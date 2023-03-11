Подводим итоги 381-го дня войны.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, за минувшие сутки были отражены атаки в районах Бахмута, Зализнянского, Парасковиевки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Ивановского.

"Институт изучения войны" (США) сообщает, что российские силы добились успехов в Бахмуте и по состоянию на 10 марта зачищают восточную часть города.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 марта, видно, что российские силы продвинулись на новые позиции на северо-западе Бахмута в пределах 800 метров от металлообрабатывающего завода АЗОМ", - говорится в сообщении.

О заходе в промзону "Артемовского завода обработки цветных металлов" вчера днем заявляла ЧВК "Вагнер". Говорилось о взятии под контроль территории очистных сооружений предприятия, расположенных с северной стороны.

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сегодня заявил, что российские подразделения находятся уже на расстоянии 1,2 километра от административного центра Бахмута.

Украина всей этой информации не подтверждает.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский вновь посетил Бахмута и в очередной раз сделал заявление, что его оборона необходима для подготовки весеннего контрнаступления украинской армии.

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", - заявил Сырский.

Где это контрнаступление состоится - отдельный вопрос.

Чаще всего, как известно, называется южное направление - чтоб перерезать сухопутный коридор в Крым.

Но Владимир Зеленский после вчерашнего заседания Ставки заявил, что у ВСУ есть "возможности усилиться" в Бахмуте. Деталей президент не привел, но в украинских и российских телеграм-каналах уже несколько дней обсуждают вероятность нанесения украинского контрудара под Бахмутом.

При этом каких-то весомых подтверждений эта версия не имеет. Хотя о такой вероятности уже предупреждал куратор "Вагнера" Пригожин, а назначенные Россий "власти" Запорожской области вчера заявили о переброске украинских резервов с юга на Бахмутское направление.

По этой версии, в районе Бахмута может разыграться некое генеральное сражение. И хотя, повторимся, открытых признаков его подготовки не наблюдается, это укладывается в логику удержания Бахмута, несмотря на риск его окружения.

Британская разведка сегодня предупредила, что линии снабжения ВСУ к западу от Бахмута остаются уязвимыми. Речь, вероятно, о Хромово, через которое идет дорога на Часов Яр, а также о проселочных дорогах между трассой через Хромово и трассой из Константиновки, по которым сейчас идут коммуникации (обе трассы простреливаются), но эти дороги сильно размокли и по ним очень трудно передвигаться колесной технике.

Воюющий в Бахмуте боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ с ником "твой друг Стус" считает, что Бахмуту грозит окружение.

"Как только русские займут дорогу на Хромово, Бахмут постепенно начнет превращаться из крепости в большую братскую могилу. Тогда уже не будет смысла молчать о вещах, которые бесят много месяцев. Может быть, кто-то увидит в них зраду, но мне будет уже глубоко начхать. Терпение на исходе", - пишет военный.

Это заявление перепостили западные военные блогеры. На него отреагировал канадский военный корреспондент Нил Хауэр, который работал в Украине. Он нелицеприятно высказался о главе Сухопутных войск Сырском и заявил, что "трудно найти человека любого уровня" в Украине, который бы так не считал.

На Лиманском направлении противник наступал в районах Гряниковки, Масютовки, Невского, Кременной, Белогоровки, Спорного и Федоровки, сообщает Генштаб.

"Институт" изучения войны приводит информацию с этого участка фронта.

"Солдат Западного военного округа РФ заявил в интервью, опубликованном 9 марта, что российские войска взяли под контроль важные высоты возле Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), но ISW не наблюдала никаких визуальных подтверждений российских успехов у Макеевки", - говорится в отчете.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - в районах Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Там россияне продолжают пытаться осуществить свой план по окружению Авдеввки и Марьинки с целью захвата этих населенных пунктов и оттеснения украинские войск от Донецка.

В телеграм-каналах публикуют видео обстрелов Угледара зажигательными снарядами.

Обстрелы и новая ракетная стратегия Москвы

Сегодня снова был удар по прифронтовой Константиновке, а накануне - по Курахово в Донецкой области.

В Запорожье нанесли удар по критической инфраструктуре - объекту жизнеобеспечения, подтвердили власти региона.

В Херсоне после очередного обстрела погибли три человека. Прилет был на парковку у торгового центра, где также сгорели автомобили.

О двух взрывах в Мариуполе - в районе аэропорта и Агробазы - сообщил сегодня днем городской совет. Назначенные россиянами "власти" о взрывах пока ничего не заявляли. Местные паблики публикуют кадры со столбом дыма, но пишут, что это горит частный дом.

В контексте обстрелов западные СМИ продолжают обсуждать недавнюю массированную ракетную атаку по Украине. Москва адаптировала эти атаки для прорыва украинской ПВО, пишет CNN.

Россия использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет "Кинжал", а также, возможно, ложных целей и других средств противодействия, заявил телеканалу Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

Также за последние шесть месяцев наметилась тенденция к увеличению промежутков между ракетными налетами. Когда они наносятся, одновременно используется больше ракет, чтобы обороне было труднее перехватить их все.

"Этот сдвиг произошел по мере того, как украинская система ПВО стала лучше оснащенной и более совершенной", - считает Джастин Бронк, старший научный сотрудник по авиации в лондонском Королевском институте объединенных служб.

При этом "есть опасения, насколько эффективно Украина сможет противостоять таким бомбардировкам".

В той же статье советник Зеленского Александр Роднянский назвал последнюю ракетную атаку "очень сильным сигналом" россиян.

