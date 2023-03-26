Подводим итоги 396-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Основные бои шли в Бахмуте, а также в районах соседней Богдановки, Ивановского и находящегося в стороне Константиновки Предтечино.

Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе.

Американский "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись по шоссе T0513, которое ведёт в центр Бахмута со стороны северных окраин. Это район в том числе промзоны завода АЗОМ, за который бои идут уже вторую неделю.

Российские телеграм-каналы утверждают, что уже РФ контролирует всю промзону.

Также американцы пишут, что россияне частично продвинулись в юго-западной части Бахмута. Другие западные военные блогеры уточняют, что россияне взяли под свой контроль жилой комплекс на юго-западе города. Российские источники сообщают, что бои приближаются к стеле с самолетом МиГ (ранее взорванным) на въезде в город со стороны Константиновки.

При этом "Институт" считает, что российские усилия в Бахмуте "достигли кульминации", и пока окружить город им не удается. Но, как видим по данным той же организации, да и другой информации, внутри Бахмута давление российских сил не ослабевает и продвижение противника постепенно идет.

Но бои за пути снабжения вокруг Бахмута действительно, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено (соответственно, "Вагнер" получает возможность наступать внутри Бахмута).

Дороги вокруг города, которые попадают на видеоролики - преимущественно грунтовые и усеянные разбитыми автомобилями. Видео с крупных трасс давно не публикуется, из чего можно сделать вывод, что они практически непроездные.

Также не исключено, что россияне сейчас озабочены тем, чтобы укрепиться на захваченных позициях вокруг Бахмута, опасаясь деблокирующего контрудара ВСУ. Не исключено, что эта задача оттянула на себя часть ресурсов и застопорила наступление.

О том, что контрудар готовится заявляла и украинская стороны (глава Сухопутных войск Сырский), и куратор "Вагнера" Пригожин. Российские телеграм-каналы сейчас активно сообщают о скоплении значительных украинских сил на линии Дружковка - Константиновка - Часов Яр.

Впрочем, пока перспективы такого контрудара неясны, как и вероятность его нанесения (заявления об этом с украинской стороны могут быть элементом военной хитрости, чтоб оттянуть на Бахмут крупные силы противника с других направлений, а со стороны Пригожина - элементом давления на минобороны РФ, что усилить снабжение ЧВК "Вагнер" в Бахмуте и получить помощь от регулярных частей российской армии).

На Западе же продолжают писать о высоких потерях Украины в Бахмуте и высказывают гипотезы об оставлении города.

ВСУ теряют на этом участке фронта от 100 до 200 военнослужащих в сутки, написала Times в статье "Почему украинская оборона Бахмута стоит того".

Большие потери, которые несет украинская сторона, могут вынудить Киев в конечном счете оставить город, предполагает издание. ВСУ придется выбирать между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где уже подготовлены укрепленные позиции для сдерживания дальнейшего российского наступления.

На Лиманском направлении бои продолжались вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки, сообщает украинский Генштаб.

"Институт изучения войны" пишет, что российские войска провели ограниченное наступление в районе Ковалевки (10 км к юго-западу от Сватово) и Верхнекаменского (к востоку от Северска).

Под Донецком российские атаки, по данным Генштаба ВСУ, шли против населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

Саму Авдеевку, где россияне активизировали наступление с южного и северного флангов, стремясь окружить город, обстреливают в ежедневном режиме. Сегодня там был нанесен очередной ракетный удар. Есть попадание в две многоэтажки.

Судя по всему, ситуация вокруг города оценивается властями как серьезная.

Сегодня глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в Авдеевке выключают мобильную связь и прекращают работу коммунальных служб.

"С сегодняшнего дня вывозим коммунальную службу. Вывозим службу в несколько этапов. Также будем выключать мобильную связь, потому что в городе есть информаторы россиян. Еще пару дней и не будет возможности заряжать телефон. Еще пару дней и некому будет обслуживать генераторы и мобильные вышки", - рассказал Барабаш.

Усиление российского нажима под Авдеевкой, судя по поступающей информации, приводит и к росту потерь среди подразделений армии РФ.

Со вчерашнего дня по телеграм-каналам распространяется видеообращение российских военных, находящихся в районе Водяного. Они говорят, что понесли большие потери. Однако с позиций уйти не могут, потому что выставлены заградотряды, которые ведут огонь по отступавшим.

