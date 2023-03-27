Подводим итоги 397-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжаются бои внутри Бахмута, а также в районах соседних Богдановки и Ивановского.

Сегодня куратор "Вагнера" Пригожин опубликовал видео, как утверждается, в развалинах бахмутской школы №5. Она расположена к западу от реки Бахмутовка и в километре от здания горсовета. До позиций ВСУ, как заявили "вагнеровцы" - 150 метров.

Украина не комментирует хода боевых действий в данном районе. Но под Бахмут снова приехал один из руководителей обороны этого участка, командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. И ситуация стабильно-тяжелая, поскольку, несмотря на потери, противник продолжает наступление.

Напомним, на прошлой неделе Сырский намекнул, что ВСУ намерены перейти в контрнаступление под Бахмутом. Но пока, как видим, наступает противник (Пригожин, впрочем, говорит, что украинские войска готовятся нанести контрудар).

Под Авдеевкой ситуация также очень напряженная.

В сводках Генштаба упоминается Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское. Сообщается, что атаки на них отражены. Но власти города сегодня запретили в Авдеевку въезд, а накануне, как уже сообщалось - выключили мобильную связь (одна из причин - чтоб информаторы не докладывали россиянам о месторасположении украинских военных).

Напомним, что аналогичным образом закрывали въезд в Бахмут, когда там начала ухудшаться ситуация.

Украинские военные тоже проводят эти параллели. Как заявил экс-командир роты "Айдара" Евгений Дикий, Бахмут окружен на 4/5, Авдеевка - в полукольце.

"Они пока пытаются сделать из Авдеевки Бахмут-2. То есть они тоже там перешли от тактики лобового штурма, убедившись, что это безнадежно, к тактике охвата города с разных сторон. И если Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка пока наполовину в кольце", - заявил он.

По словам военного, в последние дни россияне значительно продвинулись в окрестностях Авдеевки и "пытаются перерезать трассы". "То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в бахмутской операции является успешным - окружение и перерезка дорог", - заявил Дикий.

При этом он сомневается, что россияне перебросят силы с Бахмута на Авдеевку, так как Бахмут значительно ближе к окружению.

Южнее, под Угледаром, у россиян ощутимых продвижений нет.

Видимо, с этим связана информация о том, что снят с поста командующего восточной группировки войск РФ в Украине генерал Мурадов (сообщается, что его отправили в отпуск).

Официально это не подтверждено.

Мурадов как раз командовал угледарским направлением.

Владимир Зеленский сегодня побывал на позициях украинской армии в Запорожской области и опубликовал оттуда видео. Также президент побывал в самом Запорожье, где встретился с главой МАГАТЭ Гросси (он должен отправиться на Запорожскую АЭС) и провел совещания с военными.

Обсуждалась оперативная обстановка и "готовность воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению". Отметим, что Запорожская область называется экспертами и СМИ как одно из наиболее вероятных направлений контрнаступления украинских войск этой весной.

День обстрелов и взрывов

Множество ударов сегодня было по неподконтрольной территории Донбасса и Запорожской области.

С утра в Горловке обстреляли химзавод "Стирол". Сообщается, что попали в админздание и цех электроснабжения.

Затем стало известно, что под удар попал Мелитополь. Судя по фото, прилетело в здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Утверждается, что это был удар, совершенный из Орехова. Это более 80 километров до Мелитополя по прямой.

Также местные "власти" сообщают о еще одном прилете - по гаражу в районе авиагородка. Всего за день четверо пострадавших.

Одновременно стало известно, что в В Мариуполе взорвали авто "одного из командиров оккупантов", сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Инцидент произошел в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи в Приморском районе на проспекте Строителей.

Российская сторона подтвердила взрыв. По данным ТАСС, взорвали автомобиль "начальника горуправления полиции" Михаила Москвина. Сам Москвин получил легкую контузию, в момент взрыва он находился в нескольких метрах от авто.

Сильный прилет был утром по Калининскому району Донецка. Там, судя по всему, отработала РСЗО, повреждено несколько зданий.

Также был удар в Новотроицком под Волновахой.

На подконтрольной части Донбасса сильно обстреляли Славянск. Там, по официальной информации, разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов. Удар наносился двумя ракетами С-300, сообщили в Донецкой ОГА.

Известно о двух погибших. Еще 32 человека получили ранения. Местные паблики утверждают, что под обстрел попало здание военкомата, а также офисное здание. пострадали также и находящиеся поблизости жилые дома.

Военные перспективы

В Украине сегодня анонсировали новый виток мобилизации - из-за планов России разместить ядерное оружие в Беларуси. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире CNN.

"Если они действительно серьезны в этом решении, мы сталкиваемся с открытием второго фронта на протяжении более чем 1000 километров. Это будет реальный вызов, чтобы призвать ещё больше людей в армию. Мы будем нуждаться в 8 новых бригадах для контроля этой линии. К счастью для нас, территория там с множеством болот, через которые сложно прорываться. Контроль над дорогами сократит возможные направления для нас", - заявил он.

Как связано ядерное оружие и необходимость создания новых бригад, Арахамия не уточнил. Генштаб ВСУ неизменно сообщает, что формирования наступательных группировок на территории Беларуси не выявлено.

Но, вероятно, это заявление прозвучало в связи с тем, что Киев не планирует сбавлять оборотов по мобилизации. И пытается этот процесс объяснить в том числе историей с "Искандерами" в Беларуси.

Хотя понятно, что главная задача - укомплектовать новые соединения для контрнаступлений против российской армии.

Техника для них уже прибывает - немецкие СМИ пишут о завозе в Украину 18 танков Leopard 2 из Германии, а также около 40 БМП Marder.

