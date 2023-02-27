В последнее время в Украине часто говорят о том, что ВСУ могли бы, если б власти Молдовы обратились с соответствующим запросом, вернуть Кишиневу контроль над Приднестровьем - непризнанной "республикой", который уже более 30 лет де-факто контролируется Россией.

Такие заявления звучат пока неофициально, но из уст спикеров, близких к власти. Недавно тему подняла и Россия, которая заявила, что ВСУ готовят "вторжение" в Приднестровье. Президент Зеленский такие планы опроверг, однако подтвердил, что в разговорах с молдавской властью говорил о том, что нужно как-то решать проблему Приднестровья.

При этом, президент Молдовы Майя Санду ни разу не говорила, что собирается обратиться к Украину за военной помощью для возвращения контроля над Приднестровьем.

Тем не менее, тема военного участия Украины в решении вопроса статуса Приднестровья активно обсуждается.

"Страна" провела опрос на улицах Кишинева и спросила у людей нужна ли Молдове военная помощь от Украины.

Большинство опрошенных против любого участия Молдовы в этой войне - они опасаются последствий: жертв и разрушений. Но есть и люди, которые говорят, что без помощи Украины не обойтись.

Полное видео опроса здесь. Мы специально сделали его без монтажа - двумя сплошными кадрами в двух локациях Кишинева.

Ниже приводим мнения людей.

"Я не думаю, что нужны особые военные усилия. В таком случае будет бомбардировка наших городов. Поэтому надо бы избежать", - рассказал нам пенсионер.

"Мы за мир. Войны никому не нужны. Из истории ясно, что воюют правители, а страдают простые люди", - вторят ему две женщины в парке.



Другие женщины говорят: "Приднестровье - это Молдавия. Это наша земля". Но уже следующая встреченная женщина однозначно не согласна:

"Начнется опять война, вы что! Пусть все будет, как есть, чтобы спокойнее было. Молдова живет спокойно, и пусть нас никто не трогает - ни русские, ни украинцы, ни Приднестровье", - говорит она.

Того же мнения придерживается супружеская пара: "Не надо нам такого, мы хотим мира. Пусть наше правительство лучше думает, что оно делает".

Другая пара считает иначе. "Нужно выгнать российскую армию из Приднестровья. Потому что они сидит там не на законной основе. И мы должны платить за газ в Приднестровье еще, нам Россия выставляет ценник", - говорят мужчина и женщина.

По мнению других опрошенных, Украина должна в первую очередь решить свои проблемы с войной с Россией. А с Приднестровьем Молдова разберется сама.

"Мы сами разберемся и сами освободим Приднестровье. Украина пусть сама освободится от войны. Мы договоримся, и русские сами выведут войска. Приднестровье - наша часть, почему русские там? Зачем такая маленькая земля такой большой России? Все империи имеют начало и конец", - заявил пенсионер.

Мнения у проходящих женщин разные.

"Заварится такая каша, что мало не покажется. Лучше не надо. Не буди лихо, пока оно тихо", - советует пенсионерка.

"Украина - это наш зонтика. Если у нее все получится, то и у нас все будет хорошо. Но если Украина проиграет, то и у нас плохо будет. Это мое мнение", - говорит другая жительница Кишинева.

Мнения мужчин тоже разделились.

"Украинская армия получит по мозгам, и мало не покажется. Это даже к гадалке не ходи", - кратко прокомментировал перспективы входа ВСУ в Приднестровье мужчина, гуляющий в парке с семьей.

Другой считает, что Украину необходимо звать на помощь, но только после того, как она закончит воевать с РФ:

"Когда Украина закончит войну с Россией, тогда Молдова обратится к украинцам, чтобы освободить Приднестровье и присоединить к Молдове. А пока не кончится война, категорически нельзя трогать, потому что будет еще хуже".

Еще один собеседник призвал сперва спросить у самих жителей Приднестровья - чего хотят они.

"Вопрос не в территориях, вопрос в людях. На территориях живут люди. А люди имеют свое мнение. Каждый имеет такое право, как нам объясняют демократические красивые страны. Кто-нибудь спросил мнение того Приднестровья, чего хочет оно? Уже были события, когда дубиной пытались заставить Приднестровье думать, как мы хотим. Может, надо договариваться как-то? Не армии должны решать", - говорит он.

Еще одно мнение - что "Украина победит, и русские сами оттуда уйдут" - озвучил другой кишиневец.

Люди постарше чаще высказываются против участия в конфликте.

"Да боже упаси! Ни в коем случае не ввязываться в это и забыть! Вы что, с ума сошли, такие вопросы задаете? Пусть украинская армия сама себе даст толк в Украине. Они хотят нас ввязать в эту игру. Эти олигархи опять хотят заставить нас воевать. Мы после прошлой войны в Приднестровье не можем очухаться, сколько инвалидов ходит по Кишиневу на костылях? Что, еще хотим подобного?", - возмущается пенсионер.

Впрочем, есть и другие мнения. Другой мужчина преклонного возраста полагает, что "Молдова должна избавиться от 14-й армии (России). Она должна уйти, потому что уже 30 лет мешает нам".

Один из опрошенных предположил, что если украинская армия войдет в Приднестровье, то "заберет его себе, потому что Измаил тоже забрали".

Встретился нам и украинский беженец из Одессы. Он оказался против ввода украинских войск в Молдову. "Да нет, конечно. Глупости. Тогда война будет здесь в Молдове, а не в Одессе. Плохо Молдове будет, как нам в Украине", - заявил он.



В конце опроса одна из женщин заявила, что украинская помощь нужна, "потому что у Молдовы нет армии". Другая заявила, что "нас никто не нападает и вообще никто трогать не будет. Конечно, нет. Я против всего, что происходит".