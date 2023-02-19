Подводим итоги 361-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб заявил об отражении атак атаки в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области. А также Белогоровка, Краснопоповка и Кременная - Луганской области.

В Донецкой области бои велись у Выемки, Федоровки, Дубово-Васильевки, Берховки, Бахмута, Ивановского и Часов Яра.

Отметим, что не упоминается Парасковиевка, о захвате которой заявляли россияне. Также в сводках фигурирует Гряниковка, о захвате которой заявило минобороны РФ. И следует отметить Берховку к северо-западу от Бахмута - вчера сообщалось о начале ее штурма российскими силами. Берховка находится к югу от трассы на Славянск, и если бои идут уже там, то это означает, что дорога перерезана.

"Институт изучения войны" (США) в сегодняшней сводке верифицировал ряд видео и фото с фронта.

1. Кадры, опубликованные 18 февраля, показывают, что российские силы, вероятно, обеспечили незначительное продвижение на Северском направлении - к северо-западу от Белогоровки и в Раздоловке.

2. На видео, опубликованном 17 февраля, видно, что российские силы приближаются к селу Зализнянскому и соседствующему с ним участку трассы E40 к северу от Бахмута.

3. Кадры от 18 февраля, указывают на то, что российские войска, вероятно, обеспечили незначительное наступление на восточных окраинах Бахмута.

4. На фото, опубликованных 17 февраля, видно, что российские войска приблизились к трассе Т0504 в районе Клещеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

В направлении Кременной, по данным Луганской областной администрации, самая тяжелая ситуация. Там россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

"Кременная - в большей степени леса, на Сватовском направлении - больше лесополосы, и еще работают вражеские снайперы. И там они применили такую тактику, что двигаются бронированные автомобили, а между ними идет пехота. Так они пытаются максимально близко подобраться к нашим позициям. На Кременной такого не сделаешь из-за лесов. Соответственно, отличается и наша тактика в обороне", - рассказал губернатор Сергей Гайдай.

Сегодня было много взаимных обстрелов.

Утром россияне нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области. "Повредили по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - сообщил губернатор Павел Кириленко.

Трое убитых и 8 раненых - таков результат сегодняшнего обстрела села Бургунка Бериславского района Херсонской области. Во двор дома попал снаряд.

Сегодня обстреляли центр Донецка - район Крытого рынка, здание прокуратуры, общежитие. Попали также и в библиотеку имени Крупской, разрушив ее купол. Здание библиотеки расположено по соседству с бывшей областной администрацией.

Сообщается о семи пострадавших. Обстрел велся из "Градов", утверждают местные паблики.

Без обучения - на фронт и повестки 17-летним

Интенсивность боев и уровень потерь косвенно видны по тому, как в Украине проходит мобилизация.

В Тернополе на днях разгорелся скандал. 33-летний житель города Богдан Покитко погиб на Донбассе, о чем сообщил мэр Тернополя Сергей Надал. В соцсетях возмутились тому, что мужчину бросили на передовую без надлежащего обучения.

Тернопольчанка Оксана Огородник рассказала, что Покитко был мобилизован с остановки общественного транспорта во второй половине января. Уже 12 февраля он уже был отправлен на передовую в пригород Донецка. А спустя четыре дня, 16 февраля, погиб.

"Позор всем ответственным лицам — это будет на вашей совести!" — написала женщина.

В соцсетях рассказали, что родной брат Богдана Покитко сейчас тоже воюет. Мать мужчин осталась одна без надлежащей помощи.

В комментариях к некрологу мэра многие выразили мнение, что именно из-за таких историй стало меньше желающих отправляться в ряды ВСУ - поскольку на передовую призывников бросают с "нулем подготовки".

История получила резонанс и вскоре в СМИ появились новые детали. .

Пишут, что Богдана отправили в армию уже через два дня после вручения повестки. Далее зачислили в состав роты охраны Тернопольского военкомата. Он стоял в караулах и участвовал в раздаче повесток. По свидетельству близких, он однажды выезжал на полигон и отстрелял не более одного магазина, никакой другой подготовки не было. Семья ждала, что время для подготовки настанет позже.

11 февраля Покитко получил приказ выдвигаться на Донбасс в боевую часть.

14 февраля Покитко позвонил коллегам по работе, сказал, что находится в Славянске, они ждут нового командира и в составе пополнения будут зачислены в 10-ю горно-штурмовую бригаду.

16 февраля Богдан Покитко погиб в бою.

Также на днях появилась информация, что пограничники все чаще не выпускают за рубеж 17-летних юношей. Об этом сообщила киевская адвокат Анжела Василевская.

"Участились случаи, когда пограничники отказывают в пересечении границы ребятам меньше, чем за 3 месяца до совершеннолетия, что связано с новыми правилами военного учета", – сообщила Василевская.

При этом, по ее словам, по законодательству пограничники не имеют права запрещать выезд тех, кому еще не исполнилось 18.

Адвокат сообщает, что у допризывников есть лишь обязанность "по уведомлению ТЦК и СП, где призывник стоит на учете, о выезде за границу на срок более 3-х месяцев и снятии с военного учета (ну и постановкой на консульский учёт в стране прибытия), но государственная пограничная служба не является уполномоченным органом осуществлять контроль военного учета призывников".

