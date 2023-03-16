Подводим итоги 386-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском россияне штурмовали в направлении Бахмута, Орехово-Васильевки и Богдановки, сообщил Генштаб.

"Институт изучения войны" добавляет другие подробности. По его данным, силы "Вагнера" атакуют новые позиции примерно в 4 километрах к северо-западу от Бахмута. Это указывает на то, что ЧВК продвинулась в направлении линии Богдановка - Хромово, считают эксперты.

На других опубликованных кадрах видно, что российские войска выдвинулись на новые позиции в северной части Бахмута, к востоку от промзоны завода АЗОМ.

Американский военный обозреватель Чак Пфаррер пишет, что российские войска "добились значительных успехов в городских районах Бахмута" и находятся вплотную к шоссе Н-32, которое идет на Красное и Константиновку (которая и сегодня была под интенсивным обстрелом, поскольку через нее идет снабжение Бахмута).

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне пытались атаковать в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар.

"Институт изучения войны" добавляют, что идут бои в западной Марьинке. "На кадрах с геолокацией видно, что российские силы медленно продвигаются к улице Леси Украинки", - говорится в отчете.

В российских военных телеграм-каналах сегодня прошла информации о захвате Красногоровки к северу от Авдеевки. Но официальных или других подтверждений этому нет. Другие российские обозреватели не подтверждают захват Красногоровки россиянами. При этом в утренних и вечерних сводках Генштаба она в качестве атакованных упоминается.

Также бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин пишет о захвате россиянами Каменки и Новобахмутовки. А "глава ДНР" Денис Пушилин заявил об огневом контроле над пятью дорогами, через которые снабжается Авдеевка.

Украина этих данных не подтверждает. На картах "Института изучения войны" российские силы обозначены стоящими вплотную к указанным населенным пунктам. И образовывают полуохват Авдеевского укрепрайона с севера и юга.

В целом атаки российской армии идут по всему фронту, заявил вчера главком ВСУ Валерий Залужный начальнику Объединенного штаба Франции Тьери Бюркару.

Также российские военные телеграм-каналы продолжают активно писать об атаке ВСУ в Запорожской области.

По их заявлениям, атаки было две. Одна около города Пологи, другая - около населённого пункта Новоданиловка близ Орехова. Обе атаки, по утверждению россиян, отбиты, публикуются кадры с горящей бронетехникой (как утверждается - украинской).

Россияне полагают, что это могла быть разведка боем перед подготовкой крупного контрнаступления ВСУ.

Украина информацию об атаках ВСУ в Запорожской области сегодня не подтверждала. Не было об этом упоминаний и в сводке украинского Генштаба.

Утонувший "Жнец". Продолжение

Третий день активно обсуждается история с американским дроном, рухнувшим в Черное море после встречи с российскими самолетами.

Сегодня американцы опубликовали видео инцидента. Там видно, как самолет сливает перед беспилотником топливо. Отметим, что пролетает он не под "Жнецом", как ранее заявлялось в США, а над ним.

Видео бортовой камеры запечатлело два прохода истребителя Су-27 над беспилотником. На съемке, которая дважды прерывается, нет момента физического столкновения, о котором говорят американцы, но в конце можно разглядеть погнутую лопасть пропеллера.

Накануне состоялись прямые контакты между военным руководством России и США. Министр обороны Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином. Также поговорили главы генеральных штабов Герасимов и Милли. Инициаторами стали американцы.

Шойгу заявил Остину, что причиной инцидента стали "действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов". По его словам, Россия "не заинтересована в эскалации", но намерена и далее "реагировать на провокации".

Остин же заявил, что полеты БПЛА в международном пространстве над Черным морем не прекратятся. И установленную Россией "зону СВО" Штаты не признают.

Отдельная история - с обломками дрона. Американские военные заявили, что удаленно уничтожили "конфиденциальное программное обеспечение" со сбитого дрона (то есть, видимо, результаты разведывательной съемки). Но дрон все равно ищут российские корабли.

