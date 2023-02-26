Подводим итоги 368-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки отражено более 70 атак противника.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар.

Американский "Институт изучения войны" сообщает, со ссылкой на кадры от 25 февраля, что российские войска имели незначительное продвижение к юго-западу от Авдеевки и возле села Победа к югу от Марьинки.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне безуспешно атаковали вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздоловки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества.

"Институт" уточняет, что российские войска замечены в Джерельном - в 15 километрах к западу от Сватово.

На Бахмутском направлении россияне атаковали вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области.

Напомним, о захвате Ягодного вчера заявляла ЧВК "Вагнер", но, как видим, Украина этого не подтверждает. В то же время американский "Институт изучения войны" считает, что "Вагнер", вероятно, захватил этот поселок - судя по опубликованной фотографии наемников, позирующих у въезда в населенный пункт.

При этом до сих пор нет кадров, подтверждающих захват россиянами соседней Берховки (о чем также заявлял Пригожин).

Российские телеграм-каналы сегодня также сообщают о захвате Дубово-Васильевки и выходе к югу от Берховского водохранилища. Подтверждений со стороны Украины этому нет, также нет сообщений на этот счет из "Вагнера".

В то же время украинские военные признают, что у россиян в Бахмуте за последние дни есть "ситуативные успехи". Об этом в эфире телемарафона рассказал командир роты батальона "Свобода" (Нацгвардия) Евгений Оропай.

По его словам, враг усиливает атаки с 24 февраля, и продвинулся с юга и севера Бахмута. Оропай объясняет это тем, что у россиян усилилась артиллерия.

"Враг постоянно атакует Бахмут с фронта и уничтожает все здания, которые там находятся. И понемногу начинает отжимать (территорию - Ред.), так как мы бережем свои силы и отводим наши войска на 15-20-30 метров назад, чтобы хоть как-то укрыться от артиллерийских и минометных обстрелов", - заявил военный.

При этом россиянам не дают закрепляться на захваченных территориях, нанося по ним артиллерийские и танковые удары. Также Оропай считает, что оборона Бахмута важна для сдерживания российских сил и подготовки контрнаступления, которое начнется "в ближайшее время".

"Институт изучения войны", анализируя видео, поступающие с фронта, пишет, что российские войска продвинулись в восточном Бахмуте.

Сам же город производит удручающее впечатление - от него постепенно остаются одни руины.

Но в целом сейчас судьба города решается на линии фронта к западу от него - смогут ли россияне продвинуться от Ягодного на юг, чтоб перерезать главную дорогу, по которой идет снабжение украинских войск в Бахмуте через Хромово (Артемовское). И смогут ли россияне прорвать фронт на юго-западе от Бахмута около села Красное. Если это произойдет, то город фактически окажется в окружении. При этом уже сейчас все дороги в него (и это признают и украинские военные) простреливаются.

И если будет прорыв по указанным направлениям, то украинское командование может дать приказ на отход из Бахмута.

Но пока его нет. И ВСУ обороняют позиции.

Сегодня белорусские оппозиционные телеграм-каналы сообщили о взрыве на военном аэродроме в Мачулищах, откуда регулярно взлетает российская авиация.

Они допустили, что был сброс взрывного устройства на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сообщается, что борт мог получить повреждения.

Также идет информация о том, что после взрыва из России прибыл транспортный "Ил", а подступы к аэродрому заблокировали силовики.

Российские телеграм-каналы после этого также сообщили о взрывах под Минском (где и находится аэродром), намекнув, что ситуация имеет сходство с ударом по авиабазе в Саратове (то есть удар был беспилотниками).

Официальные источники эту информацию не комментировали.

Но если это официально белорусские власти подтвердят, то станет вопрос - каким будет ответ Минска. По сути, это первая подобная прямая атака на военные объекты в Беларуси со стороны Украины.

Примечательно, что как раз сегодня (правда, еще до известия о взрывах на аэродроме) в Минске заявили, что готовы мобилизовать полтора миллиона человек в случае объявления военного положения. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович уточнил, что народные ополчения добавятся к мобилизованным в случае "движения страны к боевым действиям".

