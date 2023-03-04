Подводим итоги и анализируем главные события 374-го дня войны в Украине

Ситуация на фронте

Генштаб фиксирует снова большое количество атак за минувшие сутки - более 150 атак противника.

Самое сложное - Бахмутское направление. Там бои идут в районах Васюковки, Дубово-Васильевки, Хромово, Ивановского и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить.

Один из признаков cложности ситуации - подрыв мостов, о котором стало известно вчера. Украина говорит, что это делают россияне. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что "оккупанты наносит вред инфраструктуре".

В то же время телеканал CNN вчера заявлял, что это делает Украина, чтобы замедлить российскую армию. Сегодня аналогичное предположение выдвинул военный обозреватель Чак Пфаррер. По его мнению, украинские силы уничтожили мосты в Хромовом (к западу от города) и через реку Бахмутка (на востоке города), чтобы замедлить продвижение России.

Также он составил общую карту боев за Бахмут. В описании говорится, что ситуация в городе остается неустойчивой и тяжелой. "Украина начнет оставлять территории к востоку от реки Бахмутка", и, по его мнению, прибытие украинских подкреплений нужно уже не для удержания Бахмута, а для поддержки отступления на подготовленные позиции.

При этом ВСУ провели контратаку к юго-западу от Ивановского и вошли в боевое соприкосновение с противником у захваченной Клещеевки, пишет Пфаррер. То есть отбросили противника от участка трассы Бахмут-Константиновка.

По данным ряда телеграмм-каналов, так как обе основные трассы, подходящие к Бахмуту с запада (через Хромово и из Константиновки) находятся под огнем россиян, коммуникация осуществляется по проселочным дорогам между ними. Хотя, из-за оттепели и грязи передвигаться там непросто.

Другие западные карты тоже показывают взорванные мосты в районе реки Бахмутки и под Хромово.

Еще один западный аналитический источник - "Институт изучения войны" - также полагает, что мосты подрывают ВСУ.

"Упреждающее разрушение мостов, вероятно, указывает на то, что украинские войска могут попытаться воспрепятствовать передвижению русских в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода русских из Бахмута на запад", - говорится в отчете.

Но вернемся к украинским оценкам ситуации. Сергей Череватый тоже признал тяжесть ситуации, но считает ее контролируемой.

Также сегодня еще один представитель высшего украинского командования приехал в Бахмут. На сей раз - командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко. Он заявил, что сражаться приходится в чрезвычайно тяжелых условиях, но задачи украинские военнослужищие выполняют.

Целью визита, как говорит пресс-служба ССО, была инспекция состояния войск и проверка коммуникации между подразделениями в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах.

Накануне Бахмут дважды посетил глава Сухопутных войск Сырский. Череда этих визитов говорит о "шатком положении", в котором оказались украинские войска, пишет New York Times. По мнению газеты, силы ВСУ "цепляются" за город.

В последние недели Москва добилась успехов, которые поставили под угрозу важные дороги в Бахмут. По данным NYT, дорога из Бахмута в Часов Яр (через Хромово) сейчас регулярно обстреливается, и российские войска пытаются перекрыть ее.

При этом, как сообщили журналистам украинские военные, трасса на Константиновку стала безопаснее, поскольку "украинская контратака несколько отбросила русских" от этой дороги (о чем говорилось выше). Но "магистраль все еще находится под сильным обстрелом".

Украинские командиры говорят, что хотят держаться в Бахмуте как можно дольше, уничтожая силы противника, "даже если они в конечном итоге не смогут удержать город".

По словам украинского командования, на этой неделе в Бахмут направили подкрепления. "Но неясно, предназначены ли они для прикрытия отступления или для того, чтобы еще дольше удерживать город", - пишет газета.

Британская разведка сообщила, что эти подкрепления - элитные подразделения, поскольку оборона города оказалась под угрозой.

Она отмечает, что удерживаемый Украиной выступ оказался уязвим для российских атак с трех сторон, поскольку "вагнеровцы" и регулярная армия продвинулись дальше на северные окраины города. А маршруты снабжения ВСУ становятся все более ограниченными.

"Институт изучения войны" в этом контексте полагает, что Украина готовит контролируемых отход из отдельных районов Бахмута.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым отступить из Бахмута, оно, судя по заявлениям и данным о действиях Украины, вероятно, осуществит ограниченный и контролируемый уход из особо сложных участков восточного Бахмута", - предполагают специалисты.

