Подводим итоги 377-го дня войны в Украине.

Ситуация в Бахмуте

По данным украинского Генштаба, противник продолжает штурмовать Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки только у села Дубово-Васильевка россияне совершили 37 атак (к западу от недавно захваченной Берховки).

Также противник наступал в районах Зализнянского, Ягодного и Ивановского. Отметим, что Ягодное, по заявлениям ЧВК "Вагнер", уже захвачено.

В "ДНР" сегодня заявили, что захвачена и половина Бахмута. Украинские власти этого не подтверждали. При этом, судя по видео, поступающим с фронта, бои в черте города идут активные.

Еще одна особенность боевых действий в эти дни - весенняя распутица грунтовых дорогах, где застревает военная техника. На видео, как утверждается, одна из дорог из Бахмута на запад, по которой передвигаются украинские военные. Дорога усеяна разбитыми машинами.

Как и вчера, продолжаются обсуждения того, оставят ли Бахмут.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил, что украинские войска могут отступить из Бахмута, чтоб отойти "на более выгодные позиции". Но, по его словам, такое решение еще не принято "Среди военачальников существует консенсус в отношении продолжения защиты города", - цитирует Подоляка CNN.

В целом же он назвал оборону Бахмута "стратегическим успехом". "Даже если военное руководство в какой-то момент решит отступить на более выгодные позиции, дело обороны Бахмута станет для ВСУ большим стратегическим успехом как фундамент будущей победы", - сказал Подоляк.

По его словам, Украина преследовала две основные цели при защите Бахмута: выиграть время для пополнения своих сил и нанести тяжелые потери российской армии.

"Что касается обороны Бахмута, то она выполнила поставленные задачи на 1000%. Военные реализовали план по уничтожению основной боеспособной группировки противника с одной стороны и обеспечили обучение и подготовку десятков тысяч украинских военнослужащих для подготовки к контрнаступлению с другой", - сказал Подоляк.

Напомним, в последние несколько дней западные СМИ пишут о целесообразности оставления Бахмута из-за угрозы его окружения.

Также сообщалось, что главком Залужный якобы предлагал вывести войска из города еще несколько недель назад. Но вчера в Офисе президента опубликовали позицию Залужного, высказанную на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Согласно сообщению Банковой, главком ВСУ за продолжение обороны города.

Тем временем украинские военные, воюющие в Бахмуте, сообщили агентству France Presse, что некоторые части уже начали уходить из города.

"Рядом с городом Часов Яр, в 10 км к западу от Бахмута, один солдат сказал, что он приехал ремонтировать свой танк после месяца боев. "Бахмут падет, — сказал он AFP из машины, и на его лице отразилась усталость. – Мы почти окружены. Части постепенно отступают небольшими группами".

Он сказал, что единственный путь из Бахмута лежит по грунтовым дорогам, ведущим в Часов Яр. По его словам, если там застрянут танки, они могут стать мишенью для артиллерийского огня.

Но высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что, "учитывая текущие позиции" украинских войск под Бахмутом, осадить город невозможно", - передает ситуацию AFP.

Британская разведка считает, что украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы с обеих сторон.

По ее оценкам, на выходных украинским силам, вероятно, удалось стабилизировать свой оборонительный периметр. Но грязь, вероятно, мешает украинским усилиям по пополнению запасов, поскольку они все чаще прибегают к использованию грунтовых дорог.

А вот "Институт изучения войны" видит в продолжении обороны Бахмута плюсы для украинской стороны. По его данным, россияне изменили тактику и бросили в бой самые квалифицированные части ЧВК "Вагнер", спецназа и общевойсковых соединений. Поэтому важно, чтобы ВСУ выбивали из строя наиболее боеспособные силы противника.

Правда, Украина также ввела в Бахмут подкрепления - причем, судя по информации военных пабликов, тоже повышенной боеспособности.

Тот же "Институт изучения войны" приводит информацию российских блогеров о том, что 6 марта ВСУ предприняли контратаку на линии Богдановка — Ивановское и в районе трассы Константиновка — Часов Яр — Бахмут.

Украинские части также несут потери в Бахмуте.

К слову, сегодня стало известно, что под Бахмутом погиб один из лидеров "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи. 1 декабря 2021 года Зеленский ему присвоил звание Героя Украины.