Отметим, что население Беларуси составляет 9,3 млн человек. Из них, по официальным данным, более 4,2 миллионов мужчин, но это вместе с несовершеннолетними, а также пенсионерами. То есть, мобилизовать в случае войны планируют большую часть мужского населения призывного возраста.

При этом известно, что мобилизационный потенциал страны и количество подготовленных войск - это разные вещи. Армия Беларуси, по открытым данным, насчитывает порядка 47 тысяч личного состава плюс 290 тысяч в резерве. Как показала практика, ввести резерв в бой - также задача не из быстрых. А обучить "нулевых" мобилизованных - дело многих месяцев.

То есть полтора миллиона - это вряд ли то количество солдат, которые Беларусь сможет выставить и послать в бой (не говоря уже о том, что их нужно как-то обучить и вооружить).

Другой вопрос, что на фоне событий в Украине и Беларусь усилила военные приготовления. Там постоянно идут учения военных, также формируется "народное ополчение" - аналог украинской теробороны. Куда, как на днях озвучили белорусские власти, планируют принять 100-150 тысяч человек.

При этом пока власти страны только обсуждают принятие закона о создании таких формирований. То есть этот процесс формально даже еще не запущен.

Военные перспективы

Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной и будет иметь целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

Задача - "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России", - сообщил замначальника ведомства Вадим Скибицкий "Немецкой волне". А затем "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым".

Отметим, что россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. Из Челябинской области прибыли 150 солдат-срочников для выполнения инженерных работ, сообщил сегодня Генштаб.

"Страна" уже называла южное направление в качестве самого приоритетного для Украины: успех на этом участке будет знаменовать стратегический перелом войны. Но очевидно, что и Россия это понимает. И, по множеству данных, укрепляет оборону по всей линии сухопутного коридора в Крым.

Причем, судя по сегодняшнему сообщению Генштаба, оборона эта будет эшелонированной в несколько линий и после мобилизации насыщена личным составом. Кроме того, логистически РФ имеет в Запорожской области преимущество снабжения по суше, чего не было на правобережье Херсонской области.

Опыта прорыва таких позиций у ВСУ в этой войне еще не было (во время прорыва в Харьковской области противник был не столь многочисленный и не имел столь укрепленных позиций). То есть успех на данном направлении далеко не гарантирован. И битва (если украинское наступление действительно там состоится) может быть очень упорной.

Тем временем, продолжается тема Приднестровья.

Сегодня украинское Оперативное командование "Юг" дало ответ на обвинения россиян в том, что Украина намерена атаковать непризнанную "республику".

Судя по этому ответу, ВСУ на этом участке к наступлениям не готовятся, а только ведут работы по охране границы.

"Россияне пытаются обвинить Украину в том, что она готовит некое нападение куда-то и продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы", - заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отметила, что границы Украины вблизи Приднестровья хорошо укреплены, и это было сделано еще до 24 февраля прошлого года.

"Мы осознавали, что наличие там военного контингента может предусматривать определенную угрозу, а то, что происходит сейчас – простая школьная география говорит о том, что усиления им ждать неоткуда и какая-либо операция, воздушный десант... для них просто нереальны. Наличие наших сил группировок и мощностей, вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватны той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления", - резюмировала Гуменюк.

То есть, в Украине говорят, что намереваются лишь отражать возможные атаки со стороны "ПМР". В России же, напомним, утверждают, что Киев готовит вторжение под предлогом нападения на ВСУ с территории Приднестровья.

Переговоры нужны, мир - нет

Как стало известно сегодня из статьи New York Times, официальные лица США призывают Зеленского показать открытость к дипломатическому диалогу об окончании войны. Как считает издание, это нужно для влияния на страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям.

Эффективность самих переговоров о мире газета ставит под сомнение - поскольку стороны выдвинули взаимно неприемлемые условия окончания войны. Но готовность к дипломатии "во многом носит стратегический характер".

Переговоры нужны, чтобы "успокоить союзников" и "подавить растущее желание западных стран найти конец дорогостоящей войне".