"Они посылают очень сильный сигнал всем в Украине и, возможно, некоторым нашим беженцам за пределами Украины, что жизнь очень далека от нормализации, несмотря на то, что в последние недели было потише", - заявил Роднянский.

Западные поставки и FPV-дроны

Первые танки Leopard 1 от Нидерландов, Дании и Германии поступят в Украину в начале мая. Такие сроки назвал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

Об этом он сказал после посещения немецкого предприятия FFG, где ремонтируют эти танки для последующей передачи ВСУ. "Я побывал там и увидел, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается, и мы сможем отправить их как можно быстрее", — заявил Поульсен.

Предполагается, что в рамках этой программы Украине будут переданы 80 танков. Также будут поставлены запчасти и боеприпасы.

В США также заявили, что начали процесс подготовки танков "Абрамс" для Украины, но отказались назвать сроки (ранее Штаты заявляли, что первая поставка может произойти до конца года).

Но основная проблема Украины сейчас - снаряды. В Евросоюзе разработали план, как быстрее поставить Украине боеприпасы.

По плану, который хотят утвердить в ближайшее время, страны ЕС должны передать Киеву все, что у них есть, а первые заказы на новые поставки сделать до начала мая, сообщает Deutsche Welle.

Миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить на срок от трех до пяти месяцев войны. Эта оценка расходится с официальной оценкой Киева, где полагают, что миллион снарядов будет израсходован за два месяца.

Но ЕС говорят, что принимают в расчет достаточно скорый выход Украины из нынешней фазы войны, в которой артиллерия играет решающую роль.

"Чем более оборонительную позицию занимает сторона вооруженного конфликта, тем больше снарядов ей требуется. Однако с мировой поддержкой Украина выйдет из этой (оборонительной - Ред.) позиции", - пояснил чиновник.

Но до того, как Украина сможет перейти в контрнаступление, ей срочно нужны боеприпасы. Сколько резервов остается у стран Евросоюза, неизвестно, потому что это засекреченная информация, однако в Брюсселе говорят, что у некоторых стран не осталось уже почти ничего.

Тем не менее авторы плана надеются, что все имеющиеся в наличии снаряды страны-члены ЕС передадут Киеву, и готовы гарантировать им восполнение.

Подтверждений готовности стран ЕС передать все свои текущие арсеналы Украине пока не поступало.

Еще одно оружие, которое играет все большую роль на фронте - это FPV-дроны, беспилотники, которые транслируют происходящее на земле в режиме реального времени (First Person View). Что резко повышает эффективность разведки и нанесения ударов.

Вещь это не новая, и в гражданском секторе широко применялась еще до войны. Но, судя по росту числа видео ударов такими дронами, сейчас такие устройства начали активнее поступать на фронт.

Свежее видео атаки такого дрона на российский танк опубликовал Генштаб.

И это уже не первое подобное видео в последнее время. Ранее СБУ показывала атаку на огнеметную систему "Солнцепек" в момент ее залпа.

Также, судя по всему, именно такой беспилотник нанес удар по военному аэродрому в Беларуси. И, хотя Украина опровергает свою причастность к этому, значение этой техники, судя по всему, возрастает.

Военные аналитики говорят, что ударные беспилотники сейчас активно эволюционируют именно к FPV-моделям, поскольку это увеличивает точность поражения, которое проводится одновременно с разведкой цели (по принципу "заметил - поразил").

Российские военные журналисты пишут, что на вооружение ВСУ поступили новые беспилотники, которые наносят урон российским танковым подразделениям. В Украине же регулярно открываются денежные сборы на FPV-дроны. В планах - закупки тысяч моделей.

В российской армии, как пишут военные блогеры, пока массовой подготовки операторов таких дронов не ведется. Хотя и россияне их используют - правда, как сообщается, в основном китайского производства.

Военные перспективы

Участившиеся попытки россиян засылать ДРГ в Харьковской области могут свидетельствовать о подготовке их командованием ряда активных наступательных действий на данном направлении. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его словам, наступательные действия здесь возможны в случае успеха наступления российской группировки "Запад" на Купянском направлении.

"Скорее всего, если противнику удастся добиться чего-то существенного в районе Купянска и к северу от него, ОГ "Белгород" (конечно, усиленная к этому) попытается одновременно с этим изобразить "нечто активное" через госграницу на Волчанском или Великобурлукском направлениях", – написал Машовец.

На Западе же больше обсуждают контрнаступление Украины и его перспективы.

Некоторые официальные лица считают, что усилия России по созданию оборонительных линий на востоке и юге Украины сделали перспективу прорыва фронта со стороны ВСУ менее вероятной. Об этом пишет Wall Street Journal.

"В США некоторые законодатели-республиканцы призвали положить конец тому, что они называют "карт-бланш" для Украины, и на Украину нарастает давление, чтобы она одержала военную победу до президентских выборов в следующем году", – также говорится в публикации.

Интересная оценка о перспективах окончания войны прозвучала от американских конгрессменов. Член палаты представителей от штата Массачусетс демократ Сет Мултон заявил, что США добиваются расклада, при котором Россия проиграла бы в конфликте в Украине - но рассчитывают при этом, что поражение не будет "слишком тяжелым" и не повлечет за собой ущерб глобальной стабильности.

По его словам, в Вашингтоне "не хотят, чтобы Россия проиграла слишком сильно", учитывая вопросы распространения ядерного оружия.

"Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения, это не то, чего мы в действительности хотим", – сказал Мултон.