Подводим итоги 376-го дня войны в Украине.

Ситуация в Бахмуте

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении противник продолжает штурмовать город и окрестности - в частности, Ивановское (Красное) на трассе в Константиновку.

Но, судя по видео, которые публикуются украинскими военными в соцсетях, снабжение города сейчас затруднено не только из-за обстрелов. Дороги, ведущие из Бахмута, охватила весенняя распутица. На роликах - вязнущая в грязи техника и машины.

Судя по всему, это грунтовые дороги, которые ВСУ используют как альтернативу двум основным трассам, простреливаемым противником (через Хромово-Артемовское и дорогу из Константиновки через Ивановское). То есть он по-прежнему находится неподалеку от этих трасс, хотя в субботу и проходили сообщения о том, что ВСУ контратаковали на южном фланге и несколько оттеснили противника от константиновской трассы.

ЧВК "Вагнер", как сообщает CNN, установила свой флаг на памятник танку Т-34 в восточной части Бахмута. На кадрах видно, как к памятнику бегут четыре "вагнеровца". Они сняли украинский флаг, установленный на стволе танка, и установили на танк флаг "Вагнера".

Вчера Бахмут в третий раз с конца февраля посетил главком Сухопутных войск Сырский. Он заявил, что в Бахмуте бои достигли высшего уровня напряжения, противник бросил в бой дополнительные силы "Вагнера", пытаясь окружить город.

Напомним, в предыдущем визите Сырского в Бахмут западная пресса видела признак шаткого положения фронта в населенном пункте. А сегодня немецкий журнал Bild, со ссылкой на источники, сообщил, что главком Валерий Залужный предлагал Зеленскому вывести войска из Бахмута несколько недель назад, но президент не согласился.

"Хотя российские потери, как говорят, значительно выше, многие украинские солдаты также погибли при самоотверженной обороне города. Говорят, что на этом фоне Залужный настаивал на возможном выходе из Бахмута на раннем этапе", - говорится в статье.

Настрой Залужного разделяет, по мнению издания, большинство бойцов, удерживающих Бахмут. Украинский военный аналитик, пожелавший остаться неизвестным, сказал Bild: "Подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город удерживается. Вопросы, которые парни в Бахмуте задают себе: какова стратегия? Зачем нам окапываться, когда нас окружает враг?"

Солдаты говорят, что отступление должно было произойти давно. "Если нас здесь полностью окружат, это будет катастрофа", - заявляет один из них.

Украинский военный советник сказал Bild, что войска должны были быть выведены три недели назад, когда русские взяли Красную Гору.

При этом оппоненты такой точки зрения говорят, что при уходе из Бахмута, подобные бои произошли бы и в других местах. "Цель состоит в том, чтобы не дать русским продвинуться вперед и в то же время нанести им самые тяжелые потери", - говорят сторонники удержания Бахмута.

Слухи о подобных расхождениях между Зеленским и Залужным курсировали в Украине достаточно давно, правда, никаких подтверждений не имели. При этом, по всей видимости, сам по себе факт таких слухов беспокоят Банковую. Сегодня прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего, где военные, как будто отвечая на информацию Bild о разногласиях, единодушно высказались за продолжение обороны Бахмута. По крайней мере так говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

"Оценивая ход оборонной операции, Президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", - заявляют в ОП.

Не исключено, что информацию об этом Офис президента опубликовал, чтоб опровергнуть слухи о разногласиях по поводу Бахмута.

Помимо новости о Залужном, на Западе сегодня снова обсуждали два основных, связанных с Бахмутом, тезиса: о том, что удержание города нецелесообразно, и что Россия особо ничего не приобретет, захватив Бахмут.

По мнению главы Пентагона Ллойда Остина, город имеет больше символическое, а не стратегическое значение: "Думаю, что это [оборона Бахмута] больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное. Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы".

CNN пишет, что "наступает момент, когда разумнее отступить, чем нести растущие потери и сокрушительный моральный удар от капитуляции сотен, а может и тысяч окруженных украинских солдат". "Вывод украинских войск не равнозначен катастрофе, если он осуществляется упорядоченно", - добавляют авторы.

"К этому следует относиться как к обычной тактике, а не как к предвестнику катастрофы", - говорит бывший австралийский генерал Мик Райан. При этом вероятный захват города Россией CNN считает "пирровой победой" из-за невысокого значения Бахмута и понесенных за него потерь.

Впрочем, судя по тому, с каким упорством Киев пытается удержать Бахмут, похоже, мнение о его низком стратегическом значении там не разделяют. Ранее, к слову, и сам телеканал CNN сообщал, что к западу от Бахмута расположены высоты, с которых противник сможет бить из ствольной артиллерии по соседним удерживаемым ВСУ городам, развернув наступление на Часов Яр, Константиновку, Славянск и Краматорск, а также создав угрозу окружения украинской группировки в Северске.

Также очевидно, что в Офисе президента не хотят давать России поводов для триумфаторских заявлений. Кроме того, вероятное падение Бахмута может снизить готовность западных партнеров продолжать вооружение Украины (по крайней мере, укрепить сомнения в возможности военного разгрома России, существование которых никто не отрицает). И, наконец, это будет непросто объяснить украинскому обществу, которое власти еще с осени настраивали на то, что впереди лишь победы и разгром России ожидается уже в 2023 году.

