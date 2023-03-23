Подводим итоги 393-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении бои, по данным Генштаба, шли в самом Бахмуте, а также в Богдановке и Предтечино. Последнее село - около Константиновки и у трассы на Бахмут.

Атаки на Предтечино, которое уже несколько дней мелькает в сводках, видимо, являются попыткой россиян перекрыть сообщение между городами не только на подъездах к Бахмуту, но и на выезде из Константиновки - основного логистического узла для снабжения бахмутского гарнизона.

Вокруг самого Бахмута россияне продвигались, судя по сводкам "Института изучения войны", в южной части города. В то же время состоялись украинские контратаки южнее Ивановского и юго-восточнее Богдановки.

Также, судя по данным западных военных блогеров, россияне за последние семь дней расширили свое присутствие на северо-запад от Бахмута.

Это, как мы уже писали, может быть признаком самостоятельной операции с целью выхода к Лиману и в западный тыл Северску.

Что же до северных районов Бахмута, где идут бои за промзону завода цветных металлов - там о продвижениях сторон не сообщалось, но схватки, судя по поступающей информации, идут серьезные.

На Купянском и Лиманском направлениях, как сообщает Генштаб, идут бои в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекаменское.

Отметим, что Макеевку ВСУ освободили еще в середине ноября. Российские телеграм-каналы сейчас публикуют видео, где утверждается, что войска РФ подошли к высотной застройке Макеевки.

Это село находится на реке Жеребец, которую обороняют украинские силы. Напомним, ранее ВСУ активно атаковали Площанку, которая находится восточнее Макеевки.

Британская разведка фиксирует, что Россия частично восстановила контроль над ближайшими подступами к Кременной, которая ранее находилась под непосредственной угрозой украинского наступления.

"Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол", - сообщает разведка.

В Лондоне считают, что российские войска хотят отбить Купянск, являющийся логистическим узлом. При этом в разведке уверены, что в целом намерения России на северо-востоке, вероятно, остаются оборонительными. А российские командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции.

То есть наступление россиян в этом районе Британия расценивает, как попытку улучшить тактическое положение для более выгодной обороны.

Отметим, что "Страна" еще вчера делала предположения, что РФ намеревается воевать от обороны, а не от наступления. При этом такая российская стратегия все равно диктует ограниченные наступательные действия для срезания "выступов" позиций ВСУ, отодвигание украинских позиций от важных участков (например от Донецка) или закрепления на более удобных рубежах.

На одном из таких выступов - Авдеевском - российские атаки шли у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердычи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное и Первомайское.

Судя по видео, сделанным под Авдеевкой, российские войска продвигались ю к северу от Водяного, пишет "Институт изучения войны".

Российские паблики утверждают, что подвели свою артиллерию на расстояние ударов по Орловке, через которую снабжается авдеевский укрепрайон ВСУ.

Украинские источники признают, что войска РФ имеют в Авдеевке локальные успехи с севера и юга, но ценой больших потерь. Об этом сообщил Максим Морозов из "Легиона Свобода".

Комментируя новости о перерезании трасс к Авдеевке, Морозов сказал, что они изначально были "если не под огневым, то под артиллерийским контролем" войск РФ. По его словам, сейчас украинские силы отражают все попытки штурмов и оцепления, а потому оснований выходить из Авдеевки нет.

В то же время в областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов. А также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

Авдеевка продолжает мощно обстреливаться - вчера было три ракетных удара по территории коксохимзавода.

На южном фланге свои движения.

Российское минобороны сегодня уже второй раз сообщило о новой попытке прорыва ВСУ в Запорожской области. Сообщается, что из-за потепления и подсыхания дорог за последние пять дней было две попытки украинских сил пойти в атаку под Ореховым и Пологами.

Также, похоже, украинские силы делают крупные ставки на удары по российским силам с воздуха.

Британская The Times пишет о группе украинского спецназа, которая действует на юге и "калечит русских", сбрасывая на них бомбы по наводке спутника ЦРУ. Речь идет о спецподразделении "Тор".

Выбор целей для удара осуществляется с помощью спутника Центрального разведывательного управления США. Цели отображаются в специальном приложении на планшете, рассказал командующий отрядом.

"Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником", – отметил он. Большее число задач отряда связано со сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.

Эту тему сегодня развило и командование ВСУ. Украинские силы пытаются зачистить от противника 20-30 километровую зону на левобережье Днепра.

"В рамках контрбатарейного противостояния мы пытаемся вычищать полосу в 20-30 километров на левом берегу", - заявила глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

То есть Украина, как видим, пытается задачи по огневому поражению российских сил на левом берегу Днепра.

К слову, сегодня вечером Генштаб ВСУ заявил, что российские войска ушли из Новой Каховки в Херсонской области, которая находится под регулярными обстрелами. Но с российской стороны подтверждений этого не было.

А вскоре Генштаб выступил с опровержением своих же слов, отметив, что россияне до сих пор находятся в Новой Каховке. В ведомстве пояснили, что информация об уходе российских военных из города была обнародована ошибочно.

Военные поставки

Еще одно заявление о перспективе войти в затяжную войну в Украине прозвучало на Западе.

Перспективы урегулирования в Украине пока не просматриваются, поэтому нужно готовиться к длительному конфликту, заявил в интервью Guardian генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он назвал конфликт "войной на истощение" и считает, что Россия "не планирует мира". Поэтому Западу необходимо нарастить производственные мощности для поставок в Украину оружия.

По его словам, ВСУ использует от 4 до 7 тысяч снарядов в день, что превышает мощности Запада по производству снарядов. И их надо наращивать.

Американские СМИ также продолжают фактически требовать усиления военных поставок. Их нынешняя скорость сдерживает Украину, и за промедление приходится платить потерями, пишет The Washington Post.

Если задержки и дальше будут сохраняться, Россия получит преимущество на поле боя, считают аналитики издания.

"Очевидно, что время на стороне России, а это означает, что у нее есть солдаты и техника, чтобы вести долгую войну на огромном фронте. Украина не имеет такого преимущества. Если оружие не будет доставлено достаточно быстро, Украине будет крайне сложно дать отпор российским войскам", - заявил аналитик Атлантического совета Рэйчел Риццо.

Задержки — не единственная проблема. Несмотря на заявления о поддержке со стороны Запада, многие ключевые пункты списка пожеланий Украины по оружию остаются невыполненными.

В частности, Украина требует от запада самолеты F-16 и ракеты большой дальности. Но пока их не получает.

Защитники поэтапной стратегии поставок говорят, что Запад сделал все возможное, успешно избегая прямого конфликта с Россией, "хотя этот подход, несомненно, стоил Украине больших потерь", добавляет издание.

Конкретно по вопросу самолетов - опасность эскалации в том, что сейчас их могут пилотировать только натовские пилоты, потому что украинских, судя по доходящей информации, только начали обучать.

А пока Киеву передают советские самолеты из запасов стран Восточной Европы. Первые четыре истребителя МИГ-29 переданы Украине, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Всего Словакия должна отправить Украине 13 истребителей. Еще 20 отправит Польша, так что у Украины в итоге появятся 33 таких самолета.

Как уже говорили в Киеве, эти машины являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов. Но, видимо, это лучше, чем ничего.

Когда начнется контрнаступление ВСУ?

Украина не верит в то, что Россия начнет крупные наступательные действия, о чем вчера предупредил Белый дом.

По информации украинской разведки, Россия наоборот - готовится к обороне на юге Украины, ожидая контрнаступления ВСУ.

О нем уже активно говорят спикеры, близкие к Банковой. Начиная с середины апреля Украину ждут "хорошие новости, приближающие победу", заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, идеальным вариантом был бы удар на Мелитополь, а далее планируется удар по Крыму. "Это сократило бы линию фронта до 23 февраля. Но и Крым мы не оставим, потому что мы хотим создать в России внутриполитический кризис", – сказал Арестович.

Одновременно военное командование дает понять, что наступление будет и на Донбассе. Сегодня командующий Сухопутных войск Александр Сырский намекнул на то, что ВСУ намерены перейти в контрнаступление под Бахмутом.

