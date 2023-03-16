Компания Axiom Space представила прототип нового скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), в который будут облачены американские астронавты для высадки на Луну в 2025 году в рамках программы Artemis ("Артемида").

Соответствующее изображение нового скафандра было опубликовано на сайте компании в среду, 15 марта.

В Axiom Space отметили, что "так как скафандр для ношения на Луне должен быть белым, чтобы отражать тепло и защитить астронавтов от экстремально высоких температур, внешний слой используется для сокрытия фирменного дизайна скафандра".

По данным компании, скафандры AxEMU спроектированы для обеспечения большей гибкости, более высокого уровня защиты астронавтов при работе в суровых условиях окружающей среды и оснащены инструментами для выполнения задач в ходе проведения научных исследований. Отмечается, что при создании новой модели был использован дизайн скафандра NASA Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU).

"Новые тренировочные скафандры будут переданы NASA к концу лета этого года", - говорится в сообщении на сайте Axiom Space.

"Когда астронавты вернутся на Луну в рамках миссии NASA Artemis 3, они будут облачены в скафандры нового поколения компании Axiom Space", - добавили в компании.

На презентации в космическом центре в Хьюстоне показали черный скафандр с оранжевыми и голубыми нашивками, но заверили, что на Луну астронавты высадятся, облаченные в белую модель.

Ранее мы писали, что пилотируемый рейс к Луне может состояться в мае 2024 года, а в 2025 году в рамках миссии "Артемида-3" США надеются осуществить высадку экипажа на лунную поверхность.

Также "Страна" рассказывала, что в ноябре прошлого года NASA после нескольких неудачных попыток запустило сверхтяжёлую ракету к Луне.