Подводим итоги 354-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отразили атаки в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. А также Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часов Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

Самое большое число артобстрелов - на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. Противник наращивает свои группировки на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Как пишут российские телеграм-каналы, РФ к северо-востоку от Купянска захватила несколько районов Гряниковки и опорные пункты ВСУ в районе Синьковки, а также закрепилась в Лимане 1-м. Украина этого не подтверждала.

Украинский военный эксперт Константин Машовец считает, что ближайшей задачей российских войск будут как раз Гряниковка и соседняя Масютовка - два поселка, которые находятся на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении.

По его мнению, дальше целью россиян станет выход на подступы Купянска на рубеже Петропавловка - Куриловка. Но при этом не факт, что они будут штурмовать сам Купянск, а не повернут южнее на Боровую по левому берегу реки Оскол, чтобы вклиниться в украинскую оборону по реке и водохранилищу. Южнее целями россиян, считает Машовец, являются Ямполь и Лиман.

В российских пабликах при этом утверждают, что наступление со стороны Сватово-Кременной стало возможным, потому что резервы ВСУ перебрасываются на Бахмут и Угледар.

Еще южнее, на Северском направлении, российские силы, вероятно, осуществили незначительное продвижение к западу от Шипиловки в Луганской области, пишет "Институт изучения войны" (США). Также он анализирует ряд видео по Бахмуту.

Кадры за 11 февраля показывают, что бойцы "Вагнера", вероятно, провели незначительное наступление на северо-восточных окраинах Бахмута. К западу от Ивановского (Красного) разрушен мост через водный канал по трассе на Константиновку.

А на кадрах, опубликованных 11 февраля, видно, как российские войска свободно передвигаются по восточной части поселка Красная Гора к северу от Бахмута. "Вероятно, это указывает на то, что украинские войска покинули населенный пункт", - делают вывод эксперты.

Позже и "Вагнер" заявил, что захватил Красную Гору и выложил видео у западного выезда из нее. Украина этого не подтверждала, в утренней сводке Генштаба поселок не упоминается.

Значение Красной Горы и соседней с ней Парасковиевки - их захват означает перерезание трассы со стороны Славянска и открывает путь россиянам к обходу Бахмута с северо-запада.

Парасковиевка также в утренней сводке не упомянута. Российские телеграм-каналы пишут, что за нее продолжаются ожесточенные бои.

По ситуации в Бахмуте сегодня было два комментария от украинских бойцов.

По словам одного из них (видео вышло в тиктоке), широкомасштабное наступление россиян, о котором пишут в СМИ, длится уже более 10 дней. На север Бахмута враг бросил большие силы. "И массами пехоты пытаются продавливать по 50-100 метров".

Лобовые атаки идут из района Забахмутка, где сражаются за каждый дом. В одном из районов Бахмута россияне захватили пятиэтажный дом, но потом бойцы ВСУ его отбили назад.

К югу от Бахмута ситуация также тяжёлая: украинские подразделения предприняли "превентивные меры защиты". Не исключено, что речь идёт о мосте, который взорвали на трассе в Константиновку западнее Красного (о чем "Страна" рассказывала вчера, и сегодня упоминал "Институт изучения войны").

По словам военного, россияне постоянно вводят в бой свежие резервы, поэтому ситуация тяжелая, но контролируемая.

В свою очередь командир ВСУ с позывным Мадьяр сообщил, что с 13 февраля военные закроют доступ в Бахмут для всех гражданских лиц, включая волонтеров. Попасть в город можно будет лишь по спецпропускам. Цель запрета - обеспечить безопасность гражданских от диверсионных групп противника, которые проникают в город.

Мадьяр заявляет, что в предместьях восточной и южной части Бахмута продолжаются уличные бои. "Противник пытается окружить город с флангов", - сказал он.

Под флангами, вероятно, подразумеваются ключевые трассы из Бахмута - на Славянск, Константиновку и Часов Яр. Первые две уже, судя по множеству данных, находятся в непосредственной близости от российских позиций, и противник их уже может не только обстреливать, но и пересекать.

