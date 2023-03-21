Подводим итоги 391-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении бои шли в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное, сообщает Генштаб ВСУ.

Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, "но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7".

В ЧВК "Вагнер" также говорят, что бои смещаются к центру Бахмута.

Тем не менее, американский "Институт изучения войны" пишет, что российские силы продвинулись в Бахмуте. И по состоянию на 20 марта "вероятно, добились дополнительных успехов на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе Бахмута между Богдановкой и Хромовым".

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях бои шли у населенных пунктов Бердычи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка, сообщил Генштаб.

"Институт изучения войны" пишет, что под Авдеевкой силы РФ "вероятно, продвинулись западнее Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки) и захватили Степовое (к западу от Красногоровки)".

Отметим, что российские военные телеграм-каналы захвата Степового (Петровского) не подтверждали. По их данным, бои идут на восточной окраине села, через которое проходит железная дорога до Авдеевки. Генштаб ВСУ же заявляет, что все атаки на авдеевском направлении отбиты.

Сегодня минобороны РФ заявило о попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении. Утверждается, что атака производилась силами до роты из района Новоданиловки под прикрытием дымовой завесы. Сообщается, что атака была отбита.

Украина не подтверждает этого инцидента. Ранее о нескольких атаках на участке Пологи-Орехов сообщали российские военные телеграм-каналы.

В последней сводке на них обратил внимание американский "Институт изучения войны".

"Российские источники утверждают, что российские силы отразили боевые действия украинской разведки в Запорожской области. Российские блоггеры утверждали, что российские силы отражали действия украинской разведки боем в районе Чаривного (20 км к западу от Орехова), Новоданиловка (5 км к югу от Орехова), Работино (15 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка (10 км к юго-западу от Орехова) в марте", - говорится в заявлении "Института".

По его данным, военные паблики показывали кадры, на которых российские войска ведут бой против украинских войск в районе Работино и Орехова.

Сообщается, что "разведка боем украинских войск под Новоданиловкой вызвала необычайно большой отклик со стороны российских блогеров, несмотря на то, что такие действия часто происходят на других участках линии фронта".

Учитывая, что сообщения о попытках украинских атак идут уже более недели, и не опровергаются Киевом, то скорее всего некое обострение на запорожском участке имеет место.

Важное событие вчерашнего вечера - налет украинских дронов на Джанкой в Крыму. Прозвучало как минимум восемь взрывов.

Главное управление разведки Украины заявило, что в Джанкое ударом беспилотников уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. "Власти" Крыма это опровергли и заявили, что попадания были по гражданским объектам.

"Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами", - заявил советник Аксенова Олег Крючков.

Военные перспективы

Продолжаются поставки оружия в Украину. Или по крайней мере анонсируются такие планы.

США работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее американские СМИ заявляли, что Абрамсы могут быть готовы к отправке в Украину только к концу года.

В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила замминистра обороны страны Аннабель Голди.

"Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине, мы будем также поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран", - говорится в ее заявлении на сайте британского парламента.

Отметим, что к ядерному оружию эти снаряды никакого отношения не имеют. Обеднённый уран обладает высокой массовой плотностью, благодаря чему боеприпасы из него обеспечивают высокое бронебойное действие и вызывают существенные разрушения любых преград.

При этом в странах с развитой атомной промышленностью, располагающих накопленными запасами обеднённого урана, производить такие боеприпасы обходится значительно дешевле, чем из других материалов (например, из вольфрама).

Касательно долгосрочных последствий для здоровья от использования таких боеприпасов нет четкого ответа. НАТО, власти США и Великобритании считают материал безвредным, хотя ряд экспертов утверждает, что он заражает окружающую среду и вызывает раковые заболевания.

Впервые производить боеприпасы из обеднённого урана начали в нацистской Германии во времена Второй мировой войны. Вооружённые силы США использовали их в 1991 году в Персидском заливе, в ходе войны в Боснии, при бомбардировках Югославии (1999), в иракской войне (с 2003 года).

Что до цели передачи этих снарядов - военные паблики предполагают, что они нужны, чтобы поражать российскую бронетехнику, которая имеет высокую защищенность (по крайней мере, современные образцы).

В МИД России заявили, что такие действия "подрывают основы стратегической стабильности в мире, Запад нарушает гуманитарное право и это плохо для него кончится". В минобороны РФ заявили, что будут "серьезно думать, чем на это ответить".

Путин также прокомментировал эту тему. Он заявил, что "Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". И сказал, что Россия "будет вынуждена реагировать, раз коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом".

Также сегодня с Запада звучали прогнозы о том, что конфликт в Украине длительный. "Война в Украине может длиться долгое время", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Особенно критическими станут ближайшие полгода, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО. По его данным, поставляемое сейчас оружие будет использоваться для контрнаступления ВСУ в мае, чтобы вытеснить армию РФ с юга и востока Украины.

Собеседник назвал в качестве главной цели наступления - "прорвать сухопутный мост в Крым" и наступать на сам полуостров. Но также он не исключает одновременного наступления на Донбассе - в направлении Луганска.

Это очередной сигнал о том, что Украина действительно намерена наступать с главным направлением удара на юг в сторону Крыма.

Успех наступления зависит от возможностей ВСУ создать достаточно мощный ударный кулак и возможностей Запада обеспечить его всем необходимым для атаки. А также от силы обороны российских войск.

По всем этим параметрам пока звучат очень противоречивые оценки. Но ясно, что оборонять сухопутный коридор в Крым россияне будут. И отступать без боя как из Херсона не намерены.