Также продолжаются сообщения о выводе отдельных украинских подразделений из Бахмута. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, воюющий сейчас в Бахмуте, получил приказ выйти из города.

"Вчера получил личный приказ покинуть подразделение ВСУ в Бахмуте и продолжить службу в ТРО.

Подразделение, где я служил на направлении Бахмута в течение 110 дней и ночей, также перевели на другое направление. Выполнение обоих приказов постоянно контролируется в Офисе президента", - сообщил Луценко.

По его мнению, случившееся - "мелкая политическая месть", а "места в окопах не спешат занять друзья президента".

Ранее о выводе своего подразделения из Бахмута заявил известный украинский командир с позывным Мадьяр. Накануне в телеграм-канале Мадьяра (настоящее имя - Роберт Бровди) вышло видео, где бойцы заявляли о высоких потерях в Бахмуте и бессмысленности боев за город.

Но связан ли с этим "политическими" моментами вывод подразделений Мадьяра и Луценко - либо он осуществляется в рамках других маневров - неизвестно.

Еще одно направление фронта, к которому было сегодня приковано внимание - Угледарское. Сегодня туда, как утверждается, прибыл министр обороны России Шойгу. Там он провел совещание с командующим Восточным военным округом Рустамом Мурадовым, который, по ряду данных, отвечает именно за угледарское направление.

К слову, там россияне недавно понесли потери в технике. После чего российские военные блогеры, связанные с ЧВК "Вагнер" обрушились с критикой на Мурадова. На фоне этих обвинения Шойгу и наносит, как заявляет МО РФ, инспекционный визит на угледарское направление.

Отметим, что оно для россиян - одно из самых важных, поскольку это восточная часть сухопутного коридора в Крым, который, как считают многие эксперты и СМИ, собирается перерезать украинская армия в ходе своего готовящегося наступления.

На юго-восточном фланге этого коридора - в Мариуполе - украинские источники фиксируют большое движение российской военной техники в направлении Мангуша и Бердянска. Об этом сообщает в своем телеграм-канале советник мэра Мариуполя Андрющенко.

"28 единиц войск транспорта в сопровождении 6 гражданских авто с багажом и прицепом. Большинство из них - живая сила, грузовик с большим пулеметом сзади. Пометки у большинства или отсутствуют или имеют символику v, v в квадрате, o и треугольники с кругом", - пишет Андрющенко.

Оружие для Украины

В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. Главное предназначение этой машины - доставить на линию огня пехоту для контрнаступления и уничтожить бронированную технику противника. Stryker по мощи недотягивает до танка, но сильнее БТР - это своеобразный баланс между ними.

Еще одна новость - Украина получит от Британии не 14, а 28 танков "Челленджер" и 33 (вместо 24) 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90.

Но у ВСУ не хватает снарядов к пушкам. Украина просит по 250 тысяч артиллерийских снарядов от ЕС ежемесячно, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшее в распоряжение издания письмо министра обороны Алексей Резникова.

В нем говорится, что ВСУ используют в пять раз меньше снарядов из-за ограничения поставок. Из-за проблем с поставками украинские военные выстреливают лишь пятую часть снарядов, которые они могли бы применить. По его словам, в среднем Украина выпускала 110 000 снарядов калибра 155 мм в месяц — это четверть от того количества, которое использовала РФ.

Но западной военной промышленности пока не хватает, чтобы покрыть нужды Украины при нынешней интенсивности конфликта. Причем не только по снарядам. Германский оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.

Ориентировочная стоимость проекта - 200 миллионов евро. Мощность - до 400 танков в год. Решение могут принять в течение ближайших двух месяцев. По оценкам компании, для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков, и для удовлетворения этой потребности производство должно быть налажено в оперативном порядке.

"Даже если Германия передаст все 300 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, их будет слишком мало", - заявил глава компании Армин Паппергер.

Собеседник издания признал, что концерн работает "на полную мощь". "Мы уже ввели в строй более 40 боевых машин пехоты Marder, к концу года их будет около 100. Из заказанных 50 Leopard 2A4 готовы около 30 танков. Кроме того, имеются около 100 Leopard 1 старой конструкции, из которых мы на сегодняшний день можем сделать пригодными к эксплуатации 88", - указал генеральный директор Rheinmetall.

