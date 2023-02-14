Подводим итоги 356-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское.

Генштаб заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению.

Такого наступления ожидает луганский губернатор Сергей Гайдай. В регионе, по его данным, в ближайшее время ожидаются массированные атаки противника. Гайдай считает, что противник намерен выйти на админграницы региона.

"Они уже стянули к нам большое количество живой силы и техники, уже сейчас фиксируем увеличение обстрелов, как артиллерийских, так и авиационных", - сказал он в эфире телемарафона.

Британская разведка сообщила, что в районе Кременная - Сватово российские войска ведут непрерывные наступательные действия.

"Россия, вероятно, стремится здесь обратить вспять некоторые успехи украинских войск, достигнутые в сентябре-ноябре 2022 года: существует реальная вероятность того, что их ближайшая цель — продвинуться на запад к реке Жеребец", - говорится в сводке.

В Бахмуте тоже идет наступление россиян, однако иного характера: если в Луганской области боевые действия сосредоточены в лесистой местности, то здесь в городской застройке. Оценки оттуда поступают противоречивые.

На Западе не исключают, что украинские силы могут отступить из Бахмута.

Об этом сегодня сообщили в Белом доме, оговорив, что окончательное решение принимает Киев. "Не факт, что Бахмут падет, но даже если падет, это не будет иметь стратегического значения", - заявил представитель Байдена Джон Кирби, признав продвижение россиян в последние два дня.

А вчера газета The New York Times предположила, что недавний приказ волонтерам покинуть Бахмут может стать прелюдией к выводу оттуда украинских сил.

Украинские же военные говорят, что в Бахмуте войска РФ "давят с разных направлений", но ситуация контролируемая.

Украинский военный с позывным Мадьяр рассказал, что на востоке и юге идут продолжительные ожесточенные бои, но ВСУ и Нацгвардия "не отступила ни на метр" за сутки. На юге удалось отбросить противника от дороги Константиновка - Бахмут, хотя она остается под огневым контролем россиян.

Северный фланг (от Красной горы в направлении Славянска) - там идут самые тяжёлые бои, но противник остановлен. Существенно увеличилось использование противником "Градов" по Бахмуту, говорит Мадьяр.

Позже ситуацию прокомментировал куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин. Он заявил, что в ближайшее время город россияне не возьмут.

"Не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем", - распространила слова Пригожина его пресс-служба.

По его словам, вокруг города "идут тяжелейшие бои".

"Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать. Праздника не будет в ближайшее время", - говорит Пригожин.

Британская разведка считает, что за последние три дня силы ЧВК "Вагнер" добились небольших успехов вокруг северной окраины Бахмута, в том числе в селе Красная Гора. Но в этом районе продолжается организованная украинская оборона. А тактическое наступление россиян к югу от города, вероятно, мало продвинулось.

Одной из скандальных новостей сегодня стало очередное видео с вручением повесток в Одессе, где на Привозе сотрудники военкомата жестко задержали мужчину.

Видео прокомментировали военные власти. Спикер оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что военкомы ходят с регулярными рейдами по вручению повесток. Иногда их поведение является некорректным.

"Мы сейчас разбираемся, что это такое, кто на этом видео и действительно ли это так, как есть", — сказала Гуменюк.

По итогу сотрудников военкомата, которые задерживали мужчин в Одессе во время вручения повестки, привлекли к дисциплинарной ответственности. Проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий. Но такие заверения давались и раньше, но по факту ситуация не изменилась. Это значит, что мобилизационные планы высокие, и от военкоматов требуют их выполнять.

А шире - это говорит как о необходимости восполнять потери в украинской армии, так и о подготовке ВСУ резервов для наступления (но о нем чуть ниже).

Еще одна история дня с потенциальным военным подтекстом - появление неопознанных летающих объектов (шаров) уже и над Украиной.

В воздушном пространстве Украины обнаружены шары с угловыми отражателями, запущенные противником, заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. ПВО наблюдает за этими целями, они движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью.

Противник использует такие летающие объекты для проведения разведки, отвлечения ПВО, как ложную цель, сообщил Игнат. По его словам, шары перемещаются под действием силы ветра и способны залетать в другие страны.

12 февраля такие шары были зафиксированы в Днепропетровской области. О них также сообщали в Воздушных силах ВСУ. Изначально их принимали за "Шахиды", но информация не подтвердилась.

А в небе над Румынией засекли метеозонд. Сбить его не удалось, он исчез, истребители не заметили цель при подлете.

"Румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта, и два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии из боевой службы воздушной полиции под командованием НАТО вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти, около 12:40, направляясь в район сообщения о воздушной цели. Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых РЛС. Самолеты продержались в этом районе около 30 минут, для полного выяснения воздушной обстановки, после чего вернулись на авиабазу", - говорится в заявлении минобороны Румынии.