Украине будет чрезвычайно сложно вытеснить российские силы со своей территории в этом году, считает глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

"Это очень сложная задача. Это не невозможно, но чрезвычайно сложно. И в мире вероятностей я не думаю, что вероятно", - заявил Милли.

По его мнению, сейчас ни одна из сторон не может осуществить политические цели военным путем. Однако Милли пояснил, что не считает конфликт замороженным.

Россия поддержала мирный план Китая

Сегодня Си Цзиньпин проводит второй день в Москве. Они с Путиным провели публичный брифинг, где российский президент фактически поддержал мирный план Китая по Украине, который предусматривает немедленное прекращение огня.

Президент РФ заявил, что этот план "может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Но пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем".

Си в свою очередь добавил, что "мы придерживаемся объективной позиции, выступаем за возобновление переговоров".

Позже поддержка Россией мирного плана Китая была прямо зафиксирована в совестном заявлении двух стран по итогам переговоров.

"РФ позитивно оценивает позицию Китая по Украине, а Китай положительно оценивает готовность РФ к запуску переговоров", - говорится в заявлении.

Два других пункта в документа, которые касаются Украины, в целом созвучны российской позиции по войне:

- РФ и Китай считают, что для решения украинского кризиса надо предотвращать блоковое противостояние и разжигание конфликта;

- РФ и Китай призывают избегать деградации кризиса в Украине и его перехода "в неконтролируемую фазу".

Собственно, прямая поддержка Россией мирного пана Китая - это главная новость по итогам переговоров.

Правда, на данный момент категорически против этого плана выступают и Украина и Запад, так как он подразумевает немедленное перемирие, а значит - фиксирование нынешней линии фронта как де-факто границы между двумя странами.

Но само по себе то, что Россия готова на перемирие по нынешней линии фронта - важное обозначение позиции. И это будет иметь значение в случае, если к этой идее поменяет отношение Киев и его западные союзники. Например, если ситуация на фронте не выйдет из тупика в течение весны и лета.

К слову, ранее сообщалось, что Си Цзиньпин после визита в Москву намерен позвонить Зеленскому.

И если этот звонок произойдет, то это может стать признаком того, что Китай согласовал с Москвой некую модель урегулирования, которую, теоретически, можно будет запустить по итогам весенне-летней кампании.

Характерно также, что, пока лично Зеленский не критикует ни Китай, ни его мирный план.

На это уже обратила внимание западная пресса.

Зеленский хочет сохранить Пекин в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, пишет американская газета Politico.

"Президент Зеленский рад выступить с резкой критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, за то, что они слишком сблизились с русскими. Но он ведет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы №1: председателем Китая Си Цзиньпином", - считает издание.

Помимо перечисленных выше причин, Украина не хочет рисковать тем, что Си одобрит крупный экспорт вооружений для РФ.

Но главные резоны не бить горшки с Пекином, по мнению издания, это его вероятная роль как посредника при урегулировании конфликта (Зеленский, несмотря ни на что, не отверг полностью план Китая) и ценность Китая как будущего инвестора при восстановлении Украины.

Отметим, что эти оценки совпадают с тем, о чем уже рассказывала "Страна": китайский вектор с его экономическим потенциалом в перспективе даёт украинской элите шанс снизить высокую зависимость от Запада с его требованиями по реформам и прочим изменениям во внутренней политике.

Но, судя по всему, эту опцию Киев если и рассматривает, то лишь после того, как определятся, опять же, итоги военной кампании весны-лета.

Пока же можно констатировать, что визит Си Цзиньпина в Москву показал возрастающую степень сближения России и Китая. Практически по всем ключевым моментам мировой повестки дня они выступают с одних и тех же позиций, в том числе и по Украине.

А вчерашним заявлением с уверенностью в том, что "Путин переберется в следующем году" Си Цзиньпин как бы показывает, что намерен и дальше продолжать поддержку России по ключевым позициям (в том числе по экономике - большой объем соглашений был подписан по расширению российского экспорта в Китай) и постарается не допустить ее краха в ходе нынешней войны. Ну и, как минимум, не воспринимает Путина как изгоя после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом. Более того, Си Цзиньпин пригласил путина с визитом в Китай в этом году.

Ключевой вопрос - как далеко зайдет это взаимодействие относительно войны в Украине. Особенно если никакой положительной реакции от Украины и Запада на мирный план Китая не последует?

И готов ли Китай помочь России оружием?

На эту тему в последнее время в западных СМИ все больше публикаций.

Например, немецкая газета BILD пишет, что по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина Россия может запросить у Китая артиллерийские снаряды и мины советского образца.

Такое предположение делает корреспондент, анализируя ситуацию в армии РФ. Он отмечает, что россиянам сейчас больше всего не хватает артиллерийских снарядов для советских образцов оружия:

- артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм;

- ракет для РСЗО типа "Град";

- миномётов и мин;

- противотанкового оружия;

- гражданских беспилотников с тепловизорами.

Журналист отмечает, что сейчас армия Китая переходит на артиллерию калибра 155 мм, поэтому у нее есть большие "вакантные" запасы 152-мм снарядов.

Но даже если Китай и выразит готовность поставлять России необходимое оружие, то вряд ли он об этом заявит официально, чтоб не ставить свою экономику под удар западных санкций. Ранее это было главным препятствием для Китая в организации поставок вооружения России.

Правда, помощник президента РФ Ушаков сказал, что вопрос военного сотрудничества на встрече Си и Путина обсуждался. Но трактовка этой формулировки может быть очень широкой.

Впрочем, у Китая есть немало способов в военном плане помочь России и не поставляя снаряды или прочее вооружение. А, например, организовав массированные поставки гражданских беспилотников, которые сейчас становятся одним из главных факторов войны в Украине.