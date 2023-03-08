Подводим итоги 378-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, основные бои шли на Бахмутском направлении - у Орехово-Васильевки (более 30 атак), Дубово-Васильевки и Бахмута, который подвергается штурму.

Также противник пытался наступать в районах Берховки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сегодня посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Там он заявил, что Украина пытается создать для армии РФ положение "цугцванга", чтобы ее каждый следующий шаг вел к ухудшению положения противника.

Ранее, напомним, было принято решение о переброске украинских подкреплений в город. Такое распоряжение отдал Сырский с одобрения Банковой. По одним данным, они помогли обезопасить ряд коммуникаций из Бахмута, оттеснив от них россиян. По другим данным, которые сопровождаются видео, ВСУ пользуются в основном грунтовыми дорогами, поскольку основные трассы под сильным обстрелом противника.

Что же до ситуации внутри города, то куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин утверждает, что российские подразделения контролируют всю восточную часть Бахмута. "Все, что восточнее реки Бахмутка, находится под контролем ЧВК "Вагнер", - заявил куратор военной компании.

Ближе к вечеру российские военные телеграмм-каналы сообщили, что "вагнеровцы" зашли в Дубово-Васильевку - населенный пункт около трассы из Славянска к северо-западу от Бахмута.

Украина этих данных не подтверждает. В сводках Генштаба ВСУ говорится о том, что противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать Бахмут.

В то же время американский "Институт изучения войны" (ISW) сообщал сегодня утром, что "российские силы, вероятно, захватили восточную часть Бахмута, к востоку от реки Бахмутка, после контролируемого вывода украинских войск из восточного Бахмута".

По данным "Института", кадры, опубликованные 6 и 7 марта, показывают российские позиции в восточной части Бахмута в пределах 200 метров от реки. Также на них есть российские войска, "комфортно действовавшие в районах восточного Бахмута, где они ранее не наблюдались".

"Украинские войска отведены в центральный и западный Бахмут", - говорится в сводке "Института". Также военные эксперты утверждают, что россияне продвинулись на юго-западе Бахмута.

Ситуацию в городе ISW отразил на карте.

Отметим, что о выводе сил ВСУ из восточной части города вчера писали эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team.

По ее данным, Бахмут находится в оперативном окружении, ситуация для группировки ВСУ в городе и дальше остаётся критической. Российские силы по-прежнему остаются вблизи поселка Хромово, через которое проходит дорога на Часов Яр.

Этих данных Украина, повторимся, не подтверждает. Однако, судя по интенсивности обсуждений темы Бахмута с Западом, ситуация явно неординарная.

Вчера главком Залужный встретился с целой группой натовских командующих - главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакиным, начальником генштаба ВС Польши Раймундом Анджейчаком и командующим Группы содействия безопасности Украины Антонио Агуто. Бахмут был одной из тем обсуждения.

А глава Офиса президента Андрей Ермак с утра обсуждал Бахмут с советником президента США по нацбезопаности Джеймсом Салливаном.

"Проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте и решениях, принятых Президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством о ходе оборонной операции на Бахмутском направлении", - сообщил Ермак в Telegram.

Понятно, что суть консультаций не раскрывалась. Но в СМИ и блогосфере, как украинской, так и российской, и западной, идут обсуждения двух основных версий о содержимом этих встреч и звонков.

Первая - Запад призывает Украину оставить Бахмут во избежание окружения оставшихся там войск, что подарило бы России крупную победу.

Вторая - идет подготовка украинского контрудара для деблокирования Бахмута, и в ней активно участвует западное командование. К слову, о такой возможности на днях говорил куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин, а также лояльные к нему блогеры и телеграм-каналы.

Впрочем, неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности.

Но в целом тактика удержания Бахмута, которую избрала Банковая, теоретически укладывается в модель вероятного контрудара. Иначе непонятно, зачем рисковать окружением украинских сил в городе и нести там высокие потери.

О контрнаступлении без конкретных деталей говорил и Владимир Зеленский. В интервью CNN он заявил, что Бахмут не должен быть окружен, а оборона города позволяет готовить наступление ВСУ. Правда, из этих слов неясно, где именно это контрнаступление готовится - под Бахмутом или, к примеру, на Мелитополь.

