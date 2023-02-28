Подводим итоги 370-го дня войны в Украине.

Атака беспилотников по России

Со вчерашнего вечера РФ атакуют дроны предположительно украинского происхождения.

Сообщалось о появлении беспилотников сразу в ряде регионов России: Московской, Ленинградской, Белгородской и Краснодарской областях, а также республике Адыгея.

Поздно вечером три беспилотника были сбиты над Белгородом. Один из них залетел в окно квартиры, обломками другого были незначительно повреждены три машины.

Утром два инцидента произошли на юге страны. В поселке Новый республики Адыгея при падении неизвестного летательного аппарата была "незначительно разрушена хозпостройка", заявили местные власти.

Судя по опубликованным фото обломков, это мог быть беспилотник Ту-141 "Стриж" или Ту-143 "Рейс".

А в Туапсе (Краснодарский край) произошел пожар на нефтебазе. Власти заявили, что горела хозяйственная постройка, а сами резервуары с топливом не были затронуты.

В минобороны РФ заявили, что оба беспилотника запускала Украина для ударов по объектам "гражданской инфраструктуры", однако они потеряли управление, и один БПЛА упал в поле, а второй "не нанес вреда атакуемому объекту".

После этого стало известно, что еще один беспилотник упал в Подмосковье.

По данным пабликов, его обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции "Газпрома" в Коломенском районе. Власти лишь заявили, что его целью "мог быть объект гражданской инфраструктуры".

По фото сделали вывод, что это мог быть UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет". Такой дрон может лететь на дальность до 800 км, на высоте до 6 км, со скоростью 130-140 км/ч и может нести 15-20 кг взрывчатки и оптику для разведки.

А в Санкт-Петербурге аэропорт "Пулково" временно не принимал самолеты и даже были подняты в небо истребители.

Паблики писали о неизвестном объекте в воздухе. Однако власти заявили, что причиной были учения сил ПВО. Которые, если верить официальной версии российского минобороны, проводились как раз в тот день, когда был массированный налет дронов на РФ.

Но, судя по всему, Украина начинает более массово применять дроны по России (хотя официально Киев своей причастности не подтверждал). И хоть пока, судя по сообщениям, существенного ущерба они не нанесли, но тенденция очевидна.

В перспективе это может быть открытием еще одного "фронта" против Москвы, связанного с нанесением урона российской инфраструктуре и военным объектам. А также для организации паники среди населения и претензий людей к руководству России по поводу хода войны (к слову, сегодня снова была взломана система телерадиовещания в ряде регионов РФ, и там объявили о "ракетной атаке").

Правда, реакция на это общественного мнения в самой РФ может быть и иной. Может вырасти поддержка использования Россией более жестких методов войны против Украины.

Тем временем, сами украинские власти ожидают со стороны россиян ракетного удара в ближайшее время.

Губернатор Николаевской области Ким сообщает, что россияне готовы к нанесению нового ракетного удара уже с пятницы, но переносят его благодаря действиям ВСУ и ГУР (какими именно - неизвестно, но вероятно, речь идет о предполагаемом ударе по белорусскому аэродрому Мачулищи, где мог быть поврежден российский самолет-наводчик А-50, корректирующий ракетные обстрелы, хотя, судя по появившимся сегодня снимкам, он существенно поврежден не был).

По словам Кима, россияне осуществляют доразведку, меняют тактику, поэтому Украине сложнее просчитать, что они планируют.

Ситуация на фронте

Судя по заявлениям украинских военных, ситуация в Бахмуте существенно осложнилась. Крайне напряженной ее назвал командующий Сухопутный войск Александр Сырский.

"Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", пытающиеся прорвать оборону наших войск и оцепить город", - заявил Сырский.

Воюющий в Бахмуте украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что "сложнее некуда" ситуация остается на северном фланге, где россияне пытаются перекрыть въезд в Бахмут и взять под огневой контроль "дорогу жизни" через Хромово (Артемовске). Это главная трасса, по которой идет снабжение.

Мадьяр говорит, что дорога сейчас не под огневым контролем, а под огневым воздействием - есть участки, которые потенциально могут простреливаться, в том числе противотанковыми ракетами.

