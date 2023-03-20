Подводим итоги 390-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки ВСУ отразили 69 атак противника. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также бои шли за Ивановское, Богдановку и Григоровку в Бахмутском районе, сообщает Генштаб.

Украинское командование заявляет, что ситуация вокруг города "критически обострилась". "Но при всех прогнозах разных экспертов второй месяц в этих горячих боях Бахмут стоит", - заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Она также заявила, что "за время этих боев безусловно, к сожалению, с нашей стороны есть потери". "Вместе с тем, у врага потери значительно выше и мы уничтожаем самые его профессиональные подразделения, подразделения "Вагнера", которые брошены на то, чтобы оцепить Бахмут", - заявила она.

Маляр также заявила, что у ВСУ на определенных участках есть успехи.

Тем временем, куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что по состоянию на 20 марта россияне контролируют 70% территории Бахмута. Украина таких данных не подтверждает.

Также Пригожин сказал о "наличии признаков" подготовки контрударов ВСУ в районе Бахмута, чтобы попытаться отсечь наступающие к северу и югу от города части ЧВК "Вагнер" от подразделений российской регулярной армии.

Телеканал "Би-би-си" опубликовал репортаж из под Бахмута, где все дороги размыты, что затрудняет как передвижение ВСУ, так и наступление россиян.

Американский военный обозреватель Чак Пфаррер пишет, что успехи РФ на северном направлении (у трассы M-03 на Славянск) идут параллельно с активизацией городских боев и боестолкновениями возле Ивановского на юге, что усиливает одновременное давление на ВСУ.

По карте также видно, что противник близко от Богдановки, при захвате которой также станет практически непроездной трасса на Часов Яр из Бахмута. О боях под Богдановкой ежедневно сообщает Генштаб ВСУ. В случае взятия Богдановки также создается угроза удара по Часов Яру, который является сейчас ключевым логистическим пунктом по снабжению украинских войск в Бахмуте.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытались наступать в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка.

Но, похоже, самая серьезная ситуация назревает сейчас в районе Авдеевки.

В последние три недели силы РФ постепенно продвигаются вокруг этого укрепрайона, все сильнее угрожая окружением западным линиям снабжения Авдеевки, сообщила сегодня британская разведка. Лондон заявляет, что положение здесь становится похожим на то, что происходит в Бахмуте.

"Комплекс Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, станет ключевой территорией, которую особенно удобно защищать по мере развития битвы", - говорится в анализе разведки.

ВСУ подтвердили такие оценки.

"Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении", - заявил руководитель пресс-центра Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Генштаб сегодня заявлял, что Россия в этом районе атакует у Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного и Бердычей.

Российские военные телеграм-каналы пишут о боях на восточной окраине Степового (бывшего Петровского). Через Степовое проходит железнодорожная линия, по которой снабжается авдеевский гарнизон. Также утверждается, что россияне уже вошли в Каменку, где идут бои.

Еще одно заявление российских телеграмм-каналов - якобы прорыв на юге Авдеевки и боях на подступах к Девятому кварталу города. Украина всех этих данных не подтверждает. По поводу прорыва к Девятому кварталу не подтверждает данные и некоторые российские телеграмм-каналы.

Но ситуация, видимо, для украинских войск здесь действительно ухудшилась: в министерстве реинтеграции сегодня призвали жителей Авдеевки эвакуироваться.

Военные перспективы

США сегодня подписали новый пакет помощи для Украины - в этот раз только на 350 миллионов долларов. В него войдут:

- боеприпасы для HIMARS;

- 155-мм артиллерийские снаряды;

- 25-мм боеприпасы;

- противорадиолокационные ракеты (HARM);

- 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные боеприпасы;

- комплексы противотанкового вооружения АТ-4;

- гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;

- подрывные боеприпасы и средства преодоления препятствий;

- оборудование для разминирования;

- тяжелые топливные танкеры;

- тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

- речные патрульные катера;

- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

- запасные части и другое полевое оборудование.

Очевиден "наступательный" характер этого пакета.

Еще одна важная новость дня - министры иностранных дел стран ЕС подписали план по боеприпасам для Украины. Он предусматривает передачу Киеву снарядов из арсеналов стран ЕС и затем - совместных закупок боеприпасов у промышленности.

