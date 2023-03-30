Компания PepsiCo решила сменить логотип своего главного напитка Pepsi впервые за 14 лет. Теперь производитель вернется к изображению классического красно-бело-синего глобуса с волнистыми линиями.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Также основным цветом теперь будет не ярко-синий, а черный и темно-синий.

Новый логотип напитка построен вокруг нового центрального бренда компании – Pepsi Zero Sugar. Таким образом, компания хочет дистанцироваться от ассоциаций с напитками с большим содержанием сахара.

Утверждается, что у банок с напитком будет "новый визуально четкий силуэт", заменен и шрифт.

"Новый логотип и фирменный стиль отдают дань уважения богатому наследию бренда и делают большой шаг вперед в будущее", - говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что новый дизайн с осени начнут использовать в Северной Америке, а в 2024 году - по всему миру.

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