Об этом заявила и украинская сторона. На месте предполагаемого крушения, помимо подводных лодок и кораблей-ракетоносцев, работает вспомогательная техника. Предположительно, корабли там находятся с целью сбора остатков сбитого американского беспилотника, заявили в украинском оперативном командовании "Юг".

Позже крымские СМИ сообщили, что российский флот уже знает местонахождение упавшего MQ-9 Reaper. Издание ForPost со ссылкой на близкий к минобороны РФ источник сообщает, что беспилотник найден на дне моря в 60 километрах от Севастополя на глубине 850–900 метров с помощью робота.

Но, чтобы осуществить подъем, "необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок". По словам источника, для минобороны РФ представляет интерес двигатель и электроника беспилотника.

Официальных подтверждений этого сообщения не было. А глава Объединенного комитета начальников штабов США Милли заявил, что Россия вряд ли сможет поднять обломки. По его словам, беспилотник, скорее всего, разрушен.

Что же до последствий инцидента, то одно из них уже отчетливо заметно: в США стараются не делать из случившегося слишком громкой "зрады".

Так, телеканал CNN выпустил статью, согласно которой инцидент с беспилотником в Черном море не ведет к эскалации между США и Россией. Поскольку "конфронтация между двумя ядерными державами может быть гораздо острее".

Для доказательства этого тезиса издание приводит исторические примеры.

Из ближайших - в феврале 2018 года США на востоке Сирии столкнулись с наступающими на их базу силами, в состав которых входили сотрудники российской ЧВК "Вагнер".

"Войска США нанесли удары с воздуха и артиллерии по противостоящим силам, в результате чего наемники Вагнера и их сирийские союзники были убиты десятками", - говорится в статье.

"Это сражение стало самым кровопролитным столкновением между американскими войсками и российскими боевиками со времен окончания холодной войны, но оно не привело к эскалации: российское правительство в то время отрицало существование группы наемников".

Далее идут примеры с участием СССР.

Во время Корейской войны летчики-истребители США участвовали в боях против советских МиГов. Однако эти бои заскречивались, чтобы не усилить напряженность в отношениях между двумя сверхдержавами.

То же самое было и с разведывательными полетами, которые США выполняли над советской территорией. Сбитый в 1960 году самолет U-2 с летчиком Пауэрсом является самым известным случаем, "создавшим большое затруднение для Соединенных Штатов".

"Но большинство этих программ десятилетиями оставались засекреченными и не появлялись в новостях", - добавляет телеканал.

Одним из инцидентов, который был рассекречен лишь спустя десятилетия, была гибель американского самолета C-130, выполнявшего шпионскую миссию, над Армянской ССР, в результате чего погиб экипаж из 17 человек. Между 1945 и 1977 годами , в ходе таких вылетов было сбито более 40 самолетов-разведчиков США.

Поднявшийся сейчас шум вокруг истории с беспилотником CNN объясняет информационной войной. В ней Россия пытается "поддерживать доверие к блефу о ее готовности перейти к конфронтации с Западом".

При этом телеканал уточняет, что ответ Запада может быть другим, если в результате аналогичных инцидентов пострадают американцы.

"Возиться с беспилотником - это одно, но если Москва начнет действовать с публичной угрозой для жизней, то мы можем в конечном итоге говорить о другом сценарии", - заключается в статье.

Из этого тезиса следует, что аналогичные действия РФ против дронов США, которые не повлекут жертв, останутся без ответа.

Оружие для Украины. Итоги "Рамштайна"

Вчера прошло заседание контактной группы по Украине - очередной "Рамштайн".

В США, которые модерировали встречу, заявили, что союзники из 51 страны подтвердили желание в дальнейшем поддерживать Украину.

Из конкретных и озвученных публично результатов:

- Норвегия предоставит Украине две системы ПВО NASAMS.

- Германия - пять тысяч артиллерийских снарядов (это примерно дневной расход ВСУ) и боеприпасы для систем залпового огня MARS II.

- Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, заявил президент Анджей Дуда

Отметим, что это будет первый случай с начала российского вторжения, когда какая-либо страна открыто передаст военные самолёты Украине.

Комментируя это решение Варшавы, в США заявили, что вопрос о поставках самолетов F-16 сейчас не рассматривается.

