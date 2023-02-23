Бывшего американского кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании. 70-летний Вайнштейн уже отбывает наказание сроком 23 года.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, новая мера наказания вынесена по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса Джейн Доу (это стандартное обозначение неизвестного лица в американской судебной практике - Ред.).

Уроженка России, чьей имя не называется, фигурировала в материалах дела под вымышленным именем "Джейн Доу №1".

На суде она рассказала, что в 2013 году жила в Италии, а в феврале прилетела в Лос-Анджелес на фестиваль итальянского кино. По ее словам, Вайнштейн пришел к ней в гостиницу в Беверли-Хиллз и принудил ее к оральному сексу.

На суде 70-летний кинопродюсер заявлял, что не знаком с женщиной, которая подала против него иск, и отверг обвинения в свой адрес.

Всего в рамках этого дела рассматривались обвинения со стороны четырех женщин, в том числе выдвинутых женой губернатора Калифорнии Дженифер Сибел Ньюсом, а также актрисой и сценаристкой Лорен Янг.

По этим искам присяжные либо объявили Вайнштейна невиновным, либо признали невозможность вынести приговор за недостаточностью доказательств.

Адвокаты продюсера доказывали, что все происходило по обоюдному согласию: женщины сами соглашались на секс с влиятельнейшим в мире кино человеком.

В феврале 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в двух эпизодах: изнасиловании в 2013 году и принуждении к оральному сексу в 2006 году.

В декабре 2022 года присяжные признали его виновным в еще одном изнасиловании и двух преступлениях сексуального характера. Еще по трем случаем его вину признали недоказанной.

Сейчас Вайнштейн находится в тюрьме в Калифорнии. В 2021 году его экстрадировали для судебных процессов по 11 обвинениям в предполагаемых неправомерных действиях в отношении пяти женщин в Беверли-Хиллз и Лос-Анджелесе в период с 2004 по 2013 год. В ноябре 2022 года суд снял 4 из 11 обвинений. Все четыре пункта были основаны на информации от одной женщины.

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Мы также сообщали, что в 2019 году 30 актрис согласились взять у Вайнштейна $25 млн в обмен на отказ от обвинений в домогательствах.