Примечательно, что вчера и сегодня это видео активно распространяли телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер". Они же провели работу по распознанию лиц говоривших, установив, что это россияне, а не переодетые в российскую форму украинцы. Это, судя по всему, свидетельствует о том, что конфликт между ЧВК и минобороны РФ не прекратился, несмотря на то, что лично Пригожин в последнее время прямой критики Шойгу и Герасимова старается избегать.

В тоже время, как известно из публикаций в СМИ и показаний пленных, в самом ЧВК "Вагнер" уже давно применяются расстрелы к тем, кто оставляет позиции без приказа. Видимо (если верить сказанному на видео из под Авдеевки), подобный опыт российским командованием признан успешным и распространен и на регулярную армию.

Кроме того, как следует из расследований российских оппозиционных СМИ, в ЧВК "Вагнер" действует строжайший запрет на использование мобильных телефонов и несанкционированную активность в соцсетях. Не исключено, что после публикации этого видео данные нормы также будут внедрены и в регулярной армии.

Ядерное оружие в Беларуси

Вчера, как мы уже рассказывали, Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. При этом Минск не получает ядерного статуса, а носителями управляет Россия (как в случае с американским ядерным оружием в Германии).

Первые комментарии Пентагона были спокойными. Там заявили, что не видят роста уровня угрозы и не считают, что необходима дополнительная реакция США.

Более резкой стала реакция Украины. Киев потребовал собрать по этому вопросу заседание Совбеза ООН и призвал белорусов сопротивляться размещению у себя российских ядерных зарядов.

В Офисе президента обвинили Москву в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Путин очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проиграет и ему осталось только пугать тактикой. И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении ядерной...", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В Европе, которую российские тактические ракеты касаются напрямую, тоже выразили недовольство и пригрозили санкциями. О них заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что в случае такого шага возникнет "невыносимая эскалация и угроза" для европейской безопасности. "Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - написал Боррель.

Правительство Германии расценило заявление Путина как "очередную попытку ядерного запугивания". При этом аргумент Кремля о том, что аналогичное оружие США размещают в Европе "вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага", объявленного Москвой.

Кроме того, это Берлин напоминает, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

В Минске этой истории пока не комментировали. Но ранее Александр Лукашенко дважды говорил, что такое оружие разместят - причем впервые он заявил об этом в ноябре 2021. По его словам, "мы должны быть готовы в течение суток ответить зеркально" на вероятную атаку со стороны НАТО.

Впрочем, что до военных целей такого размещения - вряд ли тут может идти речь о нападении Альянса на Беларусь.

Дело в том, что для ударов по граничащим с Беларусью странам НАТО Россия вполне может использовать тактические ракетные установки, расположенные в Калининградской области (речь идет главным образом об "Искандерах"). И размещение этих комплексов южнее, на белорусской территории, дает возможность сместить действие "Искандеров" скорее на территории Альянса, граничащие с Украиной.

Карту с радиусом действия "Искандеров" из Калининграда и Беларуси уже публикуют в военных телеграм-каналах. С белорусской территории ракеты будут доставать до Румынии, Венгрии и Словакии. А также до Молдовы (не входит в НАТО, но рассматривается многими в России как потенциальный союзник Альянса).

Кроме того, "Искандер" в Беларуси сможет обстреливать и территории западной и центральной Украины, до которой не достают эти комплексы из РФ. Хотя уже достаточно давно с белорусской территории обстрелы Украины не ведутся.

Но важнее - политические причины. Вероятно, Россия рассчитывает на усиление аргументации у тех европейских сил, которые требуют у своих правительств снизить вовлеченность в украинский конфликт. Размещение нового ядерного вооружения у границ ЕС - очередной повод заявить, что растет риск выхода этого конфликта за пределы Украины (подобная реакция уже есть - вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала к началу переговоров Украины и России).

А в информационном плане заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси - это ответ на заявление Британии о поставке Украине боеприпасов с обедненным ударом.

Какие будут практические последствия станет понятно по реакции Запада. А точнее - США, как военный лидер НАТО. Будут ли американцы увеличивать число своих ядерных боеголовок в Европе и размещать их ближе к российским границам. Например, в Польше, что может вызвать некие новые "ядерные" шаги РФ.

Хотя пока, по относительно спокойной реакции американцев, не факт, что это произойдет.

Переговоры и китайский план

Вчера из интервью Путина стало известно, что план Китая по Украине стал одной из главных тем переговоров с председателем КНР в Москве.

"Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всём не спеша. Говорили о ситуации в мировых делах, причём в самых разных аспектах. Председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации в Украине", - заявил президент РФ.

Уважение к этому плану высказала вчера Турция. "Китай выступил с инициативами, которые требуют тщательного изучения", - заявил представитель Эрдогана Ибрагим Калын. По его словам, Турция готова поддержать китайские предложения, если они "создадут фундамент для переговоров". Также он призвал Китай пообщаться по этому поводу и с Зеленским.

Важно, что Турция - один из партнеров Украины, а Эрдоган, в отличие от Си Цзиньпина, активно общается с Зеленским. Таким образом Анкара, если войдет в китайскую схему, может презентовать ее Украине и стать переговорной площадкой, которой Киев доверят больше, чем Пекину.

Впрочем, на Западе всерьез украинских предложений Китая не обсуждают, рассчитывая на военный сценарий и украинское контрнаступление.

Вчера редакция газеты "Вашингтон пост" выпустила тревожную колонку о сближении России и Китая. "США следует остерегаться оси Пекин-Москва", - гласит название.

Издание считает, что Китай сейчас делает с Америкой то же, что сами США сделали против СССР в 70-х, когда разыграли "китайскую карту" и противопоставили две коммунистические державы.

"Китай продемонстрировал, что готов разыграть то, что можно было бы назвать российской картой, чтобы противостоять тому, что г-н Си считает попытками США окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем", - пишет WP.

Газета полагает, что в мире растет "союз между двумя величайшими стратегическими и военными противниками Америки", что "может изменить глобальный порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад". Москву в этом союзе редакция называет младшим партнером.

"Россия рассматривает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу - это было основным заявленным оправданием ее вторжения в Украину. Тем временем Китай опасается , что Соединенные Штаты пытаются создать "Индо-Тихоокеанское НАТО".

"Россия, лишенная западных рынков и с экономикой, пострадавшей от санкций, нуждается в Китае для увеличения продаж нефти, газа и зерна, а также для импорта некоторых исчезнувших с полок западных товаров. Китай также продолжает поставлять в Россию беспилотные летательные аппараты и детали для них, а также полупроводники", - описывает газета нынешний формат сотрудничества.

В этом альянсе газета видит единственный позитив: Европа может попытаться убедить Си Цзиньпина повлиять на Путина, чтобы тот согласился на западные условия окончания конфликта.

"Европейцы должны послать четкий и недвусмысленный сигнал о том, что Китаю необходимо использовать свои рычаги воздействия на г-на Путина, чтобы положить конец конфликту, а не поддержать российскую экономику", - заключается в материале.

Но найдет ли Европа аргументы для Китая - пока вопрос. А пока организатор уже упомянутой американо-китайской сделки 70-х - бывший госсекретарь Генри Киссинджер - дает мрачные прогнозы.

Он считает, что у США с Китаем будет холодная война, которая станет более опасной, чем первая. Причина - обе страны обладают сопоставимыми экономическими и людскими ресурсами, а во время первой холодной войны такого не было (там был только военный паритет).

Сейчас у Китая с Западом и его союзниками военного паритета нет. Но по ряду вооружений его можно достичь в союзе с Россией. И, хотя и Москва, и Пекин планы на создание военного блока отрицают, его появление - одно из главных опасений Запада.

Но вряд ли это на данный момент в интересах того же Пекина, который, в отличие от России, крупно вовлечен в глобальную экономику и не станет по своей инициативе рисковать разрывом экономических связей с западными странами (по словам Путина торговый оборот Китая с Европой растет еще быстрее, чем с Россией).

А идеи КНР по Украине показывают, что Китай намеревается сыграть свою роль "посредника мира" в Европе, став одним из главных модераторов урегулирования конфликта. И, в случае успеха, нарастить влияние в регионе и укрепить экономические связи с Евросоюзом.

Эта концепция обуславливает конфликт Китая и США, которые не хотят роста влияния своего главного конкурента. Но сужают и поле маневра у Пекина, который не может открыто стать на сторону России в нынешней войне, не рискуя разрывом с Евросоюзом. Хотя это не отменяет того, что Китай может помогать РФ вести войну, не предавая это огласке. Например, снабжая РФ гражданскими дронами, которые активно сейчас используют на фронте и украинская, и российская армии.