Правда, не совсем понятно, как этот завод будут строить в Украине во время войны и в условиях российских ракетных ударов, которые далеко не всегда удается перехватить.

В России примерно в таком ключе это и прокомментировали. "Ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", - написал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Но вернемся к проблеме нехватки вооружений для Украины. О ней заявил сегодня и экс-командующий силами НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф.

"До сих пор мы видим со стороны Запада и стран НАТО своего рода дробные, пошаговые поставки. Они носят капельный характер, вместо того, чтобы поступать концентрированным образом. Если бы все то, что требовалось еще много месяцев назад, было поставлено, вероятно, мы бы не оказались в той ситуации, в которой находимся сейчас", - заявил Ширефф, подразумевая тяжелую ситуацию под Бахмутом.

Тем временем, в российских военных пабликах появились кадры эшелона с бронированными тягачами-транспортерами МТ-ЛБ, с установленными на них корабельными зенитными установками 2М-3М с 25-мм автоматическими орудиями.

Это бронетранспортёр еще советского производства, также известный под названием "мотолыга".

Россияне используют МТ-ЛБ в разных целях. Например, недавно писали, что их переоснастили как камикадзе: начинили фугасными авиабомбами и кабелем-детонатором от установки дистанционного разминирования "Змей Горыныч" и отправили на украинские позиции, вблизи которых осуществили подрыв. Такую операцию произвели, например, под Сватово.

Россия также пытается наладить военное производство в условиях санкций и находит способы покупать в обход них электронику необходимую для производства оружия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

Как утверждает собеседник агентства, российский импорт в этом сегменте в значительной степени вернулся к уровню 2020 года.

По его словам, анализ данных по торговле показывает, что передовые микросхемы, произведенные в ЕС и других западных странах, поставляются в Россию через третьи государства, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Поставки из Китая в Россию также выросли, поскольку Пекин играет все более важную роль в снабжении Москвы, добавил европейский дипломат.

Данные, полученные Bloomberg, показывают, что Турция, Сербия, ОАЭ и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли России восполнить дефицит. Между тем, поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из стран НАТО выросли на аналогичную сумму. По словам дипломата, такие же закономерности проявляются в сотнях товарных категорий, но особенно четко они прослеживаются, когда речь идет о чипах и интегральных схемах, которые можно использовать в военных целях.

Наращивание военных усилий с обеих сторон говорит в пользу того, что война в Украине может затянуться. В то же время в Киеве так не считают.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

Блогер Саша Бо поинтересовалась у Подоляка о сроках окончания войны, на что он ответил так: "Объясняю прямо. 2023 год. Все закончится". После этого кто-то из блогеров попросил Подоляка "дать слово пацана", в ответ на это он рассмеялся.

Такой ответ Подоляка и сам формат встречи уже вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей.

"А США так не считает, НАТО так не считает. Они думают, что это еще два три года будет. Я просто не понимаю, нам хотят лапши навешать? Или они уже такой хейт поймали от народа, что уже нужно дополнительно как-то на нас влиять", — говорит одна из украинских тик-ток блогеров Sania Woman.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал свое мнение, что война в Украине скоро не закончится. А заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что война в Украине может длиться в течение следующих трех лет.

Казус Никитина

Сильный и довольно негативный для Украины резонанс на Западе приобрела акция в Брянской области, где воюющий на стороне ВСУ "Русский добровольческий корпус" вошел в одну из деревень и развернул там свой флаг. А, по утверждениям РФ, они застрелили двух гражданских и ранили ребенка (ни Украина, ни "РДК" этого не подтверждали).

Украинские власти заявляют, что не имеют к этой акции никакого отношениях.

Но их заявления прямо опроверг лидер РДК Денис Никитин-Капустин.

"Да, конечно, эта акция была согласована, иначе она не могла бы произойти. Как ты себе представляешь, что я прошел там сквозь тьму ночи? Есть заминированные мосты, есть камеры, дроны с тепловым наведением, есть скрытые открытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем не согласовывал… Думаю, нас бы просто уничтожили", — сказал Никитин в интервью Financial Times.

FT характеризует Никитина как "печально известного экстремиста, возглавляющего "Русский добровольческий корпус".

"38-летний Никитин, также известный под именем Денис Капустин и псевдонимом Рекс в честь названия своей белой националистической группировки White Rex, бывший боец смешанных боевых искусств, связан с неонацистами и белыми националистами в западном мире", – пишет издание.

