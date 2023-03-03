В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали о полезных свойствах чеснока и об опасности чрезмерного употребления его в пищу для некоторых категорий людей.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба ведомства.

Одним из популярных народных лекарственных средств является чеснок. Но действительно ли он может помочь не заболеть или быстрее выздороветь от простуды? Ответ: может быть, но пока это не подтверждено", - говорится в сообщении.

Многочисленные статьи в интернете ссылаются на разные исследования об антибактериальных и противовирусных свойствах чеснока или добавок с ним. Проблема заключается в том, что качество почти всех этих исследований очень низкое, а количество людей, принимавших в них участие, слишком мало, чтобы делать серьезные научные выводы, пишет ведомство.

Чеснок – это отличный продукт, содержащий марганец, витамин B6, витамин С, селен и еще множество полезных веществ. Также в его составе есть алицин – жидкость, которая, возможно, помогает человеку бороться с бактериями и вирусами – ученые все еще продолжают изучать этот вопрос.

"Поэтому если вы любите чеснок, смело добавляйте его в свой рацион. Но помните, что чеснок может и помешать. Осторожным с чесноком следует быть людям с рефлюксной болезнью – у них он может вызвать изжогу. А также людям, которые принимают лекарства, разжижающие кровь. Чеснок имеет схожий эффект, и могут возникнуть проблемы со сворачиванием крови. А вот если вы хотите предотвратить простуду, то чаще мойте руки с мылом, проветривайте помещение, избегайте толп и соблюдайте дистанцию с другими людьми", - подытожили в МОЗ.

Ранее мы писали, что употребление чеснока в больших дозах в течение длительного времени может привести к серьезным проблемам со здоровьем человека.

Также "Страна" сообщала, что диетолог рассказала о реальной пользе имбиря и чеснока в укреплении иммунитета. Однако чрезмерное употребление этих продуктов может привести к ожогам желудочно-кишечного тракта.