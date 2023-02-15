В сети появилось уникальное видео подводных съемок затонувшего "Титаника", снятое в 1986 году.

Соответствующий ролик публикует ABC News.

Новые кадры из более чем 80-минутного редкого и в основном недоступного публике видео поступили из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) в американском Массачусетсе, который сотрудничал с французскими исследователями в обнаружении останков корабля.

"Титаник" столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике в апреле 1912 года. Около 1500 человек погибли во время первого рейса корабля из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк (США). 712 спасшихся подобрал пароход "Карпатия".

Океанограф Вудс-Хоул Роберт Баллард и французский исследователь Жан-Луи Мишель обнаружили большие куски мусора в 1985 году почти на четыре километра ниже поверхности Атлантики, примерно в 650 километрах от Ньюфаундленда. В следующем году Баллард возглавил экспедицию, записывая видео внутри корабля с помощью глубоководного подводного аппарата "Элвин" и меньшей, более маневренной удаленной камеры под названием "Джейсон-младший", которая могла проходить через узкие отверстия.

Показ отснятого материала приурочен к 25-летию обновленной версии оскароносного фильма "Титаник" режиссера Джеймса Камерона.

"Спустя более века после гибели "Титаника" человеческие истории, воплощенные в великом корабле, продолжают находить отклик. Публикуя эти кадры, институт помогает рассказать важную часть истории, которая охватывает поколения и весь земной шар", - заявил Джеймс Камерон.

В ролике говорится, что кадры "отражают некоторые замечательные достижения погружения" команды под руководством Балларда. Более поздние посещения глубин выявили признаки разложения обломков "Титаника", который при затоплении раскололся на два больших куска.

Ранее мы писали, что в 2020 году американский суд разрешил вскрыть корпус затонувшего "Титаника" ради уникального телеграфа.

Также "Страна" публиковала видео затонувшего "Титаника", которое впервые сняли в качестве 4К.