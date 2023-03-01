Подводим итоги 371-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Основные сигналы по фронту идут из Бахмута.

Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что на данном направлении россияне атакуют в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Часов Яра и Белой Горы. Также "противник не перестает штурмовать город Бахмут".

Последние несколько дней обстановка в Бахмуте зримо ухудшилась - россияне продвинулся по ряду направлений и начал обстреливать "дорогу жизни" через Хромово к западу от города. После этого в западной прессе снова заговорили о том, что ВСУ могут скоро выйти из Бахмута.

Но вчера вечером в Минобороны Украины заявили, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский решил перебросить в Бахмут подкрепления. Это прозвучало как сигнал, что отступать украинская армия не намеревается.

Сегодня Восточная группировка ВСУ, которая ведет бои в Бахмуте, сделала еще одно такое заявление. Ее спикер Сергей Череватый сообщил, что решения об отводе украинских войск не принималось, ВСУ продолжают удерживать город, несмотря на интенсивные атаки противника.

"Мы наносим огромные потери нашему противнику. В чем мы сейчас выигрываем у врага, так это в том, что не даем ему планомерно прорывать нашу оборону, не даем ему быстро выйти в тыл, не даем окружить наши войска", - заявил Череватый.

В то же время поступают и другие сигналы.

Вчера телеканал CNN заявил, что обстановка в Бахмуте "намного хуже, чем сообщается официально".

"Ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная. Это намного хуже, чем официально сообщается. Мы должны добавить к официальным отчетам еще одну 100-процентную сложность. Во всех направлениях. Особенно в северном направлении, где орки [русские] продвинулись больше всего", - сообщил украинский военный, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, коммуникации Бахмута с "большой землей" под угрозой.

"Хромово - ключ к обороне города. Когда он будет взят, для снабжения города останется только одна дорога Бахмут - Константиновка. Она уже под огневым контролем противника, и если противник ее захватит, снабжение будет невозможно", - заявил он.

А советник Зеленского Александр Роднянский прямо допустил отступление из города.

"Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", - сказал Роднянский тому же CNN.

Когда его спросили о сроках возможного вывода войск, Роднянский сказал, что это решать военным. Он добавил, что район западнее Бахмута укреплен: "Если бы мы отступили, это не обязательно означало бы, что после этого русские смогут очень быстро наступать".

Воюющий в Бахмуте командир с позывным Мадьяр заявил сегодня вечером, что цена удержания Бахмута - "сверхвысокая" и "целесообразность дальнейшего удержания Бахмута определяется главнокомандованием". Все усилия сейчас направлены не недопущение окружения города. Но это происходит "исключительно на характере и воле воинов ВСУ".

Особенно сложная ситуация сегодня в районе Самолета (юго-западная оконечность Бахмута) и на северном фланге, где идут "длительные стрелковые бои". Там, по данным Мадьяра, россияне пытаются продвинуться, чтобы взять Бахмут в кольцо (судя по всему, идет речь о продвижении российских подразделений из Ягодного на юг).

Мадьяр также опубликовал комментарии украинских бойцов. Один из них считает, что дальнейшее пребывание украинских войск в городе нецелесообразно из-за очень высоких потерь.

"Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону", - говорит военный.

Итак, с одной стороны заявляется, что в Бахмут перебрасываются дополнительные силы. С другой - что не исключается и отступление. То есть ситуация действительно угрожающая, но пока, по крайней мере официально, говорится, что город будут удерживать (хотя, нельзя исключать, что это ввод противника в заблуждение, а на самом деле подготовка к выводу войск уже началась в виду угрозы окружения).

Прозвучала оценка и с российской стороны. Куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что ВСУ не отступают из Бахмута. По его словам, Украина наоборот усиливает свою группировку в городе, который РФ пытается взять в кольцо.

"ВСУ на Бахмут подбрасывают дополнительные резервы. И всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем", - сказал Пригожин.

Еще одна оценка прозвучала из-за океана. Поставляющий украинской армии системы спутниковой связи Илон Маск заявил, что Бахмут "почти окружен". Так он прокомментировал карту российского контроля вокруг города, опубликованную западными милитари-блогерами.

Отметим, что в Бахмуте все еще находится около 4500 мирных жителей, в том числе 48 детей, по данным Донецкой ОВА. По данным администрации, их "невозможно эвакуировать, поскольку они живут в труднодоступных местах".

Бои идут и в Луганской области. Россияне там атаковали в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка.

На этом театре увеличилось число вражеских атак дронами-камикадзе "Ланцет" (барражирующий боеприпас РФ, разработанный в 2019 году), сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Уже работаем с нашими международными друзьями по получению оборудования, которое сделает невозможным спокойную работу этих вражеских БПЛА", - сообщил Гайдай. Видимо, речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы.