"Основными силами России на этом (Бахмутском - Ред.) направлении являются представители ЧВК "Вагнер". Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - заявил Сырский в своем телеграм-канале.

Отметим, ранее у "Вагнера" уже заявляли о концентрации сил ВСУ для контрудара на Бахмутском направлении.

А сегодня Пригожин записал большой комментарий для российских журналистов о ситуации вокруг Бахмута и в целом на фронте. Он заявил, что украинские войска создали резерв в 200 тысяч человек и в ближайшее время попытаются наступать на четырёх направлениях - на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Бахмут (по утверждению Пригожина, на бахмутском направлении сосредоточено до 80 тысяч украинских войск), а также на южном фронте - с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

Примечательно, что в ходе этого комментария Пригожин необычно уважительно отзывался о министерстве обороны РФ, почти не критиковал его и в целом говорил, что "все будет в порядке", если заранее принять меры по противодействию планам ВСУ.

О подготовке крупных украинских ударов активно и уже несколько дней подряд пишут и российские военные телеграм-каналы.

Сегодня там прошла информация о якобы массовых отпусках и увольнительных в рядах украинских сил. И что похожая ситуация наблюдалась осенью прошлого года, накануне контрнаступлений ВСУ. Крупных атак Украины ждут на южном направлении и Купянском.

Впрочем, с контрнаступлениями украинской армии, которые громко анонсируются всеми сторонами, есть серьёзные отличия от того, что было в прошлом году.

Тогда ВСУ провели две успешные наступательные операции - в Харьковской области и в Херсонской.

Но в первом случае ключевым стал фактор неожиданности и малая численность российских войск, обороняющих Балаклею, Изюм и Купянск. Во втором - логистические проблемы, когда снабжать через Днепр группировку на правом берегу с левого оказалось трудным делом из-за ударов ВСУ по мостам.

Кроме того, в обоих случаях отступление не привело к резкому ухудшению стратегической обстановки для российской армии, а наоборот - сократило линию фронта и позволило оптимизировать оборону за счет реки Днепр.

В случае с южным направлением всех этих факторов нет. Во-первых, нет логистических проблем по доставке подкреплений из Крыма или со стороны Мариуполя. Во-вторых, после мобилизации фронт насыщен живой силой гораздо больше, чем осенью прошлого года.

И, наконец, понятны стратегические последствия потери сухопутного коридора в Крым - угроза переноса войны на сам полуостров (оборона которого гораздо менее удобна, чем нынешней линии фронта). И внутриполитические последствия для российской власти прихода войны в Крым будут неизмеримо большие, чем от потери Херсона или Изюма (на этот мотив наступления на Крым прямо намекает, как видим, Арестович).

Поэтому для успешного наступления здесь ВСУ нужны усилия куда большего масштаба, чем те, что были в прошлом году в Харьковской и Херсонской областях. А также новые методы ведения наступления.

В российских военных пабликах уже анализируют, на что могут сделать ставку ВСУ.

Во-первых, там пишут о том, что украинские войска могут применить тактику удара «роем дронов». Имеется в виду, что удар будет наноситься большим количеством переделанных под военные гражданских дронов, которые будут нести гранаты на российские позиции.

Если таких дронов Украина выпустит на противника одномоментно 10 тысяч, то может в теории поразить много российской техники, стоящей на переднем крае. После чего задачи прорыва через российские позиции будут облегчены.

Также допускают крупную десантную операцию ВСУ через Днепр (на это указывают поставки речных катеров в последних пакетах американской военной помощи).

Кроме того, российские эксперты полагают, что украинцы попытаются получить серьезное преимущество за счет западной системы управления войсками и более точного поражения целей, разведанных в том числе со стороны американских спецслужб (что и происходит, судя по уже цитированной публикации "Таймс").

Но в конечном счёте все упирается в вопрос есть ли у ВСУ крупные резервы для масштабного наступления, о которых говорит, например Пригожин, называя цифру в 200 тысяч. И хватит ли этих резервов для нанесения удара и прорыва фронта как минимум в одном направлении при условии необходимости сдерживать наступательные операции РФ на Донбассе. А также будут ли эти войска обеспечены в должном объеме вооружениями и боеприпасами.