Как уточнил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, планируется закупить для Украины в ближайшие 12 месяцев один миллион снарядов. Это среднем 83 333 снарядов в месяц. Много это или мало?

По данным НАТО, Украина тратит по 5 тысяч снарядов в день. То есть, 150 тысяч снарядов в месяц. По оценкам западных СМИ, только 155-мм снарядов украинские войска используют более 90 тысяч в месяц.

Таким образом, при сохранении нынешней интенсивности боевых действий, 83,3 тысячи снарядов в месяц, которые готовы предоставить страны ЕС, это немногим больше половины потребностей ВСУ. Но это если брать текущий расход боеприпасов. Украина же постоянно говорит о том, что он слишком низок, и у противника этот показатель существенно выше.

Но, видимо, вопрос упирается в производственные мощности на Западе (а таке в наличие сырья для производства снарядов, о проблемах с которым пишут западные СМИ), и быстро вопрос решен не будет. В этой связи от союзников по НАТО уже давно звучат призывы научиться стрелять более метко и экономить боезапас.

Более интенсивно идут поставки натовской бронетехники, призванной провести контрнаступление. Норвегия доставила в Украину восьми танков Leopard 2 и четыре вспомогательные машины. А Германия заявила, что начала поставки боевых машин пехоты Marder (ранее сообщалось, что их будет до 40 единиц).

Отдельные комментарии с Запада подтверждают, что на предстоящее контрнаступление Запад делает большие ставки. Президент Чехии Петр Павел предупредил, что у Киева будет только одна попытка для того, чтобы нанести удар по российской армии. Потому что для новых крупных операций украинской армии, если нынешняя провалится, у Запада может не хватить ресурсов.

"Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать его и он терпит неудачу, получить средства на следующий этап будет крайне сложно", - заявил он.

Кроме того, он считает, что в следующем году Запад скорее всего сосредоточится на внутренних делах и отношениях с Китаем, а интерес к Украине может угаснуть.

По мнению Петра Павла, "глобальной темой" перед выборами в США в следующем году станет не Европа, а Китай. На это фоне интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться. "И когда интерес Америки угаснет, европейские страны сделают то же самое", - добавил он.

И в любом случае Павел считает, что "западная помощь имеет пределы". В том числе политические. "Мы должны быть реалистами и признать, что в следующем году в США пройдут выборы. После них сосредотачиваются на внутренних делах", - заявил чешский президент.

Допущение того, что в Украине может пойти не так, как планировалось - правда, в своеобразной форме - сделала и Польша. Посол во Франции Ян Эмерик Ростишевский заявил, что Варшава вступит в прямой конфликт с Россией, если Украина не защитит свой суверенитет.

"Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт", - сказал он.

После этого посольство Польши во Франции опровергло данный тезис. Ведомство говорит, что заявление посла "интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано".

По заявлению посольства, "тщательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было никакого объявления о прямом участии Польши в войне, а только предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины - возможность России атаковать или вовлечь в войну страны Балтии и Польшу".

Тем не менее, в Варшаве уже начались призывы уволить дипломата.

"Посол Польши во Франции, заявляющий, что мы начнем войну с Россией, если Украина не справится, определенно превышает свои полномочия и должен быть просто уволен со своего поста", - заявил депутат от левых Мацей Гдула.

Иными словами, мы видим две тенденции. Первая - несмотря на риторику о поддержке контрнаступления Украины, на Западе идет дискуссия о том, как быть в случае неудачи. Вторая - радикальные заявления о предстоящей войне с Россией потом громко и активно опровергаются властями на Западе.

Эту тенденцию показала еще упавшая в Польше украинская ракета, которую сперва приняли за российскую, но Варшава не спешила обвинять Москву и повела себя крайне сдержанно. То есть пока, видимо, напрямую воевать с Россией в НАТО не собираются.

Си в Москве

Сегодня в Москву прибыл с трехдневным визитом глава Китая Си Цзиньпин.

Накануне прилета он с Путиным выпустили по статье о российско-китайских отношениях. И оба упомянули там Украину.

В Кремле, написал Путин, "признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса".

Также президент РФ заявил, что "Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса".

"Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий", - добавил Путин, подразумевая то, что переговоры он вести готов, но при этом не намерен отказываться от "новых территорий", захваченных в Украине.

Позже в Кремле добавили, что Си Цзиньпин и Путин в Москве "так или иначе будут обсуждать китайский план мирного урегулирования по Украине".