Отметим, что от Ягодного, которое, как утверждают россияне, они контролируют (чего Киев не подтверждает) до трассы менее трех километров. Это расстояние легко пробивается артиллерией противника.

Но, как заявляет Мадьяр, по состоянию на сейчас Бахмут не находится в окружении. "Защищать Бахмут будут столько, сколько в том будет потребность и военная необходимость", - добавил Мадьяр.

Об очень тяжелой ситуации вокруг Бахмута говорят и другие украинские военные.

В военных телеграм-каналах Украины сегодня прошла информация, что россияне продвинулись в районе Собачевки на юге Бахмута - вплоть до дамбы. А также продвинулись на несколько кварталов вглубь Забахмутки - района на востоке города.

Официально Украина этих данных не подтверждала.

Также о сложной ситуации на севере Бахмута пишет журналист Bild Юлиан Рёпке. Он опубликовал в Твиттере "наглядные доказательства того, что северный район Бахмута Ступки пал перед российскими войсками вторжения".

"Вот уже несколько недель территориальные претензии Вагнера были или остаются ближе к реальности, чем претензии украинского генштаба, к сожалению", – написал Рёпке.

На фото, которые выложил Репке - российские военные в неизвестных развалинах, а также спутниковый снимок.

Ранее о захвате Ступок сообщала ЧВК "Вагнер". Украина этого не подтверждала.

Также Генштаб сегодня вечером сообщил, что россияне атаковали Богдановку и Часов Яр к западу от Бахмута. От восточных окраин Богдановки до "дороги жизни" через Хромово - около двух километров.

Севернее идут бои в Луганской области. Противник пытался прорвать оборону возле Куземовки и Новоселовского на Сватовском направлении, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

"Постоянные попытки наступления со стороны российско-оккупационных войск. В основном, это Кременское направление. Были попытки с помощью тяжелой техники прорваться на Сватовском направлении, но ничего на сегодняшний день у них не выходит, несмотря на то, что туда большие силы брошены. На сегодняшний день все у нас стабильно", - рассказал Гайдай.

Отметим, что именно на этом участке отмечается смена российской военной тактики, о чем пишет американский "Институт изучения войны" со ссылкой на рассказы украинских военных.

Штурмовой отряд у РФ представляет из себя подразделение размером с батальон, оптимизированное для лобовых атак на укрепленные районы. В его составе - шесть основных боевых танков Т-72, 12 боевых машин пехоты, а также набор переносных термобарических ракетных установок, противотанковых управляемых ракетных комплексов, буксируемой артиллерии и самоходных минометов.

Соединение состоит из трех штурмовых рот и танкового отделения. Каждая рота имеет командный элемент, два "взвода" (численность которых намного ниже штатной), группу БПЛА, боевых бронированных машин, взводы огневой поддержки и артиллерийской поддержки. Также там есть резервная секция и медики.

Каждая рота имеет один танк и четыре боевые машины пехоты БМП/БМД-2 с противотанковыми установками, крупнокалиберными пулеметами и минометами.

Основными маневренными элементами являются отряды численностью от 12 до 15 человек, разбитые на тактические группы по три человека. Штурм проводится менее чем через минуту с момента начала артиллерийского огня по открытым укрепленным позициям, а минометный огонь контролирует командир взвода.

При этом танки Т-72 чаще используют для огневой поддержки с тыла.

Таким образом российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны, делает вывод "Институт".

Военные перспективы и переговоры

Знаковое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он признал, что расширение помощи Украине невозможно без риска эскалации. Но для альянса победа России "несет более высокие риски".

То есть, генсек намекает, что НАТО готово к эскалации, потому что на карту поставлено слишком многое для Запада.

Другой вопрос - согласны ли с этим тезисом все члены Альянса, включая ключевые страны - США, Германия и Франция, которые ранее заявляли, что повышение уровня эскалации и выхода ситуации из-под контроля неприемлемо.

О том, что ситуация тут может быть не столь однозначной видно и по поставкам танков. Как выяснилось, многие страны ЕС оказались не готовы передать Украине обещанное количество "Леопардов", пишет New York Times.

