Китайские полицейские заявили об успешном обучении шести белок поиску наркотиков по запаху. Соответствующие видео появились в сети и сразу же стали вирусными.

Об этом пишет The Washington Post.

Инь Цзинь, полицейский кинолог, которому было поручено обучать белок, заявил, что они показали "отличную работу".

У белок не только острое обоняние, но они также способны проникать в укромные уголки и находить наркотики, спрятанные внутри плотно упакованных посылок.

Правоохранители планируют провести больше учений, прежде чем отправить белок на реальную службу.

Ранее мы писали, что в Сумской области, благодаря собаке, правоохранители обнаружили около 6 килограммов наркотиков. В ходе осмотра правоохранители обнаружили 24 пакета с каннабисом. Часть пакетов находились в моторном отсеке, а другая в запасном колесе, которое пришлось разрезать. Общий вес наркотиков составляет около 6 килограммов.

Также "Страна" рассказывала, что колумбийская мафия объявила награду за голову овчарки, которая нашла 10 тонн кокаина. У легендарной овчарки на удивление хорошее обоняние, и за шесть лет работы в полиции она нашла немало кокаина. Одна из последних находок - почти 10 тонн наркотиков, принадлежала крупнейшей банде Колумбии. Ее главаря настолько разозлила потеря кокаина, что он назначил вознаграждение за голову овчарки. Тому, кто убьет Сомбру, обещают $70 тыс.