Логику удержания Бахмута президент изложил так:

"Мы должны делать все, что в наших силах, пока мы получаем оружие, припасы и наша армия готовится к контрнаступлению", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, у российских войск будет открытая дорога для захвата ключевых городов на востоке Украины, если они возьмут под свой контроль Бахмут.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для русских после Бахмута в другие города Украины в донецком направлении", — сказал он.

Также Зеленский сказал, что если Россия сможет "повесить свой маленький флаг" над Бахмутом, это поможет "мобилизовать их общество, чтобы создать идею о том, что они такая мощная армия".

Тем не менее, на Западе настроения по поводу Бахмута пессимистические. Генсек НАТО сегодня допустил падение Бахмута "в ближайшие дни", пишет The Guardian.

"Мы должны сделать так, чтобы это не стало поворотным моментом в войне. Это просто подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине", - заявил Столтенберг.

Из других событий на фронте - продолжаются активные атаки противника на Марьинку и Авдеевку, которые россияне хотят окружить и бомбят авиацией. Снова была разрушена пятиэтажка, также обрушена большая часть управления Авдеевского коксохимзавода.

Кроме того, впервые за долгое время был удар по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС. Назначенные РФ "власти" Запорожской области утверждают, что это ВСУ нанесли удар беспилотниками. Местные паблики пишут, что пожар происходит в районе управления СБУ.

Оружие для Украины

Обещанные Германией и Португалией боевые танки для Украины будут доставлены к концу марта, заявил министр обороны Германии Борис Писториуc.

"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard-2A6 и 3 португальских танка могут все вместе прибыть в Украину в этом месяце", - заявил он в кулуарах встречи ЕС по обороне.

Танки прибудут в страну вместе с обученными экипажами, а затем могут быть переброшены на театр военных действий.

Также Германия объявила о передаче Украине еще двух зенитных самоходных установок Gepard (всего 36), двух машин для пограничников и 13 танковых мостоукладчиков Biber (всего 20), которые применяются войсками для форсирования различных преград.

В свою очередь украинская компания AeroDrone заявила о запуске серийного производства беспилотников, способных летать на 3100 км. То есть смогут долететь до Москвы и обратно.

Один из совладельцев стартапа Дмитрий Шимков в интервью изданию Dev сообщил, что они уже прошли сертификацию и заключили контракт с Минобороны.

Заявляется, что дроны D-80 Discovery и E-300 Enterprise способны нести до 80 и 300 кг полезной нагрузки соответственно. Правда, для полета на три тысячи км придется уменьшить полезный груз.

"Если установить бак 350 литров, то расстояние можно увеличить даже до 3100 км. Здесь можно варьировать: у дрона есть полезная нагрузка. Часть идет на горючее, часть — на груз. То есть, в зависимости от целей полета", — говорит Шимкив.

Такие дроны стоят от 250 до 450 тыс. долларов в зависимости от комплектации.

У России - тоже пополнение арсеналов.

Иран тайно поставил большое количество пуль, ракет и минометных снарядов в Россию для войны против Украины и планирует отправить еще, сообщает Sky News.

Источник сообщил журналистам, что в январе из иранского порта в Россию через Каспийское море вышли два грузовых корабля под российским флагом, на борту которых находилось около 100 миллионов пуль и около 300 тысяч снарядов.

Москва заплатила за боеприпасы наличными.

Ранее СМИ писали, что РФ воздерживается от закупки иранских баллистических ракет из-за опасений, что Запад в ответ передаст Украине ракеты большой дальности ATACMS.

Пока что подтверждений появления иранских баллистических ракет у России нет. По Украине они не применялись.

Военные перспективы

Запад активно готовится к украинскому контрнаступлению этой весной.

Военная миссия Евросоюза подготовит более 11 тысяч украинских военнослужащих к концу марта, заявил представитель ЕС Жозеп Боррель. Помимо этого, до конца года подготовят еще 30 тысяч военных.

Также миссия Европейского союза подготовит экипажи для танков, поставленных в Украину от членов НАТО.

Британский журнал The Economist в этом контексте сообщает, что Украина готовится к большому наступлению. За последние три месяца прибыло уже 40% военной помощи, оказанной Пентагоном с начала войны.

Резкий рост военной помощи начался в январе 2023 года. По расчетам главкома Залужного, этого хватит на три новых корпуса по шесть бригад, численностью в 20 тысяч человек каждый (в каждой бригаде 3,3 тысячи человек). Всего - 60 тысяч человек.