Контрнаступление ВСУ, которое еще не началось - главная тема западных аналитиков. "Институт изучения войны" (США) пишет, что это единственный способ вынудить Россию закончить войну.

По мнению организации, Путин не пришел и вряд ли придет к выводу, что нужно заканчивать войну в Украине на западных условиях.

"Вместо этого Путин удваивает свое стремление одолеть Украину в военном отношении и/или затянуть войну, мобилизовав российскую военно-промышленную базу и восстанавливая различные схемы скрытой мобилизации для создания новой боевой мощи", - говорится в сводке "Института".

"Институт" считает, что Украина, для того, чтоб переломить этот тренд, должна нанести как можно более ощутимое поражение России, после которого начнутся либо переговоры, либо зафиксируется линия фронта, на которой "Киев и его западные союзники могли эффективно заморозить конфликт самостоятельно, независимо от решений Путина".

Правда, что под "ощутимым поражением" подразумевается (перерезание сухопутного коридора в Крыма или же наступление на сам полуостров) в "Институте" не уточнили.

К слову, в России многие трактуют отсутствие крупных побед РФ этой зимой не как поражение. Там говорят, что планы на крупное наступление Москве приписывали в Украине и на Западе. А на самом деле, мол, план был удержать фронт и улучшить тактическое положение на ряде участков. И тем временем - укреплять оборону, насыщать войска живой силой и техникой. Также ряд военных телеграмм-каналов пишут, что Россия накапливает резервы из кадровых частей для отражения грядущего наступления ВСУ и именно поэтому не вводила их до сих пор в бой.

Как бы то ни было, никаких крупных наступлений, аналогичных тому, что было в начале вторжения, Россия действительно не проводила. Исключение - Бахмут, а также Авдеевка и Марьинка. Но там скорее идет "прогрызание" украинской обороны, а не крупные стратегические удары против украинских сил.

Такие удары, судя по риторике Украины и ее западных союзников, планируют как раз ВСУ. По крайней мере они уже неоднократно анонсировались. Вопрос в том, будут ли эти планы реализованы или же Украина упрется в российскую оборону так же, как и сами россияне на Донбассе уперлись в украинскую.

Американский телеканал CNN со ссылкой на информацию украинской разведки пишет, что стратегическая цель контрнаступления Украины этой весной - отрезание сухопутного коридора в Крым. Для этого планируется удар на юг, в сторону Мелитополя и в районы Херсонской области, прилегающие к Крыму.

Оставим в стороне вопрос, правда ли украинская разведка поделилась с журналистами истинными планами командования, либо это элемент дезинформации противника. Но в "Страна" уже писала, что захват сухопутного коридора - это, судя по всему, главная стратегическая цель Украины на данном этапе войны. О том же говорили и многие эксперты.

CNN указывает на то, что россияне также активно готовятся к такому сценарию и укрепляют оборону на южном участке фронта.

Wall Street Journal тоже пишет, что Москва "потратила месяцы на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области, что, по мнению некоторых аналитиков, может побудить украинцев вместо этого попробовать другое направление для основного удара".

Сообщается, что для ВСУ это "очень рискованная кампания, которая определит ход последующих сражений и возможных мирных переговоров".

Из других проблем издание перечисляет следующие.

Украина не сможет провести штурм в стиле НАТО, который предполагает массированную воздушную атаку авиацией и ракетами перед атакой, в частности, так делалось в Ираке.

У ВСУ есть лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов, и "Украина поэтому вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке на ожидающие российские войска".

Поэтому скорее всего, контрнаступление Украины начнется с крупной атаки или нескольких небольших атак с использованием высокоточных ракет и артиллерии. После массированного обстрела украинские войска будут продвигаться большими силами, пишет издание.

За танками, вероятно пойдут французские колесные танки и американские бронемашины Bradley.

Но проблема, которая здесь возникает - у Киева ограниченное число современных западных танков.

Учитывая все эти проблемы, а также усиление российской обороны, наиболее вероятным The Wall Street Journal полагает вариант войны на истощение, которая продлится несколько лет. Наподобие тех боев, которые сейчас происходят около Бахмута.

По словам дипломатов, даже имея новое западное вооружение, украинские силы вряд ли получат настолько решающее преимущество на поле боя, чтобы Киев мог вернуть всю территорию.

Издание полагает, что Путин, который располагает большой армией, считает, что время работает на него, а визит Си Цзиньпина в Москву укрепил его уверенность. При этом российская экономика не рухнула под санкциями, вопреки прогнозам.

Кроме того, Путина к затягиванию конфликта подталкивает надежда, что президент-республиканец, в случае победы на выборах в США, не будет так активно поддерживать Киев оружием.

Президент Франции Макрон и некоторые союзники настаивают на скорейшем мирном урегулировании, "открыто сомневаясь в способности Украины одержать полную победу на поле боя".

Также издание отмечает, что США и их европейские союзники "могут заставить Зеленского прекратить войну, угрожая замедлить поставки оружия".

Впрочем, несмотря на неопределенность нынешнего курса по войне в Украине, на Западе будут его придерживаться. Причина - "в тени войны в Украине скрывается стремление Китая взять под контроль Тайвань" и, как только Си Цзиньпин увидит слабость Запада, он может осуществить вторжение.

При этом издание отмечает, что по многим вопросам поставки оружия в НАТО нет единства. Например, США не соглашаются давать Украине ракеты большой дальности.

О проблемах с наступлением говорят и в Украине.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинское наступление обернется огромными потерями, если Запад не предоставит ВСУ дальнобойные ракеты

"Если мы будем иметь такие средства, то сможем успешно наступать даже не очень подготовленными войсками. В противном случае даже подготовленная пехота будет лить море крови", – сказал Арестович в эфире телеканала LRT Television.