Судя по заявлениям мониторинговых групп белорусской оппозиции, РФ перебрасывает на Донбасс до тысячи военных, прошедших обучение на полигонах в Беларуси.

Один эшелон 27 февраля отправился со станции Полонка (Брестская область) на станцию Гуково (Ростовская область). Туда он должен прибыть 3 марта и отправиться на станцию Красная Могила (Луганская область), а дальше в сторону Дебальцево - Углегорска.

В составе - 50 вагонов с 500 военными, снаряжением и техникой. Еще два эшелона, состоящие из 300 человек и разной техники, отправились со станции Лесная и станции Осиповичи в направлении Северо-Кавказской железной дороги.

Дрон-атаки

Ночью по Украине была атака "Шахидов". Сообщается, что все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В пабликах при этом писали о взрывах в Кременчуге - не исключено, что пытались снова атаковать местный НПЗ.

Атаки российских беспилотников стали темой телефонного разговора Ермака и советника Байдена Салливана сегодня днем. Несмотря на то, что накануне все "Шахиды" были сбиты, несколькими днями ранее они причинили снова существенный ущерб.

Британская разведка фиксирует, что РФ начала запуск дронов из Брянской области - для сокращения расстояния до Киева. "Ранее, с середины декабря 2022 года, единственное наблюдаемое место запуска было из Краснодарского края через Азовское море", - говорится в сообщении.

Участившиеся налеты "Шахидов" говорят о подготовке ракетного удара, заявили сегодня в Оперативном командованим "Юг".

"Все предпосылки свидетельствуют, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Учитывая сроки предварительной атаки и активность вражеской авиации, беспилотников и шахидов – это все может свидетельствовать о подготовке к новой массированной атаке врага", - заявила спикер оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк.

В то же время сегодня многие обсуждают, что Украина по большому счету пережила зиму.

Российские ракетные атаки нанесли существенный ущерб энергетике и экономике в целом, увеличил потребности Украины во внешнем финансировании, но тыл не рухнул, ключевые сферы, от которых зависит фронт, продолжили работу (например - железная дорога).

Но, естественно, нельзя исключать, что новые ракетные атаки вскоре последуют (по крайней мере, так заявляют официальные лица).

При этом украинские атаки на объекты в самой России, похоже, только начинаются. Другой вопрос, насколько они успешны.

Сегодня появилось много подробностей по вчерашним налетам дронов на российскую территорию. Общий момент - многие из них не взорвались.

Так, внутри упавшего в Подмосковье дрона нашли взрывчатку весом в 1 кг и четыре кумулятивных заряда к ручному противотанковому гранатомету, пишут российские СМИ. Почему она не сдетонировала - не сообщается.

Напомним, судя по фото, в Подмосковье вчера упал UJ-22 Airborne украинской компании "Укрджет", способный пролететь 800 км.

Также российские телеграм-каналы публикуют подробности позавчерашних ударов беспилотников по Белгороду. Четыре дрона несли по два килограмма взрывчатки с поражающими элементами. Сообщается, что один из них упал на крышу 16-этажного дома, второй врезался в квартиру дома на улице Попова на шестом этаже, третий - упал во дворе дома по улице Садовой.

Взорвался только один, упавший на крышу супермаркета в селе Шагаровка. Он упал на крышу здания и спровоцировал пожар.

При этом известно о том, что украинский дрон взорвался в Туапсе, на территории нефтебазы, но не долетев до резервуаров с топливом.

Также вчера сообщалось о взрыве на военном аэродроме в Ейске. Местные власти и МЧС опровергли прилет и заявили, что на базе идут учения. Но известный российский военный телеграм-канал "Рыбарь" утверждает, что на Ейск был налет беспилотника Ту-141 "Стриж", который упал рядом с летным полем, ничего не повредив.

В минобороны РФ сегодня заявили о еще одном инциденте - предотвращении массированной атаки беспилотников на Крым. Утверждается, что шесть беспилотников сбиты средствами ПВО, еще четыре - средствами радиолокационной борьбы. В атаке обвиняют Украину.

Российские телеграм-каналы пишут, что для атаки на Крым использовались китайские дроны "Мугин-5", дооснащенные взрывчаткой. Как утверждается, их запускали из Одесской области, а сбили у села Оленевка на мысе Тарханкут. Также часть дронов посадили силами РЭБ у Евпатории, Саки и Красноперекопска.

Российские телеграм-каналы публикуют фото дрона Mugin-5 Pro

Украина всех этих данных не подтверждала. Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал удары дронами по России - "внутренними атаками НЛО" и заявил, что Украина не бьет по территории РФ.