Но даже при перекрытии дороги на Часов Яр, как пишут российские телеграм-каналы, об окружении города говорить будет рано. Вокруг Бахмута действует сеть рокадных дорог через поля, по которым возможна переброска подкреплений.

Главная особенность последних дней на Бахмутском направлении - шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Горячими остаются также уже упомянутое Лиманское направление и Луганщина. Череватый заявил, что уже много дней враг ставит артиллерийские "рекорды" на этом участке фронта.

За минувшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов, три из них - по инфраструктуре Харькова. Также было шесть авиаударов с применением "Шахидов", четыре из них сбиты.

Вчерашние ракетные удары по Харькову попали в одно из предприятий, сообщил губернатор Олег Синегубов.

"Произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо "Новой почты". В результате удара ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сообщил глава области.

Минобороны РФ утверждает, что "поражены цеха сборки бронетанковой техники украинских войск на территории машиностроительного завода им. Малышева".

Утром россияне обстреляли Никополь из ствольной артиллерии. Пострадали жилые многоэтажки.

Военные перспективы

За последние две недели Россия, вероятно, понесла самые высокие потери с первой недели вторжения в Украину. Такое предположение выдвигает британская военная разведка, опираясь на данные Генштаба ВСУ.

Британские аналитики оговариваются, что не могут проверить методологию Украины при подсчете ежедневных потерь. Но исходят из того, что тенденции, которые иллюстрируют данные Генштаба, скорее всего, точны.

Среднее значение за последние семь дней составляло 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года. Правда, Украина также продолжает страдать от высокого уровня потерь, признает британская разведка.

Тем временем, впервые замечено, что повестки начали раздавать туристам на горнолыжных курортах Карпат.

На кадрах, появившихся в Сети, двое военных поджидают на спуске мужчин, катающихся на лыжах. Судя по вывескам, происходит это на курорте в Славском Львовской области.

Россия, по данным украинской разведки, готова начать новую волну мобилизации, однако пока не форсирует этот процесс. Об этом сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal.

По его данным, Москва продолжает интегрировать уже набранные войска и ждет, чтобы оценить результаты нынешнего усиленного наступления на Донбассе - и уже исходя из этого будет решать, проводить ли вторую мобилизацию.

"Все готово. Личный состав на месте, списки готовы, люди, которым поручено проводить набор и обучение, находятся в режиме ожидания", - отметил Скибицкий.

Но при этом он уверен, что даже если Россия приступит к новому этапу мобилизации, она, вероятно, будет страдать от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточное количество офицеров, способных подготовить огромное количество необученных мужчин.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но, по нашим оценкам, они воздержатся от нее, потому что не преодолели все трудности, с которыми столкнулись во время первой волны. К такой масштабной мобилизации они не были готовы ни тогда, ни сейчас", – сказал Скибицкий.

Напомним, что раньше Скибицкий прогнозировал начало новой волны российской мобилизации на середину января. Но тогда, вопреки прогнозу, она не состоялась. И состоится ли теперь - это зависит о многих факторов. Например, от того, сколько Россия мобилизовала осенью (есть мнения, что гораздо больше заявленных 300 тысяч). Также очевидно, что решение о новом рекрутском наборе будет приниматься с учетом итогов зимне-весенней кампании.

На Западе же критическим фактором считают ускорение поставок помощи. Иначе, по мнению Польши, Россия может победить.

"Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", - заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Le Figaro.

По словам польского президента, Путин потерпел частичную неудачу, потому что не выиграл войну, как обещал. "Но, к сожалению, я не разделяю мнения тех, кто думает, что смерть десятков тысяч павших воинов его остановит", - сказал Дуда.

Он также заявил о недопустимости передачи украинских территорий России в обмен на мирное урегулирование конфликта.

В то же время на Западе официально заявляется о цели поражения России в Украине - либо же переговоров на основании "формулы Зеленского", которая подразумевает вывод российских войск со всех украинских территорий в границах 1991 года.

Россия же эту формулу отвергает и согласна вести переговоры лишь на базе признания ее завоеваний в Украине.