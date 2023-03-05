Подводим итоги 375-го дня войны.

Ситуация на фронте

Как пишет Генштаб ВСУ, противник не оставляет попыток окружить город.

По данным "Института изучения войны", на кадрах с геолокацией, опубликованных 4 марта, видно, как украинские силы наносят удары по российским позициям на восточном берегу Берховского водохранилища. "Это указывает на то, что российские войска продвинулись примерно на пять километров к северо-западу от Бахмута", - говорится в сводке "Института".

В Украине сегодня прокомментировали информацию о выводе ряда подразделений из Бахмута. Массового вывода украинских войск из города нет, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. "Украинские войска меняют позиции в Бахмуте в контролируемых плановых ротациях", - сообщил Череватый и добавил, что бои идут больше на окраинах, чем в самом городе.

При этом эвакуация из Бахмута критически осложнена. Сейчас из города, в котором идут бои, эвакуируют всего по 5-10 человек в день. Во время пика эвакуации город покидали около 600 человек, сказал заместитель мэра Александр Марченко в комментарии CNN.

По его словам, жители находятся в труднодоступных для украинской армии местах.

То есть, они могут оказаться на территориях, которые недавно захватил противник. Также не исключено, что сложности с эвакуацией также связаны с затруднением сообщения с Бахмутом из-за обстрела ведущих в него дорог (они обстреливаются так или иначе уже все).

Сложности с эвакуацией - еще один признак того, что ситуация с контролем над Бахмутом внутри города и вокруг него стала более шаткой.

Российские телеграм-каналы утверждают, что дорога из Хромово в Часов Яр - основная артерия снабжения Бахмута - уже "под полным огневым контролем" РФ. И говорят, что в город введены дополнительные части ВСУ, а также спецназ для оттеснения россиян от критически важных путей сообщения

Правда, по российской версии, это делается не для удержания Бахмута, а для безопасного вывода защищающих его подразделений и создания для них коридоров. Украина этих данных не подтверждает.

Также в пабликах появилась информация, что россияне под Бахмутом пытаются переправляться через реки, где на днях были взорваны мосты. Для этого используют тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2.

Они предназначены для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 метров и глубиной до 3,5 метров. Они выдерживают технику весом до 60 тонн. Возвести одну такую переправу можно за 45 минут силами восьми человек.

Ситуация на других участках фронта следующая.

Российские силы, вероятно, захватили позиции к северу от Нововодяного (16 км к юго-западу от Сватово), пишет "Институт изучения войны" со ссылкой на видео, снятые 4 марта.

Также блогеры РФ распространили кадры, якобы показывающие, как российские штурмовые части захватывают украинские окопы в лесном массиве возле Кременной. Этот ролик также попал в сводку "Института".

По данным украинского Генштаба, на Купянском и Лиманском направлениях бои шли в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области.

Генштаб сегодня сообщал, что на Авдеевском и Шахтерском направлениях РФ атаковала вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маринка и Победа.

Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Количество штурмовых действий здесь возросло до небывалых величин - только за прошлые сутки их было совершено 55, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Враг имеет целью найти щель для того, чтобы зайти именно на этом направлении - между Марьинкой и Авдеевкой", - добавил спикер.

Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент, заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 российских ракетоносителя - 2 надводных и 2 подводных. Общий залп "Калибров" у них - более 20 ракет. Гуменюк напоминает, что ракеты такого типа используются для ударов по объектам критической и военной инфраструктуры, поэтому советует держаться от таких объектов подальше.

При этом Гуменюк уверена, что россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

Оружие для Украины

Сегодня стало известно, что США уже начали тестировать украинских пилотов для управления истребителями F-16. Первые два пилота уже прибыли в учебный центр, сообщает со ссылкой на свои источники телеканал NBC.

Навыки украинцев оцениваются на тренажерах на военной базе в Тусоне, штат Аризона. Власти США одобрили отправку еще 10 украинских пилотов для дальнейших тестов уже в этом месяце. Цель всего этого двоякая: улучшить навыки пилотов и оценить, сколько времени может занять программа обучения полетов на F-16.

Собеседники канала подчеркнули, что это не учебная программа - украинцы не будут летать на самолетах во время своего пребывания в США, а ограничатся симулятором. Чиновники особо подчеркнули, что нет никакой новой информации о решении США предоставить Украине F-16.

Другие представители Пентагона заявили, что обучение может быть сокращено до шести-девяти месяцев, в зависимости от предыдущей подготовки пилотов и их знаний об истребителях.

Украинские официальные лица сообщили США и другим союзникам, что у них есть менее 20 пилотов, готовых отправиться в США для обучения полетам на F-16, и еще около 30, которые могут быть обучены в ближайшем будущем.

То есть передачу самолетов Украине Вашингтон потихоньку готовит, но процесс этот будет небыстрым.

Буксуют и танки. Как пишет Bloomberg, Германия отказалась посылать в Украину запасные части для танков "Леопард 1", которых планируется передать более 80 единиц. Министр обороны Борис Писториус заявил, что у ФРГ запчастей к ним просто нет (танки были сняты с вооружения).

Также, по данным "Блумберга", Запад пока не может собрать два батальона "Леопардов" для Украины.

Россия же начала использовать против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг. Об этом сообщили СМИ, а позже подтвердил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Первое применение было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области. На одном из обломков были остатки соответствующей маркировки.

Этот боеприпас впервые был продемонстрирован Россией в 2019 году. Опасность бомбы состоит в том, что она относится к планирующим. Оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и имеет боевую часть весом 1010 кг, предназначенную для поражения высокозащищенных объектов.

Декларируется, что бомба может сбрасываться в 40 километрах от цели.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что барражирующие авиационные бомбы могут залетать на десятки километров. В связи с этим Украина нуждается в современных истребителях, в частности F-16, чтобы их перехватывать как бомбы, так и самолеты, их сбрасывающие.

Запад и война

На Западе одна из главных новостей по украинскому конфликту - это визит канцлера Германии Шольца в США, где он встречался с Байденом.

Оценки разные. В Германии журнал "Штерн" даже заявил, что в Европу вернулся "большой брат" в лице Америки, которая теперь поможет справиться с вызовами России и Китая. Рядом с Байденом на обложке разместили "маленького" Шольца, которого "большой брат" ведет за руку.

Американские СМИ пишут, что Берлин и Вашингтон обеспокоены позицией Восточной Европы, которая слишком активно требует военного поражения России. И во время своего визита в Польшу Байден даже якобы оказал давление на лидеров граничащих с Россией стран по этому вопросу.

"Ближайшие союзники Украины в Восточной Европе обеспокоены появлением в западных столицах мнений о том, что Украина должна на каком-то этапе подготовиться к переговорам с Кремлем. В кулуарах недавнего визита г-на Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров стран Балтии в связи с их частыми призывами к поражению России на Украине, сказал человек, проинформированный о переговорах", - пишет американское издание.

В США считают, что Украина должна провести контрнаступление, после которого "бремя ответственности придется переложить на дипломатию".

При этом "восточноевропейские союзники Украины опасаются скоординированных действий крупных западных столиц, направленных на то, чтобы склонить г-на Зеленского к идее переговоров".

В качестве одного из аргументов для Киева звучит отказ в натовской перспективе или других формах военных гарантий, пока война не окончится. О чем сегодня прямо заявил Шольц.

"Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для Украины после наступления мира", – сказал канцлер в интервью CNN, отметив, что "к этой точке мы еще не пришли".