"Российские власти заявили, что в результате рейда двое мирных жителей погибли и получил ранения ребенок. Никитин в своем первом интервью после вторжения сказал, что в одной из двух деревень, на которые напали его люди, произошла перестрелка, но он не знал о жертвах", – говорится в статье.

"Никитин родился в России, жил в Германии в подростковом возрасте и переехал в Украину в 2017 году. В Киеве он организовал бойцовские клубы для русских, украинцев и западных неонацистов. Эта ультраправая деятельность принесла ему 10-летний запрет въезда в Шенгенскую зону в 2019 году, но, тем не менее, он остается активным в Европе", - пишет издание.

"Он все еще активно участвует в ультраправой деятельности в Германии, Франции, Болгарии и других странах, хотя он сам не едет в эти страны", - сказал FT Майкл Колборн, журналист и исследователь Bellingcat, специализирующийся на ультраправых движениях.

На ультраправый бекграунд лидера РБК обратили внимание и другие западные СМИ.

Ведущий CNN Джон Воуз заявил в телеэфире, что Денис Капустин – "российский неонацист, который много лет жил в Германии, обучал молодых членов ультраправой Национальной демократической партии Германии и других. Он также имел связи с "Азовом", то есть с бригадой "Азов", которая также является украинской экстремистской ультраправой группой. Поэтому, когда Путин выступает публично и настаивает на том, что нападение было совершено неонацистами, в этом утверждении есть доля правды".

Используя ультраправых в борьбе против России, Киев дает повод Кремлю говорить о существовании нацизма в Украине, считает российский оппозиционный политолог, соратник Навального Федор Крашенинников. Его мнение публикует "Немецкая волна" в контексте событий в Брянской области.

"Если раньше рассуждения об ужасных неонацистах, которые ворвались бы в мирные российские села, не начни Путин свою "спецоперацию", были лишь пустословием, то теперь получены доказательства: вот вам неонацисты, пришли с Украины, все как по писаному", - пишет Крашенинников.

Украинские власти свою причастность к этому опровергает и обвиняет РФ в провокации. Но Крашенинников подвергает эту позицию сомнению.

"В условиях войны граждане России могут находиться на территории Украины, тем более в ее приграничной зоне, да еще и с оружием в руках, только с согласия и под контролем украинских властей", - пишет Крашенинников.

По его словам "готовность Киева использовать против России тех, кто может взять в руки оружие, в условиях жестокой войны вполне объяснима. Как и желание увидеть в тылу российской армии партизанское движение, наносящее реальный ущерб путинскому режиму. Проблема в том, что засветившиеся в медиа бойцы РДК - это ультраправые русские националисты, которые ранее состояли в различных одиозных группировках, занимавшихся отнюдь не борьбой за свободу и демократию".

"Никакого особого вреда Путину и его режиму своей акцией они не нанесли. Надеяться, что позирование у почты в приграничной деревне вызовет восстание против власти в России - наивно и странно. Позиционирование себя как освободителей России и вовсе выглядит комично, с учетом того, что спустя несколько часов "освободители" покинули территорию российского приграничья", - считает политолог.

Отдельная тема, по его мнению, как воспринимается позирующий с оружием российский ультраправый Никитин-Капустин в Европе и особенно Германии, "которая оказывает огромную помощь борющейся Украине, но при этом крайне нетерпима к любым проявлениям расизма и неонацизма".

"Много лет путинская пропаганда буквально на ровном месте выставляла всех своих противников и критиков, прежде всего политиков с демократическими, либеральными и проевропейскими взглядами, наследниками генерала Власова (коллаборант, во время Второй Мировой войны - командующий так называемой "Русской освободительной армией", воевавшей на стороне нацистов - Ред.) и неонацистами, готовыми с оружием в руках служить чужим правительствам. И вот, в разгар очевидно неудачной войны с Украиной, пропагандистская карикатура буквально ожила: в приграничные российские деревни пришли одиозные персонажи, которые действительно считают Власова героем и охотно позируют с символикой РОА. Пришли, постреляли, сняли ролики и ушли", - пишет политолог.

Российские же СМИ, комментируя личность Никитина-Капустина, пишут, что оказался внуком знаменитого советского циркового режиссёра и ветерана Второй мировой войны. При этом, как пишет информагентство Regnum, "мать давно отказалась от сына и даже выписала его из квартиры".