- Канада предоставит Украине около 8000 боеприпасов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет для ПВО. А также более 1800 учебных боеприпасов для танков Leopard 1.

Кроме того Канада начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, о которых было объявлено в конце февраля. В целом Оттава пообещала предоставить Украине восемь основных боевых танков Leopard 2.

- Швеция решила передать Украине десять танков Leopard.

Снарядная проблема на данный момент - центральная, как говорят эксперты.

Украинские войска используют более 90 тысяч 155-мм боеприпасов в месяц, пишет The Wall Street Journal. Производство и запасы на Западе таких объемов расходования не покрывают.

"До начала войны США могли производить примерно 13 000 снарядов в месяц. В этом году этот ежемесячный показатель вырос примерно до 20 000 снарядов", - говорится в материале.

Теперь США надеются увеличить его до 50 000 снарядов к следующему году.

"Помимо собственного производства и запасов, США ищут больше артиллерийских снарядов для Украины в странах, которые обладают большими запасами или способны производить большие объемы боеприпасов", говорится в материале. Но успехи в этом направлении незначительны: азиатские страны опасаются ввязываться в конфликт на стороне Запада.

К теме снарядов мы еще вернемся ниже, обсуждая перспективы украинского контрнаступления.

Военные перспективы

Сегодня в США с новой силой заговорили о потенциальных проблемах, с которыми могут столкнуться ВСУ при планировании весенне-летней кампании.

Причем новые публикации в крупнейших СМИ продолжили тему, которую на днях подняла газета Washington Post. Она сообщила, что качество ВСУ ухудшилось из-за потерь, что ставит под сомнение возможность украинского контрнаступления.

Эта статья наделала много шуму в Украине, ее раскритиковали Арестович и опосредованно - президент Зеленский.

Но этим реакция не ограничилась.

Сегодня стало известно, что понизили в должности комбата 46 бригады "Купол", который дал интервью WP. После чего "Купол" написал заявление об отставке.

Вот его цитаты для статьи в "Вашингтон пост":

"Мы только даем интервью и рассказываем людям, что делаем все, что можем. Это похоже, что все, что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим.

Я получаю 100 новых солдат. Мне не дают времени на подготовку. Они говорят: "Веди их в бой". А эти солдаты просто бросают все и бегут. И все. Понимаете почему? Потому что солдат не стреляет. Я его спрашиваю, почему, а он говорит: "Я боюсь звука выстрела". И почему-то он никогда не бросал гранату. …Нам нужны инструкторы НАТО во всех наших учебных центрах, а наших инструкторов нужно отправить в окопы. Потому что они не справились со своей задачей.

Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, переживший полгода боев, и солдат, пришедший с полигона – это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат, имеющих боевой опыт, очень мало. К сожалению, многие уже погибли или ранены.

Всегда есть вера в чудо. Либо это будет кровавая мясорубка и трупы, либо это будет профессиональное контрнаступление. Есть два варианта. В любом случае будет контрнаступление".

Тем временем, в США сегодня продолжили обсуждать болезненную тему потерь Украины и связанных с ними рисков. Газета Politico со ссылкой на данные американских чиновников сообщила, что более ста тысяч украинских солдат погибли за год войны с Россией.

Это огромные цифры, почти в десять раз превышающие то, что называла официально Украина.

Второй аспект, который ставит под вопрос успех весеннего контрнаступления - уже упоминавшийся выше дефицит снарядов.

"За закрытыми дверями официальные лица США настаивают на том, чтобы Киев экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь. Это вызывает особую озабоченность в Бахмуте, где обе стороны быстро расходуют боеприпасы", - добавляет газета.

Аналогичный материал сегодня выпустила New York Times. Украина сжигает боеприпасы и теряет самых боеспособных военных в Бахмуте, рискуя будущими боями, говорится в статье.

"Военные используют тысячи артиллерийских снарядов в день, пытаясь удержать восточный город, что может поставить под угрозу запланированную весеннюю кампанию", - опасаются собеседники издания.

По его данным, огонь в Бахмуте ведется настолько интенсивно, что Пентагон недавно выразил обеспокоенность Киеву после нескольких дней беспрерывной артиллерийской стрельбы, заявили два американских чиновника.