Сегодня прозвучали оценки ситуации в Бахмуте и с российской стороны. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "продолжается освобождение Артемовска". По его словам, "этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ".

На выступление Шойгу отреагировал куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин", который давно ведет системную кампанию по дискредитации министра обороны и нынешнего российского командования. Собственно, нынешний комментарий был выдержан в том же тоне.

"Я никак не могу комментировать слова Шойгу. Я его в Артемовске не встречал. Зачем Сергей Кужугетович рассказывает об этих перспективах, я не в курсе. Возможно, для того чтобы порадовать российскую аудиторию. Возможно, чтобы позлить Зеленского", - заявил Пригожин, попутно вновь обвинив министерство обороны в том, что не дает "Вагнеру" достаточно снарядов (при этом украинские военные говорят, что россияне город активно обстреливают).

Также Пригожин добавил, что в Бахмуте "идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают".

Впрочем, российские военные блогеры, комментируя заявление Шойгу, говорят о важности Бахмута, как передового укрепрайона ВСУ. И пишут, что его удержание дает Киеву время подготовить укрепления западнее (и, соответственно, заявляют о необходимости поэтому быстрее захватить город и двинуться дальше).

Заявления Лукашенко о Зеленском

Сегодня белорусские власти подтвердили, что атака на российский самолет А-50 на военном аэродроме Мачулищи действительно имела место. И борт получил повреждения - "царапины и одна пробоина", которые не мешают летать, но самолет все равно отправили на ремонт.

Об этом рассказал лично президент Александр Лукашенко.

По его словам, задержан исполнитель - гражданин Украины и России - а также около 20 человек, которые участвовали в преступлении. Исполнитель (айтишник по профессии) был якобы завербован СБУ с 2014 года и проходил подготовку в Киеве.

В Беларусь он въехал, как утверждается, через Россию (куда заехал из Латвии), а ранее пытался заехать через Украину напрямую, но его не пропустили на границе.

По его словам Лукашенко, запущенный "диверсантом" беспилотник был маленьким. А если использовался бы большой, то "конечно, его бы отследили".

"Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. В Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом", - заявил он.

После истории с дроном подозреваемый "лег на дно и ждал нового маршрута" и его "взяли в первой же этой квартире - под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества". В подвале дома где он был задержан находилась подпольная типография с оппозиционной литературой.

После выступления Лукашенко белорусские СМИ показали кадры задержания людей, которых подозревают в организации взрывов на аэродроме. На видео показан штурм частного дома, где задерживают молодого человека, который назвался гражданином Украины Николаем Швецом. Он заявляет, что "действовал по приказу СБУ". Он сообщил, что попал в Беларусь через Россию.

Отметим, что белорусские оппозиционные издания ранее заявляли, что все исполнители этой акции смогли выехать за границу. При этом сегодня они не комментировали личности Николая Швеца и не оспаривали заявлений Лукашенко.

В связи атакой на самолет белорусский президент раскритиковал Украину и лично Зеленского Он трижды назвал украинского президента "гнидой".

"Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", - заявил глава Беларуси.

Далее он повторил свое заявление о том, что Украина предлагала Беларуси "пакт о ненападении" (Зеленский в январе это опровергал).

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", - заявил Лукашенко.

Украина отреагировала на обвинения. По данным Киева, самолет атаковали белорусские партизаны, и Киев тут не при чем.

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по городам Украины. Диверсии – когда с белорусской границы входят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 – антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк .

В МИД Украины заявили, что оставят без ответа оскорбления Лукашенко в адрес Зеленского. И также опровергли причастность Украину к взрывам на аэродроме "Мачулищи".

"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи". Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России", — заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

Теперь основной вопрос - станет ли случившееся поводом для активизации действий против Украины с территории Беларуси. Она сейчас крайне редко задействуется для ракетных ударов и оттуда нет артиллерийских обстрелов. Также неизвестно заходе диверсионных групп из Беларуси. Отдаст ли Лукашенко приказ на активизацию таких действий и что последует за его фразой "вызов брошен" - пока неизвестно. Но риторика президента Беларуси в отношении Украины редко когда бывала жестче.

Видео с расстрелом

Сегодня Сухопутные войска ВСУ назвали имя расстрелянного после фразы "Слава Украине" солдата.