Об этом плане написал в своей статье и Си. Он указывает, что "с начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса" и призвал к "активным усилиям к содействию примирению и мирным переговорам".

"Речь в частности идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", - пишет глава КНР, ссылаясь на свой мирный план.

"Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - добавил Си Цзиньпин.

То есть, речь в статье китайского лидера шла даже не столько о переговорах (в Пекине понимают, что в данный момент их явно не произойдет), сколько о том, что Запад должен признать в России и Китае равноправных игроков и, видимо, учесть их право на влияние по периметру своих границ. В том же контексте Си несколько раз по тексту статьи упомянул о росте многополярности в мире.

Также накануне визита Си Цзиньпина МИД Китая выступил против ордера на арест Путина и призвал "уважать иммунитет" российского президента. Это был сигнал Западу, который, по ряду оценок, "организовал" ордер на арест Путина как раз накануне визита китайского руководителя в Москву.

По крайней мере, западная пресса перед приездом Си активно писала, что он "сядет за стол переговоров с военным преступником". А после приезда то же самое повторил уже открыто госсекретарь США Энтони Блинкен.

"То, что президент Си приехал в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные на Украине, и вместо того, чтобы даже осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать те самые преступления", — сказал Блинкен.

После прибытия Си Цзиньпина в Москву начались переговоры с Путиным, которые шли более четырех часов. На публичной их части Путин заявил, что внимательно ознакомился с мирным планом Китая по прекращению войны в Украине.

Он сказал, что намерен этот план обсудить во время переговоров с Си, и что "Россия всегда открыта для переговорного процесса".

Си Цзиньпин в свою очередь назвал Путина "дорогим другом". Сказал, что под руководством Путина "Россия добилась значительных успехов в процветании страны. В следующем году у вас выборы, уверен, что российский народ вас поддержит".

И пока главной новостью начавшегося визита стала именно эта ремарка. Она выглядит как прямая и однозначная поддержка российского президента. Что особенно показательно на фоне недавней выдачи ордера на арест Путина Международным судом в Гааге.

Одной из основных очевидных целей ордера, как мы уже рассказывали - было сделать президента РФ предельно токсичным для всех мировых лидеров.

Заявления Си, как и ранее сообщения МИД КНР, дают понять, что на Китай эти сигналы не подействовали. Он продолжит поддерживать Путина. И выступает против попыток смены власти в России.

Судя по американским оценкам, там опасаются, что визит китайского руководителя выдвинет альтернативную повестку по урегулированию в Украине. Блинкен сегодня раскритиковал идею Китая о прекращении огня, которая была высказана, впрочем, не сегодня, а еще в конце февраля, в рамках мирного плана.

Но глава Госдепа все равно выступил против этой идеи - видимо, полагая, что именно ее будет "пробивать" в Кремле Си Цзиньпин.

"Прекращение огня сейчас без долгосрочного решения позволит президенту Путину отдохнуть и переобуть свои войска, а затем возобновить войну в более выгодное для России время. Мир не должен быть обманут любым тактическим ходом России при поддержке Китая или любой другой страны, чтобы заморозить войну на своих условиях", – заявил Блинкен.

Впрочем, повторимся, пока нет никаких свидетельств тому, что эту схему примет Москва - не говоря уже о Киеве, который открыто выступает против любых форм заморозки конфликта по нынешней линии фронта, надеясь на контрнаступление.

Также в американских СМИ сегодня критиковали Си за отсутствие контактов с Владимиром Зеленским с начала войны в Украине. И свяжется ли китайский лидер с Зе после визита в Москву - еще одна интрига этого визита.

Газета Financial Times пишет, что такая возможность существует.

"По словам человека, знакомого с этим вопросом, после поездки в Москву Си может позвонить заклятому врагу Путина, президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это будет первый прямой контакт Си с Зеленским после полного вторжения", - сообщили журналисты.

По их данным, звонок Зеленскому может стать "признаком ограничений, которые Китай видит в своем союзе с Россией, заявляя о себе как о потенциальном миротворце".

Но, если он состоится, это может стать и признаком того, что Китай согласовал с Москвой некую модель урегулирования, которую можно будет запустить по итогам весенне-летней кампании. Тем более, что скорее всего именно ее Си Цзиньпин и будет обсуждать в Москве.