Россия сейчас демонстрирует готовность к переговорам, чтобы не оттолкнуть страны "глобального юга", которые не присоединились к санкциям, но выступают за скорейшее окончание конфликта, поскольку несут издержки от войны. И такое окончание сейчас оставило бы Россию с частью украинских территорий, то есть для Москвы этот вариант выгоден.

Путин объясняет своим партнерам что западные санкции привели к росту мировых цен на продовольствие. И Запад мог бы решить эту проблему, договорившись с Москвой.

В США сейчас опасаются, что "Путин может взять верх" в этой риторике. А поддержка более активных миротворческих усилий растет даже в самих США, где половина опрошенных социологами выступила за дипломатию. В Германии эта цифра еще выше - 58%.

Поэтому "Зеленскому говорят быть дипломатичным", пишет газета. "Но я думаю, что его инстинкт - сражаться на поле боя", - сказала Андреа Кендалл-Тейлор, эксперт по России в Центре новой американской безопасности, который консультировал команду Байдена.

В то же время, как видим, сбрасывать со счетов позицию стран, отказавшихся от санкций, Западу становится все труднее. Неформальным лидером этого движения сейчас становится Китай, недавно выдвинувший свои мирные инициативы, которые созвучны тому, о чем звучат опасения в статье New York Times (быстрое окончание конфликта без обязательного ухода России с захваченных территорий).

Американцы активно торпедируют китайские предложения, заявляя, что Пекин - без пяти минут военный союзник Москвы, поэтому не может быть "над схваткой". Сегодня по этому поводу шеф ЦРУ Бернс заявил об уверенности, что Китай "рассматривает возможность" отправки летальных вооружений в Россию. И похожие сообщения идут из-за океана в ежедневном режиме.

С другой стороны, Европа такого однозначного негатива не высказывает. Вчера о планах посетить Пекин заявил президент Франции Макрон. А сегодня стало известно, что в КНР собираются глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Подготовка к визиту двух высших должностных лиц ЕС идет полным ходом, и ожидается, что в ближайшее время начнутся "очень частые взаимные визиты на высоком уровне" между ЕС и Китаем, заявили китайские чиновники.

Впрочем, очевидно, что речь будет не о том, чтобы Европа приняла китайский план. А о неких встречных предложениях, в которых Китаю будет отводиться роль элемента убеждения России изменить позиции по Украине.

Так, агентство Reuters отмечает, что после того, как МИД КНР опубликовал документ с изложением своей позиции в отношении войны, представитель ЕС в Китае Хорхе Толедо выразил озабоченность, что "там нет упоминания об агрессоре" - то есть, о России.

А правительство Германии сегодня опровергло, что Лондон, Париж и Берлин имеют планы по заключению "оборонного пакта" с Украиной в обмен на согласие Зеленского вести переговоры с Россией (ранее об этом сообщал The Wall Street Journal).

В то же время, некий дипломатический процесс явно идет. Сегодня, впервые с установления дипломатических отношений между Украиной и Саудовской Аравией, в Киев нанес визит министр иностранных дел этой страны - принц Файсал бин Фархан Аль Сауд. С ним встретились Зеленский, а потом тет-а-тет - Ермак.

"Королевство хотело бы сделать все возможное, чтобы уменьшить остроту боевых действий. Как известно, любая война завершается диалогом за столом переговоров. Но, конечно, все это должно быть с уважением к международному праву", - заявил принц в Киеве.

Он также заявил, что план Зеленского по окончанию конфликта может стать основой мирного урегулирования.

Тем не менее, визит выглядит особенно любопытно в свете того, что Саудовская Аравия после начала российского вторжения поддерживает активные отношения с РФ и Китаем. При этом отношения с администрацией Байдена переживают не лучшие времена.

Недавно в арабской стране впервые за шесть лет принимали главу КНР Си Цзиньпина. Лидеры Китая и Саудовской Аравии призвали к скорейшей деэскалации в Украине - к чему снова призвал недавно и сам Пекин.

Также известно, что через Эр-Рияд уже велись посреднические миссии между Киевом и Москвой - в частности, по освобождению захваченных в плен иностранцев, служивших в рядах ВСУ. В общем, достаточно интересный визит в свете ажиотажа, который вызвал китайский план по прекращению войны в Украине.