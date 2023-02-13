Подводим итоги 355-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинский Генштаб уже несколько дней подряд фиксирует наступление сразу с пяти направлений - Купянского, Лиманского, Бахмутского, Авдеевского и Новопавловского.

Отражены атаки в районах населенных пунктов: Гряниковка Харьковской области, Кременная и Белогоровка в Луганской области, Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка Донецкой области А также Зализничное в Запорожской области (поселок на трассе к западу от Гуляйполя).

Россияне уже простреливают все дороги на выезд из Бахмута, рассказал сегодня украинский военный с позывным Мадьяр.

В частности, противник пристрелялся по селу Хромовое на выезде из Бахмута в сторону Часова Яра - эта артерия наиболее далеко от позиций российских войск. Остальные трассы - на Константиновку и Славянск - не только простреливаются, но и, судя по всему, физическим пересекаются противником.

В то же время продолжаются сомнения в том, стоит ли Бахмут подобных усилий для обеих сторон. Они не имеют практического смысла, заявил сегодня старший советник американского Центра стратегических и международных исследований, полковник в отставке Марк Кансиан в интервью AFP.

Он назвал битву за Бахмут "долгой, кровавой и бессмысленной" и заявил, что даже если РФ возьмет город под контроль, "это ничего не будет значить ни в оперативном, ни в стратегическом плане". По его словам, смысл в контроле над Бахмутом - "символический".

"Захватив Бахмут, российское командование наверняка заявит об одержанной большой победе, но это не так", - заявил он. Он считает, что у Украины мало шансов удержать город, и "если россияне нападут именно там, украинцы смогут разве что держать оборону".

При этом Украина и Россия называют другие резоны захвата / удержания Бахмута.

Помимо символической функции, обе стороны говорят о "перемалывании" сил противника в боях за город и отвлечении его резервов с других направлений. Украина добавляет, что бахмутская оборонительная операция позволяет задержать россиян на Донбассе и тем временем сформировать резервы, необходимые для наступления, к примеру, на юге.

Россия говорит о том, что захват города позволит уничтожить открыть дорогу на Краматорск и Славянск либо же на Константиновку.

В России сегодня заявили, что их войска провели наступление и прошли вперед два километра за последние четыре дня. Об этом сообщило минобороны РФ, не конкретизируя участка, но уточняя, что наступали силы Центрального военного округа.

Но, учитывая, что наиболее динамичный фронт сейчас в районе Купянска-Лимана, то, вероятно, речь о продвижении именно там, хотя Украина этого не подтверждала. Тем не менее, как мы уже рассказывали вчера, россияне пытаются выйти на левый берег реки Оскол, атакуя от линии Сватово-Кременная. Резервы противника на это направление прибывают, свидетельствует украинский Генштаб.

Подтверждают это и местные власти. "На Кременском направлении, враг атакует большим количеством личного состава... На Луганском фронте ожидаем в ближайшие дни массированных круглосуточных атак", - заявил губернатор Сергей Гайдай, уточнив, что российские атаки отражены.

Под Угледаром украинские силы переходили в контратаки, сообщил один из командиров "ДНР" Ходаковский, заявив, что атаку отбили. Также, по его данным, "Хаймарсы" нанесли удар по командному пункту батальона "Восток".

При этом, судя по видеороликам, сам Угледар, удерживаемый Украиной, под непрекращающимися обстрелами.

Ночью россияне нанесли ракетные удары по Дружковке и Покровску Донецкой области. В Дружковке повреждена больница, в Покровске - семь домов и детсад. Никто не пострадал, сообщили в областной военной администрации.

Россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения, заявляют в ОК "Юг".

"Если говорить о расстоянии от одного массированного удара до другого, это как правило до двух недель. И можем отметить, что от предыдущей до следующей - как раз 24 февраля. Помня о тяге противника к сакральным датам, нужно быть наготове", - сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Рамштайн

Министр обороны Алексей Резников сегодня отправился на девятую встречу на авиабазе Рамштайн. Предыдущая встреча была 20 января, следующая - завтра, 14 февраля.

