержать территорию или одержать победу. Но в последний месяц или около того Россия начала самоутверждаться. Если это станет нормой, у Украины будут серьезные проблемы".

Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет большей дальности, которые "скоро окажутся в руках Украины". Но, пишет Фридман, при этом возрастает еще одна опасность: война перерастет в прямой конфликт между США и Россией.

"Фактически Вашингтон приказал Украине не использовать боеприпасы на полную дальность. Но готовность Украины использовать неполную силу вооружений сомнительна", - пишет Фридман.

По его логике, это ставит под угрозу действовавшее до сих пор молчаливое соглашение: Россия не будет атакована на своей территории, но и не будет обстреливать базы США в Польше. Если бы одна из сторон нарушила этот баланс, "все ставки были бы проиграны", предупреждает Фридман.

В то же время в Украине дают успокоительные комментарии. В ГУР Минобороны говорят, что у России нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к 24 февраля, заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

По данным разведки, Россия планирует в ближайшие недели активизировать свои усилия на востоке Украины. "Она старается найти слабые места в нашей обороне. Однако, по нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-либо тактического успеха на востоке Украины", - сказал Черняк.

Но на Западе считают, что планы России (да и Украины) гораздо шире. Газета New York Times проанализировала, куда могут наступать обе стороны в ходе предстоящей кампании.

Россияне прежде всего будут наступать на востоке, где надеются одержать символическую победу, изгнав украинцев из Бахмута. Также они стремятся обезопасить линии снабжения, которые будут иметь решающее значение для любого их успеха в Украине.

Для этого российские войска предприняли "яростную контратаку", чтобы защитить Кременную, расположенную на крупной трассе с севера на юг в Луганской области.

Он также атакуют Угледар на юго-востоке, где украинские позиции находятся всего в нескольких милях от единственной железнодорожной ветки с Крымом.

По мнению военных аналитиков, Россия может попытаться пойти с двух направлений - севера и юга, чтобы окружить украинские силы на Донбассе. Но Москва также может "отвлечь" оборону Украины, открыв новый фронт.

Атака с нового фронта, скорее всего, будет означать наступление с территории самой России. Поэтому украинцы внимательно следят за передвижениями вокруг приграничного города Сумы, а также за любыми попытками РФ вернуться в Харьковскую область.

Украина имеет ограниченные перспективы для продвижения вперед на востоке, где Россия имеет укрепленные позиции и установила линии снабжения с 2014 года.

А, чтобы продвинуться в другом месте - к примеру, на юге - Украине необходимо сдерживать российское наступление на Донбассе, сохраняя при этом войска и технику.

Главной целью ВСУ считается Мелитополь, который, который нужен, чтобы разделить российские силы в Украине и ослабить контроль РФ над Херсонской областью. А также выйти к Крыму.

"Но двигаться вперед будет непросто. Россия выстроила оборону по всей линии фронта, а самая густая сеть траншей и противотанковых ловушек находится вокруг Мелитополя", - пишет издание.

Поэтому Киев надеется, что Запад быстро предоставит дальнобойную артиллерию, которая позволит его силам снова нарушить российские позиции, как это было с Херсоном.

Что касается этой артиллерии, то ранее Украине американцы пообещали ракеты GLSDB, которые могут бить на 150 километров. Но, по сообщениям западных СМИ, это вооружение поступит Киеву примерно в конце года.

Британские издания предполагают, что Лондон может передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и ракеты класса "воздух - земля" Storm Shadow.

Радиус дальности первых - 240 километров, вторых - 400 километров. Опираясь на источники в украинских военных кругах, The Times сообщает, что это оружие будет использоваться для попытки наступления на Крым.

Напомним, что первые ракеты Harpoon Украина получила от Запада еще в конце мая. Информации о том, что они активно использовались по российским целям, не поступало.

Но в целом картина совпадает с той, что уже описывала "Страна": главный удар ВСУ планируется на юг в сторону Мелитополя и границы с Крымом. И в случае успеха этого наступления (то есть, в случае выхода ВСУ на границу с Крымом) украинские войска могут начать операцию изоляции полуострова через удары по Крымскому посту, а также по основным портам. Для этого ВСУ и потребуются дальние ракеты.

В общем, как уже мы писали, ключевой вопрос всей войны - сможет ли украинская армия перерезать сухопутный коридор в Крым и выйти на границу с полуостровом к Перекопу.

Что касается возможного российского наступления, то пока непонятно насколько оно реально с учетом имеющихся у РФ людских и военно-технических ресурсов (помимо уже ведущихся атакующих действий под Бахмутом, Марьинкой, Кременной и Угледаром).