Сегодня по причине появления неопознанных летающих объектов на некоторое время закрывалось воздушное пространство над Молдовой.

Рамштайн и оружие

Сегодня началось заседание контактной группы по Украине - "Рамштайн", куда прибыл украинский министр обороны Резников.

Накануне заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал несколько заявлений:

1. Украина должна срочно "получить то, что ей нужно для победы в войне" на фоне подготовки нового наступления РФ. "Мы видим, как они направляют больше войск, больше оружия, больше возможностей", - сказал он.

2. Путин "готовится к новым наступлениям".

"Мы не видим никаких признаков того, что Путин готовится к миру. Мы видим, что он, наоборот, готовится к продолжению войны, к новым наступлениям и новым атакам", - сказал Столтенберг.

3. Поддержка Украины "будет эволюционировать в соответствии с ходом войны".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники обещают помочь украинцам весной перейти в контрнаступление.

"Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения [по военной поддержки Украины]. Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", - заявил министр.

Вот еще несколько тезисов Остина:

1. Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды будут поставлять в Украину танки Leopard;

2. США, Польша и Чехия поставят танки в дополнение к уже отправленным;

3. США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы ПВО Patriot;

4. Франция и Италия поставят системы ПВО SAMP/T;

5. Несколько стран ведут работу по снабжению Украины боеприпасами.

Также в американских СМИ сегодня сообщили, что американцы готовят для Киева новый пакет военной помощи к годовщине российского вторжения. Заявляется, что Украине выделят сразу 10 миллиардов долларов, пишет Washington Post.

При этом нового оружия - такого как самолеты F-16 или дальнобойные ракеты - в пакете не будет, добавила газета Politico. Новые поставки "будут сосредоточены на боеприпасах, ПВО и запасных частях". Позже участники "Рамштайна" официально подтвердили, что о самолетах речь пока не идет. "У меня нет никаких объявлений о самолетах сегодня", - сказал Остин.

Также нет сигналов по ракетам ATACMS, которые запрашивает Украина. США не хотят их отправлять по причинам нехватки. Как пишет газета Politico, на недавних встречах в Пентагоне официальные лица США заявили представителям Киева, что у них нет лишних тактических ракетных систем.

"Переброска ATACMS на поле боя в Восточной Европе приведет к сокращению американских запасов и повредит готовности вооруженных сил США", - заявили источники. Утверждается, что есть и другие способы предоставить Украине возможности для поражения целей.

Lockheed Martin произвела около 4000 ATACMS в различных конфигурациях за последние два десятилетия. Некоторые из них были проданы союзным странам. Около 600 ракет были израсходованы во время войны в Ираке.

Киев тем не менее планирует запросить одобрение Вашингтона на покупку ATACMS у союзной страны. В список пользователей ракет входят Южная Корея, Польша, Румыния, Греция, Турция, Катар и Бахрейн. Но остается другая проблема с отправкой ATACMS — это "слишком агрессивный шаг со стороны команды Байдена".

"Но украинские официальные лица и раньше слышали такие аргументы по поводу другого оружия, хотя администрация Байдена изменила курс и отправила артиллерию, ПРО и танки", - добавляется в статье.

Тем не менее сегодняшний "Рамштайн" новостей по этим ракетам не дал. Так же как и по самолетам. "По самолетам никаких новостей у меня нет", - заявил после совещания Остин.

Военные перспективы

По данным источников Washington Post, американские официальные лица "усиливают давление" на Киев и ждут от ВСУ успехов на фронте ввиду наращивания военных поставок.

"Американские чиновники усилили давление на Киев для достижения больших успехов на поле боя. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры", - пишет издание.

Представители США объясняют украинским коллегам, что многие в Конгрессе хотят свернуть поддержку Киева. Также неясны долгосрочные планы Европы в отношении финансовой помощи Украине.

Представитель администрации Байдена добавил, что будет трудно продолжать получать от Конгресса США прежний уровень помощи.

"Мы будем продолжать попытки внушить им (украинцам - Ред.), что мы не можем делать все и всегда", - отметил собеседник издания.

По его словам, обещания Вашингтона поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", касаются сроков войны, но не объемов помощи.

То есть постоянно поддерживать нынешний уровень военных поставок Штаты, вероятно, не смогут.

При этом некоторые союзники США пока не верят в перспективы перелома ситуации на фронте (под что Запад и выделяет новые объемы помощи).

"Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций – я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу", - сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на встречу глав военных ведомств стран НАТО.

Он также напомнил, что "любое военное столкновение всегда представляет собой угрозу эскалации", и предостерег от постоянного "повышения ставок" в вопросе оружия.