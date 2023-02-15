Подводим итоги 357-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил с утра, что противник наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Шахтерск - город к востоку от Донецка под контролем "ДНР". То есть в тылу противника. Боевые действия там не ведутся. Ранее в сводках вместо этого фигурировало Новопавловское (Угледарское) направление.

На Кременском направлении Россия атакует волнами при поддержке авиации, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Мы видим, что идет обострение, достаточно мощное. Особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Много очень обстрелов, подключает враг авиацию, атаки волнам постоянно идут с разных сторон", - заявил он.

Ситуация в Бахмуте стабильно тяжелая. В восточной группировке ВСУ сегодня по этому поводу допустили "тактические отступления" - отвечая на вопрос журналистов, при каких условиях украинские силы отойдут от Бахмута.

"Тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны", - заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, "важно, чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. К примеру, в данном случае это Славянск и Краматорск".

Тем временем из города поступают видео, например, о том, как вывозят архивы госучреждений.

Украинский волонтер Вячеслав Ильченко опубликовал в TikTok видео, как в бус грузят документы из городского управления образования и пенсионного фонда. Их перебрасывают через разбитое обстрелами окно пачками и складируют в автомобиль.

Газета New York Times сегодня сообщила, что встреча в "Рамштайне" вряд ли поможет Украине удержать Бахмут. "Какие бы планы не составили союзники Украины по итогам встреч, завершившихся в среду, становится ясно, что помогать Бахмуту было бы слишком поздно", - говорится в статье.

В Бахмуте "российские войска, казалось, близки к своей первой значительной победе за несколько месяцев". Газета пишет, что Украина эвакуирует гражданских из Бахмута и поэтому "может готовиться к отступлению из города".

Ранее NYT уже высказывала такую гипотезу. Но украинское командование таких планов пока не подтверждает, говоря, что эвакуация и ограничения на въезд для гражданских связаны в том числе с обеспечением секретности, а не отступления.

На полях боя вокруг Бахмута основной накал идет вокруг Парасковиевки на северо-востоке (она стоит около дороги на Славянск) и в районе трассы на Константиновка на юго-западе.

Собственно говоря, именно здесь и будет решаться судьба битвы за Бахмут. Если россиянам удастся перерезать эти две трассы, а затем нанести два встречных удара на север (от константиновской трассы) и на юг (от трассы на Славянск), захватить Берховку на севере и перейти трассу из Часов Яра к Бахмуту, то это создаст угрозу полного окружения и, скорее всего, в таком случае украинские войска и города будут выводить. Но пока этого не произошло и с западного направления еще может осуществляться снабжение города.

На вопрос когда россияне смогут выполнить свой план и окружить Бахмут куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил - "в марте-апреле". Но, по его словам, на эти сроки влияет много факторов, включая поставки ВСУ тяжелого вооружения с Запада.

Как сказал Пригожин, украинские войска оказывают сильное сопротивление, к ВСУ подходит подкрепление.

То есть, даже если исходить из заявление куратора ЧВК, битва за город еще далека от развязки.

В Покровске Донецкой области сегодня было попадание в жилой дом. Ранены 12 человек, как минимум двое - под завалами, сообщают в ОГА.

Сегодня над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. Шесть штук заметили над Киевом. Их сбивала ПВО, но были ли сбиты все - неизвестно.

И появление этих "НЛО" - одна из главных и самых обсуждаемых новостей дня.

"Это не зонд, это не аэростат, это просто шар, который кусок металла несет. Воздушные силы сканируют небо 24\7, еще за пределами границы Украины. И тут уже идет мастерство, чтобы отличить шар от БПЛА, БПЛА от самолета и т.д. Понятно, что по воздушным шарам работать мощными средствами - никто не будет. И 12 числа, и вчера применялись и пролетели на территорию других государств, Молдовы. Куда ветер дует, туда она и летит", - заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Украинские военные телеграм-каналы связывают появление шаров с новой стратегией россиян по выявлению украинской ПВО. Несет ли такой шар полезную нагрузку (разведоборудование, к примеру) - неизвестно, но сбивать его в любом случае нужно. Таким образом выявляются точки украинской противовоздушной обороны, которые ВСУ потом приходится менять, оголяя обороняемые районы.

