Подводим итоги 364-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, отражены атаки противника в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области. А также Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.

Российская армия увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление.

По данным российских военных телеграм-каналов, в Берховке бои уже в самом населенном пункте, в Ягодном - на северных окраинах. Также неофициально сообщается о боях в районе Зализнянского (к северу от трассы М03 из Бахмута на Славянск).

Украина официально этого не комментирует. Но в свежей сводке американского "Института изучения войны" говорится, российским силам удалось перерезать эту дорогу.

"На кадрах с геолокацией, снятых 14 февраля и опубликованных 20 февраля, видно, как украинские танки ведут огонь по российской пехоте в полосе деревьев вдоль трассы Е40 Бахмут-Славянск, что подтверждает, что российским силам удалось перерезать дорогу Е40 к северо-западу от Бахмута", - говорится в сводке.

Но это не привело к отходу украинской армии из города. У ВСУ остались для снабжения другие дороги, которые идут на Бахмут с запада, например, через Часов Яр, но к ним также сейчас с севера и с юга пытаются продвигаться российские войска, чтоб окружить город или вынудить украинские войска его покинуть под угрозой окружения.

Вечером был обстрел Сумской области. Власти региона сообщили о работе ПВО, и что цель поражена. Об ущербе не сообщалось. Минобороны РФ заявило сегодня, что удар наносили ВКС России (то есть с воздуха), по "цеху производства и ремонта крупнокалиберных миномётов и боеприпасов".

В подконтрольном "ДНР" Дебальцево ночью был прилет по школе и стадиону "Локомотив". "Власти" заявляют, что ночью была масштабная ракетная атака по неподконтрольной территории, но она в целом была отражена ПВО.

Взрывы были слышны и в тыловом Мариуполе, который ранее практически не обстреливался ("Хаймарсы" туда не добивали). Вчера вечером украинские паблики начали сообщать об ударах по городу. Телеграм-канал горсовета заявил, что предварительно есть несколько попаданий в районы сосредоточения живой силы противника, но "информация проверяется". А сегодня сообщил, что прилеты были по складу топлива.

А российские военкоры, которые приехали из Мариуполя заявляют, что были прилеты "чем-то новеньким" типа Хаймарсов, но более дальнобойным.

Но официально "власти" это опровергают и говорят об атаке беспилотников, которые были сбиты.

Назначенный россиянами "мэр Мариуполя" Олег Моргун заявил, что над городом ночью сработала ПВО, которая засекла и сбила два неопознанных беспилотника. "Громкие звуки, которые жители некоторых районов города могли слышать ночью, были связаны с работой системы ПВО", - сообщил Моргун.

Утром россияне обстреляли Харьков. Четыре ракеты ударили по Киевскому району, в промышленное предприятие. Есть двое раненых.

Вагнер и снаряды

Вчера вечером получил новое продолжение публичный конфликт между куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и минобороны РФ. В министерстве впервые ответили на претензии Пригожина о том, что военные якобы перекрыли ЧВК поставки боеприпасов.

Не упоминая самого Пригожина, ведомство прокомментировало "появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления".

Блокирование снабжения "Вагнера" в минобороны опровергли. И заявили, что продвижение вперед под Бахмутом было бы невозможно без огневой поддержки артиллерии.

МО сообщило, что с 18 по 20 февраля "Вагнеру" было поставлено 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня и 10 171 боеприпас для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 снарядов для танков. Заявляется, что в конце февраля начнутся отгрузки по заявкам на март.

"Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, - контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", - заявили в военном ведомстве РФ.

Пригожин в ответ на это заявил, что недопоставки боеприпасов его отрядам по-прежнему составляет 80%. Заявление МО он назвал "плевком в ЧВК "Вагнер" и "попыткой скрыть свои преступления".

Также Пригожин заявил, что вагнеровцам не поставлены даже саперные лопатки.

По поводу последней претензии куратора "Вагнера" потроллил его давний оппонент Игорь Гиркин, который призвал "подать несчастному Евгению Викторовичу на сапёрные лопатки. Сам он закупить их не в состоянии".

Куратор "Вагнера" заявил даже, что из-за забот по поиску боеприпасов не смог посмотреть послание Путина Федеральному собранию.

При этом сегодня во время выступления Путина в Лужниках его трансляцию атаковали комментаторы с требованием "Дайте снаряды Вагнеру". Русская служба Би-би-си предполагает, что это "пригожинские" боты.

СМИ уже неоднократно писали, что Пригожин управляет Агентством интернет-исследований (также известном как "фабрика троллей", "пригожинские тролли", "ольгинские тролли", "кремлеботы"). Не так давно Пригожин подтвердил, что он создал это агентство, а также признал, что у него есть ботофермы.

"Взгляд со стороны" на эту проблему высказал сегодня один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский. По его словам, никакой дискриминации "Вагнера" нет. Наоборот - раньше ЧВК получал снарядов гораздо больше, чем регулярная российская армия, а теперь стал получать "как все".

"Проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать, как все", - заявил он.

По его словам, "у них была своя фронтовая авиация, суточная норма в два Искандера и один Калибр, им подписывали заявки на две с половиной тысячи птуров на учебную (!) практику" и "тащили к ним со всей страны зеков".

А сейчас "парни по снабжению стали, как все". А "все" вынуждены экономно расходовать боезапас, особенно в преддверии наступлений.

