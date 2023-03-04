Задержать одного из самых влиятельных боссов итальянской мафии Маттео Денаро помогла записка, написанная с помощью специального кода "Коза Ностры" и спрятанная в ножку стула в доме его сестры.

Это следует из опубликованного в пятницу итальянской полицией ордера на арест 67-летней Розалии Мессины Денаро, пишет BBC.

Полицейские обнаружили записку в ходе специальной операции в доме сестры мафиози в сицилийской коммуне Кастельветрано. Оперативник пришел в ее дом под прикрытием, чтобы установить прослушивающее устройство, и нашел записку свернутой внутри алюминиевой ножки стула. Он сфотографировал записку, которая оказалась так называемым "пиццино" - посланием, написанным при помощи шифра, который в мафии используют для коммуникации на высоких уровнях.

После расшифровки оказалось, что в записке содержится история о том, как Денаро борется с раком прямой кишки. 16 января Денаро был задержан в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Помимо полиции, в операции по задержанию Денаро были задействованы около сотни военных.

В 2002 году Маттео Денаро был заочно осужден и приговорен к пожизненному заключению за организацию многочисленных убийств - в частности, за убийство в 1992 году прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии, взрывы в Милане, Флоренции и Риме в 1993 году, а также за похищение, истязания и убийство 11-летнего мальчика, отец которого сам был членом мафии, но выступил в качестве свидетеля государственного обвинения.

Ранее мы писали, что в 2021 году в Риме задержали главу самого жестокого криминального клана "Каморра" Марию Личчарди.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году член итальянской мафии Джоаккино Гаммино, который десятилетиями находился в бегах, был арестован после того, как был замечен на фотографиях сервиса Google Maps.