По официальной предварительной версии, погибший - Тимофей Шадура из 30-й отдельной механизированной бригады, он считается пропавшим без вести в районе Бахмута с 3 февраля. Он служил в 30-й отдельной мехбригаде.

"Окончательное подтверждение личности человека может быть произведено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", - говорится в заявлении ВСУ.

Ранее информацию о том, что это именно он, опубликовали в соцсетях. Родственники Шадуры заявили о его пропаже и надеялись найти информацию о Тимофее. Сообщалось, что он пропал в районе Зализнянского под Бахмутом.

Однако, это не единственная версия.

Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов говорит, что расстрелянный на видео - совсем другой человек. По его словам погибший - Мациевский Александр Игоревич, солдат роты огневой поддержки 163 батальона Территориальной обороны города Нежин.

Бутусов утверждает, что его уже опознали сослуживцы. Сегодня они посетили в Нежине мать погибшего военного и получили подтверждение личности от его родственников. Его опознали по нескольким приметам, в частности, по закрытому пластырем ушибе над правой бровью.

Правда, есть один нюанс - тело Мациевского вернули домой еще в феврале. То есть, если на видео действительно он, то получается, оно было снято еще, как минимум, в феврале или даже раньше. И необходимо будет провести эксгумацию тела, чтоб установить - погиб ли Мациевский от множественных пулевых ранений.

Александр Мациевский родился в 1980 году, опыта военной службы раньше не имел, пошел воевать добровольцем с первых дней вторжения РФ в составе батальона, защищавшего Черниговскую область. Служил снайпером.

В ноябре его подразделение перебросили в район Бахмута, где он пробыл около месяца, а потом был переброшен на Соледар. Там после длительных боев связь с ним была утрачена. Вероятно, там он и погиб (напомним, украинские войска оттуда вышли в середине января, бои там были с ЧВК "Вагнер"). В феврале домой вернули его тело.

У него остался 19-летний сын.

Кто из двоих названных украинских военных больше похож на расстрелянного солдата и точно ли это были они - вопрос открытый. Обе версии, как заявляется, предварительные и нуждаются в подтверждении.

Оружие и перспективы

Сегодня с утра прошла новость, что в Украину уже прибыли установки ЗРК Patriot. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon.

"Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям, батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины", - сказал он.

Это могло стать первым подтверждением о том, что комплексы, обещанные в конце прошлого года, уже в Украине.

Но в Киеве это опровергли. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что комплексы ожидаются в ближайшее время, а публично об их получении будет объявлено после того, как их протестирует командующий Воздушными силами Николай Олещук - или будет сбит первый российский самолет.

"Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, аэродинамические цели. Баллистика меньше – 40 км. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине", – сказал Игнат в эфире телемарафона.

Затем и Варшава уточнила слова своего министра обороны Мариуша Блащака. Польша говорит, что он лишь имел ввиду, что решение о передаче было принято благодаря усилиям Польши, а не что комплексы уже в Украине.

Впрочем, нельзя исключать, что польский министр случайно проговорился. Поскольку поставки оружия в Украину идут с соблюдением конспирации. Но, повторимся, официальных подтверждений этому нет.

Также Польша намерена на этой неделе передать Украине еще 10 танков Leopard 2. Напомним, 24 февраля Варшава передала в Киев первые четыре единицы этого оружия.

Еще одна новость с оружейного фронта - что в Украину переданы крылатые "умные бомбы" JDAM. Об этом пишет милитари-издание Warzone со ссылкой на слова генерала ВВС США Джеймса Хекера.

JDAM - это крылья и электроника, которая крепится к авиабомбе, позволяя ей планировать и наносить удары по координатам GPS.

"Недавно мы отправили [в Украину] высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют точность [наведения]", - сообщил генерал в ходе общения с прессой.

Количество переданных бомб ограниченно, но "у них их достаточно, чтобы нанести несколько ударов".

Впрочем, все эти военные поставки происходят на фоне другого процесса - снижения поддержки военной помощи Украине в США и Европе. Об этом пишет The Economist со ссылкой на социологический опрос YouGov.

В Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, показатель упал с 67% в апреле 2022 до 39% в декабре. У демократов за тот же период - с 82% до 75%.