"Если натолкнетесь на такого персонажа на КПП, которому никакие аргументы не заходят – попробуйте пересечь границу на другом КПП. А на всякий случай, планируйте выезд с 17-летним сыном заранее, чтобы потом в судах месяцами не доказывать свою правоту", – пишет Василевская.

Не формализованное ужесточение правил выезда также говорит о том, что мобилизационные планы ужесточаются не только на сейчас, но и в перспективе ближайших нескольких месяцев.

Власти уже начали обращать внимание на эти и другие перегибы.

Методы, применяемые при мобилизации, уже обратили на себя внимание народных депутатов. Поэтому они пригласили представителей военного руководства, ответственных за это, на заседание комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, заявил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Он уточнил, что заседание состоится совсем скоро, уже через несколько дней. Буду обсуждаться резонансные случаи, когда представители военкоматов вручали повестки буквально на улице, иногда даже с применением силы.

Вениславский привел в пример случай, когда одному из членов оборонного комитета Рады также вручили повестку прямо на улице, и подчеркнул, что "это не вполне квалифицированная процедура".

Планируется, что по итогам заседания комитета будут выработаны рекомендации для "определения четких границ, в рамках которых представители военкоматов могут действовать, а в которых - нет".

Впрочем, пока все обещания властей разобраться с эксцессами при мобилизации, числа скандальных случаев не снизили.

Наступление России и стратегия НАТО

В ближайшее время стоит ожидать наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает здесь технику и живую силу в больших объемах. Об этом сообщил луганский губернатор Гайдай.

Более детальный прогноз опубликовал Виталий Барабаш, глава Авдеевской военно-гражданской администрации. Он заявил, что на годовщину вторжения россияне могут пойти в наступление с четырех направлений.

"По данным разведки, россияне стягивают на Донецкое направление (Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка) дополнительные силы. Пару недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Даже с неполной комплектацией – это очень много людей. Понимаем, что, скорее всего, они к чему-то готовятся. 24 февраля, вероятно, будут наступать", - сказал Барабаш.

Другие украинские спикеры делают прогноз только на ракетный обстрел Украины в годовщину вторжения. Его предположил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Отметим, что вчера в отдельных российских телеграм-каналах начали распространяться слухи о том, что наступление РФ начнется 24 февраля и пойдет с пяти направлений. Каких - не указывалось, но делалось предположение, что белорусского среди них не будет.

В тоже время ряд военных телеграмм-каналов как российских, так и украинских скептически относятся к возможности масштабного наступления армии РФ (помимо продолжения давления по тем направлениям, где уже и сейчас россияне ведут атакующие действия на Донбассе).

Тем временем, западная помощь пока идет невысокими темпами. К апрелю Украина, похоже, получит только 50 танков. Это лишь около четверти от общего количества танков, которые ей пообещали предоставить партнеры, сообщает The Times.

Украина ожидает около 320 западных танков, поставки которых уже были анонсированы. Однако оценки показывают, что на линии фронта к апрелю будет лишь около 50 из них - по разным причинам. Такого количества танков недостаточно, чтобы существенно повлиять на ситуацию в войне, заявляет британское издание.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выражал надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта, но делал оговорку, что это будет нелегко.

Проблему медленных поставок поднял сегодня глава европейской дипломатии Жозепп Боррель. Он призвал "меньше аплодировать Зеленскому и поставлять ему больше снарядов".

По его словам, ЕС должен в течение недели решить проблему с боеприпасами.

Также он заявил, что:

1. Внеочередная встреча глав МИД ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки дополнительных вооружений и боеприпасов Украине.

2. ЕС должен начать технологический блицкриг в своей промышленности, чтобы обеспечить свои армии оружием и боеприпасами.

Вот дословно цитата Борреля с упоминанием блицкрига:

"Мы забыли о классических войнах. Мы были вовлечены только в экспедиции и блицкриг. И теперь нам нужен технологический блицкриг. Мы должны восстановить наши мощности", - сказал Боррель.

3. Украина уже стала членом европейской семьи, осталось просто "институционализировать это решение".

4. Евросоюз — это армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности.

Заявления Борреля в целом достаточно давно идут в этой колее. И то, что его призывы звучат столь настойчиво и публично, говорит о проблемах, решение которых еще впереди.

Впрочем, как пишет американская газета Politico, администрация президента США не дожидаясь поставок всех обещанных вооружений, срочно якобы потребовала от украинской власти пойти в контрнаступление.

Белый дом понуждает команду Зеленского, по словам нескольких официальных лиц, готовиться к наступлению именно сейчас, пока оружие и помощь из Вашингтона и Европы идут свободно, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины в дальнейшем может стать ограниченной.

Politico обращает внимание также на формулирование конечных целей наступления. По информации издания, на закрытой Zoom-конференции в среду с внешними экспертами госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что возвращение Крыма Украиной станет "красной чертой" для Путина. Судя по всему, Америка не хочет доводить ситуацию до такого накала. Но, как отмечает Politico, в случае удачного украинского контрнаступления Украину трудно будет удержать от желания вернуть Крым.