То есть снарядов у российской армии пусть больше, чем в украинской, но проблемы с ними имеются (о чем, впрочем, российские военные блогеры сообщали еще до скандала с Пригожиным относительно других подразделений). Особенно с интенсификацией боевых действий и, вероятно, подготовкой новых наступлений (для чего нужно усиливать обеспечение и других подразделений).

Сегодня Пригожин продолжил наезды на минобороны, опубликовал видео с трупами убитых "вагнеровцев" и заявил, что они погибли из-за отсутствия поддержки артиллерии.

Он также опубликовал свою заявку на боеприпасы для ЧВК.

Если проанализировать цифры, указанные Пригожиным в его запросе, то, получается, что он требует для ЧВК более 18 тысяч боеприпасов разных калибров в сутки для боевых действий в районе Бахмута. Отметим, что по данным западных СМИ, украинская армия по всей линии фронта использует 6000 снарядов в сутки.

В украинском информполе по поводу войны Пригожина против командования российской армии наблюдается прилив энтузиазма. В начатых куратором ЧВК разборках некоторые увидели чуть ли не признаки грядущей смуты в России.

"Ждем, когда это бестолковое войско (ЧВК "Вагнер" - Ред.) отправится в Москву устраивать смуту", - заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

В тоже время подоплека действий Пригожина не конца понятна. По этому поводу бытует много версий. Говорят о том, что Пригожин собирается строить свою партию и пытается создать себе имидж "бескомпромиссного патриота". По другой версии, это наезды чуть ли не Путиным санкционированы, чтоб держать в тонусе армейского командование (хотя в нее верится с трудом, так как эти разборки бьют и по авторитету президента РФ как верховного главнокомандующего). Распространена и версия о том, что это межклановая борьба башен Кремля (за одну из которых играет Пригожин) за контроль над огромными денежными потоками, которые идут во время войны через минобороны. Их сейчас контролирует Шойгу и его генералы, но, вероятно, есть желающие порулить вместо них. И руками Пригожина они пытаются "сбить" нынешнее руководство МО РФ.

Но в любом случае, конечно, это все не укрепляет боевой дух российской армии. Наоборот - подрывает веру в командование. Создает ощущение хаоса в управлении. Поэтому, не исключено, что в ближайшее время какие-то решения в отношении Пригожина или его оппонентов будут приняты, чтоб этот конфликт прекратить.

Китайский визит

Сегодня продолжился визит в Москву китайского члена Политбюро Ван И, за которым внимательно следят в мире.

Глава дипломатии Китая провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По данным россиян, китайский план урегулирования по Украине при этом не обсуждался.

Затем Ван встретился с президентом Путиным и заявил, что признателен России за готовность "урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров". Также он сказал, что третьим странам не пошатнуть российско-китайские отношения.

Путин же сказал, что ждет "друга" визита Си Цзиньпина в Москву. Принято ли приглашение, со стороны китайского представителя не прозвучало. Но, видимо, принципиальная договоренность уже есть, раз Кремль озвучил желательность визита.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, поездка Си Цзиньпина в Москву планируется "в ближайшие месяцы", вероятно, в апреле или мае. И, судя по тому, что сейчас в Россию приехал не глава Китая, а его представитель, то есть еще некая неопределенность для Пекина по украинской ситуации.

Во-первых, к апрелю или маю может поменяться диспозиция на фронте, что изменит и расклад на дипломатическом треке, в который сейчас активно включается Китай.

Во-вторых, Си Цзиньпину, вероятно, нет смысла ехать, пока нынешние усилия Китая по продвижению альтернативного мирного плана не обрели какой-то внятной формы. И не получили реакцию ключевых игроков. То есть, вероятно, Путин и Си планируют именно к середине весны выйти на какие-то решения, которые окончательно нужно будет обсуждать лично.

Что это будет за решение - то ли некий компромисс по Украине при посредничестве Китая, то ли оформление антиамериканского блока - пока непонятно. Но в США активно опасаются обоих вариантов - судя по риторике ключевых медиа.

"США грозит столкновение на два фронта с Китаем и Россией", - гласил сегодня заголовок передовицы на сайте CNN. "Китай начинает свою собственную стратегическую игру в этой расширяющейся шумихе между великими державами", - сообщает телеканал.

С другой стороны Китай, у которого есть свои экономические интересы, может не захотеть рисковать санкциями США и ЕС (которые будут введены, если Пекин отправит оружие Москве).

Но и затянувшийся (при наличии китайской поддержки) конфликт в Украине может привести к разногласиям между США и Европой, что еще больше сыграет на руку внешнеполитическим целям Китая.

"И это может еще больше спровоцировать политическое инакомыслие в Вашингтоне", - пишет телеканал, имея в виду настроения республиканцев об остановке военной помощи Украине и укреплении китайского фланга.

Затягивание войны, которого добиваются Россия и Китай (как считает CNN) усилит давление на лидеров в США и Европы, чтобы те отказались от участия в войне.

Россия, вероятно, будет "наблюдать растущую оппозицию участию Байдена в войне среди консерваторов в США", предполагает издание, напоминая слова одного из лидеров Республиканской партии Десантиса, что будущее Украины не будет приоритетом, если он станет президентом.

Комментарии республиканцев показывают, что Байден не может гарантировать своего обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Поэтому президентские выборы 2024 года "могут оказаться столь же важными для Украины, как и для США".