При этом в США на высоком уровне остается поддержка поставок продовольствия и медикаментов (86% демократов и 78% республиканцев). Отправку танков поддерживает около 70% демократов и около 50% республиканцев.

Также снизилась поддержка введения санкций в странах ЕС. В феврале 2022 года в Великобритании за это высказывалось 45% респондентов, в декабре - 35%. Аналогичное снижение произошло во Франции (примерно с 25% до 20%), Германии (с почти 40% - ниже 30%), Италии и Испании.

На базе снижения поддержки набирают обороты политические тенденции, которые "должны беспокоить Украину", пишет CNN. Республиканцы могут через год выдвинуть в президенты кандидата, который может аннулировать заверения Байдена в неизменности поддержки Украины.

"Кандидат от республиканцев в 2024 году, несомненно, будет обслуживать базу, которая считает, что США должны тратить деньги на обеспечение безопасности своих собственных границ, а не украинских. И что Байден больше заботится об иностранцах, чем об американцах", - говорится в материале.

Телеканал напоминает, что Трамп уже обещал закончить войну в Украине за один день. И уже строит свою президентскую кампанию на том, что Байден привел планету на грань ядерной катастрофы.

Что же до еще одного фаворита республиканцев - Рона Десантиса - то он от сторонника военной помощи Украине в 2015 году эволюционировал в ее критика (мы рассказывали, что он предлагал сосредоточиться на Китае, а не России, которая Западу, по мнению Десантиса, не угрожает).

Также издание анализирует книгу Десантиса "Мужество быть свободным", где он критикует своего же однопартийца и бывшего президента Буша-младшего за "мессианские" войны в Афганистане и Ираке. В статье добавляют, что на риторике против "тупых войн" Буша одержал победу демократ Барак Обама.

Основную опасность для политики Байдена CNN видит в том, что "битва на краю Европы не выглядит так, будто она закончится в ближайшее время". И поэтому Байдену в 2024 году придется, вероятно, вести дебаты с кандидатом от республиканцев, имея за плечами затянувшийся военный конфликт. А значит "часы для Украины тикают".

Но даже если Киев победит в конфликте или достигнет "маловероятного в настоящее время" мирного соглашения с Москвой, будущее Украины будет зависеть от того, окажется ли она де-факто под протекторатом НАТО, пишет издание. И опасается, что вероятные президенты-республиканцы, судя по текущей риторике, не готовы такого протектората предоставить.

Китай же продолжает формировать альтернативную повестку по Украине. Конфликт подошел к критическому моменту, и ситуация может выйти из-под контроля, заявил сегодня министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

"Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля", - сказал чиновник на ежегодной пресс-конференции.

По его мнению, санкции не могут решить проблемы, и нужно как можно скорее начать диалог.



"Необходимо как можно скорее запустить мирные переговоры. Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе", - заявил Цинь Ган.

Напомним, в годовщину начала войны Китай представил свой мирный план по Украине. В Киеве и на Западе его по сути отвергли. Но, судя по сказанному выше, сторонников такого плана на Западе в общем-то немало.

Новый виток скандала с "Потоками"

Сегодня появилась еще одна версия того, кто взорвал "Северные потоки". За этим стоит "проукраинская группировка", пишет The New York Times.

По данным издания, на это указывают "новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США".

"Официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его главные помощники были причастны к операции, или что преступники действовали по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников", - пишет газета.

Официальные лица считают, что Украина и ее союзники имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы. Также в статье указывается, что США не нашли свидетельств причастности российских властей к диверсии на "Северных потоках".

Напомним, ранее большой резонанс вызвало расследование американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что трубопроводы были взорваны американцами при содействии Норвегии по приказу Байдена.

Белый дом отверг эти обвинения и назвал их ложью.

А теперь крупнейшее американское СМИ говорят о возможной причастности к совершенной диверсии на Украину. The New York Times при этом подчеркивает, что Киев не всегда ставит США в известность о своих военных операциях. И это "вызывает озабоченность в Вашингтоне, так как угрожает расширить конфликт".

Какие практические последствия будет иметь эта новая версия по взрывам "северных потоков" (и будут ли они вообще, либо смысл передачи в газету версии об "украинском следе" был лишь в том, чтоб отвести подозрение от руководства США) - увидим в ближайшее время по реакции США, Германии и Украины.