При этом куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин сегодня заявил о том, что ВСУ создало ряд группировок в Славянске (67-я бригада), в Северске (81-я и 66-я бригады), в Часов Яре и Константиновке. Эти части, по его словам, якобы должны пойти в наступление и окружить ЧВК "Вагнер в Бахмуте.

Правда, эту информацию Пригожин дополнил очередными "наездами" на руководство минобороны РФ, обвинив его в том, что оно вновь задерживает поставки снарядов, а представителя Пригожина даже не пускают в Генштаб российской армии. Поэтому нельзя сказать точно, что означает заявление куратора ЧВК о подготовке наступления ВСУ на Бахмут - некие реальные данные, либо просто повод для новых упреков в рамках его уже традиционной борьбы с российским генералитетом.

Обострение в Авдеевке и Марьинке

В Луганской области противник увеличивает количество наступлений, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай. По его словам, сейчас на Луганщине нет "легких" направлений, но более стабильная ситуация сейчас на Сватовском направлении.

Большая часть российских военных в Луганской области - новомобилизованные, но на Кременском и Сватовском направлениях в бой кидают кадровые подразделения, заявил он.

Генштаб сообщал сегодня, что в Луганской области бои шли в районе Белогоровки, Невского и Железнодорожного.

Около Донецка украинское командование фиксирует наступательные действия на Красногоровку, Каменку, Северное, Победу и Марьинку. Напомним, вчера спикеры ВСУ заявляли, что противник пытается вбить наступательный клин между Авдеевкой и Красногоровкой и резко усилил там атаки.

По Авдеевке россияне в последние дни наносят мощные удары авиабомбами. То есть давление на этот участок фронта резко возросло.

В то же время очевидно, что бомбовые удары вряд ли смогут в одностороннем порядке разрушить авдеевский укрепрайон - один из самых мощных у ВСУ. Он скорее всего будет держаться, имея снабжение. Поэтому россияне сейчас и усиливают атаки, направленные на перерезание коммуникаций Авдеевки с перспективой окружить здесь позиции украинской армии.

Такую же тактику россияне используют и в районе Марьинки, пытаясь обойти город с юго-запада через село Победа.

Обстрелы и дилемма иранских ракет

Этой ночью россияне атаковали Украину 15 дронами "Шахид" из Брянской области РФ. Уничтожены 13 беспилотников. Куда девались еще два - неизвестно, однако ночью телеграм-каналы Запорожья сообщали об атаке дронов (местные власти ее не комментировали).

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - по школе.

Также были удары по Донецку - по поселку Горняк в Куйбышевском районе.

Украинское военное командование уже несколько дней подряд предупреждает о высокой вероятности ракетных ударов. И призывает "не делать поспешных выводов" насчет того, что у РФ заканчиваются ракеты и снаряды.

"Россия будет, возможно, искать третьи страны, чтобы закупать как снаряды, так и беспилотники, так и ракеты. По этому, мы должны тоже усиливаться и усиливать собственную оборону. Как противоракетную, так и против дронов. Искать как можно больше источников предоставления Украине помощи", - сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

А вот американцы пишут, что РФ может, но не покупает иранские баллистические ракеты - из-за опасений, что Запад в ответ передаст Украине ракеты большой дальности ATACMS, пишет Financial Times, ссылаясь на оценку стран НАТО.

Официальные лица, с которыми поговорило издание, признают, что Москва еще может изменить свою позицию и закупить иранские ракеты - поскольку усиливается нехватка ее собственных высокоточных боеприпасов, а внутреннее производство падает.

"Русские в отчаянном положении. Им нужны ракеты", — сказал один европейский чиновник. О том же говорят и в Пентагоне.

Тегеран и Москва рассматривали возможность обмена современных российских вооружений на баллистические ракеты. Но, по словам западных официальных лиц и аналитиков, эти переговоры зашли в тупик, отчасти из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон.

Иранские баллистические ракеты "Фатех-313" и "Зульфикар" имеют дальность действия 500 и 700 км соответственно. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что союз между Россией и Ираном быстро развивается, и это является "тревожным".

Видео с расстрелом солдата

Сегодня украинские телеграм-каналы опубликовали видео убийства военного в форме ВСУ после фразы "Слава Украине".

На видео мужчина стоит в вырытой яме и курит.

Человек, которого на видео расстреляли, за несколько секунд до смерти

Голос за кадром говорит "снимай его".

Мужчина произносит "Слава Украине" и его расстреливают из автоматов.

Где и кем сделано это видео - неизвестно.

На фоне публикаций глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что убийство пленного еще один признак того, что в РФ "культивируются военные преступления и отбеливаются пропагандой и мифами про нацистов".

Россия пока это видео не комментировала.

В российских военных телеграмм-каналах высказываются версия, что это якобы снятое Украиной для дискредитации РФ постановочное видео, на котором расстреливают переодетого в украинскую форму российского пленного, либо сами украинцы расстреливают своего дезертира.

Точно сказать, что происходит на видео, можно будет после установления личности расстрелянного.

Вечером в украинских СМИ прошла информация о том, что погибший - боец 72 бригады ВСУ с позывным "Магнит", но она была затем опровергнута. Сообщается, что "Магнит" живой.