Резников перечислил вопросы, которые составят повестку встречи:

1. Защита украинского неба, в том числе посредством привлечения авиационной платформы;

2. Развитие "танковой коалиции";

3. Формирование запаса прочности по боеприпасам;

4. Тренинговые программы для военных;

5. Стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "военного шенгена".

В вероятность решений по самолетам на нынешнем "Рамштайне" мало кто верит (генсек НАТО уже назвал этот вопрос неприоритетным). Тем более, что боеприпасы, по данным западных СМИ, выглядят куда более насущной проблемой.

Источник Financial Times в разведке одной из натовских стран, рассказал, что Украина испытывает острую нехватку боеприпасов. ВСУ тратят пять тысяч снарядов в день - это уровень годовых закупок небольших государств. Россия расходует в четыре раза больше.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня также заявил, что "текущие темпы расходования боеприпасов Украины во много раз выше наших нынешних темпов производства". И призвал наращивать их производство на Западе. "Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь", - сказал Столтенберг сегодня.

Отметим, что западные чиновники, а также СМИ неоднократно сообщали, что на развертывание производства снарядов до необходимого уровня может уйти до двух лет. Тогда как решающим для войны скорее всего будет текущий год.

Тем временем в Европу (а именно - в Германию) прибыли 60 американских боевых машин пехоты Bradley, предназначенных для Украины. Видимо, скоро они поступят в Украину.

Также в Германии началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2. Оно будет проходить преимущественно в школе танковых войск в Мунстере (Нижняя Саксония) и должно быть завершено к концу первого квартала (конец апреля). Также в Германии уже стартовали программы обучения украинцев на боевых машинах пехоты Marder.

Обучение стартовало и в Польше. Таким образом, сейчас оно идет в двух странах.

Идут и поставки артиллерии. Дания заявила, что передала Киеву все свои САУ CAESAR. По состоянию на 2022 год у Дании было 15 таких установок. Они хорошо себя зарекомендовали в Украине (именно этим орудиям приписывают решение россиян покинуть остров Змеиный).

Ложку дегтя в эту бочку меда продолжает вливать Илон Маск. Он отказался разблокировать для украинских военных некоторые функции спутниковой связи Starlink - а именно, управление боевыми дронами ВСУ.

После этого американский астронавт Скотт Келли, активно поддерживающий Украину, призвал Илона Маска вернуть Киеву полный доступ к интернету от "Старлинк".

Но, судя по ответу Маска, он не настроен на такое решение.

"Вы достаточно умны, чтобы не глотать информацию СМИ и прочую пропагандистскую чушь. Starlink — это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне", - написал миллиардер.

Россия тем временем тестирует новые беспилотники от Ирана. Как пишет The Guardian, Москва получила от Тегерана как минимум 18 тяжелых дронов, несущих ракеты.

Это, во-первых, шесть беспилотников Mohajer-6, которые имеют дальность полета около 200 км и несут по две ракеты под каждым крылом. А также 12 дронов Shahed 191 и 129, которые также имеют ракеты класса "воздух-земля".

Указанные модели, в отличие от уже используемых россиянами "Шахидов", не камикадзе. Они должны отстреляться по цели и вернуться на базу. Они летают более высоко, чем дроны-камикадзе.

Mohajer-6, полученные Россией еще в ноябре, могут находиться в воздухе шесть часов и работать на электроэнергии. Они могут нести 40-килограммовые бомбы и оснащены высокоточными системами визуализации и наведения.

Shahed-129 несет более тяжелую полезную нагрузку в 60 кг, но может оставаться в воздухе всего четыре часа, в то время как Shahed 191 может летать в течение пяти часов с 70 кг.

Утверждается, что оба летают с использованием модифицированного двигателя, изначально произведенного в Германии. Источники сообщают, что Россия высоко ценит способность иранского дрона преодолевать системы помех.

Пока не было данных о том, как применяются эти дроны. По крайней мере, Украина официально о них ничего не говорила. Но при известной плотности их применения, при помощи этих машин россияне смогут наносить удары по достаточно глубоким тылам украинских войск. В том числе и по артиллерии, и по РСЗО (включая Хаймарсы), и по системам армейской ПВО, а также по объектам инфраструктуры.