"Некоторые страны обнаружили, что танки в их арсенале фактически не работают или не имеют запасных частей. Политические лидеры столкнулись с непредвиденным сопротивлением внутри своих собственных коалиций и даже со стороны министерств обороны. А некоторым армиям пришлось вызывать инструкторов, отправленных в отставку, чтобы научить украинских солдат пользоваться танками старых моделей", - пишет газета.

По ее данным, Германия и союзники не могут "наскрести" достаточно Leopard 2 даже на два танковых батальона — а это всего 62 машины. Даже некоторые страны, еще недавно требовавшие у Берлина разрешение на реэскпорт танков, теперь не могут найти достаточно машин для отправки.

"Несмотря на то, что в Европе имеется около 2000 танков Leopard 2 различных моделей, обещанных Украине, ей по-прежнему не хватает сотен, которые ей нужны", - пишет газета.

Также от Столтенберга прозвучало заявление по натовской перспективе самой Украины. Он заявил, что Украина станет членом альянса лишь в "долгосрочной перспективе". В то же время Киев назвал такое вступление "самым важным элементом безопасности" Украины, о чем сегодня заявил глава Офиса президента Ермак.

Иными словами, в НАТО дают понять, что до тех пор, пока Украина не закончит войну с Россией, о ее вступлении в Альянс говорить не приходится. О чем недавно заявил и президент Чехии Петр Павел.

В этих посылах, кроме прочего, может читаться не только призыв к скорейшей победе над российскими войсками. Но и некий намек, что в НАТО Киев может вступить, только урегулировав на долгосрочной основе конфликт с Москвой.

Как могут эти договоренности видеть на Западе - сегодня озвучил один из ведущих журналистов телеканала CNN Фарид Захария.

По его мнению, самый реалистичный способ окончить войну в Украине - оставить Крым и Донбасс под фактическим контролем России, приняв остальную территорию Украины в НАТО и не распространять его гарантии на спорные территории.

Ни одна из сторон не имеет достаточно сил, чтобы выиграть войну, и недостаточно слаба, чтобы требовать мира. "Конфликт зашел в тупик", - констатирует Захария.

"Чтобы коренным образом изменить ситуацию, потребуются крупные победы. Украине потребуется восстановить примерно в два раза больше территории, чем она смогла в прошлом году, просто чтобы вернуть земли, завоеванные после вторжения 2022 года", - пишет автор, но констатирует, что в последние три месяца успехов у Киева не было.

Дела же у России, несмотря на ряд военных поражений, идут, по мнению Захарии, лучше. Захваченная территория удерживается, экономику РФ также смогла стабилизировать.

"По прогнозам МВФ, в этом году [экономический рост] в России будет лучше, чем в Великобритании или Германии. Россия свободно торгует с такими экономическими гигантами, как Китай и Индия , а также с такими соседями, как Турция и Иран. Благодаря этим и многим другим странам, помимо сектора передовых технологий, у нее есть доступ ко всем товарам и капиталу, которые она потеряла в результате бойкота Запада. Сейчас существует огромная мировая экономика, в которую не входит Запад, и Россия может свободно плавать в этих водах", - считает Захария.

В краткосрочной перспективе Запад будет наращивать поставки оружия и денег. Но "при всем при этом трудно представить себе полную победу в стиле Второй мировой войны. Большинство войн заканчиваются переговорами. И эта вряд ли будет другой".

По мнению Захарии, Путина за стол переговоров может усадить только угроза потери Крыма. Далее автор публикует свое видение итоговых соглашений. Туда входит:

- прекращение огня,

- возвращение Украине территорий, захваченных с февраля 2022 года.

- земли, подконтрольные РФ с 2014 года, будут предметом международного арбитража, там могут пройти местные референдумы под эгидой международных групп.

- Украина получит гарантии безопасности от НАТО, хотя они не будут распространяться на спорные территории.

"Этот компромисс - проще говоря, Крым и часть Донбасса за де-факто членство в НАТО и ЕС - может быть продан украинцам, потому что они достигнут своей давней цели - стать частью Запада. Это может быть приемлемо для России, потому что она может утверждать, что защищает некоторые русскоязычные части Украины", - говорит Захария.

Возражая оппонентам такого компромисса, автор говорит, что сомневается в полной победе Украины.

"В 2021 году Россия была более чем в три раза больше Украины по населению , почти в 15 раз больше по ВВП и тратила в 10 раз больше на оборонный бюджет. Известно, что русские обладают высокой способностью к боли в военное время", - пишет Захария.