А если шар сбивают самолетом, то ВСУ все равно тратит на цель-пустышку дефицитные ракеты.

Источник в Силах обороны Украины рассказал "Стране" интересные подробности о воздушных шарах.

"Украина ещё в прошлом году первая начала применять эти шары. Мы запускали шары над их территорией, они посмотрели и начали делать то же самое. Это обычный гелевый шар, обмотанный фольгой или с обмотанным фольгой подвесом, который летит со скоростью ветра и главная задача которого дезориентировать ПВО. Радары воспринимают этот шар как металлический объект и реагируют на него. Помните, в начале января в Ростове-на-Дону появился в небе малоразмерный объект (в семи километрах от поселка Султан-Салы, где расположен военный аэродром), который они сбили ПВО. Это были аналогичные наши шары, запущенные из восточной части Украины. Они сперва испугались, а потом начали запускать такие же шары к нам", - рассказывает источник.

Рамштайн. День второй

В Брюсселе продолжается заседание контактной группы по военной помощи Украине - Рамштайн. Там сегодня подписали контракты о наращивании производства боеприпасов, сообщил генсек НАТО Столтенберг.

"То, что мы видим, — это огромные расходы боеприпасов на войне, и мы наблюдаем это в течение нескольких месяцев. Мы обсуждали этот вопрос в разных столицах стран НАТО, и теперь мы видим, что дело движется в правильном направлении", - цитирует генсека Sky News.

Он отметил, что конфликт "превратился в изматывающую войну на истощение" и "войну логистики", однако "у Украины есть окно возможностей, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, и время имеет решающее значение".

О том, что нынешний "Рамштайн" касается главным образом боеприпасов, пишет и AFP. Агентство сообщило, что Пентагон выделил более полумиллиарда долларов двум компаниям, которые будут производить для Украины 155-мм снаряды.

Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products Inc. начнут поставки в Украину уже в марте, говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

Но, судя по дальнейшим комментариям с "Рамштайна", даже в марте закрыть дефицит снарядов не факт, что получится. Представители НАТО говорят, что сейчас надо обучить украинских военных вести войну с меньшими затратами боеприпасов.

Как сказал министр обороны Британии Бен Уоллес - по "западной модели", обучая войска тактике НАТО, которая не подразумевает столь массированного применения артиллерии, как тактика советского типа.

О том же пишет New York Times со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина: Запад решил сосредоточиться на обучении украинцев вести скоординированную пехотную кампанию, в которой использовалось бы меньше артиллерийского огня. И что "уменьшило бы нагрузку на логистику".

То есть в ближайшее время кардинально вопрос по снарядам для ВСУ решен скорее всего не будет.

При этом в Британии сегодня дали понять, что надолго закрывают для себя вопрос поставок самолетов Украине.

От имени всех западных союзников, помогать Киеву лучше на земле, а не отправкой самолетов. Для использования истребителей нужно значительное число технических специалистов, на подготовку которых уйдет много времени. Если правительство подарит Украине истребители сейчас, оно также должно будет предоставить около 200 британских военных для их обслуживания.

Поэтому истребители от Британии не попадут в Украину ближайшие месяцы или даже годы, заявил Уоллес. "Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители. Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, но мы должны помогать Украине с ее долгосрочной устойчивостью", - сказал министр.

Продолжает обсуждаться и вопрос танков. Сегодня этот вопрос стоит на повестке "Рамштайна", сообщил министр обороны Алексей Резников. А польский президент Анджей Дуда заявил, что страны НАТО хотят передать Украине танки в количестве, достаточном для формирования нескольких бригад.

Военные перспективы

Газета New York Times в уже цитированной выше статье сегодня напомнила слова министра обороны США Остина о том, что нужно помочь Украине подготовиться к контрнаступлению. При этом "западные официальные лица уклонились от вопросов о том, выиграет ли Украина свою кампанию после получения еще более мощного оружия".

Тем не менее, эта кампания уже анонсируется. Резников заявил на "Рамштайне", что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев. По его словам, это будет зависеть от поставок западной техники и обучения украинских военных ею управлять.

