Папа римский Франциск подтвердил, что готов посетить столицу Украины - Киев, но только при условии, что сможет нанести визит и в Москву.

Об этом понтифик сказал в интервью газете La Nacion.

"Я поеду в оба места или ни в одно из них", - заявил Франциск.

"Это не невозможно. Мы надеемся, что сможем сделать это. Обращаю внимание, что никаких обещаний нет. Я не закрывал эту дверь", - добавил папа римский.

Об этом же Франциск заявлял и ранее - в конце ноября прошлого года.

В то же время понтифик выразил сомнение в возможности проведения двусторонней встречи между президентами Украины и России под эгидой Ватикана.

"Но возможна международная встреча на эту тему, встреча делегатов со всего мира", - добавил он.

По его словам, Ватикан работает в этом направлении.

Ранее мы писали, что накануне папа римский Франциск заявил, что за войной в Украине стоит противостояние "нескольких современных империй". Он также сообщил о готовности провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы призвать к миру.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что папа римский Франциск призвал прекратить "бессмысленную войну" в Украине, которую он назвал третьей мировой.