Как мы уже писали, для России в данной ситуации не принципиально наступление. Достаточно удержать нынешнюю уже захваченную территорию Украины, что уже с чисто военной точки зрения будет победой. Особенно с учетом того, что в числе этих территорий находится стратегически важный сухопутный коридор в Крым.

Другими словами, вопрос открытый - пойдет ли Россия в широкомасштабное наступление помимо тех направлений, которые уже сейчас обозначены атаками армии РФ.

Тем временем в Европе продолжают обсуждать тему передачи Украине боевых самолетов. В крайне сдержанных, надо сказать, тонах.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к осторожности при дискуссиях о поставках оружия Киеву. Она подтвердила, что сейчас тема возможной передачи Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня. "Это не та дискуссия, которую мы ведем", - сказала Бербок в интервью Tagespiegel.

В Польше, которая обычно требует усиливать поставки Украине, также смотрят на ситуацию со скепсисом. Отправка самолетов F-16 будет решением, которое "нелегко принять", заявил президент Польши Анджей Дуда.

Главный аргумент Дуды таков: иметь менее 50 самолетов - недостаточно для польских ВВС, "нам понадобится гораздо больше". Кроме того, по его словам, боевые самолеты типа F-16 нуждаются в серьезном техническом обслуживании, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

Польша является членом НАТО и поэтому любое решение о поставках истребителей, как пояснил польский президент, должно быть совместным, а не решением какой-либо одной страны.

Бравшая интервью журналист Лора Кюнссберг не преминула заметить: "В начале российского вторжения в 2022 году Дуда говорил, что отправка самолетов "откроет военное вмешательство в украинский конфликт"".

Бразилия предлагает мир

Бразилия решила выступить посредником по Украине и предлагает новый формат для переговоров, который включал бы Россию и страны Азии.

Еще в конце января президент страны Лула да Силва предлагал свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной о мире. И заявил, что для урегулирования нужен новый многосторонний формат.

Вчера в интервью CNN он развил свою мысль и заявил, что "нам нужно собрать группу стран, которые говорят о мире, а не о войне". Среди таких стран он назвал Индию, Индонезию, Турцию и Китай, куда Лула да Сильва направится в марте и намеревается там обсудить в том числе идею нового формата по Украине.

Также президент Бразилии заявил, что нужно включить в формат США и Россию.

"Я хочу говорить о мире с президентом Путиным, с президентом Байденом, с Си Цзиньпином, с Индией, со всеми, потому что, на мой взгляд, глобальное развитие возможно только в мирных условиях", - добавил да Сильва.

Украину он в своем списке не упомянул, на что уже обратил внимание Белый дом.

Вчера бразильский лидер находился в США, где встречался с Байденом. После этой встречи представитель Байдена Джон Кирби заявил, что "именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если да, то при каких обстоятельствах".

То есть Вашингтон согласен на широкоформатные переговоры лишь с формального согласия Киева и с его участием. Украина при этом отказывается от прямых переговоров с Россией и требует от РФ сперва вывести войска с оккупированных территорий.

Тем не менее, президент Бразилии еще будет поднимать идею новой переговорной коалиции за окончание войны в Украине во время мартовского визита в Китай. И не исключено, что там ее как раз поддержат.

А пока к президенту Бразилии присоединились президенты Аргентины и Колумбии. Альберто Фернандес и Густаво Петр выступили за мирные переговоры между Россией и Украиной.

Главы двух стран предлагают "удвоить дипломатические усилия", чтобы прекратить войну в Украине, пишет Le Monde. Они также призывают стороны прекратить огонь.

"Война укрепляет блоковую политику и способствует перевооружению и милитаризации с увеличением военных расходов государств и огромными прибылями для военной промышленности. Это позволило Соединенным Штатам возродить прежнюю роль НАТО", - отмечают президенты в совместном заявлении.

Предложение латиноамериканских стран теоретически может создать развилку для двух сценариев.

1. Это начинание так или иначе поддержит Запад, если решит, что пришло время для переговоров с Россией.

2. Появится площадка по Украине, которая будет выражать альтернативную западной коалиции точку зрения.

Сегодня вероятность переговоров прокомментировали в Кремле. Там заявили, что готовы договариваться "на основе той реальности, которая существует".

"Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы естественно уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично", – сказал заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.

То есть, РФ в очередной раз дала понять, что готова на переговоры на основе признания аннексии украинских территорий.

На эти слова у себя в Твиттере отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, исключивший саму возможность переговоров на такой базе.

"В своей регулярной риторике о мире и переговорах Кремль заявляет, что не покинет украинские территории и не будет нести ответственность за свои преступления. Это еще одно доказательство того, что о переговорах не может идти речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, и Россия будет преступно господствовать над миром", – написал Подоляк.