Он напомнил, что украинский ВВП упал на 30%, страна живет только за счет западной помощи, и тратит вдвое больше, чем зарабатывает. Также Захария обращает внимание на гуманитарный аспект:

"Более 13 миллионов человек перемещены, около 8 миллионов из них за границей. Война идет на украинской земле, ее города разбомблены, ее заводы разрушены, ее люди обездолены. Если война так затянется на годы, то стоит задаться вопросом: мы позволяем уничтожить Украину, чтобы спасти ее?"

Говоря об этом, автор адресуется в основном к Украине и "партии войны" на Западе. Но маловероятно, что и сама Россия пойдет на такой сценарий. По крайней мере, по своей воле.

Ведь тогда придется отдавать сухопутный коридор в Крым - наиболее ценное завоевание РФ в этой войне. И возникает нависающая угроза над Крымом, которой ВСУ скорее всего воспользуются для наступления на полуостров.

Вчера об этом детально рассказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, подойдя вплотную к полуострову, украинская армия может изолировать Крым с помощью дальнобойных ударов, прервав коммуникации российских сил там с "большой землей".

"Приоритет: нанести высокоточный удар, чтобы изолировать Крым, а затем сделать его непригодным для российских сил. Выгоните Черноморский флот из Севастополя точечными ударами. То же самое для ВВС России в Саках и т.д. Сухопутные войска могут зайти позже", - написал он в Twitter.

Отметим, что этот план теоретически реализуем только в одном случае - если ВСУ смогут прорвать оборону россиян на южном фронте (линия Васильевка-Угледар), вытеснить российские войска с левого берега Днепра, выйти к Азовскому морю и к границе с Крымом.

Также из этого следует два вывода.

Первый - если ВСУ смогут выполнить данный план (выйти к Азовскому морю и Крыму), то далее Украина, скорее всего, не будет предлагать перемирия, а начнёт военную операцию в Крыму (примерно по плану, описанному Ходжесом, в виду его очевидности). Потому что, учитывая логистическую уязвимость полуострова, оборонять его россиян будет гораздо труднее, чем нынешнюю линию фронта Васильевка-Угледар. И если она будет прорвана, то ВСУ вряд ли остановятся на границе с Крымом.

Второй вывод - исходя из сказанного выше, понятно, что линию Васильевка-Угледар россияне постараются удержать всеми силами и никаких пресловутых "жестов доброй воли" и "перегруппировок" (наподобие отступления из под Киева и с правого берега Днепра) ожидать вряд ли стоит. Тем более, что оборонять этот участок фронта россиянам будет, повторимся, проще чем Крым. Ввиду более удобной логистики и снабжения войск.

Поэтому на "план Захарии" Россия (при условии, если Украина не перережет сухопутный коридор в Крым военным путем) может пойти только в случае какого-то масштабного мирного соглашения с международным признанием границ и отменой всех санкций.

Но на данном этапе РФне готова в ходе переговоров обсуждать возвращение Украине аннексированных территорий, о чем сегодня заявил Песков.

"Существуют определенные реалии, реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории. Существует Конституция РФ, которую нельзя не учитывать никому и которой российская сторона не сможет поступиться никогда. Вот это очень важная реалия", - утверждает Песков.

При этом он дал понять, что за столом переговоров могут обсуждаться некоторые другие цели российского вторжения. Российские СМИ пишут об этом так:

"Представитель Кремля также напомнил, что есть определенные цели, которые выполняются в ходе "специальной военной операции", и они являются приоритетом для России. Тем не менее, эти вопросы могут решаться и за столом переговоров: "при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима".

Со своей стороны, глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня заявил, что Украина не приемлет предложения по прекращению огня, которые содержатся, в частности, в китайском мирном плане.

"Мы не примем это... прекращение огня, потому что Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовым к новой аннексии, к новым агрессиям. Мы не доверяем этому сигналу", - заявил Ермак, повторив тезис о том, что цель Украины - выйти на границы 1991 года.

То есть пока позиции Украины и России не имеют каких-либо точек совпадения для переговоров и потому обе стороны постараются переломить в свою пользу ситуацию на поле боя.