"Украина не бьет по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панические и дезинтеграционные процессы, что выражается в увеличении внутренних атак неопознанных летающих объектов на объекты инфраструктуры, - написал он в Twitter.

"Мы ему не верим", - заявил на слова Подоляка пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом в цитате советника Ермака проскользнул тезис о панических настроениях. Пока что атаки дронов не выглядят слишком эффективными с военной точки зрения, но вероятно, в большей степени делается ставка на психологический эффект - попытаться показать россиянам, что война может прийти в их дома, даже если они находятся вдали от Украины.

Другой вопрос, что это может вызвать у многих россиян и обратный эффект - требования к российской власти использовать более жесткие методы в войне против Украины.

Впрочем, пока Кремль информационно достаточно сдержанно реагирует на дрон-атаки и старается не педалировать эту тему.

Военные перспективы

Россия может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне. Ударная группировка уже создана, но погода на юго-востоке Украины усложнит попытку наступления в период с конца марта по конец апреля.

Такой вывод делает Украинский институт будущего.

Размеры созданной сейчас российской группировки войск как минимум в 1,5 раза превосходят размеры группировки, задействованной в феврале 2022. Она состоит из кадровых частей, укомплектованных техникой и боеприпасами.

Поэтому аналитики Института полагают, что ее будут использовать не для лобовых ударов, а для попытки окружить крупную группировку ВСУ. Например, на территории Донецкой области.

Наиболее вероятными направлениями называется удар через Харьковскую и Сумскую области и с территории Запорожской области вдоль Днепра. С возможной целью — Полтава либо восток Полтавской области.

Удар в направлении Киева маловероятен и будет возможен лишь при условии успеха первой фазы и проведении дополнительной мобилизации в РФ.

В случае начала такой операции до 10-12 марта РФ может попытаться охватить донецкую группировку ВСУ, используя для отвлекающих ударов вдоль уже существующей линии фронта отряды ЧВК и "народных милиций ЛДНР". Также это будет сопровождаться массированными ракетными ударами. Вероятно, по железнодорожной инфраструктуре.

В случае начала операции в мае-июне РФ не будет ограничена погодными условиями, но Украина к этому моменту сформирует свой ударный кулак для своего наступления. Поэтому РФ с целью увеличения численности своих войск может начать еще одну мобилизацию не позднее середины марта, считает Украинский институт будущего.

Отметим, что относительно вероятности масштабного наступления РФ есть и другие прогнозы, что его вообще может в ближайшие месяцы и не быть вовсе и российская армия сосредоточит свои усилия на оборону уже захваченных территорий, а также на продвижение на тех отдельных направлениях, где она и сейчас атакует (Бахмут, Угледар, дуга Авдеевка-Марьинка около Донецка).

Политический прогноз действий России дал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его мнению, Путин рассчитывает на затягивание конфликта и истощение Запада.

"На что рассчитывает Путин? На:

- затягивание конфликта;

- истощение западных экономик;

- внутренние противоречия в Украине;

- манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах (прекращайте огонь и оставляйте территории России в обмен на мир). И перевод в тот же затяжной конфликт", – написал он.



В то же время Китай продолжает призывать к переговорам по Украине без условия вывода оттуда российских войск. Об этом сегодня заявил глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров белорусским президентом Александром Лукашенко.

"Основная позиция Китая заключается в содействии миру и переговорам. Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран по безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", - заявил Си.

Россия и Украина должны делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем, считает лидер КНР. Лукашенко в свою очередь заявил, что поддерживает мирный план Китая.

Но, как мы уже писали, китайский подход (перемирие по нынешней линии фронта) не поддерживают Украина и Запад. Из России также поступают неоднозначные сигналы. С одной стороны там в целом позитивно отозвались о китайском плане и заявляют о готовности к переговорам "без всяких условий". С другой стороны, Песков вчера заявил, что от своих "минимальных" целей - полный захват и удержание территорий четырех аннексированных украинских областей - РФ отказываться не будет.

Тем временем, весьма показательные новости приходят из Европы.

Еврокомиссия предлагает резко (в три раза) увеличить производство боеприпасов, чтобы обеспечить потребности Украины и свои собственные. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Переход на военные рельсы планируется осуществить в три этапа.

1. Сразу увеличить поставки амуниции в Украину. Странам обещают компенсировать эти траты выплатами из ЕС.

2. Провести совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA, чтобы восполнить пробелы в запасах стран ЕС и обеспечить снабжение Украины в долгосрочной перспективе.

3. Обеспечить долгосрочное увеличение европейских мощностей по производству боеприпасов.

Документ с такими предложениями уже был передан послам стран ЕС. Брюссель считает, что мирное время в Европе закончилось и нужно кардинально менять свои подходы к оборонной сфере.