Ожидаемое контрнаступление может начаться уже в апреле.

Журнал отмечает, что наступление России в Бахмуте имело целью было заставить Украину применить резервы, но "генерал Залужный избежал очевидной ловушки", и вместо того, чтобы бросить войска на оборону Бахмута, отправил их на обучение.

Тем не менее, успех весеннего контрнаступления неоднозначен - большая часть армии Украины по-прежнему состоит из "мобилизованных мужчин с ограниченным опытом", также есть дефицит боеприпасов.

Фактор мобилизованных действительно сложно сбрасывать со счетов. Судя по роликам из телеграм-каналов, мобилизуют многих, кто воевать не готов. Сегодня одесситка сняла видео, как ее мужа задерживает полиция и работники военкомата.

На видео женщина кричит "что вы делаете", просит людей помочь. По поводу жесткого задержания открыто уголовное производство.

О том, что проблема уклонения от мобилизации всерьез беспокоит власти говорит и заявление СБУ о задержании админов телеграм-каналов, пишущих о местах, где выдают повестки.

СБУ сегодня заявила, что заблокировала 26 таких телеграм-каналов. У шести администраторов пабликов уже провели обыски, им готовятся вручить подозрения.

Заблокированы паблики, работавшие в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях. Суммарно на них было подписано более 400 тысяч пользователей.

Администраторам пабликов грозит по 10 лет тюрьмы.

"Страна" рассказывала про эти паблики еще в начале лета, когда они только появились. А сейчас, с усилением мобилизации, они получили второе дыхание.

В связи с мобилизацией - только российской - сегодня прозвучала оценка из США. Американская разведка считает, что проведенная мобилизация не поможет РФ быстро захватить Донецкую область.

По данным американской разведки, "частичная мобилизация", которую Путин объявил осенью 2022 года, может облегчить нехватку личного состава, но эффект от этого будет виден лишь через некоторое время.

"Полный эффект от частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом. Хотя российские силы продолжают концентрироваться на Донбассе, они, вероятно, не смогут занять его полностью в 2023 году", - сказано в оценке разведки.

Напомним, куратор "Вагнера" Пригожин отводил на захват Донецкой области до двух лет.

Украина и мир

Запад и крупные страны Азии (Турция, Индия и Китай) принципиально по-разному смотрят на сценарий завершения войны в Украине, свидетельствует опрос Европейского совета по международным отношениям.

Жители западных стран выступают за победу Украины с полным возвращением территорий, даже если это затянет войну. А население упомянутых восточных стран считает, что лучше Украине согласится на потерю территорий, но завершить войну поскорее.

Также, несмотря на войну, большинство жителей Индии (80%), Китая (79%) и Турции (69%) считают Россию "союзником", либо "партнером". В Европе и США преобладает мнение, что Россия является "противником" или "соперником".

Китай сегодня заявил, что будет продолжать сотрудничать с Россией, несмотря на негативную реакцию Запада. Об этом говорится в отчете американской разведки, сообщает Радио Свобода.

Продолжение сотрудничества Китая с РФ – это "попытки бросить вызов США". Также в отчете говорится, что РФ, вероятно, не стремится к конфликту с НАТО, но война в Украине несет "большой риск" того, что это произойдет.

Также в докладе говорится, что Россия будет в следующие 10 лет оставаться "внушительным и менее предсказуемым вызовом для США", считают в разведке.

Запад беспокоят и другие аспекты сотрудничества Москвы с незападными странами. Так, нефтяные сделки России и Индии "подрывают многолетнее господство доллара", пишет Reuters.

Индия расплачивается с Россией за поставляемую в больших количествах нефть дирхамом (валюта ОАЭ) и российским рублем. При этом Индия занимает третье место в мире по импорту нефти, а РФ после вторжения в Украину и европейских санкций стала ее ведущим поставщиком.

Для России же Индия стала главным покупателем нефти. И эта торговля является примером перехода к другим валютам расчёта помимо доллара. И пример этот может оказаться устойчивым.

Помимо России, напряженность между Китаем и Западом также подрывает нормы глобальной торговли, в которой доминируют доллар, говорится в публикации.

Россия владеет частью своих валютных резервов в юанях, в то время как Китай сократил свои запасы в долларах, а Владимир Путин заявил в сентябре, что Москва согласилась продавать газ в Китай за юань и рубли вместо доллара.