Мобилизация усиливается

В Украине выросли темпы мобилизации - из-за потерь на фронте и увеличения численности российской армии. Об этом сообщил капитан 103 бригады ТрО Александр Ганущин.

"Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", – сказал он.

По его словам, Путин "забрасывает фронт россиянами", и поэтому Украина вынуждена принуждать своих граждан к мобилизации, нравится им это или нет.

"Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране. Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что Путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны", - сказал Ганущин.

Напомним, в России говорят о 300 тысячах мобилизованных. Отдельные аналитики допускают, что в реальности их число гораздо больше - от 500 тысяч до миллиона. Подтверждений этим оценкам нет. Те, кто им оппонирует, говорит, что мобилизационная система РФ просто не справилась бы одномоментно с таким количеством призывников.

Аналогичная ситуация и в Украине, которая нуждается в помощи западных стран при обучении военного персонала.

Активно идет в Украине и добровольческий набор. МВД получило 15 тысяч заявок от желающих вступить в штурмовые бригады "Гвардии наступления". Пресс-секретарь министра внутренних дел Марьяна Рева заявила в эфире телемарафона, что формирование восьми основных бригад будет выполнено до 1 апреля, но потом продолжится укомплектование дополнительных подразделений.

Новая история с выдачей пленного "вагнеровца"

Телеграм-каналы, близкие к ЧВК "Вагнер" сегодня ночью опубликовали видео, из которого следовало, что они казнили еще одного бывшего наемника Дмитрия Якущенко, который попал в украинский плен, после чего выступал публично против «Вагнера».

На кадрах сначала идет интервью Якущенко, где он рассказывает, что дезертировал из ЧВК, чтобы перейти на сторону ВСУ (видео снятое в украинском плену).

По словам "вагнеровца", он сидел на зоне в Крыму и "освободился при России", но поддерживает Украину. И планировал свой побег еще при отправке на фронт, к чему призывает и остальных "вагнеровцев".

Далее помещение меняется, и мужчина показан лежащим связанным на полу. Он говорит, что находился в Днепре, где получил удар по голове.

"Я очнулся в этом помещении, где мне говорят, что меня будут судить", - сообщает Якущенко. Сзади стоит мужчина в камуфляже и с кувалдой.

Далее изображение ретушируется, и стоящий сзади, судя по всему, наносит два удара по лежащему Якущенко, примерно в области его головы.

В ноябре появилось аналогичное видео с казнью бывшего заключенного из РФ Евгения Нужина, который также перешел на сторону ВСУ и выступал публично с разоблачением «Вагнера» и Пригожина.

У "Вагнера" подлинности ролика официально не подтверждали, но и не опровергали (Пригожин выразил поддержку тому, что на них показано). Власти Украины позже подтвердили, что Нужин был передан в Россию по обмену.

Сегодня, уже после начавшегося скандала (по сути, "вагнеровцы" показали внесудебную расправу над гражданином России), пресс-служба куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина опубликовала новое видео с тем же Дмитрием Якущенко.

И, судя по этому видео, "казнь" Якущенко могла быть инсценировкой.

На видео Якущенко заявил, что из украинского плена привез "много ценной информации", и что за это он был "прощен". А свои предыдущие заявления против РФ и о добровольном переходе на сторону Киева делал, "чтобы выжить" в украинском плену.

В то же время, пока доподлинно неизвестно, записано ли это видео после "казни" или до. И жив ли Якущенко сейчас.

И второй важный вопрос - каким именно образом попал в руки «вагнеровцев» Якущенко, который находился в украинском плену. Российские телеграмм-каналы пишут, что его передала Украина в рамках последнего обмена пленными.

Если это действительно так, то это уже, получается, второй случай когда Украина выдаёт "вагнеровца", выступавшего в плену публично с разоблачениями ЧВК и Пригожина. И то, что по "казнь" Якущенко, судя по всему, является инсценировкой, это не отменяет того факта, что "вагнеровцам" раз за разом выдают людей, которые согласились в плену публично выступить против Пригожина.

Примечательно, что видео с "казнью" Якущенко вышло вскоре после появления новых разоблачительных интервью, которые дали для CNN другие наемники ЧВК, попавшие в украинский плен. Планируется ли и их также теперь выдать "вагнеровцам", пока не сообщается.