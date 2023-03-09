Подводим итоги 379-го дня войны в Украине.

Главная новость дня - массированная ракетная атака России по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах по-прежнему много проблем со светом, отоплением и водой.

Детально ее причины и последствия мы разбирали в отдельном материале. А пока перейдем к другим итогам дня.

Ситуация на фронте

Продолжается штурм Бахмута и его окрестностей. С утра Генштаб сообщал об атаках населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Ивановское и Александро-Шультино. В вечерней сводке остались только Бахмут и Ивановское - село на трассе из Константиновки.

К вечеру из списка атакованных исчезла, в частности, Дубово-Васильевка - село к северо-западу от Бахмута.

Отметим, что сегодня утром куратор "Вагнера" Пригожин заявил о захвате Дубово-Васильевки. Позже "вагнеровцы" опубликовали видео у одного из разрушенных зданий, заявляя, что это именно то самое село. По их заявлениям, его захватили еще 8 марта.

Украина этого не подтверждает, западные источники пока тоже не комментируют

В то же время американский "Институт изучения войны" сообщает, что, по состоянию на 8 марта российские войска занимают не менее 50 процентов Бахмута. И, вероятно, будут активизировать атаки к северу от Опытного и к югу от Ягодного, чтобы обойти реку Бахмутка, которая делит город пополам.

По данным американского военного обозревателя Чака Пфаррера, россияне уже пытаются пересекать Бахмутку. Он пишет, что пехота противника уже переправилась через реку по разрушенному пешеходному мосту в районе школы № 5.

"Сообщается, что войска Украины ведут бой в городе к западу от школы. Боевые действия продолжаются", - комментирует Пфаррер, который ежедневно выпускает карты по ситуации в Бахмуте.

С украинской стороны идут комментарии в прежней риторике: Бахмут удерживают и войск отводить не планируют. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что актуальность удержания Бахмута постоянно растет.

"Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту крепость враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды "Вагнера", - заявил он.

Напомним, Сырский посетил Бахмут четыре раза за последние две недели.

Также в ВСУ попытались дезавуировать прогноз генсека НАТО Столтенберга о том, что Украина может потерять Бахмут в ближайшие дни.

"Они к этому подходят чисто прагматично, с сухими расчетами, иногда не понимая, что украинцы за год войны наработали намного большую стойкость, нестандартность действий и мощность тактических решений", - заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

К ситуации на других участках фронта. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался наступать в районах населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки, Победы и Угледара Донецкой области. Как заявляет Генштаб ВСУ - атаки отражены.

Помимо уже упомянутых массированных ракетных обстрелов со стороны России, были и другие удары. В Херсоне обстреляли Корабельный район города, попали, в частности, в остановку общественного транспорта.

Среди погибших - 33-летняя продавщица магазина, расположенного на остановке, 51-летняя женщина и 68-летний мужчина, ждавшие автобуса. Также от полученных травм в расположенном неподалеку частном доме умер еще один херсонец, а владелец указанного дома был ранен.

На неподконтрольной территории Донецкой области сегодня утром обстреляли Волноваху. Под удар попало автобусное предприятие, сообщают о погибшем.

Военные перспективы

Сегодня со стороны Запада прошло несколько прогнозов о развитии ситуации в Украине. Общий их тон - конфликт затягивается.

В разведке США заявили, что Путин может воевать с Украиной годами.

"Война в Украине стала жесткой войной на истощение, в которой ни одна сторона не имеет окончательного превосходства, но Путин будет продолжать. Возможно, годами", - сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в обращении к Конгрессу.

По её словам, России не хватает боеприпасов и войск, чтобы в 2023 году получить значительные территориальные достижения в Украине. Поэтому она может перейти к обороне, затягивая войну.

В разведке Литвы говорят, что Москва может вести активные боевые действия в Украине еще два года.

Представитель минобороны страны Элегиус Паулавичюс призвал "не усыплять бдительность", поскольку Россия еще не потерпела поражения. "Несомненно, мы хотим победы Украины, поражения агрессора, однако сегодня мы не можем успокаивать себя, что Россия проигрывает войну, что она слаба, что опасность уменьшилась", – сказал он.

По его словам, "не похоже, что она потеряла решимость действовать дальше".

"Кроме того, ресурсов для длительной войны в России достаточно. Поэтому всесторонняя военная, политическая и экономическая помощь Украине останется жизненно необходимой для достижения победы", - заявил он.

Но это позиция властей западных стран. В оппозиционных кругах стран ЕС говорят, что поставки наступательных вооружений Украине могут превратить войну в "столетнюю". Об этом заявила Марин Ле Пен, глава фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте, которую часто обвиняют в пророссийской направленности.

"Если мы продолжим поставлять вооружения – которых у нас, кстати, и нет – Украине, лишая их нашу собственную армию, тогда пред нами "столетняя война", - сказала Ле Пен.

При этом она высказалась за поставки Украине оборонительных вооружений и выступает только против наступательных.

А вот у Китая, похоже, есть другие прикидки на окончание войны.

Как пишет японское издание Nikkei Asia, в декабре Академия военных наук КНР смоделировала возможный финал войны и пришла к выводу, что она завершится примерно летом 2023 года, и Россия будет "иметь превосходство".

При этом, как российская, так и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета, говорится в отчете.

"По совпадению срок действия пакета помощи в размере 45 миллиардов долларов, принятого в декабре прошлого года в США, истекает этим летом", - добавляют журналисты (по другим данным он истекает в конце сентября).

По их данным, после прочтения доклада военной академии, китайское руководство выдвинуло свой мирный план по Украине. Он направлен на достижение трех целей:

1. Восстановление отношений с Европой.

2. Сохранить дружеские отношения с Украиной. "Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину", - сказал источник в китайском правительстве.

Мирный план включает положение о восстановлении экономики, что указывает на то, что Китай уже рассматривает возможность экономической помощи Украине.

3. Конечная цель состоит в том, чтобы Китай играл ведущую роль в обеспечении прекращения огня.

"Лучшим сценарием для Си было бы начало переговоров между Россией и Украиной после того, как китайский лидер представит Путину мирный план (во время предполагаемого визита в Москву - Ред.). Это сделало бы Китай реальным собеседником в вопросе о прекращении огня и поставило бы его в выгодное положение, позволяющее привлечь на свою сторону страны Глобального Юга, особенно те, которые держат США и Китай на расстоянии вытянутой руки", - говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали о том, что США ждут от Украины успехов на фронте до осени, а в случае их отсутствия высока вероятность того, что украинские власти Запад начнет склонять к переговорам с РФ.