Они подчеркнули "напряженность между решением Украины защищать Бахмут любой ценой и ее надеждами на возврат территории весной". Один из собеседников сказал, что американцы предостерегли Украину от траты боеприпасов "в этот ключевой момент".

Нынешние поставки снарядов с Запада высокопоставленный представитель Пентагона назвал "последней попыткой", поскольку наличные запасы у НАТО критически малы.

Источники газеты считают, что для контрнаступления у ВСУ поэтому будет лишь "одна реальная возможность". "И им, вероятно, придется делать это, борясь с постоянной нехваткой боеприпасов".

Это усугубляется тем, что украинские потери были настолько серьезными, что командирам придется решать, отправлять ли подразделения для защиты Бахмута или использовать их в весеннем наступлении, заявили несколько официальных лиц.

При этом пока администрация Байдена уверена, что оборона Бахмута не сорвет весеннее контрнаступление. "Но чем дольше бушует битва, тем больше вероятность того, что это изменится".

Причем в Бахмуте Украина теряет более боеспособных солдат, чем Россия считает издание.

"Поддерживаемая Кремлем группировка Вагнера использует отряды бывших заключенных для прорыва украинских позиций. Это означает, что закаленные в боях солдаты из Украины гибнут, защищая город от менее подготовленных российских пехотинцев", - пишет NYT.

К слову, по данным военного советника делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббса, с мая прошлого года в боях за Бахмут потери РФ составили 20-30 тысяч убитыми и ранеными. Подавляющее большинство из погибших, по его словам, это наемники ЧВК "Вагнер".

Тем не менее, мы видим, что сигналы по Бахмуту идут от крупнейших западных СМИ вполне отчетливые - Украина теряет там больше, чем, вероятно, может приобрести. Хотя официально ничего такого американскими чиновниками не заявляется.

Это разноголосие можно объяснять двояко.

1. Либо в США сохраняют публичную рамку, что Украина сама принимает все решения - но неформально рекомендуют не тратить силы на Бахмут. И усиленно намекают на это в том числе через прессу.

2. Либо же имеет место какая-то кампания по дезинформации россиян, как предполагают в российских военных пабликах.

Там уже несколько дней пишут, что Украина может сейчас готовиться нанести масштабный контрудар (его направления разнятся - от удара на юге в сторону Азовского моря до контрнаступления под Бахмутом). И в этом контексте статьи в западной прессе о тяжелой ситуации у ВСУ в Бахмуте рассматриваются как попытка усыпить бдительность командования РФ.

Впрочем, никаких доказательств этой версии не приводится.

Что же до направлений украинского контрудара, то газета Politico указывает на два наиболее вероятных - продвинуться на юг через Херсон в Крым или прорвать оборону россиян на южном фронте по линии Васильевка-Угледар, отрезая российский сухопутный мост в Крым.

По словам официальных лиц, первый вариант нереалистичен, поскольку Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода сил.

По словам чиновников, второй вариант - с ударом против сухопутного моста в Крым - более вероятен. Хотя Киев еще не определился с окончательной стратегией.

Еще один важный процесс, который, возможно, связан с военными планами на весну и лето, начался на территории РФ. Это массовая рассылка повесток, которая, по разным данным, охватила уже десятки российских регионов.

Официально подтверждено, что это началось в Липецкой, Воронежской и Ярославской областях. Юрист Павел Чиков сообщил, что повестки начали массово получать жители уже 43 регионов России.

В военкоматах заявляют, что рассылают вызовы "для уточнения данных воинского учёта".

Отметим, что такие мероприятия проводились еще до начала осенней мобилизации в России. Но именно сейчас они приобретают большой размах. Что говорит о вероятной подготовке либо к новой волне мобилизации, либо к новой кампании набора контрактников-добровольцев.

Если новая волна начнется в ближайшее время, то Россия сможет поставить под ружье дополнительные силы примерно к началу лета. Кстати, именно с этим периодом связывают старт украинских контрнаступлений: газета Politico относит их начало на май - начало июня.