Ранее о том, что США давят на Украину по вопросу необходимости наступления, сообщала газета Washington Post. То есть, это не первый такой сигнал из-за океана.

При этом будущее Украины при любом исходе войны, вероятно, останется неопределенным еще долгие годы. Если ее экономика пошатнется (к чему неизбежно ведет опустошительная война), тогда украинская демократия тоже начнет рушиться, предупреждает The Economist.

Издание пишет, что армия РФ, по мнению ее генералов, может восстановить свои сухопутные войска за три-пять лет. За это время созреют условия для того, чтобы Путин или его преемник "сделали еще одну попытку" по Украине.

Таким образом, продолжает свою логику The Economist, любой вариант мира потребует надежных западных гарантий безопасности, длительных поставок оружия и финансовой помощи Украине. "Это как если бы второй, гораздо более крупный Израиль появился на восточных границах Европы", приводит сравнение издание.

При этом Путин может в какой-то момент согласиться на прекращение огня из соображений целесообразности. Но в любом случае его внешняя политика будет все так же направлена на новое вторжение, заключает автор публикации, посвященной годовщине начала войны.

Китайский путь

Сегодня продолжились обсуждения роли Китая в российско-украинском конфликте. КНР на Мюнхенской конференции заявила, что скоро выступит с мирными инициативами по Украине. То есть прозвучала заявка если не на посредничество, то на формирование альтернативной Западу повестки по модели окончания войны.

Вчера в Мюнхене у китайцев прошли переговоры с американцами. Где тема Украины была, судя по всему, центральной.

В США после переговоров заявили, что Китай может усилить поддержку России и приближается к решению предоставить Москве летальную военную помощь.

"Озабоченность, которая у нас есть сейчас, основана на имеющейся у нас информации о том, что они рассматривают возможность предоставления летальной поддержки. И мы очень ясно дали им понять, что это создаст серьезную проблему для нас и в наших отношениях", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен, который встретился с главой китайской дипломатии Ван И.

"США недавно начали замечать тревожные тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил, и есть признаки того, что Пекин хочет подойти к черте предоставления смертоносной военной помощи России, сделав это непублично", - пишет CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией.

Они добавили, что на изменение позиции Китая указывают разведданные. Сообщается, что США были обеспокоены этой информацией и поделились ею с союзниками на Мюнхенской конференции.

Блинкен поднял этот вопрос на встрече со своим китайским коллегой Ван И, пишет CNN. "Госсекретарь довольно резко предупредил о последствиях оказания Китаем материальной поддержки России или помощи России в систематическом уклонении от санкций", - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

"США видят, как Китай публично пытается представить себя сторонником мира и поддерживать отношения с Европой, в то же время тайно помогая военным усилиям России и рассматривая возможность предоставления летальной помощи", - говорят источники.

Согласно китайскому отчету о встрече, беседа протекала в конфликтных тонах.

Государственное агентство "Синьхуа" сперва сообщило, что Ван И "изложил твердую позицию Китая в отношении инцидента с аэростатом". И "призвал американскую сторону изменить курс, признать и возместить ущерб, причиненный китайско-американским отношениям чрезмерным применением силы".

То есть, по китайской версии, Пекин выдвинул американцам претензию за сбитый воздушный шар.

Далее выступил МИД КНР. "Мы никогда не примем, что США указывают на нас пальцем и оказывают нажим, направленный на китайско-российские отношения", - говорится в заявлении ведомства.

Характер этих отношений описывается в формулировке "всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества, которые основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон". Из чего следует, что военную помощь России против Украины Китай оказывать не собирается.

Но в Штатах этим не удовлетворились. Передача Китаем России летального оружия для использования в Украине станет "красной линией" в отношениях между Вашингтоном и Пекином, предупредила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Не исключено, что США такими довольно жесткими заявлениями уже сейчас пытаются торпедировать заявку Китая на участие в мирном урегулировании по Украине. Обвиняя Пекин в намерениях более широко поддержать Россию в этом конфликте.

Какие могут быть на самом деле интересы и резоны у Китая?

Можно определенно сказать, что Китаю не выгодно военное поражение России в Украине - то есть, окончание конфликта по западной модели: вывод Россией войск без всяких условий.

В России после проигрыша войны может наступить политическая нестабильность и произойти смена власти. При обрушении нынешнего режима в РФ Китай может потерять крупного евразийского союзника, который обеспечивает независимость КНР от морских, контролируемых Западом поставок энергоносителей и является в перспективе крупным военным союзником.

Поэтому минимальный сценарий, который бы устроил Китай - это некий компромиссный мир и возможность Москве выйти из войны без потери лица. Например, все тот же самый "корейский сценарий" - перемирие по нынешней линии фронта, которая де-факто становится границей между двумя странами.

Очевидно, что в войне наступает переломный момент: Запад и Россия резко наращивают усилия, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону.

Вполне возможно, что именно поэтому Китай сейчас активизировался с мирными предложениями, стараясь остановить войну и не допустить самых негативных для себя сценариев.