"По технике – сроки прозвучали. Все возможности её поставки в Украину привязаны, прежде всего, к сроку обучения. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генштаба будут происходить те или иные события", - сказал Резников.

Правда, толковать заявление Резникова можно двояко.

Во-первых, вряд ли министр бы публично озвучил реальные сроки наступления ВСУ.

Во-вторых заявление о "нескольких месяцах" могло быть намеком для НАТО ускорить поставки.

Ведь очевидно, что РФ за эти месяцы также наберется сил и укрепит свои позиции на том же юге, где Украина, по мнению экспертов, скорее всего будет наносить главный удар (чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым).

То есть сроки поджимают, и на Западе это понимают. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил сегодня, что "война будет решена этой весной и этим летом". И призвал ускорить поставки оружия Украине - и особенно танков.

Теперь о наступлении России.

Главное управление разведки Минобороны Украины считает, что Россия будет атаковать на востоке и уже накопила для этого живую силу. В том числе такие атаки будут призваны сорвать украинское контрнаступление.

"Противник спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

При этом в разведке считают, что повторения сценария 24 февраля (видимо, с наступлением сразу на нескольких направлениях с разных сторон) не будет. Там призывают не сравнивать теперешнюю активизацию РФ с тем, что происходило в начале 2022 года.

Одним из направлений нового наступления РФ может стать Харьков и Купянск, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Они пытаются там контратаковать. Но ситуация контролируемая и она схожа с лиманским направлением. То есть их действия там мы видим, и мы их купируем. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага", – сказал Череватый.

Впрочем, на Западе звучат много оценок, что какого-то масштабного наступления России может и не быть. И ситуация ограничится продолжением давления на нынешних направлениях - Бахмут, Угледар, Марьинка, Авдеевка фронт Сватово-Кременная.

Российские телеграмм-каналы также дают разноречивую информацию. По-мнению одних крупное наступление вряд ли состоится. Другие же намекают на какие-то "большие новости" в ближайшее время.

Кстати, сегодня и в РФ заговорили о намерении захватить территории Харьковской области, которые были оставлены Россией во время отступления осенью.

Представитель назначенной Россией "администрации Харьковской области" Виталий Ганчев заявил, что "все населенные пункты Харьковской области, которые были под контролем России до сентября, сейчас планомерно будут освобождать".

Отметим, что украинские, западные и российские источники подтверждают активизацию боев на Купянском направлении и по линии Сватово-Кременная. В России говорят, что продвинулись на несколько километров вперед и, в частности, захватили поселок Двуречное и село Лиман 1-й к северо-востоку от Купянска. Но Украина этого не подтверждает.

Десятый пакет санкций

В Еврокомиссии сегодня раскрыли подробности проекта десятого пакета санкций против России. Его предлагается принять до 24 февраля.

Брюссель предлагает странам ЕС:

1. Расширить ограничения на экспорт в РФ критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 миллиардов евро. Речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, деталях машин и двигателей, запчастях для грузовиков и реактивных двигателей, а также товарах для строительного сектора, которые могут применять российские военные, такие как антенны или краны.

2. Еще сильнее ограничить экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Всего в списке - 47 компонентов, которые можно использовать в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты.

3. Ввести санкции против структур третьих стран, которые помогают РФ обходить санкции. В частности, против компаний из Ирана.

4. Ввести дополнительные персональные санкции "против более чем 100 кремлевских пропагандистов, политического и военного руководства РФ".

5. Принять новые меры по предотвращению обхода санкций. В частности, они должны помешать российских олигархам продавать свои активы. А также создать единую систему учета всех замороженных в ЕС активов российского центробанка.

Интересно, что накануне презентации 10-го пакета, ряд западных изданий сообщал, что в документе могут появиться ограничения против нескольких российских банков: Альфа-Банка, Тинкофф Банка и Росбанка.

Об это писали Politico, Reuters и Bloomberg. По их данным, данные банки предлагалось отключить от системы SWIFT. Однако в пакете санкций, представленном сегодня главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, данных мер озвучено не было.