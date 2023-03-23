Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила восемь американских знаменитостей в незаконном рекламировании криптоактивов. Они стали фигурантами расследования в отношении криптомагната Джастина Сана.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Три его компании Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. и Rainberry Inc. обвинили в незарегистрированном предложении и продаже криптоактивов Tronix (TRX) и BitTorrent (BTT). А несколько американских селебретис - в незаконной рекламе этих токенов без раскрытия компенсации.

Под обвинение попали: актриса Линдси Лохан, боксер Джейк Пол, рэпер ДеАндре Кортез Уэй (Soulja Boy), а также певцы Остин Махоне и Алиан Дамала Тиам (Akon).

Шестеро из них, кроме Кортез Уэя и Махоне, согласились выплатить $400 тысяч для урегулирования обвинений, пишет Bloomberg.

SEC обвинила Сана и его компании в мошенническом манипулировании вторичным рынком TRX с помощью крупной фиктивной торговли, которая включает одновременную или почти одновременно куплю и продажу ценной бумаги, чтобы создать впечатление, что она активно торгуется без фактического изменения бенефициарного владельца.

Сан был одним из первых инвесторов в биткоин, а впоследствии запустил свою сеть блокчейнов Tron, которая используется тысячами азартных игр и приложений.

Напомним, что ранее на Багамах был арестован основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

В ноябре сразу две крупные криптовалютные биржи в США заявили о банкротстве.